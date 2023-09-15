Нужны ли нам права человека

Как заявил глава СПЧ Валерий Фадеев, в ноябре 2023 года Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте России проведет международную конференцию, которая будет посвящена 75-летию Всеобщей декларации прав человека. Это мероприятие актуально по многим причинам – но, в частности, для того, чтобы еще раз обозначить: мы признаем то доброе и достойное, что было связано с понятием «прав человека».

В сетевых разговорах само понятие «права человека» нередко имеет негативный оттенок – по крайней мере, по трем причинам.

Во-первых, «права человека» часто воспринимают как прикрытие для плохих людей – они мешают смело и решительно разделаться с негодяями, которые мешают честным гражданам жить.

Во-вторых, разговоры о таких правах мы обычно слышим в чисто инструментальном контексте – кого Госдеп обвинит в нарушениях прав человека, а кого нет, определяется только и исключительно государственными интересами Соединенных Штатов, которые сами решают, кто в текущих обстоятельствах их сукин сын, которому можно, а кто, напротив, злостный нарушитель прав и свобод.

В-третьих, само содержание «прав человека» на Западе в последние годы существенно изменилось. Если раньше они обозначали что-то интуитивно понятное и нравственно здоровое – защиту жизни, собственности и возможности кормиться плодами своих рук и молиться по своей вере – то сейчас они означают что-то все более странное, если не сказать, больное, вроде «права» мужчины-насильника сесть в женскую тюрьму, если он «идентифицирует себя как женщина».

На этом фоне желание вообще отмахнуться от концепции «прав человека», как от какого-то западного жульничества, эмоционально понятно. Однако следовать этой эмоциональной реакции было бы большой ошибкой. По многим причинам. Напротив, именно в сложившейся ситуации мы особенно нуждаемся в правах человека.

Всеобщая декларация прав человека, принятая ООН в 1948 году, в своей преамбуле говорит о том, что «пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества».

Это указывает на главную причину, по которой существует право вообще и права человека в частности – для сдерживания зла. Конечно, различные силы злоупотребляют и будут злоупотреблять понятием «прав человека», используя его для продвижения своих интересов. Это не особенность именно прав человека – люди злоупотребляют чем угодно: религией, наукой, философией. Вообще любое позитивно окрашенное понятие – любовь, свобода или справедливость – обязательно делается предметом манипуляции и злоупотреблений. Понятием, скажем, справедливости, как показывает опыт, злоупотребить еще легче, чем понятием «прав человека». Такова уж человеческая природа – люди могут исказить и испортить абсолютно все. Адекватная реакция на эту порчу понятий – держаться за их первоначальное значение.

Исторически европейское мышление развивалось в христианской картине мира. Человек создан по образу Божию, он обладает высочайшим достоинством и предназначением уже в силу принадлежности к человеческому роду. Любой человек – дитя в утробе или старец на пороге смерти, соплеменник или иностранец, богач или бедняк – важен для Бога, наше подлинное отношение к Богу проявляется в том, как мы относимся к ближнему.

При этом человек пал – отвернулся от Бога и глубоко повредил свою природу, да и весь мир. Одно из последствий грехопадения – люди склонны обращаться друг с другом несправедливо, отрицать и попирать достоинство ближнего. Как говорит пророк, «лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено; кто узнает его?» (Иер. 17:9)

Идея, что «хорошие люди должны объединиться и убить всех плохих», много раз испробованная, не работает – хуже того, зло заражает всякий скальпель, которым его пытаются вырезать, а самые страшные злодеи обычно выступают под лозунгами «борьбы со злом». Зло и грех невозможно локализовать в какой-то конкретной группе людей – оно присутствует в каждом человеке. Как показывает многовековой опыт, в число «плохих», с которыми церемониться не нужно, ведьм и врагов народа, можно попасть самым неожиданным образом. Поэтому нужны правовые механизмы, чётко оговорённые правила – «вот этого делать с людьми нельзя». Даже если это плохие люди, которые нам обоснованно не нравятся. Правила не могут искоренить зло из человеческого сердца – но они могут сдерживать его внешние проявления.





Мы живем в падшем мире, где действуют могущественные силы, направленные против жизни, благополучия и достоинства человека, где люди склонны попирать и притеснять друг друга. Хуже того, даже искренне благонамеренные люди, которые думают, что их планы послужат к общей пользе, могут наломать дров. «Права человека» – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за современным Западом монополии на то, чтобы выступать от имени «прав человека». Идея, что есть только одна цивилизация с большой буквы «Ц» – западная, и прежде всего, англоязычная, а все остальные должны принять ее стандарты, сталкивается с рядом проблем – и, не в последнюю очередь, с тем, что сама эта цивилизация все дальше удаляется от своих исторических оснований.

В наши дни правам человека возникают новые угрозы – связанные с возможностями глобальной слежки, контроля, усилением власти международных корпораций, в частности, информационных, настойчивым продвижением антисемейной идеологии. Защита частной жизни, семьи и родительства приобретает значение, которого оно не имело раньше, когда эти ценности никем не оспаривались. Поэтому мы нуждаемся в сохранении – и развитии – прав человека. В этом процессе Запад уже не будет нашим учителем – но не более чем одним из собеседников, наряду с другими цивилизациями и культурами, голос которых тоже должен быть услышан.