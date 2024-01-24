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    Откуда взялась мода на Россию
    Правда и победа
    24 января 2024, 09:14 Мнение

    Откуда взялась мода на Россию

    Главная причина, по которой мир начал напевать «мой мармеладный, я не права» и восхищаться российскими магазинами – в том, что этому самому миру не удалось сломать нашу страну.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис

    обозреватель РИА «Новости»

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    Неожиданным трендом нынешней зимы стала мода на «русский стиль» в социальных сетях. Об этом написали уже, кажется, все: девушки по всему миру танцуют, наряжаются и делают макияж под «Мой мармеладный» Кати Лель и Russian Girl Жени Любич.

    Внезапная волна популярности вызвала смешанную реакцию в самой России. Хватает и недовольных, по мнению которых новое веяние плохо как минимум двумя обстоятельствами. Во-первых, низкопробностью, если не сказать вульгарностью ставших модными песен, особенно это касается «джага-джага». А во-вторых, надоевшей до зубовного скрежета стереотипностью образа нашей страны. Там все то же, что и всегда: красивые девушки, меха и икра, водка и танцы с медведями – ну и «разрывающаяся на части душа», куда ж без нее.

    Спорить по этому поводу можно очень долго, но более интересный вопрос иной: а почему вообще возник такой острый интерес, причем позитивно окрашенный, к России?

    Дело ведь не ограничивается песенками. Например, за последний год стали популярными видео англоязычных блогеров с «экскурсиями» по отечественным магазинам – от дорогих торговых центров до обычных сетевых супермаркетов «на районе». А еще есть видеопрогулки по российским городам: авторы контента неспешно и без всяких комментариев двигаются с камерой, позволяя зрителям наблюдать обыденную уличную жизнь. У этих роликов, может быть, и нет оглушительной популярности, но аудитория тоже немаленькая, а в комментариях – удивление и восхищение зрителей со всего света нормальностью и благополучностью жизни в России.

    В общем, нынешняя мода на ролики под русские мелодии – не случайная флуктуация, а часть куда более масштабного и глубокого процесса возрождения пресловутой мягкой силы России. И не стоит недооценивать «бытовуху» – от красивых сапог на высоких каблуках до заставленных товарами полок магазинов – как пропагандистское и идеологическое оружие. В прошлый раз Запад переиграл нас именно на этом поле.

    В то же время происходящее максимально доходчиво иллюстрирует мысль, которая уже очень много лет никак не дойдет до части наших сограждан: мягкая сила, какую бы форму она ни принимала, всегда является производной от силы твердой, включая военную.

    Ведь главная причина, по которой мир начал напевать «мой мармеладный, я не права» и восхищаться российскими магазинами – в том, что этому самому миру не удалось сломать нашу страну.

    Многолетние стенания о том, что российская власть не работает с общественным мнением за границей, все эти годы были абсолютно бессмысленны – по той простой причине, что после краха СССР Россия в глазах мира была неудачником, потерпевшим поражение и катящимся в окончательную катастрофу. А лузеры никому не интересны – нам было просто нечего предложить другим.

    В последнее десятилетие это стало меняться, но небыстро, поскольку долгое время все сдвиги (Крым, Донбасс, Сирия, Африка) казались случайностями, возможными, пока за Россию не взялись всерьез. СВО все изменила: Запад обрушился на нашу страну с такой мощью, что ее стремительный крах казался неизбежным. Однако время шло, но ожидаемого не происходило. Наоборот, на ту сторону начала просачиваться картинка, благодаря которой прямо сейчас мир радикально перестраивает для себя образ России – от обреченного на поражение неудачника до несокрушимой цитадели, силу которой питает верность своим корням. Что особенно всех впечатляет – внутри эта цитадель живет спокойной благополучной жизнью, которой позавидуют многие.

    Тут есть принципиально важный момент: людям вовсе необязательно любить Россию и одобрять ее, они вполне могут верить русофобской пропаганде о жестоких действиях и намерениях Москвы – но они все равно оказываются под обаянием нашей страны. Ровно так же советские люди могли искренне не любить британский колониализм или американскую военщину, но их очаровывал образ старой доброй Англии и покоряли голливудские фильмы. Раньше это открывало новые возможности для наших геополитических противников (чем они воспользовались по максимуму) – а теперь создает их для нас.

    Самая забавное, что даже критикуемые, с одной стороны, стереотипность и лубочность, а с другой – низкопробная бытовушность нынешней моды на Россию, несут в себе вполне глубокий смысл. Это еще совсем недавно никого невозможно было подобным удивить. Все страны мира продвигали схожие – с поправкой на национальную специфику – образы себя: красивые женщины и мужественные мужчины, приверженность вере предков, обихоженная и преуспевающая страна, гордящаяся своим прошлым и взращивающая детей, как свое будущее.

    Однако то, что раньше было банальностью, теперь превратилось в вызов, в манифест сопротивления. Сопротивления, которое откликается очень многим людям, варящимся в котле передовой западной повестки с ее разрушением базовых основ человеческого общежития и даже человеческой природы.

    А то, что все это подается в подчеркнуто легком и ироничном тоне, только добавляет России очков в идущей информационной войне. И кстати, это то принципиально новое, что открыл мир для себя в нашей стране – что у русских, которых привыкли воспринимать как мрачно-угрюмых типов, очень хорошо с чувством юмора.

    На фоне напористой и серьезной до зубовного скрежета накачки западной пропаганды – и неважно, русофобскую повестку она продвигает, глобалистскую или левацко-либеральную – Россия и мода на нее ощущаются глотком свежего воздуха.

    Так что, мы продолжим и дальше напевать:

    I am just a simple Russian girl
    I've got vodka in my blood
    So, I dance with brown bears
    And my soul is torn apart.

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