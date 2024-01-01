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    Слово чушпана

    @ Кошевой Виктор/Фотохроника ТАСС

    1 января 2024, 12:45 Мнение

    Слово чушпана

    Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

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    Вот, кстати, товарищ Сталин был большой ученый и в языкознании знал толк. И, может, именно благодаря этому увлечению, мы сегодня на территории длиной в 9 тыс. км говорим на одном языке.

    С региональными словечками, но без ярко выраженных диалектов по линии Эрдинген-Карлсруэ – это когда жители Берлина не понимают, проехав всего 600 км, жителя Хёэнкирхен-Зигертсбрунна, ежели они на своем Boarisch решат сказануть. А не на хох-дойче.  И это вы еще про Wienarisch не в курсе, где по языку можно понять, в каком округе Вены вырос говорящий – скажем, в 9-м или в 19-м, хотя они и граничат.

    А у нас есть советский русский. И мы прожили на нем столько слов, что из них можно было составить еще один язык, если бы они не умирали при смене эпох, времен и моды. Да и Бог с ними.

    Но есть смешное. Вдруг, внезапно, увидев модное кино из прошлого времени, очнувшиеся от своих смартфонов вечные подростки вдруг слышат незнакомое, давно умершее слово, и радуются, словно нашли закладку в канализации.

    Вот давеча узнали слово «чушпан». Для тех моих казанских друзей, что пережили в реале «моду» на это – оно совсем не забавное словечко. Только тот, кому не проламывали голову на чужой улице, может найти его забавным. Но мы его проехали, как проехали те времена и обстоятельства. И массу других обстоятельств.

    А я все жду, когда они узнают, что есть слово «пейджер». И то, что «хер» – совсем не то, о чем они подумали. Вот ржач-то будет ништяковый. Как мы ржали над поколением А. Кабакова с В. Аксеновым, которые выросли на слове «чуваки». Причем, «чуваки» мы еще аппроприировали до 90-х, а вот слово «чувиха» уже выдает пыльного, застрявшего в 70-х чувака. И «ржач» умрет, и «ништяк» – тоже, вместе со своим исковерканным идишем.

    И таких тонкостей – полно. При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона. Есть сугубо владивостокские слова – «зусман», «шибаться», есть сугубо камчатские, есть общедальневосточные – «очкуры», по слову «опойка» можно определить нижегородца, есть питерские слова, которые нам широко распиарили выходцы из Питера: все эти «поребрики» & Co. И только сугубо московских нет. Коворкинг и коливинг не предлагать. Слова-уродцы вымирают первыми. 

    А вот среда, их порождающая – нет. Среда, которая уже не понимает разницу между информацией и знанием, не имеющая представления о том, что было вчера. Тем более – что было позавчера. И это хорошо – придает уверенности в себе, повышает ЧСВ, и оставляет в зоне комфорта до самой могилы. Не выходи из зоны, не совершай ошибку.

    Ведь им тихим голосом внушают, что они настолько прогрессивные и передовые, что изобрели не только велосипед и электроавтомобиль (про Романова и 1899 год не слыхали), но и массу очень важных социальных трендов, которые, конечно же, выгодно отличают их от родителей и дедов в шапках-ушанках.

    Хотя… видел я тут шапку ушанку от Gucci всего за тыщу евро. Наверное, лично Аллегра и изобрела. Или инфлюэнсер какой.

    Ведь «коммуналка» – это такая гадость, такой совок, и каинова печать лежит на всех, кто вырос и жил в коммуналках. Душнилы с Петровских ворот. А коливинг – это прогрессивно и экономно. Живут там снежинки и единороги. Иногда под радугой, иногда без. И там еще стоят останки от IKEA, которые моментально превращают твою жизнь из нижне-котельной в верхне-стокгольмскую. И они радуются, как дети. Хотя, понятное дело, коммуналку – ее и дворцом назови, она остается коммуналкой. Первым показателем того, что тебе явно недоплачивают по жизни, а за окном – жилищный кризис.

    И, скорее всего – еще и демографический, связанный с чудовищным кризисом самого капитализма, который уже никогда не сможет обеспечить новым поколениям ни работы, ни достойного места в жизни. Слишком много людей, которые едят, и слишком мало тех, кому достанется хоть какая-то работа. Как говорил тут недавно один умный американец: «Только не говорите зумерам, что 30 лет назад человек со средним образованием мог прокормить семью из пяти человек».

    Остается распихать это все живое и очень уверенное в себе (за счет самоутверждения в соцсетях среди таких же) по клетушкам коливингов, дать им смартфон в руки, легализовать траву, и чтобы сидели, и не отсвечивали, заказывая курьера с едой в коробках. И, конечно – лучше кинуть в зубы «базовый доход», чтобы работы не просили – ее все равно нет. А кто пока работает руками и головой – так это Третий мир. За копейки. И не забывайте голосовать по почте – так ваши голоса удобней… сортировать.

    У частного детектива Ниро Вульфа был особняк. У его последователей – офисы в хорошем районе с секретаршей и столом из настоящего дуба. Потом это была отдельная комната в небоскребе. У нынешних – есть коворкинг. Потому что твоя «работа» никогда не позволит тебе иметь собственный офис, не говоря уже об особняке. Если бы нынешние обреченные поколения знали историю, то с удивлением бы поняли, что их коворкинг мало чем отличается от унылых залов советских институтов по производству примерно ничего. Только не так накурено. Просто истерически не накурено.

    Потому что им в фильмах теперь объясняют, что табак – это зло. А трава – добро и прогрессивно, и про нее даже не предупреждают в начальных титрах. Почему? Потому что см. выше. И это тоже только parole parole parole, как пела некая Далида.


    Вдыхайте свой ТГК и впитывайте КБД. Ясность ума уже никому не нужна. А то додумаетесь до чего-нибудь совершенно лишнего. Снова изобретут марксизм-ленинизм… хотя чего это я – уже изобретают этот велосипед, причем, по частям, и называют по-разному. Вот что-то давно на колени ни перед кем не вставали показушно. Потому что куда-то внезапно ушло словечко BLM. Теперь нужно срочно защищать чьи-то еще права, неважно, чьи. Хоть извращенцев – предмет никого не волнует. Но очень нужен инструмент манипуляции другими людьми и обществом.

    И слово года, согласно Merriam-Webster – это слово «аутентичный», которое очень связано с другим словом года – «ИИ» («искусственный интеллект»). Только потому, что с его внедрением все сложнее будет отличать «аутентичное» от «неаутентичного». То есть, фейк от реальности. Словечко «фейк» пока тоже держится в русском языке довольно прочно, хотя есть прекрасное слово «ложь» с кучей прекрасных русских синонимов, в том числе и обсценных. Ведь так глупо звучит фраза «Распространяет фейки, как Троцкий».

    Ну, в общем, конечно, прекрасный мир вы придумали и построили заново.

    Просто за-ши-бись (возможна аллюзия на обсценный термин).

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