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21 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 20:18  |  vz.ru
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Дюжина самых ярких моментов пресс-конференции Владимира Путина

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президента РФ/ТАСС
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Россия и США начинают новый этап борьбы за космос

Ракета «Энергия» была высочайшим достижением советского космоса – и новая ракета должна стать ее достойным наследникомФото: Валентин Кузьмин/фотохроника ТАСС
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Президент США Дональд Трамп утверждает, что проводил в отставку министра обороны Джеймса Мэттиса «с почетом». Но на деле уход шефа Пентагона выглядит скандально. У Мэттиса и той группы военного и политического истеблишмента, с которой он связан, накопился целый список претензий к хозяину Белого дома. Почему генерал по прозвищу Бешеный Пес ушел со своего поста и кто может его заменить? Подробности...
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          Действиями против RT Лондон провоцирует распад Великобритании

          Влияние Би-би-си на события в ничтожно - чего нельзя сказать об RT по отношению к Британии   21 декабря 2018, 19:40
          Фото: Toby Melville/Reuters
          Текст: Антон Крылов

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          Вещающий в Британии российский телеканал должен отображать точку зрения войск СС. По крайней мере, именно это следует из претензий, предъявленных телеканалу RT британским медиарегулятором. Как реагировать российским властям на подобный абсурд - и почему он угрожает прежде всего самой Великобритании?

          Британский регулятор Ofcom подготовил список претензий к телеканалу RT. Главный редактор российского СМИ Маргарита Симоньян опубликовала некоторые претензии, выглядят они, мягко говоря, странно.

          «Британский Офком считает, что RT нарушили законы вещания, потому что дали в эфир и «не подвергли сомнению» заявления российского Министерства обороны по Сирии.

          Британский Офком считает нарушением закона вещания тот факт, что наш ведущий в эфире перебил бывшего посла США в Сирии.

          В сюжете про цыганские погромы на Украине Офком усмотрел недостаточное освещение позиции погромщиков. Она была нами представлена, но, упс, недостаточно.

          А также мы рассказали о конкурсе детского рисунка в честь дивизии СС  «Галичина» и «не представили альтернативной точки зрения». То есть, надо полагать, точки зрения СС.

          Я не шучу», – резюмирует Симоньян. 

          Неудивительно, что Роскомнадзор в ответ анонсировал проверку Би-Би-Си, точнее телеканала BBC World News. Вряд ли руководители этого ведомства не слышали заявления Владимира Путина о том, что «Кодекс Хаммурапи» в России не действует, но в данном случае речь идёт не о талионе и не о «хватании неповинных людей» а об ответе по законам дипломатии.

          Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в «Фейсбуке»: «Давно пора. Мне искренне жаль корреспондентов ВВС, многие из которых являются настоящими профессионалами и добросовестно выполняют свои обязанности. Но грубое вмешательство британского правительство в деятельность российских СМИ (постоянная пропаганда против телеканала RT, попытки дискредитация наших журналистов и тд) не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа». 

          Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «в Москве у разных ведомств неоднократно появлялись вопросы в отношении конкретных материалов, конкретных эпизодов с освещением (со стороны Би-Би-Си - прим. ВЗГЛЯД) событий, связанных с Российской Федерации. С освещением того, что происходит в Сирии и внутри России. Но опять же здесь можно говорить о какой-то вкусовщине, в данном случае вопросом просто займется уполномоченный орган», – пообещал Песков.

          На сайте Би-Би-Си опубликовано заявление о том, что «в России, как и во всех остальных странах мира, Би-би-си предоставляет аудитории независимую информацию с соблюдением всех правил и норм местного законодательства».

          Действительно, от российских СМИ не требуется в обязательном порядке представлять альтернативную точку зрению эсэсовцев, да и вообще чью-либо – это вопрос редакционной политики. В законе о СМИ в статье «Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации» сформулированы не такие уж обильные запреты, которые должны соблюдать работающие в России журналисты.

          Нельзя разглашать гостайну, призывать к терроризму и свержению власти, распространять порнографию, пропагандировать культ насилия и жестокости, материться.

          Нельзя использовать 25-й кадр и другие методы воздействия на подсознание.

          Нельзя писать про ИГИЛ* и другие запрещенные в РФ организации, не упоминая, что они запрещенные.

          Нельзя рассказывать, где купить наркотики, как их изготовить и употребить.

          Нельзя называть имя несовершеннолетнего, пострадавшего от преступления.

          Нельзя рассказывать, как изготовить взрывчатку.

          Нельзя в розницу дистанционно продавать алкоголь.

          Всё.

          За вышеперечисленные нарушения регулярно получают предупреждения вплоть до отзыва лицензии российские СМИ. За то же самое гипотетически может быть наказана Би-Би-Си.

          Скажем, в статье про «Мужское государство» есть следующий пассаж: «В октябре семь человек из группы пошли кидать «коктейли Молотова» в недостроенном здании в Хабаровске: скинувшись на бензин, они кидали бутылки с зажигательной смесью в стену». 

          Можно ли это воспринимать как инструкцию по изготовлению взрывчатки? Если руководствоваться духом закона – то нельзя. Если буквой – то, наверное, можно.

          Впрочем, не будем помогать Роскомнадзору, они сами справятся, если потребуется.

          Но даже если найденных нарушений будет достаточно для отзыва лицензии или штрафа размером в 22 миллиона – по образцу сайта «Зе Нью Таймс», очевидно, что роль RT в Британии и телеканала BBC World News в России несравнимы и количественно, и качественно. У RT – миллионы зрителей и влияние на массовую аудиторию. О вещании в Росси BBC World News многие сегодня услышали впервые.

          Поэтому закрытие этого телеканала и даже блокировка сайта «Русской службы Би-Би-Си», который несколько более популярен, будут зеркальными мерами исключительно с формальной точки зрения.

          С точки зрения пиара и пропаганды было бы правильнее ничего не закрывать и никого не штрафовать, а просто собрать список претензий британского регулятора к RT и найти зеркальные примеры в материалах BBC World News и «Русской службы Би-Би-Си».

          О найденных аналогиях максимально широко оповестить британскую общественность. Если RT они в состоянии закрыть, то запретить Youtube – вряд ли.

          В целом попытки Британии, США, Франции и других стран добиться запрета RT очень напоминают политику СССР по отношению к той же «Русской службе Би-Би-Си» в 60-е – 80-е годы прошлого века. Несмотря на «глушилки», советские люди всё равно слушали «вражеские голоса» и считали их более правдивыми, чем официальную информацию.

          Во втором десятилетии XXI века возможностей для распространения информации стало больше, а возможностей для «глушения» – гораздо меньше. Даже знаменитый «великий китайский фаерволл» обходится без особых технических ухищрений, просто большинству китайцев это неинтересно.

          Но европейцы в этом смысле больше похоже на русских.

          Если RT и другие российские иновещательные СМИ будут и дальше активно запрещать и глушить, это вызовет исключительно противоположный эффект и любопытство аудитории. «Что же такого рассказывают эти русские, что их хотят запретить?»

          Существует много версий причин быстрого развала СССР, информационная закрытость и попытка госпропаганды скрыть очевидные проблемы – одна из наиболее вероятных. Развал Британии после Брекзита практически неизбежен – Шотландия проголосовала против выхода из ЕС и наверняка захочет вернуться обратно.

          Если кому-то кажется, что запрет RT замедлит этот процесс, то они очень сильно ошибаются.

          На ваш взгляд

           
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          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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