Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

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НОВОСТЬ ЧАСА

Газпром подал в суд иск о взыскании с Молдавии долгов за газ

17 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 17:34  |  vz.ru
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США просчитались с российским проектом МС-21

Теперь Россия умеет делать полностью композитное крыло без западных помощников Владимир Астапкович/РИА Новости
Попытка США с помощью санкций помешать созданию лайнера МС-21, превосходящего американских и европейских конкурентов, потерпела крах. За два года Россия сумела заместить композитные материалы из США и Японии, которые попали под запрет. Теперь у России есть не только запатентованные технологии создания «черного» крыла, но и отечественные материалы для его изготовления. Как США невольно помогли России? Подробности...
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Россия становится «островом нормальности» для американцев

Сюзанна Масси открыла Рональду Рейгану «тайны русской души» White House Photographic Office
Бывший советник президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси выступила с обращением к президенту РФ Владимиру Путину, попросив его о принятии в российское гражданство. Этой женщине приписывают важную роль в том, что Рейган изменил свое мнение об СССР и перешел от политики конфронтации к политике сотрудничества. Каков вклад Масси в это и достоин ли он награды в виде гражданства? Подробности...
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Чем опасно новое пользовательское соглашение WhatsApp

Facebook планирует превратить WhatsApp в поставщика личных данных пользователей Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Мессенджер WhatsApp начал заставлять пользователей соглашаться со своими спорными новыми условиями обслуживания – спустя почти полгода после того, как впервые объявил о планах сделать это. В Госдуме видят в действиях мессенджера противоречия закону и намерены обсудить меры реагирования с Роскомнадзором. Какие опасности для пользователей представляют новые правила WhatsApp и почему их уже называют цифровой удавкой? Подробности...
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«Сдерживание России» основано на обмане и подтасовках

Западные аналитики выдают желаемое за действительное Victoria Jones/Reuters
Фундаментальный разбор «мифов о России» проведен одним из аналитических центров Британии. Парадокс в том, что разбираются не реальные заблуждения о России, а то, как сама Россия эти заблуждения отвергает. Почему этот документ на самом деле является, по словам политологов, «идеологическим манифестом сдерживания» нашей страны? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Турция пытается объединить мусульман за счет евреев

Иса Джавадов
Иса Джавадов, Историк, востоковед
Последние опросы Arab Barometer показывают, что самым популярным лидером в арабских странах остается турецкий президент Эрдоган. Не в последнюю очередь это связано с его антиизраильской позицией и действиями. Подробности...

Грешников в аду мучают бесы с айфонами и айпадами

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Я вспомнил, как фланировал по Парижу и сел на террасе выпить кофе. Рядом сидела компания старшеклассников, поразившая меня тем, что юноши и девушки (кстати, весьма пластические) явно пришли вместе, но при этом не общались между собой. Все они сидели, уткнувшись в смартфоны и что-то тюкали, совершенно презрев соблазны флирта. Подробности...
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Без военных памятников нации не существует

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
16 мая 1871 года, в краткую, но яркую эпоху Парижской коммуны, была разрушена Вандомская колонна – отлитый из захваченных пушек памятник наполеоновским победам. Массово валили памятники и в России, и практически вчера – в Соединенных Штатах. Но памятники такого обращения с собой не прощают. Подробности...
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Болгары опять переходят на сторону Гитлера

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Евреи против палестинцев: почему опять?

Украина и «мощный сигнал от НАТО»

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Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
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Названа «Мисс Вселенная – 2021»

Титул «Мисс Вселенная – 2021» получила 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Бриллиантовую корону ей вручила «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунци из ЮАР. Второе место досталось бразильянке, на третьем расположилась представительница Индии
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На Ближнем Востоке ужесточились ракетные обстрелы городов и столкновения арабов с евреями

Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Газпром подал в суд иск о взыскании с Молдавии долгов за газ
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    Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

    В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город  (фото: 2050lab.ru)
    В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город&#160;(фото: 2050lab.ru)
    Также предложено два перспективных маршрута речного транспорта: от парка «Фили» до Киевского вокзала и от Новоданиловской набережной до Печатников.&#160;(фото: 2050lab.ru)
    Пассажиры смогут добираться до нужного места по воде, сидя в эргономичных креслах&#160;(фото: 2050lab.ru)
    Планируется, что на борту речных трамваев можно будет перекусить,а на корме подышать свежим воздухом &#160;(фото: 2050lab.ru)
    На судах предусмотрено отделение для перевозки велосипедов и габаритного багажа &#160;(фото: 2050lab.ru)
    Один из видов речного трамвая имеет футуристический дизайн&#160;(фото: 2050lab.ru)
    По замыслу дизайнеров, другой вид трамвая напоминает греческую трирему&#160;(фото: 2050lab.ru)
    Разработаны пересадочные станции с пирсом для удобной посадки и высадки, откуда автобус-шаттл доставит до ближайшей станции метро или МЦД.&#160;(фото: 2050lab.ru)


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