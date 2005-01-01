фото Юрия Васильева

В ближайшие годы в Ковдоре может появиться еще одна достопримечательность – куда более экзотическая, чем памятник Ленину в центре города. Сейчас здесь развивают проект «Ковдор – столица Гипербореи» с целью наладить туризм и перестать ходить с протянутой рукой за деньгами на развитие района (фото: Юрий Васильев)

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