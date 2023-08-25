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    Зеленый переход не вытерпел военного положения

    @ Jochen Eckel/IMAGO/Global Look Press

    25 августа 2023, 09:14 Мнение

    Зеленый переход не вытерпел военного положения

    Создается впечатление, что под соусом войны, которая очень плохо вяжется с зелеными фантазиями, эти фантазии было решено просто похерить. «Время трудное, русский варвар необычайно силен, так что разве когда-нибудь потом». Так ВПК не дает вовсе убить западное хозяйство.

    Максим Соколов Максим Соколов

    публицист

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    Когда страны Запада объявляли о планах полного отказа от углеводородного топлива (и вообще сырья) к 2050 году и даже раньше, предполагалось, что это коснется не только особо продвинутых стран вроде ФРГ – а всех. Декарбонизация, она же зеленый переход, должна была включать экологический сертификат для любых экспортно-импортных сделок, что обессмысливало торговлю с нарушением квот.

    При зеленом переходе «всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет зеленое начертание на правую руку их или на чело их, и никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание». После чего уж там мило это кому или не мило, а придется повиноваться

    Еще в 2021 году специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития (должность упразднена после 24 февраля 2022 года) А.Б. Чубайс отмечал: «Абсолютное большинство серьезных государств в мире вышли на то, что парадигма коричневого (связанного с углеводородной энергетикой) роста исчерпана. Его нет и не будет никогда. Если мы хотим больших зарплат, пенсий, роста веса страны в мире в XXI веке – для этого есть один единственный путь, он называется зеленый. Другого пути нет и не будет. Глобальное развитие невозможно без энергоперехода и внедрения экологичных технологий, и России необходимо принимать это во внимание, если она хочет занимать в мире заметное место и обеспечить достойную жизнь своим гражданам».

    Уже тогда отмечалось, что А.Б. Чубайс, как всегда, демонстрирует свою непокобелимую решимость забивать последний гвоздь в крышку гроба то коммунизма, то угля, нефти и газа, но в последнем случае не учитывается маленькая деталь, называемая ВПК.

    Невоенную экономику в течение известного, порой достаточно долгого, времени можно обременять разными зелеными требованиями (см. пример ФРГ). Потом все равно треснет, но хотя бы не сразу. Тогда как продукция ВПК соревнуется не с зелеными фантазерами, а с неприятелем на поле боя. Если гражданская продукция какое-то время может быть недостаточно эффективной и конкурентоспособной (вспомним СССР), то военная такой роскоши позволить себе не может. Она испытывается не идеологами и активистами, а генералами противной стороны.

    Можно, конечно, сделать вид, что ни войн, ни ВПК в наступающем прекрасном зеленом мире вообще не будет. Но убедить в этом – по нынешним суровым временам – будет непросто. Тут идеологам останется либо быстро стушеваться и исчезнуть, как это сделал Чубайс после 24 февраля 2022 года, либо пребывать уже в состоянии полной шизофрении, как зеленые германские министры. Которые, с одной стороны, желают по-прежнему добивать экономику фатерланда, с другой – поднять военное производство на небывалый доселе уровень. Могий вместить, да вместит.

    Но не следует недооценивать таланты бюрократии. В Брюсселе решили разрубить гордиев узел: «Продукция военного назначения будет считаться в Европе углеродно нейтральной, а товары ВПК будут исключены из механизма Трансграничного углеродного регулирования, который устанавливает плату – квазиналог – за выбросы CO2 при производстве».

    Так что трансграничный налог, так пугавший Чубайса (а он, соответственно, пугал им нас), оказывается, что дышло, куда поворотил, туда и вышло. «При нужде закону и применение бывает».


    Еэсовских чиновников можно понять. Танк «Леопард-2» (а также «Абрамс», «Леклерк» etc.) имеет силовую установку мощностью 1500 л. с. Как говорил сатирикер В.А. Шендерович (правда, про российские танки), «пердят и воняют» – причем с неистовой силой. Монстр Второй мировой войны – «Королевский тигр» – имел мотор всего в 650 л. с.

    Возможно, экологи предпочли бы танк «Рено FT-17» (в Советской России он назывался «Борец за свободу т. Ленин») мощностью всего 39 л. с. Примерно как у автомобиля «Москвич-407». Назвали бы его «Kampferin fur Freiheit Frau Baerbock» и поставляли бы на Украину в невозбранном количестве. Но, к сожалению, тактико-технические данные вряд ли устроили бы сателлита.

    То же самое и с прочим колесно-гусеничным зоопарком, а равно с военно-воздушным. Жрут углеводороды как не в себя. А ведь все эти зоопарки еще надо произвести, и всюду, как говорил Чубайс, коричневая энергетика.

    Создается впечатление, что под соусом войны, которая очень плохо вяжется с зелеными фантазиями, эти фантазии было решено просто похерить. «Время трудное, русский варвар необычайно силен, так что разве когда-нибудь потом». Так ВПК не дает вовсе убить западное хозяйство.

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