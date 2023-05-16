Главное, чтобы в Турции не разразилась гражданская война

Драматические сутки в Турции: закончился предварительный подсчет голосов на президентских и парламентских выборах, и хотя официального результата все еще нет – он будет опубликован 19 мая, – уже известно, что окончательный выбор лидера турецкого народа на ближайшие пять лет состоится во втором туре 28 мая. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51%, его главный оппонент, глава оппозиционного альянса разных партий Кемаль Кылычдароглу – 44,88%, и третий кандидат – аутсайдер президентской гонки Синан Оган – получил 5,11%. Никто из кандидатов не набрал 50% плюс один голос, что позволило бы ему законно избраться в первом туре.

Зато в парламентской части выборов все более-менее понятно: правящий альянс во главе с партией Эрдогана (АКР) упрочил свои позиции и получил более половины (321) из 600 парламентских мандатов в Великом Национальном собрании. Кроме того, система парламентских выборов в Турции смешанная мажоритарно-пропорциональная, так что поддержка в реальности еще больше.

За Эрдогана и его партию проголосовало большинство провинций, включая те, что пострадали от страшного землетрясения. Алармистские сообщения о том, что люди недовольны действиями правительства по ликвидации последствий землетрясения, что в пострадавших провинциях создаются сложности с регистрацией для голосования и прочие пугалки западных газет, не подтвердились. Явка на выборы была равномерно высокой по всей стране, 87,6% избирателей приняли участие в выборах, количество зарегистрированных нарушений минимально. То есть все формальные признаки выборной демократии соблюдены, подсчет честный, на участках присутствовало множество активистов от более чем 20 парламентских партий, система прозрачная и «бумажная» – без новомодных дигитальных наворотов. Факт, что Эрдоган, действующий правитель со всеми рычагами влияния и почти безграничными, как нам говорят, диктаторскими возможностями, не смог «натянуть» недостающие ему полпроцента голосов (около 250 000 бюллетеней). Впрочем, он вообще не склонен играть в имитационные игры, на прошлых выборах Эрдоган получил 52,5% голосов и был полностью этим удовлетворен, никакого реального падения рейтинга (особенно учитывая результаты парламентских выборов) не наблюдается.

Несмотря на все экономические проблемы и зашкаливающую инфляцию, за Эрдогана голосуют беднейшие слои населения, религиозные турки, военные и госслужащие, сельское население. Электорат Кылычдароглу в основном состоит из более либерально настроенных жителей больших городов и туристических анклавов. В некотором отношении ситуация напоминает белорусскую, где правящий президент не без сложностей, но защищает интересы большинства. А компромиссная фигура Кылычдароглу, выдвинутая оппозиционным альянсом, пытается вывести на первый план интересы прозападного меньшинства.

Еще вчера все думали, что результаты выборов будут оспаривать обе стороны, выводя своих сторонников на улицы городов, опасность гражданского противостояния была не иллюзорной, да и сейчас не окончательно миновала. Но туркам удалось сохранить спокойствие в первые сутки, что повышает вероятность, что и оставшиеся до второго тура две недели пройдут в мирных политических дискуссиях. Стоит помнить, что за Эрдоганом стоит армия. После попытки переворота 2016 года там прошли большие чистки. Кроме того, армия – вполне привилегированное сословие в Турции, это хороший социальный лифт, особенно для людей из бедных семей.

Не слишком харизматичный Кылычдароглу сам по себе вряд ли сможет вывести на улицы много народу, но за ним стоят мэры двух столиц – Стамбула и Анкары, у которых довольно большой опыт организации уличных протестов, обкатанных на городских выборах. Вмешательство третьих стран, разумеется, возможно, но, на мой взгляд, будет выражаться в основном в риторике и заголовках западной прессы, которая вот уже полгода создает Эрдогану имидж демонического диктатора, лишь немногим уступающего Путину. Слабые попытки оппозиционеров накануне выборов обвинить Россию во вмешательстве особого успеха не имели, турецкого избирателя внутренние экономические проблемы интересуют во много раз больше идей пантюркистского величия или следования по пути западной демократии.

В России традиционно принято считать, что Эрдоган нам друг, и, следовательно, хорошо бы, чтобы именно он победил на выборах. Я бы предложил другую максиму: хорошо бы, чтобы в Турции не разразилась гражданская война. Никакой дружбы в человеческом ее понимании между странами быть не может. А прагматические отношения при правильных дипломатических усилиях мы достигнем с любым турецким правительством, у нас с ними очень много общих интересов: и в Сирии, и на армяно-азербайджанской границе, и во взаимоотношениях с Грецией, и в торговле. Как-нибудь разберемся.