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    Крым давно в России, а крымский футбол – нет

    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    20 августа 2024, 12:04 Мнение

    Крым давно в России, а крымский футбол – нет

    После 2014 года ФИФА и УЕФА хором заявили, что крымский футбол будет жить в режиме изоляции. РФС взял под козырек и сказал «есть, сэр», потому что не хотел получить санкции и отстранение всего российского футбола от международных соревнований. А сейчас-то чего бояться?

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов

    Главный редактор InVoice Media

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    С момента воссоединения Крыма с Россией прошло больше 10 лет, но местные футбольные клубы до сих пор живут сами по себе, будто никому не нужные. И со стартом нового сезона ничего не изменилось – крымские «Рубин Ялта» и «Севастополь» (не имеющие профессионального статуса) не пригласили для участия в Кубке России, хотя оба коллектива уже год как интегрированы во Вторую лигу.

    Получилась парадоксальная ситуация: в кубковом сезоне 2024/2025 участвуют 107 команд, 13 из которых не имеют профессионального статуса. А три из них вовсе выступают в Медиалиге и состоят в основном из блогеров, не имеют собственных стадионов и не участвуют не то что в Премьер-лиге, но даже во Второй и Третьей лигах. А крымские клубы снова не приглашены, хотя у них есть необходимая инфраструктура и, самое главное, болельщики. Ранее фанаты «Севастополя» опубликовали гневный пост по этому поводу, заявив, что Российский футбольный союз (РФС) даже не объяснил причины недопуска. Но объяснение есть.

    После 2014 года ФИФА и УЕФА хором заявили, что крымский футбол будет жить в режиме изоляции, так как «цивилизованный» мир не признает присоединение Крыма к России. РФС взял под козырек и сказал «есть, сэр», потому что не хотел получить санкции и отстранение всего российского футбола от международных соревнований. Это выглядело логично и думалось, что со временем все рассосется и крымские команды плавно интегрируются. Хотя для их допуска в профессиональный российский чемпионат необходимо разрешение Украины, чего представить в принципе невозможно.

    С 2015 года территория Крымского полуострова получила от УЕФА статус специальной футбольной зоны, в соответствии с которым клубы из Крыма могут принимать участие только во внутренних соревнованиях, но никак не в международных турнирах или турнирах под эгидой РФС. С лета 2023 года «Севастополь» и «Рубин» из Ялты были включены в дивизион Б Второй лиги после реформы, которая сделала этот дивизион пятым по рангу в российском футболе. Во Второй лиге выступают непрофессиональные клубы, а соревнования проводит Футбольная национальная лига (ФНЛ), то есть РФС как бы ни при чем, поэтому и санкции не страшны. Но до Кубка страны клубы из Крыма все равно не допускают, хотя там присутствуют такие же непрофессиональные команды из Медиалиги. Крымские болельщики не без оснований заявили: «Вы всем указываете, что Крым – это Россия. А в футбольном плане мы кто? Объясните это обычным любителям футбола! В своей стране мы не можем даже участвовать в розыгрыше Кубка России по футболу?»

    Почему так происходит? Причин несколько. Во-первых, с полноценным включением крымских команд в Кубок и профессиональные дивизионы, а не только во внутренние соревнования полуострова и непрофессиональный Второй дивизион, Россию скорее всего исключат из членов ФИФА. Вслед за этим в сборной страны как таковой не станет смысла – ей не с кем будет играть даже товарищеские матчи. Пока же есть хоть что-то: 5 сентября национальная команда проведет спарринг с Вьетнамом, а 10 сентября – с Таиландом.

    Во-вторых, функционеров отстранят от любого участия в конгрессах, а тренеров лишат профессиональных лицензий. В итоге чемпионат России станет блеклым подобием самого себя, а сборная будет проводить матчи только с молодежкой. Разумеется, в такой ситуации отечественным клубам запретят проводить трансферы, а все легионеры задаром будут отданы в зарубежные команды, что недопустимо как минимум с экономической точки зрения. Очевидно, что уровень крымских клубов очень невысок и ради них РФС не готов вылететь из мирового футбола.

    В-третьих, медийные клубы очень популярны среди молодежи. Трансляции их матчей собирают огромные аудитории, да и на стадионы ходит приличное количество публики. Например, в 2023 году товарищеский матч московского «Динамо» и медийного 2Drots собрал почти 28 тыс. болельщиков. Крымские команды ничем подобным не похвастают, а включение их в Кубок России в теории чревато санкциями. Это и есть объяснение.

    Что РФС будет делать дальше – вопрос. Уже создан новый Кубок – Лига Содружества, в который вошли команды из новых регионов, а также клубы из Абхазии и Южной Осетии. Это решение из серии «лучше, чем ничего».

    С точки зрения и закона, и здравого смысла Крым – российская территория, а с точки зрения футбола – будто бы и нет. РФС не хочет рисковать, но в то же время, по сути, бросает крымский футбол на произвол судьбы. До СВО это можно было оправдать тем, что Крым могут-таки признать, и жизнь наладится. Но сегодня ждать банально нечего – Россию уже исключили отовсюду, крымские болельщики ничем не хуже остальных, а местные клубы имеют право участвовать во всех внутренних соревнованиях. 

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