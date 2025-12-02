  • Новость часаПекин отреагировал на отмену Россией виз для граждан Китая
    Кончаловский с Водолазкиным предложили оценить вкус бессмертия

    @ Денис Быкодоров

    2 декабря 2025, 10:35 Мнение

    Сможет ли человек из прошлого, хранящий в себе боль и любовь ушедшей эпохи, найти своё место в цифровом мире будущего, когда стремление к вечной жизни перестало быть утопией и превратилось в глобальную индустрию?

    Владек Дарман Владек Дарман

    издатель, продюсер

    Мир готовится к новой эпохе низких цен на нефть
    Следующий из России в Грузию танкер атакован у берегов Турции
    Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира»
    Хинштейн рассказал Путину о курских корнях Колобка

    Может ли герой – олицетворение породившей его эпохи – безболезненно переступить в новый век, обманув судьбу, природу и время? И что весомее – идентичность, любовь или вечная жизнь с неизбежным одиночеством – исследует Егор Михалков-Кончаловский в своем новом фильме «Авиатор», снятом по роману Евгения Водолазкина.

    Группа учёных во главе с профессором молекулярной биологии Константином Гейгером (Константин Хабенский) стоит на пороге важнейшего открытия, которое изменит мир. На Соловецких островах, где в 1920-е годы проводились опыты по криоконсервации людей, исследователи находят спрятанную в пещерах лабораторию с 13 замороженными телами. Жизнь обнаруживают лишь в одном – в Иннокентии Платонове (Александр Горбатов), авиаконструкторе, заставшем дореволюционную Россию, приход большевиков и лагерный ад. Ему предстоит очнуться от векового сна в слепящем белом свете нанотехнологичной капсулы – в будущем, которое кажется чужим и враждебным. Но главное испытание не в стеклянной клетке, а в его памяти.

    Память – это дар и проклятие. Все, кого он любил и ненавидел, давно умерли. Он не может обнять родных, попрощаться или раскаяться. Оказавшись в заключении, Платонов был навсегда разлучен с семьей и возлюбленной Анастасией. В родной Петербург он вернётся лишь спустя столетие, чтобы встретить… её точную копию. Настю (Дарья Кукарских), жену доктора Гейгера.

    Экранизация вышедшего в 2016 году романа Евгения Водолазкина переносит основной сюжет из 1999-го в 2026-й – время вроде бы близкое, но на экране кажущееся далёким. Парадокс в том, что для сегодняшнего российского зрителя – в особенности петербуржца – атмосфера 1990-х, несмотря на ощутимую дистанцию, роднее и уютнее цифровизированного мира будущего – уже, впрочем, наступившего. Об этом свидетельствует и непреходящий культ Балабанова, и неустанное возвращение отечественных сериалов к одному из самых эстетизированных в русской культуре десятилетий. Кажется, что и в романе 1990-е несут смыслообразующую функцию. Помимо того, что Платонов, как любит повторять автор, – «ровесник века», одна из последних связующих нитей с историей, 1990-е – ещё и время активного, прежде всего художественного, осмысления советских репрессий.

    В контексте книги Водолазкина, где треть повествования посвящена соловецким воспоминаниям героя, выбор хронологических рамок выглядит более чем закономерным: Платонов появляется в нужное время, чтобы передать не историческую память, но личный опыт, и вместе с угасанием эпохи иссякает сам.

    Для кинематографистов, стремившихся подчеркнуть контраст между эпохами, задача стояла нелегкая: не просто показать Петербург и его окрестности в разных таймлайнах, но передать современный мир взглядом пришельца. Оживленное движение центра сбивает Платонова с ног, и лишь в памятных местах прошлой жизни – на берегу Финского залива, где запускал воздушных змеев с братом Севой, на Елагином острове, где назначал свидания Анастасии, – герой обретает опору. Здесь времена наслаиваются друг на друга, застывая «между прошлым и будущим».

    Со сменой временной оптики сдвигаются и акценты. На передний план выходит образ Доктора Гейгера, раскрывающийся в том числе и благодаря новому герою. Виктор Желтков (Евгений Стычкин) – ни в чём себе не отказывающий миллиардер, одержимый идеей бессмертия. Поиск замороженных на Соловках заключённых, их последующая разморозка и реабилитация Платонова – всё это проводимый под грифом секретности проект Желткова, мечтающего заполучить заветную формулу правильной криоконсервации. Только в сосудах Платонова был тот самый раствор, что позволил выжить во льду, и теперь герой должен вспомнить его формулу. Цена вопроса – победа над смертью.

    Стремление к вечной жизни перестало быть утопией и превратилось в глобальную индустрию, где крионика, нейротехнологии и искусственный интеллект соседствуют с религиозной верой в возможность сохранить сознание вне биологического тела. Болезнь убивает Желткова, и он уверен: в будущем, где он окажется, лекарство уже изобретут. Но в мире «Авиатора», помимо науки, есть ещё и Божий промысел. Попытка перешагнуть свою судьбу, пойти против законов созданной Всевышним природы обрекает если не на гибель, то на томительное одиночество. Однако каждый герой этого произведения – человек породившей его эпохи и, по мнению Водолазкина, а впоследствии и Кончаловского, заслуживает как минимум снисхождения.

    Сможет ли человек из прошлого, хранящий в себе боль и любовь ушедшей эпохи, найти своё место в холодном, цифровом мире будущего? Или его судьба – стать разменной монетой в игре сильных мира сего? «Авиатор» – это не просто экранизация. Это мощное кинематографическое путешествие на стыке эпох, где судьба одного человека становится точкой пересечения прошлого, настоящего и будущего. Это фильм о любви, которая сильнее времени, о памяти, которая не отпускает, и о цене, которую приходится платить за вечную жизнь.

    Мир готовится к новой эпохе низких цен на нефть

    ОПЕК+ боится падения нефтяных котировок ниже 60 долларов за баррель, однако спасать мировые цены больше не собирается. Остановка роста добычи – лишь временная. Дальше ОПЕК намерена продолжать двигаться в этом же направлении. А роль балансировщика нефтяного рынка теперь отводится США: пусть они, наконец, пострадают. Подробности

    Долг Европы перед Россией Прибалтика стремится оплатить собой

    Латвия, Литва и Эстония вместе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас заняли наиболее непримиримую позицию в отношении перспектив мира на Украине. Кроме того, они настаивают на немедленной конфискации замороженных активов России. Этим Прибалтика создает для себя такое будущее, какого больше всего боится. Подробности

    Значительный недобор осадков в ноябре отметили в Крыму

    Засушливая погода преобладала в ноябре в Крыму, осадков в горах выпало всего от 3 до 8% нормы, что стало причиной понижения уровня воды в реках полуострова, сообщили гидрологи регионального гидрометцентра. Подробности

    Для подготовки к войне с Россией Франция обирает даже пенсионеров

    Французские власти предпринимают отчаянные усилия для того, чтобы свести концы с концами в государственном бюджете страны. Жертвой экономии стали даже американские пенсионеры, которые до последнего времени пользовались во Франции правом бесплатного медобслуживания. Какие еще и за чей счет планируются сокращения – и причем здесь агрессивные планы Франции против России? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

