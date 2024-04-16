Олимпийский огонь преодолеет 5,2 тыс. км по греческой территории и 563 мили по морям. Эстафета завершится в историческом городе Пилос. Затем огонь отправится во Францию (фото: Zuma/ТАСС)

Факелоносцы дали старт 11-дневной эстафете олимпийского огня по Греции. Огонь пронесут 600 факелоносцев, он побывает в 43 городах и в двух Олимпийских музеях: в Афинах и Салониках (фото: Thanassis Stavrakis/AP/ТАСС)

Греческой актрисе Мэри Мина, выполнявшей роль верховной жрицы, из-за плохой погоды не удалось зажечь свой факел от солнечных лучей с помощью параболического зеркала на алтаре древнегреческого храма Геры. В итоге огонь зажгли иным способом (фото: Thanassis Stavrakis/AP/ТАСС)

В Древней Олимпии (полуостров Пелопоннес на юге Греции) зажгли олимпийский огонь для летних Игр-2024 в Париже (фото: Thanassis Stavrakis/AP/ТАСС)

Алекс Токвиль, французский государственный деятель и политический философ первой половины XIX века, предсказывал, что не пройдет и столетия, и Россия – если дать ей свободно развиваться – по своему национальному богатству обгонит всю совокупную Европу.

Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.

Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?

Последствия удара Ирана по Израилю обманули ожидания многих Иран нанес масштабный, беспрецедентный по силе удар по территории Израиля. Эксперты отмечают, что регион находится на грани большой войны, в которую могут быть вовлечены ведущие державы мира. Каковы практические итоги этой атаки? И почему в Тегеране дают понять, что инцидент исчерпан? Подробности Перейти в раздел

Россия отключает Украине энергосистемы больших городов ВС России продолжают масштабную кампанию ракетных ударов по энергетической системе Украины. В частности, обстрелу подверглась Трипольская ТЭС, которая обеспечивала электричеством не только Киев, но и близлежащие регионы. Удастся ли украинской энергосистеме оправиться после такого удара и какие цели в данном случае преследуют ВС России? Подробности Перейти в раздел

«Русский закон» привел Грузию к крушению псевдозападных ценностей Законопроект об иноагентах вновь спровоцировал волнения в грузинском обществе. В то время как правительство страны говорит о защите суверенитета с помощью инициативы, оппозиция пытается добиться отмены принятия проекта, рассуждая о важности сближения с западными странами. Данный закон уже больше года становится поводом к массовым беспорядкам. Удастся ли грузинскому парламенту одобрить инициативу на этот раз? Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел

Макрон хочет от России не того перемирия Президент Франции Эммануэль Макрон добивается того, чтобы на период Олимпиады в Париже бои на Украине прекратились. За помощью в этом деле он планирует обратиться к председателю Китая Си Цзиньпину. Пафос у логики Макрона вроде как благородный, однако прислушиваться к нему не нужно.

Итака Ирана на Израиль. Что это было? Иран все-таки ударил по Израилю в отместку за уничтожение своего консульства в Дамаске, но ударил так, что никого не задело. А самое странное, что Тегеран к этому как будто и стремился: о будущей атаке оповестили всех, даже США, разве что объявление не повесили. Чего добивается Иран?

СВО и судьба Харькова Мировые и украинские СМИ утверждают, что Россия готовит полномасштабное наступление на Харьков, причем на Западе сулят городу предельно мрачное будущее в свете регулярных атак ВСУ на Белгородчину. Перейти в раздел