Высокопоставленные чиновники киевского режима, начиная с президента Зеленского и заканчивая главой ГУР Кириллом Будановым (внесен в список террористов и экстремистов в РФ), пытаются откреститься от своей причастности к теракту в «Крокус Сити». Буданов даже заявил, что не одобряет террористические акты против гражданских людей. Хотя менее года назад он обещал убивать русских в любой точке мира. Зеленский, Буданов и подобные им являются адептами режима, родившегося благодаря террору. Есть американский сериал «Декстер» о серийном убийце, который сам называет себя рожденным в крови, потому что, будучи ребенком, несколько дней просидел рядом с матерью, убитой бандитами. Это навсегда отразилось на его личности и превратило в маньяка. Подобно Декстеру, майданный режим рожден в крови, и насилие это отражается на деяниях его политиков, боевиков, дипломатов и спецслужбистов.

Прикрываясь лозунгами о справедливости и достоинстве, на Евромайдане людей привязывали к фонарным столбам. Когда в 2022 году украинцы устраивали самосуды и пороли своих сограждан – они применяли на практике традиции, заложенные Майданом. Но это было только начало, бунтовщики упивались своей безнаказанностью и возможностью решать судьбы других. Помню ужасные кадры: протестующие выкололи глаза бойцу «Беркута», а «демократические» журналисты принялись их оправдывать, мол, он служит режиму Януковича, поэтому сам виноват, что довел людей до такого. Эти «люди» спалили живьем в офисе Партии регионов одного из работающих там сотрудников, а потом издевательски включили его имя в список так называемой небесной сотни. В день переворота бунтовщики стреляли из автоматов в безоружных беркутовцев, у которых были только дубинки и баллончики с газом. Затем был террор против несогласных с государственным переворотом, кульминацией которого стало сожжение людей в Доме профсоюзов в Одессе. Адепты майданного режима никогда не скрывали своей веры в насилие как в главный инструмент достижения цели. Квинтэссенцией этого служат уже ставшие мемами* афоризмы лидеров майданного режима. Первый – это фраза нынешнего мэра Днепропетровска Бориса Филатова, который в 2014 году сказал о жителях Крыма: «Обещать им можно что угодно, а вешать будем потом». Второй – слова экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что дети на Украине будут ходить в школы, а дети в Донбассе будут сидеть в подвалах.

Все, что сейчас происходит на Украине, является следствием 2014 года и заложенных тогда жестоких и аморальных, проще говоря – террористических традиций.

В 2022 году Зеленский отказался от Стамбульских соглашений и мира, потому что тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон обещал ему помощь в победе. То есть Зеленский выбрал путь насилия вместо переговоров, путь войны вместо мира.

И тут он шел по хорошо проторенной дорожке. Незаконно назначенный исполняющим обязанности президента Украины Александр Турчинов отказался говорить с жителями Донбасса, вместо этого он объявил карательную операцию против людей в регионе. Так началась война.

Пришедший к власти Порошенко был уверен, что сможет быстро уничтожить ЛДНР. Но не получилось. Примечательно, что незадолго до подписания «Минска-2» Порошенко выступал против введения миротворцев в Донбасс, так как еще верил в победу ВСУ в Дебальцево. Зато после поражения и подписания вторых Минских соглашений Порошенко стал самым ярым сторонником появления миротворцев в регионе. Но не для того, чтобы закончилась война. На Украине рассчитывали устроить «хорватский сценарий» в Донбассе, повторить успех хорватской армии, которая в 1995 году в результате предательства ооновских миротворцев смогла уничтожить непризнанную республику Сербская Краина. Да и сам «Минск-2» был подписан Порошенко и представителями Франции и Германии для того, чтобы дать Украине время перевооружиться и решить донбасский вопрос путем насилия и террора.

Украинские артиллеристы, обстреливая города Донбасса, а с 2022 года и приграничные города России, стараются убить как можно больше мирных людей, разрушить как можно больше городской инфраструктуры. В военном смысле это не нужно им ни для чего – они хотят посеять страх. Именно этого добиваются все террористы.





Но особо надо выделить террористические акции на белгородской земле перед выборами президента. Спецназ ГУР под флагом РДК (организация признана террористической и запрещена в РФ) хотел захватить приграничные населенные пункты в Белгородской и Курской областях, обстреливая ракетами сам Белгород.

Поэтому ничего нет удивительного в том, что нелюди, убившие столько невинных людей в «Крокус Сити», прорывались на территорию Украины.

В Зеленском, Буданове, в каждом из участников майданного режима живет свой маленький кровавый маньяк, которому нужны кровь и страх. Став во главе режима, для которого базисом является террор, они сами превратились в чудовищ.

И мы, в Донецке, в Белгороде, да и в любом другом городе России, снова и снова повторяем: Украина – террористическое государство. И эту угрозу мы обязаны устранить.