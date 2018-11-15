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30 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 16:47  |  vz.ru
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Брекзит сулит британцам самые чудовищные последствия

Британии предрекают кризис страшней, чем в 2008 годуФото: Alberto Pezzali/Zuma/Global Look Press
Великобританию ждет самое сильное падение со времен Второй мировой войны, и это не досужие измышления дешевых аналитиков, а официальный прогноз Банка Англии. По крайней мере, именно так звучит один из его сценариев выхода страны из ЕС – так называемого Брекзита. При каких условиях может случиться такой апокалипсис и зачем британский регулятор нагоняет страхи на собственное население? Подробности...
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Как отвечать на запрет российским мужчинам во въезде на Украину

Туристический поток на Украину в России практически прекратился – в эту страну ездили либо к родственникам, либо по работеФото: Стрингер/РИА Новости
Тотальные ограничения Украины на посещение этой страны российскими мужчинами не могут не остаться без ответной реакции России. МИД уже заявил, что «зеркальных» мер, то есть аналогичного запрета для украинцев, не будет. Так что же может в ответ предпринять наша страна, чтобы не обрадовать Петра Порошенко? Подробности...
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Как ослабить чувство горя после трагедии в Керчи

В минувшее воскресенье Керчь скорбно отметила 40-й день расстрела студентов педагогического колледжаФото: Юрий Васильев
Говорят, новая история Крыма теперь рассечена надвое – до и после 17 октября. Весь полуостров, да и вся страна, до сих пор скорбят по жертвам расстрела в Керчи. Как раненый приморский город встретил сороковой день гибели десятков подростков, как пытается залечить свои раны, рассказывает спецкор газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Введенное на Украине военное положение оказалось крайне своеобразным

Военное положение на Украине оказалось пока что больше пропагандистским, чем реальным шагомФото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
С четверга в десятке областей Украины введено военное положение. Появились первые сообщения об ограничениях для жителей страны и даже для россиян, о реакции инвесторов, банков и ВМФ. Какие реальные изменения наступили в жизни Украины и ее граждан – и выглядит ли военное положение настоящим? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Telegram уничтожает традиционную журналистику

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Оппозиция просто проспала эту площадку и теперь сильно расстраивается. Потому что без ежедневной накачки на других платформах – типа того же радио «Эхо Москвы», условно оппозиционные авторы сидели бы на уровне канала «Дачный участок». Подробности...

Когда Россия покажет Украине кузькину мать

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Правы те, кто говорит, что готовность на жесткий ответ в случае брошенного вызова является важнейшим качеством государства, претендующего на значимое место в мировых раскладах. Вот только у такого положения дел есть и обратная сторона. Подробности...
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Выборы в Грузии выиграла Москва

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Людям вбивается в голову мысль о том, что «кремлевские имперцы» не приемлют евроатлантическую ориентацию соседних государств и превращают постсоветское пространство в некую «тюрьму народов». На самом деле все гораздо сложнее. Подробности...
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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Как отвечать на запрет российским мужчинам во въезде на Украину

          Туристический поток на Украину в России практически прекратился – в эту страну ездили либо к родственникам, либо по работе   30 ноября 2018, 14:58
          Фото: Стрингер/РИА Новости
          Текст: Антон Крылов

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          Тотальные ограничения Украины на посещение этой страны российскими мужчинами не могут не остаться без ответной реакции России. МИД уже заявил, что «зеркальных» мер, то есть аналогичного запрета для украинцев, не будет. Так что же может в ответ предпринять наша страна, чтобы не обрадовать Петра Порошенко?

          Украина запретила въезд российским мужчинам. Как заявил глава Госпогранслужбы этой страны Петр Цигикал на совещании с президентом Украины Петром Порошенко, «на пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет лицам мужского пола». 

          Напомним, что и без того жёсткие ограничения въезда на Украину граждан России мужского пола были усилены после ареста российскими пограничниками трёх украинских военных кораблей, которые в нарушение установленного и ранее соблюдавшегося Киевом порядка прохода через Керченский пролив попытались прорваться из Черного моря в Азовское без соответствующих уведомлений.

          Первые ограничения на въезд граждан России были введены Киевом еще в 2014 году, после начала на Украине гражданской войны в Донбассе. Сперва требовалось доказать цель визита, потом – предъявить приглашение. Регулярно известных и не очень людей «разворачивали» на границе из-за посещения Крыма, критики в адрес украинских властей или просто так, «цель визита не доказана».

          В связи с этим туристический поток на Украину практически прекратился – в эту страну ездили либо к родственникам, не попавшим под мутный поток пропаганды и не проклявшим «российских оккупантов», либо по работе. Еще одну небольшую группу составляют российские сторонники Евромайдана, которые ездят на Украину «поддержать демократию» и «поучиться достоинству», их, впрочем, тоже, бывает, разворачивают на общих основаниях.

          По данным ФСБ, в 2017 году Украину посетили с частными целями около 2,3 млн граждан России (в 2013-м – около 9,6 млн). Деловые поездки на Украину совершили 9 тысяч человек (в 2013-м – 92 тысячи), туристические – 68 человек (в 2013-м – более 400 тысяч).

          При этом, по данным украинской Госпогранслужбы, в 2017 году украинскую границу пересекли лишь 1,5 млн граждан России. Возможно, расхождения связаны с обладателями двойного гражданства, которые при выезде из России показывают российский паспорт, а при въезде на Украину – украинский.

          Гендерный и возрастной состав посетивших Украину граждан России не сообщается обеими службами. 

          Таким образом, назвать однозначно количество российских граждан, которые пострадают от украинского тотального запрета, проблематично, но понятно, что речь идет как минимум о десятках, а как максимум – о сотнях тысяч человек. В связи с этим главный вопрос: как ответит Россия?

          Украинский МИД ранее подсчитал, что в России находятся около 3,5 млн граждан Украины.

          Уже понятно, что ответ не будет зеркальным – об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

          По словам сенатора Андрея Климова, «отвечать на эти вещи, особенно в «зеркальном» виде, я считаю, неосмотрительно, потому что сразу же нанесем зримый ущерб не только жителям Украины, но и гражданам, которые у нас работают, имеют в России родственников. Мы не можем лишить людей возможности навещать могилы предков. Делать это, чтобы подыграть псевдовоенной истерии господина Порошенко, я считаю неправильным», – заявил он в интервью газете ВЗГЛЯД.

          Действительно, добиться от России аналогичных запретов было бы на руку украинским властям. Тогда, во-первых, можно было бы усилить антироссийскую пропаганду – удостовериться в лживости заявлений «в России голод, едят ёжиков» было бы просто некому. И, во-вторых, гастарбайтеры, которые сейчас зарабатывают в России, были бы вынуждены ехать на заработки в Польшу и другие страны Евросоюза. Против такого направления миграции украинские власти и их иностранные кураторы тоже возражений не имеют.

          Еще один вариант – не реагировать – так Россия поступала после всех предыдущих украинских ужесточений: правила въезда для граждан Украины в нашу страну не менялись.

          Кроме того, уже давно обсуждается вариант «асимметричного» ответа: кардинально упростить получение российского гражданства для граждан Украины, воспользовавшись опытом Израиля или других стран, реально заинтересованных в привлечении новых сограждан, а не гастарбайтеров иной культуры. 

          Несмотря на непрекращающийся интерес СМИ к этой теме и прямые указания главы государства упростить процедуру принятия в российское гражданство, ситуация не меняется.

          Очередная переехавшая в Россию семья заявила о том, что «существующий порядок возвращения на родину просто невыносим». Такое ощущение, что чиновники миграционных служб работают не в интересах России, а в интересах Украины, максимально затрудняя процесс смены гражданства разочаровавшимися в Незалежной людьми.

          Возможно, очередная провокация Украины всё-таки заставит наших чиновников шевелиться – ведь достаточно установить для миграционных центров плановые показатели, которые теперь по-новому называют KPI: выдать за месяц российское гражданство не менее чем 10 000 граждан Украины – и процесс пойдёт. Но почему-то кажется, что и на этот раз чиновники ограничатся имитацией бурной деятельности, а реального решения вопроса так и не будет.

          Ещё один вариант асимметричного ответа – это запрет на переводы денежных средств из России на Украину, но это тоже ударит по людям и никак не помешает Порошенко. Скорее всего, тут же появятся нелегальные посредники, которые будут собирать деньги и возить их через границу налом, или отправлять через Белоруссию или Казахстан, или использовать криптовалюты.

          Запреты и ограничения всегда бьют по обеим сторонам. А вот максимальное стимулирование оттока граждан с Украины в нашу страну России, безусловно, на руку.

          Конечно, есть смутная надежда на то, что если разом выслать из России 3,5 миллиона граждан Украины, то они пойдут и свергнут Порошенко, но это крайне маловероятно: число недовольных властью украинцев внутри страны в несколько раз больше, однако они никуда не идут и никого не свергают, что ещё раз подтверждает: госпереворот 2014 года был вызван вовсе не «массовым недовольством Януковичем», а просто наличием в стране небольшой мотивированной группы людей, готовых взять власть силой и обладающих поддержкой из-за границы.

          Поэтому «зеркальные» меры неприменимы, а вот значительное облегчение получения российского гражданства гражданами Украины могло бы действительно стать эффективным и эффектным средством ответа на строительство Киевом «железного занавеса» в лучших традициях тоталитарных государств XX века.   


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