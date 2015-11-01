Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков
В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город (фото: 2050lab.ru)
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17 мая, понедельник | Последнее обновление — 17:34 | vz.ru
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Турция пытается объединить мусульман за счет евреев
Иса Джавадов, Историк, востоковед
Последние опросы Arab Barometer показывают, что самым популярным лидером в арабских странах остается турецкий президент Эрдоган. Не в последнюю очередь это связано с его антиизраильской позицией и действиями. Подробности...
Грешников в аду мучают бесы с айфонами и айпадами
Максим Соколов, публицист
Я вспомнил, как фланировал по Парижу и сел на террасе выпить кофе. Рядом сидела компания старшеклассников, поразившая меня тем, что юноши и девушки (кстати, весьма пластические) явно пришли вместе, но при этом не общались между собой. Все они сидели, уткнувшись в смартфоны и что-то тюкали, совершенно презрев соблазны флирта. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
Без военных памятников нации не существует
Тимур Шерзад, журналист
16 мая 1871 года, в краткую, но яркую эпоху Парижской коммуны, была разрушена Вандомская колонна – отлитый из захваченных пушек памятник наполеоновским победам. Массово валили памятники и в России, и практически вчера – в Соединенных Штатах. Но памятники такого обращения с собой не прощают. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков
В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на городПодробности...
Названа «Мисс Вселенная – 2021»
Титул «Мисс Вселенная – 2021» получила 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Бриллиантовую корону ей вручила «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунци из ЮАР. Второе место досталось бразильянке, на третьем расположилась представительница ИндииПодробности...
На Ближнем Востоке ужесточились ракетные обстрелы городов и столкновения арабов с евреями
Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуироватьПодробности...
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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».Подробности...
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.Подробности...
21:35
В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»
Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.Подробности...
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