Сербии надо брать пример с России

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2 июня, пятница  |  Последнее обновление — 12:16  |  vz.ru
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Как Запад мешает российским газовым проектам

Западные турбины используются в процессе производства СПГ и для выработки электроэнергии на наземной электростанции, которая питает завод Максим Блинов/РИА Новости
Новый крупный газовый проект в России «Арктик СПГ – 2» должен запуститься уже в этом году. Однако проект испытывает проблемы с критически важным газовым оборудованием. Это может серьезно затормозить сроки запуска завода. Тогда как России важно наращивать экспорт газа на фоне обвала его продаж в европейском направлении. Есть ли выход из сложной ситуации? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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Украина перешла к классическому терроризму

Украине не удастся сформировать новую линию фронта в районе Шебекино Богдан Соболев/ТАСС
ВСУ при помощи танков и пехоты попытались вторгнуться в Белгородскую область после массированного обстрела города Шебекино. Атака успешно отражена при помощи авиации, ракетных и артиллерийских войск. Эксперты уверены, что ВСУ перешли к тактике «мелких укусов» и действуют по классической схеме террористов. Чего добивается Украина и как этому противостоять?  Подробности...
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Зеленский получил от ЕС и НАТО пощечину

Украину, конечно, приглашают в НАТО. Но пока только понарошку Martin Bertrand/Reuters
Одна из целей СВО в какой-то мере уже достигнута – такой вывод, по крайней мере, можно сделать из последнего заявления Зеленского. Президент Украины публично пожаловался, что надежды Киева на вступление в НАТО «становятся все более отдаленными». По сути, на недавнем саммите в Кишиневе Зеленский получил политическую пощечину. Оказалось, что НАТО само боится вступления Украины в альянс. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Сербии надо брать пример с России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Да, это может кончиться большой войной – но может и не кончиться. Может привести к очередному военному поражению Сербии – а может завершиться и компромиссом, где страны-члены НАТО, завязшие в украинском конфликте, предпочтут избежать войны на втором фронте и договорятся, например, о разделе Косова. Подробности...

Или твой ребенок потенциальный трансгендер, или беги обратно в Россию

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если ты живешь в Европе и собрал фулл-хаус: ты и чеченец, и мусульманин, и семья у тебя большая, и ты учишь детей жить, как жили родители – ты под прицелом со всех сторон. И один выход – бежать обратно на родину. Подробности...

Рожают за себя и за ту семью

Алексей Ярошенко
Алексей Ярошенко, политолог
Сценарий всегда один: сначала агония стареющего общества с привлечением мигрантов, количество которых каждый год растет. Затем бывшие мигранты попадают во власть, и когда их там станет большинство – начнут проводить политику по ускорению вымирания некогда коренного населения. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев
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Новая битва за Косово: главное

Первый в мире президент-гей

Обсуждение: 11 комментариев

Джордж Сорос хуже суперзлодея

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ограничить распространение фото- и видеоматериалов последствий ударов ВСУ по территории России?
  • Да, во всех случаях

  • Да, только последствий ударов по объектам армии и критической инфраструктуры

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли России присоединить Харьковскую область?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
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    Сербии надо брать пример с России

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    2 июня 2023, 11:54

    В Косове очередное обострение. В очередной раз албанские силовики вошли в населенные сербами северные районы самопровозглашенной республики, в очередной раз заняли административные здания (на этот раз для того, чтобы завести туда лояльных албанцам мэров, выбранных албанским же населением этих территорий). В очередной раз местные сербы выстроили баррикады, в очередной раз начались столкновения между ними и так называемыми миротворцами (а по сути оккупационными войсками) натовского контингента. В очередной раз Сербия, пытаясь поддержать своих граждан, оказавшихся по ту сторону границы, подвела к ней войска – и в очередной раз ни один сербский солдат не вошел в Косово (вроде как сербскую территорию) для защиты сербов от оккупантов и местных албанских формирований. Президент Сербии Александр Вучич заявил о праве косовских сербов на мирный протест, попросил отозвать мэров, избранных на «нелегитимных», по его словам, выборах. Не подкрепив свое требование никаким «а если нет, тогда…» – тем самым не создал для противоположной стороны никаких мотивов эту просьбу исполнять.

    В России все, конечно, сочувствуют сербам. Жертвам натовской агрессии, потерявшим свою исконную территорию. Близкому русским по культуре и вере народу, который (в отличие от тех же болгарских братушек) Россию не предавал. Особенно, конечно, сочувствуют косовским сербам, которые вот уже почти четверть века пытаются защищать свою землю от албанских захватчиков – тех самых, чьи террористические группировки похищали, насиловали и разбирали на органы сербских жителей Косово. Все понимают ту глубочайшую несправедливость, которая случилась в 1999 году благодаря натовским бомбардировкам и которая продолжается сейчас. Все понимают, что зачинщиками и этих обострений являются албанские власти и натовские «миротворцы», пытающиеся лишить косовских сербов остатков самостоятельности.

    Но в то же время все прекрасно понимают, что определенная – и немаленькая – доля вины за это все «очередное» лежит и на сербских властях. И не только потому, что они сдались НАТО в 1999 году после 78 дней бомбардировок, отказавшись от намерения защищать то, что считают своим. Еще и потому, что они все эти 25 лет не могут сделать выбор из двух ужасных, но единственно возможных после той капитуляции вариантов.

    Первый вариант – признать сложившуюся де-факто ситуацию официально. Согласиться с тем, что Косово окончательно потеряно для Сербии, что оно стало другим государством. Обеспечить косовским сербам возможность выезда в саму Сербию, максимально позаботиться о них. Перестать тратить столько энергии на попытку изменить неизбежное, прекратить унижаться перед косовскими албанцами (которых приходится о чем-то просить, забывая об их террористическом прошлом) – и сосредоточить все свое внимание на внутренних проблемах страны. Возможно, даже вступить в Евросоюз (чего хочет большинство населения Сербии). Однако на пути этого решения стоят общественные настроения – сербское общество не готово признать потерю Косова. Не готово признать объективную реальность и продолжает цепляться за надежду на какое-то чудо. И ради этой надежды выступает категорически против снятия своей страны с косовского крючка, на котором Сербию постоянно шантажируют угрозами эскалации, ставящими Вучича в положение слабого, ни на что не способного просителя. Пойти же против воли народа сербский президент не готов.

    Второй вариант – отказаться признавать ситуацию даже де-факто. Поступить по принципу «если считаешь, что это твое – защищай». Вооружившись достаточным авантюризмом, отдать приказ сербской армии войти на север Косова и (по возможности без столкновений с западными миротворцами) защищать населенные сербами районы. Параллельно с этим объявив мобилизацию, принять соответствующее законодательство – в общем, максимально продемонстрировать сербскому населению, албанским властям и, самое главное, Западу свои максимально серьезные намерения. Обозначить готовность пойти до конца.

    Фото: Bojan Slavkovic/AP/ТАСС

    Да, это может кончиться большой войной – но может и не кончиться. Может привести к очередному военному поражению Сербии (если против нее выступят все страны НАТО, которые введут войска на сербскую территорию) – а может завершиться и компромиссом, где страны-члены альянса, по уши завязшие в украинском конфликте, предпочтут избежать войны на втором фронте и договорятся, например, о разделе Косова. О передаче Сербии населенных сербами территорий края в обмен на несколько населенных албанцами районов самой Сербии (этот план Белград предлагал несколько лет назад).

    Чем бы все ни закончилось, любой из двух вариантов снимет Сербию с крючка. Лишит страны Запада возможности постоянно шантажировать сербское руководство, требуя от него новых и новых уступок взамен на одни и те же угрозы. Например, отказывать Сербии в евроинтеграции в случае, если она не будет каждый раз уступать албанцам. «Мы поддерживаем процесс евроатлантической интеграции для Косова и для Сербии. Но нынешняя эскалация скорее мешает, чем помогает усилиям по продвижению в этом направлении», – заявил Энтони Блинкен в ходе нынешней эскалации. И это послание скорее не Приштине (которая и без того де-факто является натовской территорией, а также живет на деньги ЕС), а Белграду.


    По сути, сербы должны просто взять пример с России. Почти восемь лет – с 2014 по 2022 год – нас точно так же пытались посадить на этот крючок. С 2015 года – то есть с момента заключения Минских соглашений – киевский режим постоянно их не соблюдал, а России угрожали, что в случае попыток наказать Украину за это несоблюдение введут тотальные санкции и вообще перекроют весь кислород. Все эти годы Москва ждала в надежде на то, что соглашения будут исполняться. Давала шансы новым властям стран-членов ЕС, новому президенту США, новому руководству Украины. И когда окончательно осознала, что никто ничего соблюдать не будет, наплевала на все западные угрозы и сделала выбор. Пошла по второму варианту и стала защищать свое.

    Да, Сербия – не Россия с точки зрения возможностей. У Сербии нет ядерного оружия. Но и что? Мощь государства определяется не только номинальными возможностями, но и решимостью эти возможности применять. Готовностью положить все, что есть, ради победы. И если сербская власть готова пойти ва-банк, если сербское население готово доказать потерей комфорта и даже жизней правоту своего лозунга о том, что «Косово – это Сербия», то они вполне могут победить.

    Если же они не готовы побеждать и в то же время не готовы признавать новую реальность, то и президент Вучич, и сербский народ продолжит мучиться на крючке западных шантажистов. Проявлять нерешительность и унижать тем самым не только себя, но и свое государство.

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