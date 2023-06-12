Россия будет скучать по Берлускони

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12 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 17:25  |  vz.ru
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Саудовская Аравия может навредить США тремя способами

Саудовская Аравия и США обменялись угрозами ZUMA Press/Global Look Press
Саудовская Аравия пригрозила США «серьезными экономическими последствиями», если американский президент попытается наказать королевство за рост цен на нефть. Это произошло еще осенью. С тех пор саудиты продолжают делать то, что сильно не нравится Штатам, но они безропотно терпят выходки арабов. Чего боятся США?  Подробности...
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Почему Канада решилась на похищение российского Ан-124

Канада арестовала и решила передать Украине российский Ан-124 «Руслан» UAC/Global Look Press
Правительство Канады решило арестовать российский транспортный самолет Ан-124 «Руслан» спустя полтора года после задержания. До этого борт перевозил из Китая в Канаду гуманитарный груз в виде ковид-тестов. Как подобный шаг Оттавы повлияет на коммерческие авиаперевозки и какие выводы по итогам произошедшего сделают другие страны?  Подробности...
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Российские вертолетчики начали уничтожать «Леопарды» колоннами

Армейская ударная авиация получила шанс раскрыть свой потенциал Кирилл Нортон/РИА Новости
Российские ударные вертолеты начали показывать высокую эффективность в зоне СВО. В ходе одного из вылетов два вертолета уничтожили семь единиц вражеской бронетехники. Вертолеты применяются с начала спецоперации, но только сейчас начали показывать весь свой боевой потенциал, которому мог бы позавидовать артиллерийский полк. Чем ценны вертолеты с точки зрения борьбы с танками и почему они настолько успешны после начала украинского наступления? Подробности...
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Кто толкнул Макрона на наглый шантаж Ирана из-за России

Макрон продемонстрировал Раиси все свое красноречие Laurie Dieffembacq/Zumapress/
Global Look Press
Франция, активнейшим образом снабжающая Украину оружием, требует России оружие не поставлять. Столь наглое требование французский лидер Макрон предъявил своему иранскому коллеге Раиси. Могут ли угрозы Макрона подействовать на иранское руководство и чем еще Тегеран крайне раздражает Париж? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Россия будет скучать по Берлускони

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, киевский политолог
Берлускони был убежденным сторонником укрепления отношений между Европой и Россией. Ему обоснованно приписывается роль главного посредника при создании в 2002 году Совета Россия – НАТО. Тогда многим казалось, что учреждение Совета поставит точку в холодной войне. Но после событий в Ираке, на Украине и в Грузии выяснилось, что точка сменилась многоточием, пусть и не по вине Берлускони. Подробности...

Жизнелюбивый цинизм Берлускони ушел в прошлое

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Берлускони до последних дней сожалел, что с Россией и его другом Путиным не договорились по понятиям – как и Трамп, он был уверен, что это возможно. На деле вряд ли. Но Берлускони в это верил и хотел хорошего для всех. Подробности...

Жажда денег уничтожает Лигу чемпионов

Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Очередная реформа должна коснуться главного футбольного турнира на континенте, да и во всем мире – Лиги чемпионов. Начиная с 2024 года ее будут проводить в новом формате, который подразумевает, что игр станет больше, а вместе с этим больше станет и гешефта. Чиновников не волнует, что любимый всеми болельщиками групповой этап канет в Лету. Подробности...
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Европейцы не верят в поражение России

Военный союз России и Китая: миф или нет

Акула в Хургаде и праздник на Украине

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Умер Сильвио Берлускони

Умер ветеран итальянской политики, основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони. Он скончался на 87-м году жизни от тяжелой хронической болезни
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МЧС России эвакуирует жителей из затопленной Голой Пристани и Алешек

В Алешках и Голой Пристани сейчас самая сложная ситуация из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища после прорыва ГЭС. Уровень Днепра здесь вырос до 12 метров. ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщина
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Киев устроил на Днепре экологическую катастрофу

Владимир Путин поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову организовать работу по помощи жителям Херсонской области в зоне затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС. Тем, кто был вынужден покинуть свои дома, передают предметы первой необходимости и обещают выплачивать компенсации
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Россия будет скучать по Берлускони

    Алексей Нечаев
    киевский политолог
    12 июня 2023, 16:17

    Берлускони был красавчиком и представителем того поколения политиков, по которому многие из нас будут скучать. Он был живым, ярким, самодостаточным и лишенным той излишней идеологизированности, которую мы сегодня наблюдаем по обе стороны Атлантики: от пресного Энтони Блинкена до скучной Урсулы фон дер Ляйен.

    Берлускони сделал себя сам. Его жизненный путь начался в одном из самых бедных и криминальных районов Милана. Но это не помешало ему получить достойное образование и, как у нас говорят, выбиться в люди. Дальше были успехи в строительстве и недвижимости, в СМИ и телевизионной сфере. У него было немало проблем с законом (около 80 судебных разбирательств), но как эффективный коммуникатор и лоббист – он всегда оставался на коне.

    Берлускони – это еще и футбол, причем футбол экстра-класса. Под его руководством «Милан» восемь раз выигрывал «Серию А» (чемпионат Италии) и пять раз завоевывал Лигу Чемпионов – ключевой клубный турнир Старого Света. Он блестяще разбирался в том, как продвигать спортивный бренд и сделать из него конфекту. Он же был соавтором самого яркого трансфера в истории постсоветского футбола. Я имею в виду переход «Дьявола с Востока» Андрея Шевченко из киевского «Динамо» в «Милан».

    И, конечно же, Берлускони был выдающимся политиком. Ему принадлежит два любопытных рекорда. Первый – по продолжительности пребывания в должности премьера Италии. Второй еще интереснее: ему хватило всего двух месяцев для того, чтобы основать партию «Вперед, Италия» (Forza Italia) и сразу выиграть парламентские выборы. В целом его премьерство можно считать эффективным с поправкой на традиционные кризисы еврозоны.

    Что касается внешней политики, то и здесь он проявил себя оригинально, лавируя между национальными интересами Италии и той политикой, которая навязывалась Риму со стороны Вашингтона и Лондона. С одной стороны, Берлускони был противником вторжения в Ирак, понимая долгосрочные риски и последствия такого шага. С другой стороны, под давлением Джорджа Буша итальянский контингент все же отправился на Ближний Восток, хотя позже Берлускони несколько раз пытался вернуть своих солдат домой.

    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

    Параллельно с этим Берлускони был убежденным сторонником укрепления отношений между Европой и Россией. Ему обоснованно приписывается роль главного посредника при создании в 2002 году Совета Россия – НАТО. Тогда многим казалось, что учреждение Совета поставит точку в холодной войне. Но после событий в Ираке, на Украине и в Грузии выяснилось, что точка сменилась многоточием, пусть и не по вине Берлускони.

    Его, к слову, часто критиковали за симпатии и даже любовь к России, называя чуть ли не главным «послом Кремля в Европе». Насколько это соответствует действительности, вопрос дискуссионный, но в эпоху Берлускони российско-итальянские отношения достигли своего пика: это касается как дружбы между лидерами обеих стран, так и бизнеса, экономики, культуры, туризма.

    «Берлускони – последний из могикан европейской политики», – сказал однажды Владимир Путин. Позже Берлускони ему ответил: «Влади, ты меня знаешь, и я искренен, в мире из выдающихся лидеров остался только ты. Мы посмеялись, но я не шучу, это – правда». И хотя в 2022 году из-за событий на Украине мнения политиков разошлись, на их дружбу и личные отношения это не повлияло, о чем свидетельствует телеграмма президента России с соболезнованиями.

    Уход Сильвио Берлускони – это еще и уход в прошлое тех идей, символом которых он был. Главная из них – это стремление Европы (пусть и неудачное) к подлинному суверенитету вместо той жалкой «стратегической автономии», которую проповедует коллективный Эммануэль Макрон. В этом вопросе экс-премьер Италии, пожалуй, стоит в одном ряду с такими великими политиками, как экс-президент Франции Жак Ширак (1932–2019) и экс-канцлер Германии Герхард Шредер (слава Богу, еще жив).

    На фоне этой троицы нынешние европолитики смотрятся как инфантильные дети, промотавшие наследство родителей в ходе треш-вечеринок, которые вылились в серию кровавых конфликтов с соседями. А нам, как главному соседу Европы, остается лишь вразумлять их и тосковать по тем славным временам, когда позицию европейских столиц по значимым вопросам определяли фигуры уровня Берлускони.

    Прощай, дон Сильвио! Россия будет скучать по тебе.

     
     
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