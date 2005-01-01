США нашли новый способ борьбы с продажей российского оружия

Госдеп США ищет подрядчика, который возьмет на себя отслеживание сделок с оружием из России. Судя по всему, речь идет о студентах, которые будут читать газеты, получать за это копейки и «стучать куда надо» при любом подозрительном сообщении. Но это только звучит смешно, а на практике может принести реальные проблемы нашим экспортерам.

Контракт на отслеживание оружейных сделок будет заключен между Госдепом и неизвестным пока подрядчиком на один год. Участвовать в конкурсе на эту роль могут образовательные учреждения, НКО и коммерческие организации, но совокупная стоимость услуг не должна превышать полмиллиона долларов.

Предполагается, что подрядчик будет следить за сделками и транзакциями, связанными с российским оружием, в открытых источниках на русском, арабском, китайском, фарси, урду, английском и других языках – и составлять отчет для Госдепа. Впоследствии эта информация будет использована при принятии решений о введении очередных санкций.

Инициатором всей этой красоты стал Департамент совместного уменьшения угроз (ISN/CTR) Госдепа, причем в рамках своей основной деятельности – координации задач разведки. Официально проект направлен на «смягчение рисков безопасности».

«Управление стремится использовать доступные инструменты, включая применение санкций, для противодействия усилиям иностранных организаций, угрожающих интересам США в области нераспространения и национальной безопасности, – сказано в сообщении на официальном портале государственных грантов. – Сбор информации с открытым исходным кодом и связанный с ним анализ путей закупок вооружения будет способствовать усилиям США и международного сообщества по предварительному контролю и обеспечению соблюдения запрета на такую деятельность с запрещенными участниками для обеспечения соблюдения или внедрения санкций».

В практическом выражении вся эта галиматья будет означать следующее.

Некие студенты и их преподаватели со знанием перечисленных в документе языков в течение года будут усердно читать прессу и посты в социальных сетях, вылавливая там сообщения о возможных сделках по продаже русского оружия. Во все времена это называлось «анализом открытых источников» – низший и не особо квалифицированный уровень разведывательной работы. Но на пиджин-американском бюрократическом языке это гордо именуется «информацией с открытым исходным кодом», то есть ее источник не имеет присвоенного секретного кода.

Получат за это студенты полмиллиона долларов за год – немного, если распределить на всех.

В другие времена такого рода объявления внимания бы к себе не привлекли. Анализом открытых источников разведки заняты постоянно, это общее дело – занудное и ежедневное, рутина. Тем же самым занят сам Госдеп и отдельно взятые посольства. В большинстве дипломатических миссий рабочий день начинается с летучки, на которой дежурный зачитывает краткое содержание утренних газет страны пребывания. Уже потом из них делают официальный отчет разной степени художественности.

Но сейчас внешнеполитическое ведомство США объявляет о создании краткосрочной специализированной программы, в целом не связанной с его основными функциями – дипломатией. При этом прямо заявлено, что конечным результатом должны стать санкции против тех, кто «угрожает интересам и национальной безопасности США».

Само существование внутри Госдепа такой специфической структуры, как Департамент совместного уменьшения угроз, показательно. С одной стороны, это вроде бы исключительно научно-исследовательское подразделение, которое в том числе и газеты читает в ежедневном режиме. С другой стороны, именно этот департамент теперь стал ответственным за введение санкций.

Сама идея отслеживания мировой торговли оружием с помощью открытых источников интересна, но сомнительна. Башар Асад на днях признался, что засекречивает всю информацию о возможных поставках С-300 из России в Сирию – в прессу и социальные сети она после этого по определению не попадет. Турки тоже, скорее всего, выведут дальнейшее обсуждение «зенитных сделок» с Россией из публичной сферы.

Делать акцент на борьбу с «незаконным оборотом» и вовсе смешно: в истории еще не было ни одной террористической группировки или запрещенной организации, которая давала бы объявления в газету о том, какое оружие и у кого она намерена приобрести.

Одна радость – студенты заработают. Госдеп от полумиллиона не обеднеет – на представительские расходы там больше тратят.

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Другое дело, что теперь конкуренция на рынке оружия выходит на новый «демократический» уровень. Отныне Госдеп, ориентируясь на добытую безвестными первокурсниками информацию из интернета, будет предлагать Белому дому наложить санкции еще на кого-нибудь, в том числе превентивно. Например, в газете написано, что компания «Пушкин и Рабинович» собирается продать хуситам партию ржавых БТР, – и это уже достаточное основание для того, чтобы перекрыть кислород и Пушкину, и Рабиновичу.

А если на секунду представить, что эта публикация в открытых источниках была инспирирована конкурентами Пушкина или тещей Рабиновича? Студент, который эту публикацию скопировал и направил в Департамент совместного уменьшения угроз, такого знать не обязан, как не имеет права и давать свои пояснения к тексту. Он его только «отловил» в общем потоке информации, а департамент уже будет разбираться в деталях.

Подобное, конечно, частный случай. В основном департамент будет копить массив «государственной» информации, то есть отслеживать сообщение об активности глобальных торговцев оружием, в первую очередь России и Китая и их основных покупателей. Здесь наполовину чистая политика, а на другую половину – недобросовестная конкуренция.

Конечно, прибыль американских концернов, производящих вооружения, – это тоже часть «национальной безопасности» США. Но тогда не надо прикрываться завесой из многосложных слов, из которых следует, что Госдеп борется за все хорошее в этом мире. Уже не смешно.

Скажите прямо: мы хотим ставить палки в колеса российским и китайским конкурентам на глобальном рынке вооружений. Может быть, к вам от этого еще больше студентов потянется – из искренних патриотических соображений.