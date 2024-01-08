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    Третья ножка табурета российско-индийских отношений

    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    8 января 2024, 12:10 Мнение

    Третья ножка табурета российско-индийских отношений

    Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.

    Алексей Куприянов Алексей Куприянов

    Эксперт Клуба «Валдай», руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН

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    До начала СВО на российско-индийских экспертных встречах кто-нибудь обязательно сравнивал двусторонние отношения с трехногим табуретом: дескать, из трех ножек – политика, экономика и культура – две держатся крепко, но конструкция может быть устойчивой только в том случае, если наконец к табурету удастся приделать и третью. Долгое время с этим были проблемы: товарооборот рос медленно и даже на волне лихорадочного постковидного восстановления с трудом перевалил за 12 млрд долларов.

    Хотя в Индии финансовый год не совпадает с календарным и наступает в ночь на 1 апреля, уже понятно, что индийской экономике Дед Мороз принес под пальму отличный подарок. Товарооборот с Россией в нынешнем финансовом году, очевидно, превысит 60 млрд долларов – и это без учета так называемого скрытого товарооборота, то есть того, который осуществляется через третьи страны, такие как Турция, ОАЭ, Китай, Сингапур, Иран. На него, по всей видимости, придется еще миллиардов 8-10.

    Причина этого взлета очевидна: нефть. Санкции, введенные после начала СВО, отрезали Россию от европейских рынков, и российские углеводороды потекли на Восток – в том числе в Индию. Руководство стран Запада в первые месяцы после начала конфликта пыталось давить на Нью-Дели, убеждая, что Индия, как крупнейшая демократия мира, должна примкнуть к западному блоку и пресечь всякую торговлю с Москвой. Однако вскоре это давление явно ослабло. Стало ясно, что быстрой победы над Россией на поле боя добиться не удастся; мировая система начала приспосабливаться к изменившимся условиям, и западное руководство обнаружило, что в новой реальности от стран-посредников – Индии, Китая, Турции, ОАЭ и Сингапура – зависит не только то, сколько денег от экспорта нефти получит Россия, но и выживание самих западных экономик. По сути, многие нейтральные государства играют сейчас роль частей гигантского насоса, обеспечивающего перекачку российских ресурсов на Запад, а западных технологий, продуктов и инвестиций – в Россию. И не забывают, разумеется, о своих интересах.

    Нередко можно услышать о том, что перенаправление потоков нефти на Восток для России экономически невыгодно. Отчасти это верно; проблема в том, что выбирать приходится не между торговлей с Востоком или Западом, а между торговлей с Востоком и остановкой торговли вообще. Шанс войти на азиатский рынок на максимально выгодных условиях Россия упустила в конце 80-х – начале 90-х. Сейчас Москву там ждут только как поставщика энергоресурсов; если России удастся закрепиться на восточных рынках, можно думать и о дальнейшем расширении своего присутствия.

    Основная проблема для России – то, что этот насос работает сейчас неравномерно. Перенаправить потоки нефти оказалось куда проще, чем потоки инвестиций и технологий, в которых нуждается российская экономика. В результате дисбаланс в российско-индийской торговле, и без того существовавший на протяжении всей истории двусторонних отношений, вырос до колоссальных значений: по состоянию на конец сентября общий объем торговли достиг 50 млрд долларов, причем торговый дефицит для Индии составил 43 млрд долларов. Единственная возможность исправить эту ситуацию – последовательно и целенаправленно вкладывать средства и силы в создание совместных с индийцами предприятий и формировать механизмы обхода санкций через третьи страны. Это требует разработки и реализации двусторонней программы, в рамках которой бы и Москва, и Нью-Дели оказывали всё возможное содействие и предоставляли бы преференции совместным компаниям. Без нее этот процесс выравнивания дисбаланса всё равно будет идти, но гораздо медленнее.

    Проверку на прочность в условиях кризиса российско-индийские отношения выдержали – но впереди ждет новое испытание. Украинский конфликт рано или поздно закончится, и есть немалая вероятность, что западные элиты к тому моменту будут смотреть на мир чуть более трезво и пойдут на частичное снятие санкций. Это означает, что потребность в Индии как в посреднике отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение. Индия ценна сама по себе, не только как посредник: в обозримом будущем она станет третьей экономикой мира и одним из крупнейших рынков. Чем больше сейчас Россия вложит в Индию средств, ресурсов и усилий, тем более впечатляющим будут последующие дивиденды.

    Автор примет участие в Российско-индийской конференции клуба «Валдай» и Международного фонда Вивекананды «Индия и Россия: взгляды на альтернативные мировые порядки, региональные проблемы и двусторонние связи», которая пройдет 8 января 2024 года в Нью-Дели.

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