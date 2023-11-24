За время своего существования марка Sadaels стала одной из самых известных и любимых в Аргентине (фото: Сергей Пятаков/РИА Новости)

Мероприятие доказывает, что в моде появляются новые центры влияния, которые способна создать в том числе и Россия (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)

На этой неделе в Москве стартовал международный форум BRICS+ Fashion Summit с участием главных лиц модной индустрии стран БРИКС, Латинской Америки и Ближнего Востока. В ходе показов были представлены локальные бренды, которые влияют на глобальную индустрию моды (фото: Сергей Пятаков/РИА Новости)

Главы лимитрофных прибалтийских дипломатий и примкнувший к ним Кулеба явно не верят в то, что слово правды, исходящее от них, весь мир перевесит. Хотя, казалось бы, «вся ложь российской пропаганды» должна быть бессильна перед твердой прибалтийской правдой – «Яко тает воск от лица огня, тако да рассеются ненавидящие хохла».

Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.

Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.

Встреча ОПЕК закончилась бразильской сенсацией Министерская встреча ОПЕК+ закончилась настоящей сенсацией. Организация экспортеров пополнилась новым другом – Бразилией. Это серьезно усиливает вес решений ОПЕК+. Потому что именно Бразилия вместе с США являлись теми странами вне ОПЕК, которые наращивали добычу и мешали картелю. Теперь Бразилия встала на сторону ОПЕК, а не США. Подробности Перейти в раздел

Власти Украины нашли способ озолотиться на провале контрнаступления На Украине признали факт перехода к обороне. Теперь руководство страны намеревается возвести фортификационные сооружения почти по всей линии соприкосновения. Все это происходит на фоне масштабных скандалов о коррупции в военных кругах. Для чего на самом деле офису Зеленского понадобилась данная инициатива и как эти изменения отразятся на ходе конфликта? Подробности Перейти в раздел

Прозрачное поле боя ослабило танки Российские военные впервые уничтожили танк Leopard 1A5 за счет тактического мастерства и адаптации к меняющимся условиям боя. Произошедшее стало новым поводом заявить о том, что танк больше не способен прорывать оборону противника. Однако в экспертной среде призывают не списывать танки со счетов, потому что этот вид машин продолжает развиваться. Подробности Перейти в раздел

Зеленский разгласил свои настоящие мысли по поводу Донбасса и Крыма Президент Украины фактически опроверг один из главных постулатов киевского режима. Все последние годы в Киеве утверждали, что с 2014 года воевали в Донбассе не с собственными гражданами, не в рамках гражданской войны, а с Россией и российской же армией. Как именно проговорился Зеленский и каким он видит способ «реинтеграции Крыма и Донбасса»? Подробности Перейти в раздел

НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности Перейти в раздел