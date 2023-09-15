  • Минченко объяснил слова Путина про барыню и казачка в адрес США и Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Нужны ли нам права человека

    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    15 сентября 2023, 16:00 Мнение

    Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

    Зерновой вопрос сгубил отношения Украины и ЕС
    Путин ответил Блинкену о танго с Украиной: Американцы сами не умеют танцевать
    Политолог объяснил возмущение на Украине после лжи Маляр о взятии Андреевки
    Первый уничтоженный танк Challenger 2 ВСУ сожгли из засады

    Как заявил глава СПЧ Валерий Фадеев, в ноябре 2023 года Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте России проведет международную конференцию, которая будет посвящена 75-летию Всеобщей декларации прав человека. Это мероприятие актуально по многим причинам – но, в частности, для того, чтобы еще раз обозначить: мы признаем то доброе и достойное, что было связано с понятием «прав человека».

    В сетевых разговорах само понятие «права человека» нередко имеет негативный оттенок – по крайней мере, по трем причинам.

    Во-первых, «права человека» часто воспринимают как прикрытие для плохих людей – они мешают смело и решительно разделаться с негодяями, которые мешают честным гражданам жить.

    Во-вторых, разговоры о таких правах мы обычно слышим в чисто инструментальном контексте – кого Госдеп обвинит в нарушениях прав человека, а кого нет, определяется только и исключительно государственными интересами Соединенных Штатов, которые сами решают, кто в текущих обстоятельствах их сукин сын, которому можно, а кто, напротив, злостный нарушитель прав и свобод.

    В-третьих, само содержание «прав человека» на Западе в последние годы существенно изменилось. Если раньше они обозначали что-то интуитивно понятное и нравственно здоровое – защиту жизни, собственности и возможности кормиться плодами своих рук и молиться по своей вере – то сейчас они означают что-то все более странное, если не сказать, больное, вроде «права» мужчины-насильника сесть в женскую тюрьму, если он «идентифицирует себя как женщина».

    На этом фоне желание вообще отмахнуться от концепции «прав человека», как от какого-то западного жульничества, эмоционально понятно. Однако следовать этой эмоциональной реакции было бы большой ошибкой. По многим причинам. Напротив, именно в сложившейся ситуации мы особенно нуждаемся в правах человека.

    Всеобщая декларация прав человека, принятая ООН в 1948 году, в своей преамбуле говорит о том, что «пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества».

    Это указывает на главную причину, по которой существует право вообще и права человека в частности – для сдерживания зла. Конечно, различные силы злоупотребляют и будут злоупотреблять понятием «прав человека», используя его для продвижения своих интересов. Это не особенность именно прав человека – люди злоупотребляют чем угодно: религией, наукой, философией. Вообще любое позитивно окрашенное понятие – любовь, свобода или справедливость – обязательно делается предметом манипуляции и злоупотреблений. Понятием, скажем, справедливости, как показывает опыт, злоупотребить еще легче, чем понятием «прав человека». Такова уж человеческая природа – люди могут исказить и испортить абсолютно все. Адекватная реакция на эту порчу понятий – держаться за их первоначальное значение.

    Исторически европейское мышление развивалось в христианской картине мира. Человек создан по образу Божию, он обладает высочайшим достоинством и предназначением уже в силу принадлежности к человеческому роду. Любой человек – дитя в утробе или старец на пороге смерти, соплеменник или иностранец, богач или бедняк – важен для Бога, наше подлинное отношение к Богу проявляется в том, как мы относимся к ближнему.

    При этом человек пал – отвернулся от Бога и глубоко повредил свою природу, да и весь мир. Одно из последствий грехопадения – люди склонны обращаться друг с другом несправедливо, отрицать и попирать достоинство ближнего. Как говорит пророк, «лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено; кто узнает его?» (Иер. 17:9)

    Идея, что «хорошие люди должны объединиться и убить всех плохих», много раз испробованная, не работает – хуже того, зло заражает всякий скальпель, которым его пытаются вырезать, а самые страшные злодеи обычно выступают под лозунгами «борьбы со злом». Зло и грех невозможно локализовать в какой-то конкретной группе людей – оно присутствует в каждом человеке. Как показывает многовековой опыт, в число «плохих», с которыми церемониться не нужно, ведьм и врагов народа, можно попасть самым неожиданным образом. Поэтому нужны правовые механизмы, чётко оговорённые правила – «вот этого делать с людьми нельзя». Даже если это плохие люди, которые нам обоснованно не нравятся. Правила не могут искоренить зло из человеческого сердца – но они могут сдерживать его внешние проявления.


    Мы живем в падшем мире, где действуют могущественные силы, направленные против жизни, благополучия и достоинства человека, где люди склонны попирать и притеснять друг друга. Хуже того, даже искренне благонамеренные люди, которые думают, что их планы послужат к общей пользе, могут наломать дров. «Права человека» – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за современным Западом монополии на то, чтобы выступать от имени «прав человека». Идея, что есть только одна цивилизация с большой буквы «Ц» – западная, и прежде всего, англоязычная, а все остальные должны принять ее стандарты, сталкивается с рядом проблем – и, не в последнюю очередь, с тем, что сама эта цивилизация все дальше удаляется от своих исторических оснований.

    В наши дни правам человека возникают новые угрозы – связанные с возможностями глобальной слежки, контроля, усилением власти международных корпораций, в частности, информационных, настойчивым продвижением антисемейной идеологии. Защита частной жизни, семьи и родительства приобретает значение, которого оно не имело раньше, когда эти ценности никем не оспаривались. Поэтому мы нуждаемся в сохранении – и развитии – прав человека. В этом процессе Запад уже не будет нашим учителем – но не более чем одним из собеседников, наряду с другими цивилизациями и культурами, голос которых тоже должен быть услышан.

    Другие материалы автора


    Главное
    ЦБ назвал основной фактор ослабления рубля
    Путин опроверг возможность появления добровольцев из КНДР в зоне СВО
    Анонсировано открытие в ЛНР новой сети супермаркетов
    Шойгу: ВМФ получит 12 новых кораблей до конца года
    Китай ввел санкции против Lockheed Martin и Northrop Grumman
    Лукашенко предложил Путину трехстороннее сотрудничестве с КНДР
    В соцсетях сравнили видео с пленными бойцами на минном поле с кадрами из «Судьбы»

    ЕС пошел войной на китайские электромобили

    Брюссель пошел на одно из самых серьезных противостояний с Пекином. Он начинает расследование в отношении электромобилей из Китая, чтобы получить формальные основания для удаления «китайцев» с рынка. Однако ЕС стоит хорошо подумать: у Пекина есть заветные аккумуляторные батареи, без которых европейские автозаводы просто не справятся со своим «зеленым» переходом. Подробности

    Перейти в раздел

    В условиях СВО российским партиям стало сложно быть непохожими друг на друга

    Прошедшие в России выборы выявили ряд новых тенденций. С одной стороны, партиям стало сложнее быть непохожими друг на друга. С другой – не все партии внятно сформулировали свое предложение для избирателей. Какие еще ошибки были допущены в ходе ЕДГ-2023 и в каком состоянии партийная система России подойдет к следующим выборам? Подробности

    Перейти в раздел

    Как бывшие ПТУ стали популярнее вузов

    В российском образовании незаметно произошел поистине радикальный переворот. Колледжи – они же бывшие ПТУ, профтехучилища – стали престижны и популярны. Как это случилось и какими словами сами бывшие школьники объясняют свои изменившиеся предпочтения? Подробности

    Перейти в раздел

    Зерновой вопрос сгубил отношения Украины и ЕС

    Представитель Украины устроил истерику на встрече восточноевропейских стран по проблеме украинского зерна. В Киеве считают, что поляки намеренно препятствуют его транзиту с помощью ветконтроля, и возмущены перспективой продления зернового эмбарго на уровне ЕС. Отношения между Украиной и ее еврососедями развиваются удачным для России образом. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мы скоро попрощаемся с Байденом

      Конгресс США начал процедуру импичмента против президента Джо Байдена в связи с его участием в коррупционных схемах сына. У 80-летнего политика хорошие шансы избежать официального обвинения. Но шансов на то, чтобы остаться президентом после 2025 года, уже не осталось. Это скорее плохая новость и для Дональда Трампа тоже.

    • Как Маск «предал» США ради Крыма

      Правительство США подало на Илона Маска в суд. Ранее его обвинили в государственной измене из-за того, что он якобы отключил связь Starlink, когда ВСУ пытались атаковать Черноморский флот России в Крыму. Теперь самый богатый человек планеты спешно меняет показания.

    • «Пятая колонна» Зеленского в Европе

      Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью влиятельному журналу The Economist и поделился своим видением будущего Украины. Помимо прочего, он пригрозил Западу бунтами выходцев из Украины в том случае, если Евросоюз сократит помощь Киеву. Это блеф? Или у него правда есть в Европе «пятая колонна»?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............