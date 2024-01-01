Слово чушпана

Вот, кстати, товарищ Сталин был большой ученый и в языкознании знал толк. И, может, именно благодаря этому увлечению, мы сегодня на территории длиной в 9 тыс. км говорим на одном языке.

С региональными словечками, но без ярко выраженных диалектов по линии Эрдинген-Карлсруэ – это когда жители Берлина не понимают, проехав всего 600 км, жителя Хёэнкирхен-Зигертсбрунна, ежели они на своем Boarisch решат сказануть. А не на хох-дойче. И это вы еще про Wienarisch не в курсе, где по языку можно понять, в каком округе Вены вырос говорящий – скажем, в 9-м или в 19-м, хотя они и граничат.

А у нас есть советский русский. И мы прожили на нем столько слов, что из них можно было составить еще один язык, если бы они не умирали при смене эпох, времен и моды. Да и Бог с ними.

Но есть смешное. Вдруг, внезапно, увидев модное кино из прошлого времени, очнувшиеся от своих смартфонов вечные подростки вдруг слышат незнакомое, давно умершее слово, и радуются, словно нашли закладку в канализации.

Вот давеча узнали слово «чушпан». Для тех моих казанских друзей, что пережили в реале «моду» на это – оно совсем не забавное словечко. Только тот, кому не проламывали голову на чужой улице, может найти его забавным. Но мы его проехали, как проехали те времена и обстоятельства. И массу других обстоятельств.

А я все жду, когда они узнают, что есть слово «пейджер». И то, что «хер» – совсем не то, о чем они подумали. Вот ржач-то будет ништяковый. Как мы ржали над поколением А. Кабакова с В. Аксеновым, которые выросли на слове «чуваки». Причем, «чуваки» мы еще аппроприировали до 90-х, а вот слово «чувиха» уже выдает пыльного, застрявшего в 70-х чувака. И «ржач» умрет, и «ништяк» – тоже, вместе со своим исковерканным идишем.

И таких тонкостей – полно. При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона. Есть сугубо владивостокские слова – «зусман», «шибаться», есть сугубо камчатские, есть общедальневосточные – «очкуры», по слову «опойка» можно определить нижегородца, есть питерские слова, которые нам широко распиарили выходцы из Питера: все эти «поребрики» & Co. И только сугубо московских нет. Коворкинг и коливинг не предлагать. Слова-уродцы вымирают первыми.

А вот среда, их порождающая – нет. Среда, которая уже не понимает разницу между информацией и знанием, не имеющая представления о том, что было вчера. Тем более – что было позавчера. И это хорошо – придает уверенности в себе, повышает ЧСВ, и оставляет в зоне комфорта до самой могилы. Не выходи из зоны, не совершай ошибку.

Ведь им тихим голосом внушают, что они настолько прогрессивные и передовые, что изобрели не только велосипед и электроавтомобиль (про Романова и 1899 год не слыхали), но и массу очень важных социальных трендов, которые, конечно же, выгодно отличают их от родителей и дедов в шапках-ушанках.

Хотя… видел я тут шапку ушанку от Gucci всего за тыщу евро. Наверное, лично Аллегра и изобрела. Или инфлюэнсер какой.

Ведь «коммуналка» – это такая гадость, такой совок, и каинова печать лежит на всех, кто вырос и жил в коммуналках. Душнилы с Петровских ворот. А коливинг – это прогрессивно и экономно. Живут там снежинки и единороги. Иногда под радугой, иногда без. И там еще стоят останки от IKEA, которые моментально превращают твою жизнь из нижне-котельной в верхне-стокгольмскую. И они радуются, как дети. Хотя, понятное дело, коммуналку – ее и дворцом назови, она остается коммуналкой. Первым показателем того, что тебе явно недоплачивают по жизни, а за окном – жилищный кризис.

И, скорее всего – еще и демографический, связанный с чудовищным кризисом самого капитализма, который уже никогда не сможет обеспечить новым поколениям ни работы, ни достойного места в жизни. Слишком много людей, которые едят, и слишком мало тех, кому достанется хоть какая-то работа. Как говорил тут недавно один умный американец: «Только не говорите зумерам, что 30 лет назад человек со средним образованием мог прокормить семью из пяти человек».

Остается распихать это все живое и очень уверенное в себе (за счет самоутверждения в соцсетях среди таких же) по клетушкам коливингов, дать им смартфон в руки, легализовать траву, и чтобы сидели, и не отсвечивали, заказывая курьера с едой в коробках. И, конечно – лучше кинуть в зубы «базовый доход», чтобы работы не просили – ее все равно нет. А кто пока работает руками и головой – так это Третий мир. За копейки. И не забывайте голосовать по почте – так ваши голоса удобней… сортировать.

У частного детектива Ниро Вульфа был особняк. У его последователей – офисы в хорошем районе с секретаршей и столом из настоящего дуба. Потом это была отдельная комната в небоскребе. У нынешних – есть коворкинг. Потому что твоя «работа» никогда не позволит тебе иметь собственный офис, не говоря уже об особняке. Если бы нынешние обреченные поколения знали историю, то с удивлением бы поняли, что их коворкинг мало чем отличается от унылых залов советских институтов по производству примерно ничего. Только не так накурено. Просто истерически не накурено.

Потому что им в фильмах теперь объясняют, что табак – это зло. А трава – добро и прогрессивно, и про нее даже не предупреждают в начальных титрах. Почему? Потому что см. выше. И это тоже только parole parole parole, как пела некая Далида.





Вдыхайте свой ТГК и впитывайте КБД. Ясность ума уже никому не нужна. А то додумаетесь до чего-нибудь совершенно лишнего. Снова изобретут марксизм-ленинизм… хотя чего это я – уже изобретают этот велосипед, причем, по частям, и называют по-разному. Вот что-то давно на колени ни перед кем не вставали показушно. Потому что куда-то внезапно ушло словечко BLM. Теперь нужно срочно защищать чьи-то еще права, неважно, чьи. Хоть извращенцев – предмет никого не волнует. Но очень нужен инструмент манипуляции другими людьми и обществом.

И слово года, согласно Merriam-Webster – это слово «аутентичный», которое очень связано с другим словом года – «ИИ» («искусственный интеллект»). Только потому, что с его внедрением все сложнее будет отличать «аутентичное» от «неаутентичного». То есть, фейк от реальности. Словечко «фейк» пока тоже держится в русском языке довольно прочно, хотя есть прекрасное слово «ложь» с кучей прекрасных русских синонимов, в том числе и обсценных. Ведь так глупо звучит фраза «Распространяет фейки, как Троцкий».

Ну, в общем, конечно, прекрасный мир вы придумали и построили заново.

Просто за-ши-бись (возможна аллюзия на обсценный термин).