Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?4 комментария
В Греции зажгли олимпийский огонь для летних Игр-2024
В Древней Олимпии (полуостров Пелопоннес на юге Греции) зажгли олимпийский огонь для летних Игр-2024 в Париже (фото: Thanassis Stavrakis/AP/ТАСС)
В церемонии также приняли участие президент Греции Екатерина Сакелларопулу, президент Олимпийского комитета Греции Спирос Капралос (слева) и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах (справа) (фото: Thanassis Stavrakis/AP/ТАСС)
Греческой актрисе Мэри Мина, выполнявшей роль верховной жрицы, из-за плохой погоды не удалось зажечь свой факел от солнечных лучей с помощью параболического зеркала на алтаре древнегреческого храма Геры. В итоге огонь зажгли иным способом (фото: Thanassis Stavrakis/AP/ТАСС)
Факел был зажжен от огня, полученного на генеральной репетиции церемонии (фото: George Vitsaras/EPA/ТАСС)
Также церемония включает театрализованное представление с участием группы жриц, исполняющих обряд, созданный на основе древних традиций (фото: Thanassis Stavrakis/AP/ТАСС)
Факелоносцы: греческий гребец Стефанос Дускос и французская пловчиха Лор Маноду (фото: Thanassis Stavrakis/AP/ТАСС)
Факелоносцы дали старт 11-дневной эстафете олимпийского огня по Греции. Огонь пронесут 600 факелоносцев, он побывает в 43 городах и в двух Олимпийских музеях: в Афинах и Салониках (фото: Thanassis Stavrakis/AP/ТАСС)
Олимпийский огонь преодолеет 5,2 тыс. км по греческой территории и 563 мили по морям. Эстафета завершится в историческом городе Пилос. Затем огонь отправится во Францию (фото: Zuma/ТАСС)