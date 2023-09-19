Как американцы семь лет обламывали зубы о «Пасть дракона»

В любой более-менее крупной стране всегда есть стратегически важные объекты инфраструктуры. Вывод их из строя настолько больно бьет по экономике и настолько затрудняет снабжение войск, что противник всегда будет стремиться их уничтожить, невзирая на потери и сложность этой задачи.

В случае с Северным Вьетнамом таким объектом был мост Хамджонг, то есть «Пасть дракона». Он связывал два берега реки Сонгма – фактически две половины страны. Это было серьезное сооружение, построенное на месте старого французского моста, взорванного во время войны за освобождение еще в 1940-е. Новое 165-метровое сооружение при помощи китайских инженеров сдали в 1964 году. Победа над французами в 1950-е не удовлетворяла амбиций обретшего независимость Северного Вьетнама. В Ханое собирались объединить страну. Вашингтон имел другое мнение – Южный Вьетнам должен сохраниться. Поэтому когда северяне активизировали действия партизанских движений на юге Вьетнама, американцы решили охладить их пыл старым добрым способом – авиаударами.

Лбом о стенку

Операция «Раскаты грома» началась в марте 1965-го. А 3 апреля состоялся первый налет на «Пасть дракона». В нем в той или иной форме участвовало почти восемь десятков самолетов. Основной ударной силой были истребители-бомбардировщики F-105. Часть самолетов несла свободно падающие 340-килограммовые бомбы, часть – управляемые ракеты «Буллпап». Пустить такую можно было только один раз за заход – пилот был вынужден корректировать ее полет вплоть до контакта с целью.

Правда, основная проблема «Буллпапа» относительно атак мостов была вовсе не в этом, а в совсем уж скромной для такой задачи боевой части. Ракета несла лишь 113 кг взрывчатки. При этом те F-105, что имели бомбы, тащили на себе аж три тонны – больше, чем вываливала на германские города какая-нибудь здоровенная «Летающая крепость» в годы Второй мировой.

Это, впрочем, им не помогло. Американцы смогли добиться ряда прямых попаданий ракетами, но на жалкие 113 кг капитальному сооружению было плевать. 340-килограммовые бомбы также поражали цель, но оказались, как и ракеты, недостаточно мощными, чтобы уничтожить или хотя бы серьезно повредить ее. При этом в районе «Пасти дракона» только за 3 и 4 апреля американцами были потеряны «Супер Сейбр», три F-105 и разведчик «Вуду», который пытался понять, удалось ли нанести мосту существенные повреждения. Ответ был – нет, мост продолжал стоять.

Первые налеты 3-4 апреля были самыми мощными. Но американцы с достойной зависти последовательностью продолжали бомбить мост и после. «Крусейдеры», «Фантомы», «Скайхоки» – на «Пасть дракона» бросали самые разные самолеты, и каждый раз они терпели неудачу. В мае 1966-го, отчаявшись в борьбе с мостом, американцы решили попробовать экзотику. Они задействовали здоровенные четырехмоторные транспортники «Геркулес». Те не лезли прямо под огонь, а сбрасывали выше по течению реки двухтонные мины с магнитными взрывателями, которые реагировали на металлоконструкции «Пасти дракона». И все равно неуклюжие транспортники были вынуждены летать ночью и на малых высотах, чтобы не быть сбитыми зенитками противника.

Первый «Геркулес» без проблем сбросил пять мин, но все их взрывы гремели слишком далеко от опор, не нанося мосту принципиальных повреждений. Надо было попытать счастья еще раз, но второй раз обернулся провалом. В темноте транспортник врезался в землю и взорвался вместе со своими минами, в результате чего погиб весь экипаж. Кроме того, грохнулся и «Фантом», наносивший отвлекающий удар неподалеку. А мост продолжал стоять. Впрочем, вьетнамцы не наслаждались его прочностью, а постоянно чинили повреждения и укрепляли, добавляя мосту бетонные подпорки, а также усиливали противовоздушную оборону. То, что американцы надеялись сделать избиением, превратилось в перетягивание каната.

Решение найдено

И все-таки американцы нашли средство против ненавистного моста. Им оказался комплекс наведения авиабомб «Пейвей». Работая при помощи лазера, бомбы, оборудованные «Пейвеем», становились высокоточным оружием. Памятуя о невосприимчивости «Пасти дракона» к обычным боеприпасам, американцы прицепили «Пейвеи» к 910-килограммовым бомбам, которые несли «Фантомы» и «Корсары». Удары по мосту были нанесены 27 апреля, 13 мая и 6 октября 1972 года. Бросая крупные высокоточные бомбы, пилоты часто добивались прямых попаданий. И в итоге раз за разом «Пасть дракона» получала все большие повреждения, прежде чем оказалась окончательно разрушена.

Но к этому времени уничтожение даже стратегически важного моста уже не могло ничего изменить. За несколько месяцев до окончательного успеха американцы вывели из Вьетнама последние наземные подразделения. Война была не просто проиграна, но и близка к своему бесславному завершению.

«Пасть дракона» сожрала 873 боевых вылета. Одиннадцать атаковавших мост самолетов не вернулись обратно. Это была ощутимая трата сил и чувствительные потери. Но интереснее другое. Столкнувшись с нерешаемой, казалось бы, задачей, американцы стали искать решение. И если с минами ничего не вышло, то лазерное наведение смогло решить проблему. Пусть это уже и не работало в текущей войне. В Вашингтоне отлично понимали, что следом за Вьетнамом будут и другие войны. Поэтому новые боеприпасы пошли в серию и активно применялись в будущем, помогая американцам решать поставленные задачи.

Деловой и практичный подход, которому не грех и поучиться.