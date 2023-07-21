Релокация не предполагает ни ностальгии, ни даже русскости

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21 июля, пятница  |  Последнее обновление — 12:52  |  vz.ru
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Болгария начала охоту на активы российского бизнеса

Теперь и Болгария готова отобрать бизнес у российской компании REUTERS/Oleg Popov
Вслед за Польшей и Германией отобрать бизнес у российской компании хотят теперь и в Болгарии. Под удар попал порт «Лукойла» в Бургасе. Но у российской компании есть еще НПЗ и сеть АЗС в стране, которые тоже могут оказаться на прицеле. Власти Болгарии действуют недальновидно и могут оказаться у разбитого корыта, ведь им дали исключение из санкций ЕС по нефти.  Подробности...
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Борьба с Россией выбила из политики еще одного британца

Уоллес был ключевым менеджером проекта по вооружению ВСУ, наряду с генсеком НАТО и главой Еврокомиссии Martyn Wheatley/Parsons Media/Global Look Press
Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил свой уход из политики, хотя еще недавно ему прочили блестящие перспективы. Этому человеку ВСУ и президент Украины Зеленский обязаны очень многим. Но навязчивая идея одолеть Россию довела лично его до фиаско, а британскую армию до разорения на радость всем ее многочисленным врагам. Подробности...
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Как 20-летняя девушка стала своей среди летчиков-истребителей

Памятник Екатерине Будановой не так давно был открыт в Смоленской области Виталий Тимкив/РИА Новости
«Дважды я обязан жизнью Кате Будановой». Так сослуживцы описывали – нет, не медсестру, а боевого летчика-истребителя. Двадцатилетней девушке удалось добиться на Як-1 выдающихся даже для мужчин результатов. Ровно восемьдесят лет назад, 19 июля 1943 года, Екатерина Буданова героически погибла в бою. Подробности...
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ЕС и Британия дали России шанс радикально сблизиться с Аргентиной

Название островов – Мальвинских или Фолклендских – имеет принципиальное значение и для Аргентины, и для Британии Global Look Press
Британия кипит от возмущения, а Аргентина торжествует – Евросоюз официально употребил словосочетание «Мальвинские острова». Явный намек на спорность данной земли. А ведь Лондон называет острова не иначе как Фолклендскими и считает, что это закреплено по итогам старой войны. Почему Евросоюз внезапно сделал антибританский жест и что из него могла бы извлечь Россия? Подробности...
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Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

По версии хакеров RaHDit, к организации теракта на Крымском мосту могут быть причастны коммерческие танкеры Константин Михальчевский/РИА Новости
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем?  Подробности...
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Релокация не предполагает ни ностальгии, ни даже русскости

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Прогрессивная тусовка, тридцать лет безраздельно властвовавшая в области идеологии и культуры, присвоившая себе право решать и вязать, прекратила свое существование. А ее члены по большей своей части переместились в загробный, то есть заграничный мир. Подробности...
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У выхода из зерновой сделки есть минусы, но плюсов больше

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Готов ли Запад пойти на эскалацию, или он придет в чувство и осознает, что своими действиями приближает начало прямой российско-натовской войны? Готова ли Москва исполнить свою угрозу в том случае, если западные сухогрузы все-таки пойдут в одесский порт? Подробности...
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Возмездие должно быть планомерным

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Если противник взрывает Крымский мост, то мы должны взорвать мосты через Днепр. А если нет, то не должны? Нужно исходить не из принципа «око за око», а из конкретных потребностей боевых действий. Если нам эти мосты мешают, то надо их уничтожать без всякого особого повода. Подробности...
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Оруженосец Украины уходит из политики

США послали Зеленскому черную метку

Трамп обещает завершить СВО за сутки

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Центробанк выпустил серебряную монету в память о Викторе Цое

Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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Украина ударила морскими беспилотниками по Крымскому мосту

Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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Умерла французская певица и актриса Джейн Биркин

Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Среди ваших знакомых есть релоканты, которые после начала СВО уехали из России, но затем вернулись?
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Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
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    Релокация не предполагает ни ностальгии, ни даже русскости

    Максим Соколов
    публицист
    21 июля 2023, 11:30

    Цели СВО, начавшейся 24 февраля 2022 года, далеки от завершения. Еще плодоносить способно чрево, которое вынашивало гада, а заявление «Человечество было радо, отправив этих выродков налево», пока сильно преждевременно. Но полтора года назад началась еще и специальная культурная операция, она же – культурная революция, результаты которой более очевидны.

    Прогрессивная тусовка, тридцать лет безраздельно властвовавшая в области идеологии и культуры, присвоившая себе право решать и вязать, прекратила свое существование. А ее члены по большей своей части переместились в загробный, то есть заграничный мир. Произошел массовый исход вчера еще могучих культуртрегеров.

    Причем нельзя однозначно сказать, к добру это или к худу. Утверждение, что бегство тусовки имело следствием благорастворение воздухов и всеобщую фисгармонию, может быть опрометчивым. Уже появляются претензии на создание новой тусовки, и не факт, что новый господин будет заведомо милостивее прежнего. И деятели прогрессивной тусовки были не сплошь бесы, и патриотическая тусовка, готовая к властвованию в идеологии и культуре, тоже не из одних ангелов состоит – и это еще очень мягко сказано.

    И не получится ли так, что после исхода прогрессивной общественности мы восплачем: «Это были не современники наши на земле, а призраки растаявшего прошлого. Эмиграция, рассеянная жесточе колен израилевых, в нашем представлении если и тянула еще где свой век, то таперами в поганеньких ресторанах, лакеями, прачками, нищими, морфинистами, кокаинистами, домирающими трупами. Ни по каким признакам из наших газет, из высокой беллетристики, из художественной критики нельзя было представить (и наши сытые мастера не помогали нам узнать), что Русское Зарубежье – это большой духовный  мир, что там развивается русская философия, там Булгаков, Бердяев, Лосский, что русское искусство полонит мир, там Рахманинов, Шаляпин, Бенуа, Дягилев, Павлова, казачий хор Жарова, там ведутся глубокие исследования Достоевского, что существует небывалый писатель Набоков-Сирин, что еще жив Бунин и что-то же пишет эти двадцать лет».

    На вопрос, почему сейчас что-то совсем иное – три цитаты.

    Николай Туроверов:

    «Уходили мы из Крыма,
    Среди дыма и огня;
    Я с кормы все время мимо
    В своего стрелял коня.
    А он плыл, изнемогая,
    За высокою кормой,
    Всё не веря, всё не зная,
    Что прощается со мной.
    Мой денщик стрелял не мимо –
    Покраснела чуть вода...
    Уходящий берег Крыма
    Я запомнил навсегда».

    И о том же крымском исходе Ирина Кнорринг:

    «Туда – никогда не поеду,
    А жить без нее не могу.
    И снова настойчивым бредом
    Сверлит в разъяренном мозгу:
    Зачем меня девочкой глупой
    От страшной, родимой земли,
    От голода, тюрем и трупов
    В двадцатом году увезли».

    И холодного – порой казалось, что даже ледяного – Набокова вдруг прорвало:

    «Но сердце, как бы ты хотело,
    чтоб это вправду было так:
    Россия, звезды, ночь расстрела
    и весь в черемухе овраг».

    Тогда была лютая русская боль о потерянной Родине. Сегодня – релокация. Не предполагающая ни страшной ностальгии, ни даже русскости.

    Тогда русские потеряли Россию, сегодня общечеловеки переехали на новые корма. При отсутствии грызущей ностальгии они в общем-то никому не интересны. Такая культурная революция.

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