Россия будет скучать по Берлускони

Берлускони был красавчиком и представителем того поколения политиков, по которому многие из нас будут скучать. Он был живым, ярким, самодостаточным и лишенным той излишней идеологизированности, которую мы сегодня наблюдаем по обе стороны Атлантики: от пресного Энтони Блинкена до скучной Урсулы фон дер Ляйен.

Берлускони сделал себя сам. Его жизненный путь начался в одном из самых бедных и криминальных районов Милана. Но это не помешало ему получить достойное образование и, как у нас говорят, выбиться в люди. Дальше были успехи в строительстве и недвижимости, в СМИ и телевизионной сфере. У него было немало проблем с законом (около 80 судебных разбирательств), но как эффективный коммуникатор и лоббист – он всегда оставался на коне.

Берлускони – это еще и футбол, причем футбол экстра-класса. Под его руководством «Милан» восемь раз выигрывал «Серию А» (чемпионат Италии) и пять раз завоевывал Лигу Чемпионов – ключевой клубный турнир Старого Света. Он блестяще разбирался в том, как продвигать спортивный бренд и сделать из него конфекту. Он же был соавтором самого яркого трансфера в истории постсоветского футбола. Я имею в виду переход «Дьявола с Востока» Андрея Шевченко из киевского «Динамо» в «Милан».

И, конечно же, Берлускони был выдающимся политиком. Ему принадлежит два любопытных рекорда. Первый – по продолжительности пребывания в должности премьера Италии. Второй еще интереснее: ему хватило всего двух месяцев для того, чтобы основать партию «Вперед, Италия» (Forza Italia) и сразу выиграть парламентские выборы. В целом его премьерство можно считать эффективным с поправкой на традиционные кризисы еврозоны.

Что касается внешней политики, то и здесь он проявил себя оригинально, лавируя между национальными интересами Италии и той политикой, которая навязывалась Риму со стороны Вашингтона и Лондона. С одной стороны, Берлускони был противником вторжения в Ирак, понимая долгосрочные риски и последствия такого шага. С другой стороны, под давлением Джорджа Буша итальянский контингент все же отправился на Ближний Восток, хотя позже Берлускони несколько раз пытался вернуть своих солдат домой.

Параллельно с этим Берлускони был убежденным сторонником укрепления отношений между Европой и Россией. Ему обоснованно приписывается роль главного посредника при создании в 2002 году Совета Россия – НАТО. Тогда многим казалось, что учреждение Совета поставит точку в холодной войне. Но после событий в Ираке, на Украине и в Грузии выяснилось, что точка сменилась многоточием, пусть и не по вине Берлускони.

Его, к слову, часто критиковали за симпатии и даже любовь к России, называя чуть ли не главным «послом Кремля в Европе». Насколько это соответствует действительности, вопрос дискуссионный, но в эпоху Берлускони российско-итальянские отношения достигли своего пика: это касается как дружбы между лидерами обеих стран, так и бизнеса, экономики, культуры, туризма.

«Берлускони – последний из могикан европейской политики», – сказал однажды Владимир Путин. Позже Берлускони ему ответил: «Влади, ты меня знаешь, и я искренен, в мире из выдающихся лидеров остался только ты. Мы посмеялись, но я не шучу, это – правда». И хотя в 2022 году из-за событий на Украине мнения политиков разошлись, на их дружбу и личные отношения это не повлияло, о чем свидетельствует телеграмма президента России с соболезнованиями.

Уход Сильвио Берлускони – это еще и уход в прошлое тех идей, символом которых он был. Главная из них – это стремление Европы (пусть и неудачное) к подлинному суверенитету вместо той жалкой «стратегической автономии», которую проповедует коллективный Эммануэль Макрон. В этом вопросе экс-премьер Италии, пожалуй, стоит в одном ряду с такими великими политиками, как экс-президент Франции Жак Ширак (1932–2019) и экс-канцлер Германии Герхард Шредер (слава Богу, еще жив).

На фоне этой троицы нынешние европолитики смотрятся как инфантильные дети, промотавшие наследство родителей в ходе треш-вечеринок, которые вылились в серию кровавых конфликтов с соседями. А нам, как главному соседу Европы, остается лишь вразумлять их и тосковать по тем славным временам, когда позицию европейских столиц по значимым вопросам определяли фигуры уровня Берлускони.

Прощай, дон Сильвио! Россия будет скучать по тебе.