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16 января, среда  |  Последнее обновление — 10:17  |  vz.ru
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Предложен новый путь борьбы с бедностью

Усовершенствование статистики поможет реально бедным россиянам Фото: Александр Николаев/«Интерпресс»/ТАСС
Минтруда занялось усовершенствованием оценки уровня бедности. Новый подход должен помочь более эффективно выявлять действительно бедных россиян, нуждающихся в социальной поддержке, и минимизировать ошибки. Как правильно считать уровень бедности и для чего это нужно? Поможет ли это вдвое снизить уровень бедности, как того требуют майские суперуказы президента? Подробности...
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Зачем Китай вмешался в конфликт с США по «Северному потоку – 2»

Глашатай китайского МИДа Хуа Чуньин примкнула к числу защитников «Северного потока»Фото: Ng Han Guan/AP/ТАСС
Мир меняется: Пекин вдруг заступился за Россию и Германию, подвергшихся нажиму США, точнее, вступился за право этих стран строить «Северный поток – 2». На глазах возникает ситуативный союз трех держав, который дает Америке отпор хотя бы по такому пусть узкому, но все равно принципиальному вопросу. Отчего Китай столь резко реагирует на ситуацию, которая его вообще-то и не касается? Подробности...
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Молодые коммерсанты обнаружили новый способ начать бизнес

Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
«У меня педагогическое образование, я вообще ничего в бизнесе не понимаю, пришлось разбираться... Тем, кто открывает свое дело, я бы посоветовала обратиться к «Бизнес-навигатору», – сказала газете ВЗГЛЯД Юлия Клейн, руководитель арт-студии из «закрытого» поселка в Алтайском крае. Юлии и еще огромному количеству российских предпринимателей помог один из проектов платформы «Россия – страна возможностей».  Подробности...
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Китай готов довести войну с Америкой до первой крови

Президент Финляндии (справа) согласился помочь Канаде, но призвал «не трясти указкой» перед ПекиномФото: Thomas Peter/Reuters
Пекин резко поднял ставки в противостоянии Вашингтону по «делу Huawei», сделав заложником ситуации канадское правительство. Дополнением к серии арестов канадцев на территории КНР стал смертный приговор в отношении одного из них. Если конфликт не удастся разрешить, случится непоправимое. Канада уже обратилась за помощью к Финляндии. А в КНР вспомнили о «Северном потоке – 2».  Подробности...
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Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
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США предложили Киеву доказать свою полезность

Глеб Простаков, журналист
Сейчас идет борьба уже не за все, но за многое. Ниша на европейском рынке газа – это сотни миллиардов долларов в год. И даже если украинская ГТС давно стала ружьем, которое не стреляет, им все еще можно проломить голову. Подробности...

Страшный сон Вашингтона о Курилах

Дмитрий Родионов, политолог
Токио подписал мирный договор со всеми странами, с которыми воевал во Второй мировой. Кроме СССР. Почему – отдельная тема, но вовсе не из-за территориальных претензий. Их тогда вообще не было: ведь Япония подписала капитуляцию. Подробности...
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Русская демократия против западной автаркии

Владимир Добрынин, журналист
Нет более увлекательного дела, чем критиковать «кровавый режим». Для этого требуется подобрать немножко шокирующих цифр, выстроить их в нужном порядке и сопроводить восклицательными знаками. Все остальное читатели сделают сами. Подробности...
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    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
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        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

        Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?
        • Да, и мне понравилось

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        • Нет

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          Зачем Китай вмешался в конфликт с США по «Северному потоку – 2»

          Глашатай китайского МИДа Хуа Чуньин примкнула к числу защитников «Северного потока»   16 января 2019, 10:00
          Фото: Ng Han Guan/AP/ТАСС
          Текст: Людмила Суркова,
          Юрий Зайнашев

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          Мир меняется: Пекин вдруг заступился за Россию и Германию, подвергшихся нажиму США, точнее, вступился за право этих стран строить «Северный поток – 2». На глазах возникает ситуативный союз трех держав, который дает Америке отпор хотя бы по такому пусть узкому, но все равно принципиальному вопросу. Отчего Китай столь резко реагирует на ситуацию, которая его вообще-то и не касается?

          США и другие страны должны уважать право компаний самостоятельно принимать решение о сотрудничестве с компаниями из других стран, в том числе по «Северному потоку – 2», заявила во вторник представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

          «Мы обратили внимание на соответствующие сообщения и на жесткую ответную реакцию, которую они вызвали в Германии», – цитирует ее РИА «Новости». «Любая страна и любой человек должны в полной мере проявлять к этому уважение», – добавила китайский дипломат.

          В Москве уже поприветствовали жест Пекина. Коллега Хуа Чуньин, представитель МИДа Мария Захарова назвала заявление своей коллеги знаком уважительного отношения к международному праву и «реалистичным отношением к тем тенденциям, которые происходят в мире». «Это констатация неправомочности действий, в частности, касающихся протекционизма», – сказала Захарова газете ВЗГЛЯД.

          Ранее МИД Германии тоже дал отповедь Вашингтону, объяснив немецким компаниям, как им следует реагировать на провокационные письма посла США Ричарда Гренелла по поводу «Северного потока». 

          Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ломанов счел реакцию Пекина вполне предсказуемой. «Китай сталкивается со все возрастающей степенью давления США и западных стран». Американское давление на европейский «Северный поток», который вообще-то строится далеко от берегов Китая, китайские политические и экономические элиты как бы «примерили на себя».

          Эксперт считает, что в отношениях с американцами Китай сталкивается с очень похожей ситуацией, с той только разницей, что он экспортирует не сырье, а промышленную продукцию.

          «Нажим на китайский бизнес становится всеобъемлющим» – на фоне истории с Huawei, в ходе которой США давят на Пекин не только через Канаду, но и через Польшу.

          Впрочем, Ломанов согласен, что своим заявлением Пекин также хотел косвенно выразить и солидарность с Россией, а также, что редкость, – с Германией, которая остается его важным торговым партнером: «Все мотивы связаны между собой». Китай, по его словам, всегда использует возможность высказать свою принципиальную позицию.

          «Объективно интересы Китая и России совпадают в вопросе, что американское политическое давление не должно быть инструментом для подрыва экономик других стран», – заявил Ломанов.

          Впрочем, слишком уж громко ссориться с США именно сейчас, «когда идут переговоры о долгосрочном перемирии в торговой войне Китай тоже не заинтересован», – до объявленного для этих переговоров дедлайна 1 марта остается месяц с небольшим, напомнил эксперт.

          «Китай всегда последовательно выступал против вмешательства в «чужие дела» на мировой арене, прекрасно понимая, что жертвой подобного вмешательства в любой момент может стать сама КНР» – сказал изданию «Экономика сегодня» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

          «Китайцы прекрасно понимают, что следующими попавшими под санкции могут стать они». В данный момент КНР закупает сжиженный газ у США, есть вероятность, что Газпром и китайская сторона договорятся о последующем проекте «Сила Сибири-2» – подобные предложения уже высказывались, полагает эксперт и добавляет: «Вероятность, что Штаты наложат ограничения на эти проекты, существует, и она довольно велика».

          Эксперт расценивает высказывание Хуа Чуньин как превентивный шаг. «Любой международный проект Китая можно сегодня объявить политическим, на основании этого ввести санкции», – предупреждает Юшков.

          Напомним, «Северный поток – 2» предполагает строительство за 9,5 млрд евро до конца года двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море (территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании) до Германии.

          Одним из главных противников проекта остаются США. Вашингтон считает, что новый газопровод может лишить Украину средств, которые она получает за счет транзита российского газа по своей территории в страны Европы. Кроме того, там выражают недовольство тем, что Европа станет еще более зависимой от поставок российского голубого топлива.

          В России считают, что на самом деле американцы обеспокоены судьбой собственных поставок сжиженного газа в Евросоюз.

          «Санкции – это не бирюльки, а очень серьезная вещь. Вот, например, нам угрожают ограничениями в связи с реализацией проекта «Северный поток – 2», – сказал «АиФ» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков – Это неприкрытая попытка обеспечить конкурентное преимущество для американского сжиженного газа, который дороже российского. И заставить европейцев покупать именно его».


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