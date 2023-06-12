Жажда денег уничтожает Лигу чемпионов

УЕФА, как и ФИФА, похоже, не собирается скрывать, что ее главная задача – зарабатывать как можно больше денег. При этом мнения экспертов и фанатов федерацию не особенно интересуют.

Очередная реформа должна коснуться главного футбольного турнира на континенте, да и во всем мире – Лиги чемпионов. Начиная с 2024 года ее будут проводить в новом формате, который подразумевает, что игр станет больше, а вместе с ним больше станет и гешефта. И чиновников не волнует, что любимый всеми болельщиками групповой этап канет в Лету.

В этой ситуации виновата не только УЕФА, но и европейские топ-клубы, пожелавшие создать Суперлигу для избранных. Официально ее представили в апреле 2021 года, но проект прожил не очень долго, потерпев сокрушительное фиаско. Создатели громко и нагло заявили об отделении от УЕФА с целью создания принципиально нового и, главное, богатого турнира. Но против двенадцати клубов, пожелавших отделиться от нищих и обездоленных, выступили все. Президент УЕФА Чеферин был в их числе: он пригрозил топ-дюжине запретом на участие в любых других соревнованиях на мировом уровне, а самим футболистам – баном на вызовы в национальные сборные.

Угрозы в адрес жадин подействовали. Клубы начали выходить из проекта один за другим, но «Реал», «Ювентус» и «Барселона» пошли до конца, получив дисциплинарное дело. После череды судебных процессов президент «Барсы» Жоан Лапорта заявил, что сторонники создания Суперлиги отстаивают принципы Евросоюза, подразумевающие свободную конкуренцию и мешающие олигархам искажать футбольный рынок. УЕФА же, по мнению Жоана, не способна наказать клубы, которые поддерживают принципы европеизма.

Чеферин в ответ заявил, что футбол не может быть приватизирован богатым меньшинством, и назвал саму идею Суперлиги изначально мертвой. Впрочем, каких-то серьезных наказаний не последовало, но реформа Лиги чемпионов всё равно была запущена. И очевидно, что Чеферину труднее всех в этой ситуации, ведь ему приходится балансировать между топ-клубами и менее популярными командами. Последних, что логично, гораздо больше, и они представляют страны, голосующие на выборах главы организации. Поэтому Чеферин принял решение найти компромисс, который, по задумке, обязательно удовлетворит все стороны. Кроме болельщиков, конечно.

Итак, что изменится: с 2024 года из турнира исчезнет групповой этап. Количество команд увеличится с 32 до 36, при этом они будут играть восемь матчей по швейцарской системе – по четыре матча дома и на выезде. Но есть интересный нюанс. Все соперники будут разными, а вместо групп по четыре команды вырастет одна большая турнирная таблица для всех. Противники же будут каким-то образом подбираться по похожим результатам. К примеру, клуб, победивший в стартовом матче розыгрыша, встретится с кем-то, также выигравшим первый поединок. По идее это даст шанс аутсайдерам подняться выше в таблице. В результате восемь лучших команд пробьются в 1/8 финала, а места с девятого по 24-е сразятся в параллельном плей-офф.

Таким образом, количество игр в рамках одного розыгрыша увеличится до 144 вместо 96 нынешних. Понятно, что чем больше матчей, тем больше рекламные контракты, выручка от продажи телевизионных прав и так далее. Но важно другое: на деле три из четырех дополнительных мест в турнире получат клубы из топ-лиг, а остальные довольствуются всего лишь одним.

На эту тему

Зато общий заработок вырастет примерно на 33%, причем основная часть увеличенного гешефта всё равно окажется у европейских топ-клубов. Выходит, что реформа сконцентрирует больше власти в меньшем количестве рук, что явно не подразумевает честное и равномерное распределение доходов и призовых от участия в турнире. А это жизненно важный момент для небогатых команд.

Если избежать подробных деталей – кому, как и за что достается от УЕФА, можно сказать проще: почти 50% доходов клубов в Лиге чемпионов напрямую не зависят от выступления в турнире. Но доходы от каждого матча у команд из условных Венгрии, Швейцарии или Хорватии абсолютно всегда меньше, чем, например, у немцев или англичан. И тут дело в разной стоимости телеправ. А новый формат никак не исправляет эту проблему. «Малыши» будут так же зарабатывать на порядок меньше топов, а топы лишь увеличат прибыль от участия. Как говорится, все животные равны, но некоторые равнее.

Именно этот пункт и вызвал большинство негатива. Особенно учитывая, что кардинальных изменений в схемах выплат участникам Лиги чемпионов в обозримом будущем ждать не стоит. Да и радости от уничтожения привычного группового этапа, к которому все привыкли, никто не испытывает. Теперь болельщикам придется разбираться, как работает швейцарская система в принципе. И есть стойкое ощущение, что основная масса мгновенно плюнет на эту затею со словами «раньше было лучше».