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    Понятие успеха надо переосмыслить
    Правда и победа
    14 марта 2024, 16:11 Мнение

    Понятие успеха надо переосмыслить

    Воин и ученый, земский учитель и врач, авиатор и землепроходец – они должны стать новой элитой страны. А не нувориши, для многих из которых история России, ее судьба и будущее – пустой звук.

    Андрей Полонский Андрей Полонский

    писатель, историк

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    При оценке любого исторического процесса, испытания и преображения едва ли не самое существенное – происходящее с людьми, ныне живущими и будущими поколениями. Как они себя ощущают, какой видят смысл в личном существовании, в истории своего рода и продолжении жизни на Земле.

    В западном мире, к которому наша страна принадлежала несколько столетий и, что не исключено, принадлежит так или иначе по сей день, уже несколько десятилетий происходит – под видом всепонимания и взаимной корректности – процесс неуклонного расчеловечивания. То есть расставания с традициями, смыслами, претензиями, надеждами, которые создали европейскую христианскую цивилизацию.

    На этом фоне Россия, поднявшаяся против экспансии и диктата однополярного мира, совершает обратное движение, поворот к осмысленной человечности, от безудержного и самопоглощающего потребления – к традиционным ценностям, общности, солидарности, осмысленному труду, к жизни, понятой как служение.

    О человеческом измерении исторических перемен, происходящих в России на фоне СВО, много говорил в своем послании Федеральному собранию и президент Владимир Путин. Страна, по его словам, сегодня расстается с теми стереотипами успеха и процветания, которые были навязаны ей после распада Советского Союза. Процесс этот имеет не только нравственные и ценностные, но и не в последнюю очередь социальные последствия. На повестке дня – неминуемое обновление элит.

     «Слово «элита», – подчеркивает Путин, – во многом себя дискредитировало теми, кто, не имея никаких заслуг перед обществом, считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями. Особенно имею в виду тех, кто в предыдущие годы набили карманы за счет всяких процессов в экономике с 1990-х годов. Они точно не элита».

    Это очень важные слова, и хотя они могут показаться самоочевидными, их не так просто превратить в социальную практику. Для этого необходимы последовательные политические усилия на всех ступенях социальной лестницы. В центре хозяйственной жизни призваны стать не погоня за прибылью и финансовые игры в интересах отдельных групп, а созидательная работа на благо государства и общества, в первую очередь – труд во имя осуществления общей цели.

    Сегодня главная такая цель – это победа в СВО. И именно людям, которые служат Родине, суждено стать будущей элитой страны.

    Президент заявил: «Они и должны выходить на ведущие позиции и в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия в конечном итоге, самые крупные отечественные проекты. Такие подлинные герои и патриоты в жизни порой довольно скромны и сдержанны, они не кичатся своими успехами, не произносят громких лозунгов и слов. Но в переломные моменты истории именно такие люди выходят на передний план, берут на себя ответственность. Таким людям, которые думают о стране, живут ее судьбой, можно передать в будущем и доверить Россию».

    Понятной задаче – преображению элиты и оздоровлению всех областей национальной жизни – подчинены и основные национальные проекты, заявленные в послании. Новые нацпроекты в самой глубокой мере гуманистичны и как бы призваны поддержать и укрепить жизнь русского человека на каждой ее стадии– детство («Семья), юность и становление («Молодежь России»), профессиональную зрелость и служение Отечеству («Кадры» и программа «Время героев»), возраст мудрости и осмысления («Продолжительная и активная жизнь»).

    Очень существенно и некоторое смещение в видении региональной политики, которое проявилось, в частности, и в задачах нацпроекта «Семья». Многие обратили внимание на такие слова президента:

    «…Предлагаю дополнительно помочь субъектам Федерации, где уровень рождаемости ниже среднероссийского. Это особенно важно для Центральной России и Северо-Запада. В 2022 году в 39 регионах суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского. До конца 2030 года направим таким регионам не менее 75 миллиардов рублей, чтобы они могли нарастить свои программы поддержки семей. Средства начнут поступать со следующего года».

    Здесь существеннейший момент. Довольно долго самые русские из русских земель – Центр и Север страны – как бы уходили в тень. Господствовала логика: зачем о них специально говорить, ведь эти земли по умолчанию – душа и сердце державы.

    Но именно в русских исторических областях, в смысловом сердце страны, скопилось множество не только демографических и экономических, но и социальных проблем. И тот факт, что государство обратило на них особое внимание, не может не радовать. Ибо где ж еще искать и находить скрепы и традиции национальной жизни, как не на земле, где тысячу лет вершилась национальная история – от владимиро-юрьевского Ополья и костромских лесов до берегов Белого моря? В развороте, который совершает ныне наша страна, Центр и Север призваны сыграть одну из первых ролей.

    Послание президента свидетельствует, что – перед лицом вставших перед нами вызовов – государство видит и понимает задачу: выстроить такую экономическую и социальную систему, при которой служба на благо державы и работа в ключевых областях экономики не только достойно бы оплачивались – причем гарантированно – и после окончания СВО, но и оставались максимально перспективными для самореализации человека, профессионала, для возможностей социального лифта. Воин и ученый, земский учитель и врач, авиатор и землепроходец – наши главные герои. И тогда нувориши, для многих из которых история России, ее судьба и будущее – пустой звук, неминуемо будут смыты вместе с пеной предыдущей эпохи. О чем, собственно, и сказал президент.

    В принципе речь идет о том, чтобы прийти к новому, а на самом деле вернуться к старому, затуманенному первыми десятилетиями постсоветской эпохи, понятию успеха и смысла. Жизнь становится успешной и осмысленной, когда ты служишь общему делу, объединяешься с людьми, когда видишь, как твой труд ценится соотечественниками и современниками, приносит окружающим пользу и радость, а стране и государству – процветание и безопасность.

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