В Косове очередное обострение. В очередной раз албанские силовики вошли в населенные сербами северные районы самопровозглашенной республики, в очередной раз заняли административные здания (на этот раз для того, чтобы завести туда лояльных албанцам мэров, выбранных албанским же населением этих территорий). В очередной раз местные сербы выстроили баррикады, в очередной раз начались столкновения между ними и так называемыми миротворцами (а по сути оккупационными войсками) натовского контингента. В очередной раз Сербия, пытаясь поддержать своих граждан, оказавшихся по ту сторону границы, подвела к ней войска – и в очередной раз ни один сербский солдат не вошел в Косово (вроде как сербскую территорию) для защиты сербов от оккупантов и местных албанских формирований. Президент Сербии Александр Вучич заявил о праве косовских сербов на мирный протест, попросил отозвать мэров, избранных на «нелегитимных», по его словам, выборах. Не подкрепив свое требование никаким «а если нет, тогда…» – тем самым не создал для противоположной стороны никаких мотивов эту просьбу исполнять.

В России все, конечно, сочувствуют сербам. Жертвам натовской агрессии, потерявшим свою исконную территорию. Близкому русским по культуре и вере народу, который (в отличие от тех же болгарских братушек) Россию не предавал. Особенно, конечно, сочувствуют косовским сербам, которые вот уже почти четверть века пытаются защищать свою землю от албанских захватчиков – тех самых, чьи террористические группировки похищали, насиловали и разбирали на органы сербских жителей Косово. Все понимают ту глубочайшую несправедливость, которая случилась в 1999 году благодаря натовским бомбардировкам и которая продолжается сейчас. Все понимают, что зачинщиками и этих обострений являются албанские власти и натовские «миротворцы», пытающиеся лишить косовских сербов остатков самостоятельности.

Но в то же время все прекрасно понимают, что определенная – и немаленькая – доля вины за это все «очередное» лежит и на сербских властях. И не только потому, что они сдались НАТО в 1999 году после 78 дней бомбардировок, отказавшись от намерения защищать то, что считают своим. Еще и потому, что они все эти 25 лет не могут сделать выбор из двух ужасных, но единственно возможных после той капитуляции вариантов.

Первый вариант – признать сложившуюся де-факто ситуацию официально. Согласиться с тем, что Косово окончательно потеряно для Сербии, что оно стало другим государством. Обеспечить косовским сербам возможность выезда в саму Сербию, максимально позаботиться о них. Перестать тратить столько энергии на попытку изменить неизбежное, прекратить унижаться перед косовскими албанцами (которых приходится о чем-то просить, забывая об их террористическом прошлом) – и сосредоточить все свое внимание на внутренних проблемах страны. Возможно, даже вступить в Евросоюз (чего хочет большинство населения Сербии). Однако на пути этого решения стоят общественные настроения – сербское общество не готово признать потерю Косова. Не готово признать объективную реальность и продолжает цепляться за надежду на какое-то чудо. И ради этой надежды выступает категорически против снятия своей страны с косовского крючка, на котором Сербию постоянно шантажируют угрозами эскалации, ставящими Вучича в положение слабого, ни на что не способного просителя. Пойти же против воли народа сербский президент не готов.

Второй вариант – отказаться признавать ситуацию даже де-факто. Поступить по принципу «если считаешь, что это твое – защищай». Вооружившись достаточным авантюризмом, отдать приказ сербской армии войти на север Косова и (по возможности без столкновений с западными миротворцами) защищать населенные сербами районы. Параллельно с этим объявив мобилизацию, принять соответствующее законодательство – в общем, максимально продемонстрировать сербскому населению, албанским властям и, самое главное, Западу свои максимально серьезные намерения. Обозначить готовность пойти до конца.

Да, это может кончиться большой войной – но может и не кончиться. Может привести к очередному военному поражению Сербии (если против нее выступят все страны НАТО, которые введут войска на сербскую территорию) – а может завершиться и компромиссом, где страны-члены альянса, по уши завязшие в украинском конфликте, предпочтут избежать войны на втором фронте и договорятся, например, о разделе Косова. О передаче Сербии населенных сербами территорий края в обмен на несколько населенных албанцами районов самой Сербии (этот план Белград предлагал несколько лет назад).

Чем бы все ни закончилось, любой из двух вариантов снимет Сербию с крючка. Лишит страны Запада возможности постоянно шантажировать сербское руководство, требуя от него новых и новых уступок взамен на одни и те же угрозы. Например, отказывать Сербии в евроинтеграции в случае, если она не будет каждый раз уступать албанцам. «Мы поддерживаем процесс евроатлантической интеграции для Косова и для Сербии. Но нынешняя эскалация скорее мешает, чем помогает усилиям по продвижению в этом направлении», – заявил Энтони Блинкен в ходе нынешней эскалации. И это послание скорее не Приштине (которая и без того де-факто является натовской территорией, а также живет на деньги ЕС), а Белграду.

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По сути, сербы должны просто взять пример с России. Почти восемь лет – с 2014 по 2022 год – нас точно так же пытались посадить на этот крючок. С 2015 года – то есть с момента заключения Минских соглашений – киевский режим постоянно их не соблюдал, а России угрожали, что в случае попыток наказать Украину за это несоблюдение введут тотальные санкции и вообще перекроют весь кислород. Все эти годы Москва ждала в надежде на то, что соглашения будут исполняться. Давала шансы новым властям стран-членов ЕС, новому президенту США, новому руководству Украины. И когда окончательно осознала, что никто ничего соблюдать не будет, наплевала на все западные угрозы и сделала выбор. Пошла по второму варианту и стала защищать свое.

Да, Сербия – не Россия с точки зрения возможностей. У Сербии нет ядерного оружия. Но и что? Мощь государства определяется не только номинальными возможностями, но и решимостью эти возможности применять. Готовностью положить все, что есть, ради победы. И если сербская власть готова пойти ва-банк, если сербское население готово доказать потерей комфорта и даже жизней правоту своего лозунга о том, что «Косово – это Сербия», то они вполне могут победить.

Если же они не готовы побеждать и в то же время не готовы признавать новую реальность, то и президент Вучич, и сербский народ продолжит мучиться на крючке западных шантажистов. Проявлять нерешительность и унижать тем самым не только себя, но и свое государство.