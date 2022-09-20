Бразильцы прорвали спортивную блокаду России

Футболисты питерского «Зенита» Малком и Клаудиньо попросили клуб помочь им получить российские паспорта. В перспективе это может дать им шанс играть за российскую сборную, но прямо сейчас однозначный мотив может быть только один – бразильцам очень нравится Россия. Особенно ярко это событие смотрится на фоне стран Прибалтики, Польши и даже Норвегии, которые клеймят своих спортсменов за желание играть в нашей стране.

Футбольный клуб «Зенит» подтвердил слух о том, что бразильские игроки Малком и Клаудиньо начали процедуру оформления российского гражданства. «Малком и Клаудиньо действительно захотели получить российское гражданство, это их личная инициатива. Они попросили клуб проконсультировать их в данном вопросе, и мы со своей стороны отправили соответствующие письма о намерениях наших игроков в РФС и Минспорта. Ждем ответа, насколько это реально», – сообщила пресс-служба «Зенита».

Напомним, что ранее российские паспорта уже не раз получали иностранные футболисты, долго игравшие в России, и в основном это были именно бразильцы. Некоторые, как Гильерме и Ари, играли даже за сборную России. Защитник ЦСКА Марио Фернандес и вовсе был одним из лидеров сборной на домашнем чемпионате мира 2018 года. Гражданство ему присвоил своим указом Владимир Путин, бразилец получил его спустя четыре года после переезда в Россию. Остальные получали паспорта в общем порядке по закону, и главным условием было пребывание в стране в течение пяти лет.

Малком пока играет за «Зенит» только три года, а Клаудиньо – вообще год. Однако с 2020 года получение российского гражданства было упрощено, и для сокращения срока необязательно уповать на президента. Необходимый срок проживания может быть снижен с пяти лет до одного года, если претендент «обладает профессией либо квалификацией, представляющей интерес для Российской Федерации». Малком и Клаудиньо – чемпионы России в составе «Зенита» и олимпийские чемпионы Токио-2020 в составе сборной Бразилии, так что они определенно представляют интерес для России, если смогут выступать за ее сборную.

В этом вопросе много нюансов. Малком и Клаудиньо ранее не играли за первую сборную Бразилии, а олимпийский турнир не является официальным для ФИФА. Однако у Малкома есть несколько матчей за молодежную сборную Бразилии. Впрочем, по новым правилам ФИФА, это не является поводом для полного запрета на смену футбольного гражданства. Но при этом бразильцам для разрешения играть за Россию, видимо, все равно придется ждать, пока пройдет пять лет их пребывания в нашей стране.

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Стоит отметить, что и Малкому, и Клаудиньо сейчас по 25 лет – они все еще относительно молоды и перспективны по футбольным меркам, и дорога в сборную Бразилии для них не закрыта. Достаточно было бы перейти в заметный европейский клуб, показать себя там – и вызов в состав пятикратных чемпионов мира был бы вполне реален. Марио Фернандес «переходил» в российское гражданство в 27, играя за ЦСКА в еврокубках, и для него финал карьеры был понятен (к тому же на кону был чемпионат мира). Для зенитовских бразильцев все дороги пока открыты.

В любом случае получается, что спортивный мотив вряд ли был основным для желания футболистов «Зенита» поменять гражданство. Они играют за лучший клуб России, пользуются любовью болельщиков. «Малкома и Клаудиньо полностью устраивает их положение в «Зените». Они лучшие игроки лиги и счастливы приносить пользу своему клубу», – заявил агент футболистов Луис Фернандо Гарсия. А сборная России в любом случае пока лишена возможности выступать на международной арене, как и «Зенит».

Упоминавшийся в прессе возможный финансовый мотив бразильцев – якобы гражданство нужно для изменения налоговой ставки – вообще не выдерживает никакой критики.

Малком и Клаудиньо работают в России, являются ее резидентами и платят, как и все россияне, 13-процентный налог. Агент футболистов также опроверг возможную налоговую причину получения гражданства РФ.

Единственное объяснение решения бразильцев, которое остается, удачно сформулировал бывший игрок «Зенита» Борис Чухлов: «Им просто очень в России понравилось».

Бразильские футболисты – очень простые и веселые люди, они воспринимают нашу страну не так, как европейцы. И готовы, очевидно, связать с ней свое будущее. Вряд ли их будут сильно осуждать на родине. В Бразилии, как и во многих других странах, с уважением относятся к выбору человека.

Тем разительнее контраст с Польшей и Норвегией, которые устроили настоящую травлю своим футболистам Мацею Рыбусу и Матиасу Норманну, заключившим контракты с российскими «Спартаком» и «Динамо» соответственно. Яниса Калниньша от родной Латвии спасла только Международная федерация хоккея, разрешившая этому вратарю играть за «Амур».

А вот фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса вряд ли кто-то спасет – за то, что они участвуют в шоу Татьяны Навки, Литва лишила их всех наград и хочет отобрать у Дробязко литовский паспорт.

Вопрос смены гражданства сейчас в спорте встает все чаще. И все больше в этом задействована Россия.

Отстранение российских спортсменов от всех международных соревнований не может не беспокоить спортсменов. Российская биатлонистка Дарья Виролайнен начала выступать за Финляндию, футболист Саба Сазонов выбрал сборную Грузии, фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин готовятся выступать за США. И это, увы, только первые ласточки.

Можно сколько угодно обзывать их предателями, но понять их легко. Им хочется соревноваться с лучшими, ведь это и есть настоящий спорт. И деньги здесь не в приоритете – как и у упомянутых выше Рыбуса, Норманна и Калниньша. В таком контексте желание Малкома и Клаудиньо стать россиянами выглядит несколько неожиданно, но в целом понятно. Европа и коллективный Запад изо всех сил пыталась изолировать российский спорт. Но пример бразильских футболистов показал, что это в итоге оказалось невозможным.