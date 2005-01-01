Русская река затопила американский город

Взгляд
28 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 13:57  |  vz.ru
Разделы

Россия проедает советское нефтяное наследие

России предрекают дырку в бюджете на фоне падения нефтедобычиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Грядущее падение добычи нефти в Западной Сибири опустошит российский бюджет на триллионы рублей, которые могли бы пойти на финансирование национальных проектов по развитию образования, жилья и комфортной городской среды. Такой ужасающий сценарий рисует компания ЛУКОЙЛ. Грозит ли России потеря лидерства на рынке нефти и падение природной ренты? Подробности...
Перейти а раздел…

Киберудар США по России оказался слишком виртуальным

Похоже, США впервые в истории начали цифровую войну против РоссииФото: Rick Wilking/Reuters
Сайты госструктур, в том числе президента, постоянно подвергаются кибератакам, заявили в Кремле. Так там отреагировали на информацию об атаке американского киберкомандования на российское Агентство интернет-исследований. В экспертной среде сравнили это нападение с военным вторжением. Каким образом проводилась операция и можно ли защититься от подобных нападений? Подробности...
Перейти а раздел…

Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

Знаменитый боец единоборств не стал сдерживать своих эмоций по поводу театральной постановкиФото: John Locher/AP/TASS
Знаменитый боец единоборств Хабиб Нурмагомедов счел нужным высказаться о театральном искусстве. По его мнению, идущий в Махачкале спектакль «Охота на мужчин» является «порнухой» и «оскорблением», за которое организаторы должны «понести наказание по закону». Что ж, в законе действительно есть четкие указания относительно того, как сам Нурмагомедов должен реагировать на этот спектакль. Подробности...
Перейти а раздел…

Швеция получила новый повод для антироссийской шпиономании

Шведские спецслужбы активно ищут «российских агентов»Фото: Rob Schoenbaum/ZUMA/ТАСС
Шведская контрразведка заявляет, что арестовала «российского агента». В этом деле уже замечены некоторые странности и нестыковки. Что известно об этом человеке, как инцидент комментируют в России и как обычно ищут «русских шпионов» в рядах шведского общества? Подробности...
Перейти а раздел…

России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
Перейти а раздел…

Русский газ укрепил суверенитет Германии

Василий Федорцов, политолог, германист
Немецкая политическая элита не только не поддалась американскому давлению, но, напротив, сплотилась. Даже те политики, кто был против строительства «Северного потока», не скрывали своего раздражения действиями американцев. Подробности...

У кого чистая совесть, тот хакеров не боится

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Радио Europe 1 собрало досье на полмиллиона слушателей. И снабдило характеристиками: «идиот», «гомик», «фашист». Досье попало в СМИ. Публикация произвела эффект если не разорвавшейся бомбы, то рванувшей канализации. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Пять лет Майдана – современное искусство погрома

Андрей Манчук, политолог
Украинские националисты разгромили выставку китчевых портретов Тараса Шевченко. Погром поддержал дьякон Владимирского собора Ярослав Ясенец. Он назвал картины «дегенеративным искусством», прямо процитировав Адольфа Гитлера. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие новые льготы получат семьи с детьми

    Политические аксиомы Путина

    Обсуждение: 13 комментариев

    Послание Путина Федеральному собранию

    Обсуждение: 34 комментария
      Перейти а раздел…

      Русская река затопила американский город

      Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
      Подробности...

      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
      Подробности...

      Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Кто виноват в росте агрессии среди школьников?
        • Семья

        • Школа

        • Общество

        • Интернет

        • Нет никакого роста

        Должна ли Россия удерживать Молдавию в сфере своего влияния?
        • Да

        • Нет

        • Не имеет значения

        Что для вас 23 февраля?
        • День защитника Отечества

        • День Советской армии

        • День мужчин

        • Просто выходной

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В Кремле оценили намерение США раскрыть доходы Путина
          Трамп пообещал «приличные новости» о конфликте Индии и ПакистанаУкраину могут оштрафовать за отказ от участия в «Евровидении»В Лондоне по требованию ВТБ арестовано имущество украинского миллиардераНа Украине заявили о решении проблемы задержанных в Азовском море рыбаков
          Стало известно, на сколько могут подорожать авиабилеты из-за Индии и ПакистанаЗападных журналистов разозлил ответ Трампа на вопрос агентства SputnikГраждане Германии поддержали строительство «Северного потока – 2»Русская река затопила американский город (фото)
          Немецкие СМИ объявили о провале восстания ГуайдоПо делу о допинге задержаны лыжники сборных Австрии, Казахстана и ЭстонииПосле гибели ребенка в запертой квартире задержали заведующую поликлиникойСовет судей предложил ввести ответственность за «скандализацию правосудия»

          Главная тема


          Киберудар США по России оказался слишком виртуальным

          отказ от ядерного оружия


          Эксперт объяснил провал встречи Трампа и Ким Чен Ына

          дорожный конфликт


          В Москве избили генерал-полковника в отставке (видео)

          новейшее вооружение


          В США признали неспособность сбить российские ракеты

          Видео

          театральная критика


          Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

          уроки истории


          Министр обороны СССР пролил свет на первые дни Великой Отечественной

          просто глупость


          Откровения Comedy Woman и Серебрякова вызывают брезгливость

          муж божены


          Как Игорь Малашенко изменил историю России

          начало Крымской весны


          Меджлис готовил масштабное кровопролитие в Крыму

          Красная угроза


          Борис Кагарлицкий: Впервые в истории США президентом может стать социалист

          Будем братьями


          Глеб Простаков: Почему Россия без Украины может «сойти с рельсов»

          Ирокез в школе


          Анна Долгарева: Не трогайте ярких птиц, они превратятся в драконов

          на ваш взгляд


          Кто виноват в росте агрессии среди школьников?

          Русская река затопила американский город

          Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках  (фото: Michael Short/AP/ТАСС)
          Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках  (фото: Michael Short/AP/ТАСС)
          В числе прочих оказалась перекрыта Московская дорога (Moscow Road), один из участков которой проходит вдоль реки Русской  (фото: Eric Risberg/AP/ТАСС)
          Уровень воды в Рашн-Ривер повысился из-за дождей, продолжавшихся в течение нескольких дней  (фото: Eric Risberg/AP/ТАСС)
          Местные власти сообщают о повреждениях домов и машин  (фото: Michael Short/AP/ТАСС)
          Местные жители спасаются от внезапного наводнения  (фото: Eric Risberg/AP/ТАСС)
          Русская река находится недалеко от Форт-Росса – бывшего русского поселения в США  (фото: Eric Risberg/AP/ТАСС)
          О пострадавших в результате наводнения не сообщается, подсчитывается имущественный ущерб  (фото: Michael Short/AP/ТАСС)

          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Русская река затопила американский город

          Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
          Подробности...

          Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

          Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
          Подробности...

          Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

          День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
          Подробности...

          Российские VIP-лимузины «Кортеж» теперь будут собирать и в Эмиратах

          Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби
          Подробности...

          Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи

          После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе
          Подробности...

          День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному

          14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых. Смысл праздника заключается в том, чтобы подарить любимому человеку некий подарок в виде цветов, конфет или игрушек в форме красного сердечка – известнейшего символа любви
          Подробности...

          Умер Сергей Юрский

          Народный артист РСФСР Сергей Юрский ушел из жизни на 84-м году после долгой болезни, причиной названа остановка сердца. Зрители запомнят его по многочисленным ролям в театре и кино (на фото – Юрский в роли Остапа Бендера). В Москве планируют увековечить его память
          Подробности...

          Рэпер Децл умер после концерта в Ижевске

          Кирилл Толмацкий – популярный исполнитель рэпа, известный под псевдонимом Децл, умер после ночного концерта в Ижевске. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Децл исполнил такие хиты, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя»
          Подробности...

          Арестованный сенатор Арашуков дает показания в Следственном комитете

          Сенатору Рауфу Арашукову, который был задержан 30 января прямо в зале Совфеда, предъявлены обвинения причастности к двум убийствам, совершенным еще в 2010 году. Адвокат (справа) инструктирует парламентария, как давать показания в СК
          Подробности...

          В Петербурге отметили 75-летие освобождения от Блокады

          На Дворцовой площади прошел военный парад, а на Пискаревском кладбище акция памяти, которую посетил Владимир Путин. Президент возложил цветы к мемориалу и призвал передать правду о блокаде Ленинграда будущим поколениям
          Подробности...

          Каракас превратился в поле битвы противников и сторонников Мадуро

          В городах по всей Венесуэле начались столкновения противников президента Николаса Мадуро с силами безопасности. В беспорядках участвуют сотни тысяч венесуэльцев. Число задержанных измеряется сотнями, более полутора десятков человек погибли. Силовики пока сохраняют верность Мадуро
          Подробности...

          Россия показала иностранцам новую крылатую ракету

          Минобороны России показало иностранным военным атташе новую крылатую ракету 9М729. Презентацию проигнорировали атташе Соединенных Штатов и их партнеры по НАТО, которые обвиняют Москву в нарушении договора РСМД
          Подробности...

          Жители Земли увидели кровавую Луну

          В ночь на понедельник жители Земли увидели так называемую кровавую Луну. Естественный спутник во время своего полного затмения приблизился к планете и в это время окрасился в красный цвет. Видимый диаметр диска при этом увеличился почти на 10%
          Подробности...

          Власти Сербии устроили Путину пышную встречу в Белграде

          Путин нанес официальный визит в Белград – уже четвертый по счету. Встречали нашего лидера подчеркнуто торжественно. Уже при входе в воздушное пространство его самолет встретил эскорт из трех МиГ-29. В аэропорту Путина ждал президент Александр Вучич с ротой почетного караула
          Подробности...

          В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

          Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
          Подробности...
           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............