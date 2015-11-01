Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа (фото: Минобороны РФ/ТАСС)

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