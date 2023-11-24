Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.8 комментариев
В Москве показали новые коллекции дизайнеров стран БРИКС
На этой неделе в Москве стартовал международный форум BRICS+ Fashion Summit с участием главных лиц модной индустрии стран БРИКС, Латинской Америки и Ближнего Востока. В ходе показов были представлены локальные бренды, которые влияют на глобальную индустрию моды (фото: Сергей Пятаков/РИА Новости)
Дизайнер Алена Ахмадуллина продемонстрировала фантазийные женственные платья со сложной драпировкой и деталями (фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС)
Коллекция Ахмадуллиной посвящена 225-летию со дня рождения русского классика Александра Пушкина (фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС)
Китайский дизайнер Чэн Ю представил новую коллекцию бренда CHNNYU, в которой основное внимание уделено комфорту в повседневном стиле (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)
Как отметили участники мероприятия, сейчас в индустрии моды происходит демократизация и децентрализация (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)
Коллекция аргентинско-бельгийского дизайнера Хуана Эрнандеса Даэльса переосмысляет главные тенденции вернувшихся в моду нулевых (фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС)
Мероприятие доказывает, что в моде появляются новые центры влияния, которые способна создать в том числе и Россия (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)
За время своего существования марка Sadaels стала одной из самых известных и любимых в Аргентине (фото: Сергей Пятаков/РИА Новости)
Успех модельера заключается в умении попадать в социальный тренд, что продемонстрировали многие участники показа (фото: Сергей Пятаков/РИА Новости)
Нынешним трендом в моде стал запрос на индивидуальность, локальные истории и национальный код (фото: Сергей Пятаков/РИА Новости)
Страны БРИКС+ решили объединить свои сильные стороны в фэшн-секторе (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)
Посетителям в магазине российских дизайнеров в ГУМе хотелось приобрести новинки от участников Fashion Summit (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)
Посетители POP UP store российских дизайнеров могли купить только что продемонстрированные на подиуме новинки (фото: Владимир Вяткин/РИА Новости)