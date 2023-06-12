Жажда денег уничтожает Лигу чемпионов

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12 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 12:42  |  vz.ru
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Саудовская Аравия может навредить США тремя способами

Саудовская Аравия и США обменялись угрозами ZUMA Press/Global Look Press
Саудовская Аравия пригрозила США «серьезными экономическими последствиями», если американский президент попытается наказать королевство за рост цен на нефть. Это произошло еще осенью. С тех пор саудиты продолжают делать то, что сильно не нравится Штатам, но они безропотно терпят выходки арабов. Чего боятся США?  Подробности...
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«Мозговому центру» Европы не повезло с народом

Группа сторожевых собак обеспечивает движение европейского стада за вашингтонским пастухом Wiktor Dabkowski/ZUMA/ТАСС
Влиятельная организация, состоящая преимущественно из врагов Москвы, заказала опрос общественного мнения, итоги которого оказались для нее разочаровывающими. Население Европы не верит в возможность поражения России на Украине, не хочет ссориться с Китаем и не считает, что зависимость от США – это благо. Чем ответит на этот Джордж Сорос?  Подробности...
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Российские вертолетчики начали уничтожать «Леопарды» колоннами

Армейская ударная авиация получила шанс раскрыть свой потенциал Кирилл Нортон/РИА Новости
Российские ударные вертолеты начали показывать высокую эффективность в зоне СВО. В ходе одного из вылетов два вертолета уничтожили семь единиц вражеской бронетехники. Вертолеты применяются с начала спецоперации, но только сейчас начали показывать весь свой боевой потенциал, которому мог бы позавидовать артиллерийский полк. Чем ценны вертолеты с точки зрения борьбы с танками и почему они настолько успешны после начала украинского наступления? Подробности...
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В диверсии на «Северных потоках» появился польский след

Прогулочная яхта «Андромеда» стала ключевой уликой в расследовании диверсии на «Северных потоках» REUTERS/Oliver Denzer
Территория Польши могла быть оперативной базой для подрыва «Северных потоков». Как установили немецкие следователи, яхта «Андромеда», которая участвовала в доставке взрывчатки к трубопроводам, перед диверсией заходила в территориальные воды Польши. Варшава всегда открыто выступала против газопроводов, и эксперты уверены: в Польше знали о готовящейся операции, но осуществить ее технически могли только две другие страны. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Жажда денег уничтожает Лигу чемпионов

Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Очередная реформа должна коснуться главного футбольного турнира на континенте, да и во всем мире – Лиги чемпионов. Начиная с 2024 года ее будут проводить в новом формате, который подразумевает, что игр станет больше, а вместе с этим больше станет и гешефта. Чиновников не волнует, что любимый всеми болельщиками групповой этап канет в Лету. Подробности...

Для счастья нужна идея, а не комфорт

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Дом халявщика – всегда мышеловка. Дом предателя – всегда тюрьма, в которой царствует унижение. Дом хатаскрайника рано или поздно будет захвачен. Культ потребления создал послушное стадо с манией величия и кучей комплексов. Подробности...
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Двойной удар Красной армии отрезвил Финляндию и заставил ее воевать против немцев

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
10 июня 1944 года началась Выборгско-Петрозаводская операция. РККА нанесла по финским военным два последовательных удара. Результаты настолько хорошо прочистили мозги финляндскому государству, что оно вскоре вышло из войны, открыв боевые действия против бывших союзников – немцев. Подробности...
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Европейцы не верят в поражение России

Военный союз России и Китая: миф или нет

Акула в Хургаде и праздник на Украине

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МЧС России эвакуирует жителей из затопленной Голой Пристани и Алешек

В Алешках и Голой Пристани сейчас самая сложная ситуация из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища после прорыва ГЭС. Уровень Днепра здесь вырос до 12 метров. ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщина
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Киев устроил на Днепре экологическую катастрофу

Владимир Путин поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову организовать работу по помощи жителям Херсонской области в зоне затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС. Тем, кто был вынужден покинуть свои дома, передают предметы первой необходимости и обещают выплачивать компенсации
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Каховская ГЭС разрушена, вода затапливает прибрежные районы

В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Жажда денег уничтожает Лигу чемпионов

    Денис Миролюбов
    Главный редактор InVoice Media
    12 июня 2023, 12:00

    УЕФА, как и ФИФА, похоже, не собирается скрывать, что ее главная задача – зарабатывать как можно больше денег. При этом мнения экспертов и фанатов федерацию не особенно интересуют.

    Очередная реформа должна коснуться главного футбольного турнира на континенте, да и во всем мире – Лиги чемпионов. Начиная с 2024 года ее будут проводить в новом формате, который подразумевает, что игр станет больше, а вместе с ним больше станет и гешефта. И чиновников не волнует, что любимый всеми болельщиками групповой этап канет в Лету.

    В этой ситуации виновата не только УЕФА, но и европейские топ-клубы, пожелавшие создать Суперлигу для избранных. Официально ее представили в апреле 2021 года, но проект прожил не очень долго, потерпев сокрушительное фиаско. Создатели громко и нагло заявили об отделении от УЕФА с целью создания принципиально нового и, главное, богатого турнира. Но против двенадцати клубов, пожелавших отделиться от нищих и обездоленных, выступили все. Президент УЕФА Чеферин был в их числе: он пригрозил топ-дюжине запретом на участие в любых других соревнованиях на мировом уровне, а самим футболистам – баном на вызовы в национальные сборные.

    Угрозы в адрес жадин подействовали. Клубы начали выходить из проекта один за другим, но «Реал», «Ювентус» и «Барселона» пошли до конца, получив дисциплинарное дело. После череды судебных процессов президент «Барсы» Жоан Лапорта заявил, что сторонники создания Суперлиги отстаивают принципы Евросоюза, подразумевающие свободную конкуренцию и мешающие олигархам искажать футбольный рынок. УЕФА же, по мнению Жоана, не способна наказать клубы, которые поддерживают принципы европеизма.

    Чеферин в ответ заявил, что футбол не может быть приватизирован богатым меньшинством, и назвал саму идею Суперлиги изначально мертвой. Впрочем, каких-то серьезных наказаний не последовало, но реформа Лиги чемпионов всё равно была запущена. И очевидно, что Чеферину труднее всех в этой ситуации, ведь ему приходится балансировать между топ-клубами и менее популярными командами. Последних, что логично, гораздо больше, и они представляют страны, голосующие на выборах главы организации. Поэтому Чеферин принял решение найти компромисс, который, по задумке, обязательно удовлетворит все стороны. Кроме болельщиков, конечно.

    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

    Итак, что изменится: с 2024 года из турнира исчезнет групповой этап. Количество команд увеличится с 32 до 36, при этом они будут играть восемь матчей по швейцарской системе – по четыре матча дома и на выезде. Но есть интересный нюанс. Все соперники будут разными, а вместо групп по четыре команды вырастет одна большая турнирная таблица для всех. Противники же будут каким-то образом подбираться по похожим результатам. К примеру, клуб, победивший в стартовом матче розыгрыша, встретится с кем-то, также выигравшим первый поединок. По идее это даст шанс аутсайдерам подняться выше в таблице. В результате восемь лучших команд пробьются в 1/8 финала, а места с девятого по 24-е сразятся в параллельном плей-офф.

    Таким образом, количество игр в рамках одного розыгрыша увеличится до 144 вместо 96 нынешних. Понятно, что чем больше матчей, тем больше рекламные контракты, выручка от продажи телевизионных прав и так далее. Но важно другое: на деле три из четырех дополнительных мест в турнире получат клубы из топ-лиг, а остальные довольствуются всего лишь одним.


    Зато общий заработок вырастет примерно на 33%, причем основная часть увеличенного гешефта всё равно окажется у европейских топ-клубов. Выходит, что реформа сконцентрирует больше власти в меньшем количестве рук, что явно не подразумевает честное и равномерное распределение доходов и призовых от участия в турнире. А это жизненно важный момент для небогатых команд.

    Если избежать подробных деталей – кому, как и за что достается от УЕФА, можно сказать проще: почти 50% доходов клубов в Лиге чемпионов напрямую не зависят от выступления в турнире. Но доходы от каждого матча у команд из условных Венгрии, Швейцарии или Хорватии абсолютно всегда меньше, чем, например, у немцев или англичан. И тут дело в разной стоимости телеправ. А новый формат никак не исправляет эту проблему. «Малыши» будут так же зарабатывать на порядок меньше топов, а топы лишь увеличат прибыль от участия. Как говорится, все животные равны, но некоторые равнее.

    Именно этот пункт и вызвал большинство негатива. Особенно учитывая, что кардинальных изменений в схемах выплат участникам Лиги чемпионов в обозримом будущем ждать не стоит. Да и радости от уничтожения привычного группового этапа, к которому все привыкли, никто не испытывает. Теперь болельщикам придется разбираться, как работает швейцарская система в принципе. И есть стойкое ощущение, что основная масса мгновенно плюнет на эту затею со словами «раньше было лучше».

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