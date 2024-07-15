Главная цель Орбана – формирование новой Европы

Сегодня, когда глобалистам удается технично купировать все попытки наступления правых сил, премьер Венгрии Орбан остается не только самым успешным из европейских правых, но и человеком, который продолжает уверенно и деятельно набирать обороты.

Вот уже вторую неделю личность венгерского премьера не уходит из актуальных новостей. Сегодняшняя активность Орбана – отчасти результат того, что Венгрия в этом году председательствует в Совете Евросоюза. Пост президента Совета – пусть и чисто номинальный, однако ж статусный и дающий определенную свободу действий, что Орбан и использует для своих целей.

А цель амбициозная – создание правой коалиции на территории Восточно-Центральной Европы и консервативного евролагеря в целом. Сегодня говорить об этом еще, конечно, рано, но в самом ближайшем будущем – кто знает?

«Сделаем Европу снова великой!» – девиз, под которым сегодня выступает Орбан, не просто калька трамповского Make America Great Again, но целая программа. Да, программа совершенно трампистская по духу, но для Европы. Орбан – европейский Трамп, с Трампом его связывает настоящая крепкая дружба, и он совершенно целенаправленно готовит европейский плацдарм для будущего президентства Трампа.

А это уже серьезно.

Так что зря к сегодняшним передвижениям венгерского премьера Киев – Москва – Пекин – США относятся скептически. Да, мира на Украине он, конечно, не добьется, а вот новую конфигурацию смыслов и повесток выстроить способен вполне.

И понятно, что весь этот мировой тур снова замкнется на Трампе – замковом камне всего предприятия. Очевидно и то, что в кулуарах встреч Орбана с Путиным, Си Цзиньпином и Трампом разговоры идут гораздо более интересные, нежели скупые отчеты о них в новостях…

И все явственней деятельность Орбана окружает флер разговоров о «формировании новой Австро-Венгрии», которой Орбан якобы озабочен.

Год назад мы уже писали о «новой Австро-Венгрии Орбана». Тогда в истерику впала глобалистская пресса, предупреждая об опасностях, исходящих от венгерского имперского монстра. И причины тому, конечно, были и есть.

Фактически цель Орбана, судя по всему, именно такова – формирование своего рода альтернативного Евросоюза на Востоке Европы, объединяющего все европейские консервативные силы.

То есть – настоящего Европейского союза. Не той мультикультурной диктатуры наднационального глобализма, которую представляет собой «цветущий сад» Борреля, а настоящей Европы национальных государств, о которой мечтали в свое время Де Голль и Аденауэр.

В 1963 году, вскоре после Карибского кризиса, Аденауэр и Де Голль даже подписали договор о сотрудничестве в качестве первого шага к объединению Европы на основе государственного суверенитета наций. Но, конечно, этот демарш против мондиализма закончился разгромом: Аденауэр был отстранен от власти, Де Голля сперва затравили в прессе, затем организовали несколько покушений, наконец смели так называемой молодежной революцией 1968-го, после чего Франция резко полевела. Но давайте об амбициозном проекте Орбана чуть подробнее.

«Новую Австро-Венгрию» Орбан изначально планировал с союзными силами Австрии и Словакии, а прежде всего с австрийской Партией свободы Герберта Кикля. Скоро к союзу присоединилась чешская партия Андрея Бабиша. Союзников изначально объединяли оппозиция евробюрократии, отношение к миграции и украинской повестке. Победа Роберта Фицо в Словакии укрепила союз, а участие «Альтернативы для Германии» (то есть главным образом территория бывшей ГДР) сделала его и вовсе угрожающим: в поле деятельности Орбана оказалась чуть не вся бывшая подсоветская Европа.

Последнее, кстати, косвенно свидетельствует о том, что поздний СССР вовсе не был левой страной, как пытаются убедить нас сегодняшние необольшевики, но уверенно двигался в сторону традиционного консервативного государства. А вот необольшевизм сегодня – наступает именно со стороны евробюрократии. И симпатии восточноевропейских стран все это прекрасно показывают.

Кстати, Орбан активно пытается привлечь на свою сторону и польских консерваторов из партии «Закон и справедливость». Препятствием для союза остается традиционно антироссийская позиция польских консерваторов.

Но Восточной Европой дело Орбана не ограничивается. Вероятно, цель его – объединение всех консервативных сил Европы. Сегодня к венграм (Орбан), австрийцам (Партия свободы), чехам (движение Андрея Бабиша), словакам (Фицо), немцам (АдГ), присоединяется уже и испанская Vox, и итальянская Лига Маттео Сальвини, и множество мелких партий по всей Европе.

Так что глобалистское издание Bloomberg с тревогой пишет о формировании «Орбан-альянса»: Виктор Орбан объявил о формировании политической группы с националистическими силами Австрии и Чешской Республики. Три партии, объединившие свои силы, будут иметь минимум 23 места, необходимые для формального создания отдельной фракции в Европарламенте. Чтобы быть признанной, группа должна включить депутатов как минимум из семи государств-членов.

Последнюю проблему Орбан уже решил. В его фракцию «Патриоты Европы», ставшую третьей по численности в Европарламенте, теперь входят не только консерваторы Венгрии, Австрии и Чехии, но и Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Дании, Греции и даже Латвии. Возглавить фракцию доверили лидеру французского национального объединения Жордану Барделла, ставленнику Марин Ле Пен. А ее генеральным секретарем стала Филип Клейс (ранее возглавлявшая группу «Идентичность и демократия»).

«Мы создаем политическую формацию, которая будет двигаться вперед и вскоре станет крупнейшей правой группой в Европе», – заявил Орбан сразу после формирования фракции.

Повестка новой политической группы понятна: больше полномочий государствам-членам (европейская идентичность), борьба с миграцией, сопротивление глобалистским проектам Европарламента. При этом, получив голоса 10 млн избирателей, правые получили также право освоить вполне серьезную часть бюджета Европарламента.

На что может рассчитывать такая, еще только формирующаяся патриотическая сила? Это не так уж, конечно, и много, но не так уж и мало. Евробюрократии приходится считаться с мнением огромного количества европейцев, не желающих терять свою идентичность, и вслед за Жан-Люком Меланшоном, лидером победивших на выборах французских левых, провозглашать что-то вроде: «Наша возможность – это скрещивание… У Франции нет будущего без арабов и берберов Магриба. Мы не нация Запада, мы универсальная нация».

Этому левацкому «мультикультурному блендеру», смешивающему все нации в единый безумный коктейль, и намерены противостоять «Патриоты Европы». А плюс к тому – новые отношения с Россией, новая повестка по Украине…

Ну и, конечно, остается главная цель Орбана – формирование новой Европы не как мультикультурного бульона Борреля под властью необольшевиков-глобалистов, а как союза свободных европейских наций.

Идя к своей цели, Орбан не только ведет «сепаратные» переговоры с Россией, Трампом, Китаем, но и уверенно привлекает к осуществлению своих идей китайский бизнес и инвестиции. Разумеется, глобалисты сегодня гораздо сильнее европейских правых. Они и дальше намерены держать руку на пульсе, купируя все их поползновения. Но это им очень легко, пока в США царят демократы. Но как все повернется при Трампе, когда европейские правые получат мощный импульс поддержки из Вашингтона?