Большое американское бабло хочет победить зло

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5 июля, пятница  |  Последнее обновление — 13:26  |  vz.ru
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Европа лишит Украину российского газа

«Нафтогаз» намеренно ставит крест украинской трубеФото: Gleb Garanich/Reuters
Украинский «Нафтогаз», кажется, совсем запутался. Один его топ-менеджер уверяет, что транзитное соглашение с Газпромом все-таки будет подписано, только не сразу, другой – что никакого контракта не будет и быть не может. По каким сценариям может развиваться газовый конфликт и чем это чревато для России и Украины? Подробности...
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Чиновникам запретят считать себя госсимволами

Закон о защите госсимволов провинциальные начальники используют как щит от заслуженной критикиФото: Dmitry Lovetsky/AP/ТАСС
Общественная палата отправила в Генпрокуратуру письмо с более чем сотней примеров оскорбления символов государства в Сети. Закон об ответственности блогеров за хамские выходки начинает работать. Одновременно власть и общественники начали работу над тем, чтобы уберечь граждан от излишне обидчивых чиновников, которые считают, что они-то и есть неприкосновенные символы государственности.  Подробности...
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Перспективный вертолет для ВМФ создают на новых технических принципах

Справа - первый образец перспективного вертолета для ВМФ РФФото: avia.pro
Высокая скорость и дополнительный винт – таким должен быть перспективный вертолет для ВМФ. При создании машины проектировщики применили техническую новинку, которая на серийных вертолетах никогда не использовалась. Смогут ли конструкторы преодолеть недостатки, присущие современным российским противолодочным вертолетам? Подробности...
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Москва учит Грузию контролировать эмоции

Император Николай Второй принимает грузинскую делегацию в 1912 годуФото: Public domain
С понедельника российские самолеты прекратят полеты в Грузию. На эти меры Россия пошла после того, как 20 июня в Тбилиси прошли беспорядки под антироссийскими лозунгами. Грузия пытается смягчить ситуацию, при этом не собираясь извиняться. Москва, в свою очередь, тоже не ставит никаких условий, предлагая «дождаться лучшего периода». Когда он настанет? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Большое американское бабло хочет победить зло

Игорь Виттель, журналист
Похоже, американские денежные мешки во главе с Соросом и братьями Кох решили объединиться, чтобы свалить Трампа. Хотя речь, как обычно, о мире и демократии на всей планете. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Мы живем в мире симулякров

Алексей Алешковский, сценарист
Парад когнитивных диссонансов будет длиться вечно, пока мы будем отдавать честь глупости, а не здравому смыслу. А здравый смысл не дает простых ответов на сложные вопросы. Как и либеральные ценности. Подробности...
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Нелегальные мигранты поссорили Италию и Германию

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      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
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          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

          Камеры фиксации нарушений ПДД улучшили ситуацию на дорогах?
          • Да

          • Нет

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            Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?


            Игорь Виттель

            Большое американское бабло хочет победить зло

            Игорь Виттель
            журналист
            		 5 июля 2019, 12:07

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            Они сошлись – волна и пламя. Пожилые миллиардеры с разных концов политического спектра США – неугомонный Джордж Сорос и постоянно демонизируемые братья Кохи, злейшие враги Обамы, решили создать аналитический центр Quincy Institute. Цель создания – новый поворот в американской внешней политике, коротко формулируемый как «дипломатия вместо войн».

            Такую инициативу можно всячески приветствовать, если бы не персоналии учредителей. Теневой финансист практически всех цветных революций в мире и «ястребы» Кохи, одни из богатейших людей США, известные своим зловещим, хоть и слегка преувеличенным, влиянием на американскую политику. Короче, фестиваль «Рок против наркотиков», такой оксюморон.

            Полностью состав учредителей неизвестен, но среди них: бывший глава Ирано-Американского совета Трита Парси; видный критик американской внешней политики в отношениях с Китаем, Ираном и Северной Кореей Сюзан Ди Маджио; историк и публицист Стивен Вархайм; антивоенный публицист, полковник в отставке Эндрю Бачевич. Как гласит польский фольклор: «Компания была не велика, але бардзо пожондна – пан аптекарь, пан директор, пьяный золотарь, две курвы и я».

            Цель создания центра – более осмысленный подход к международным отношениям. Дипломатия вместо танков. Только Горбачева там не хватает, с такой риторикой, для полной компании. Конкретные цели, судя по всему, будут таковы: вывод американских войск из Афганистана и Сирии, нормализация отношений с Китаем и Россией, возвращение к сделке с Ираном и переговоры с Северной Кореей.

            Повторюсь – если бы не персоналии, я бы не очень сильно удивился такому разумному подходу. А тут, с одной стороны, «пчелы против меда», а с другой – если такие прожженные прагматики и циники, как Сорос с Кохами, начинают провозглашать свои мирные идеи, то дела в мире и правда идут не очень.

            Фото: M. Popow/Imago/Global Look Press

            За последние недели, предшествовавшие встрече «Большой двадцатки» в Осаке, мировая пресса регулярно публиковала материалы про бизнесменов, которых не устраивают торговые войны. То американский бизнес со страниц вполне протрамповских изданий начинает говорить о том, что никакое создание новых производств в США и появление рабочих мест не компенсирует убытки, которые понесет американский бизнес от изменения устоявшихся торговых отношений. То Forbes публикует историю китайских инвесторов, создавших производство в Америке, а теперь закрывающих их.

            Совсем недавно такие статьи на страницах американской прессы считались ересью, а любое мнение, не совпадающее с мейнстримным мнением экспертов – «угроза для Америки существует везде, соответственно, Америка должна геополитически присутствовать везде и отражать угрозу на дальних подступах с помощью 800 военных баз по всему миру, триллионов долларов на военные расходы и бесконечные конфликты с другими странами» – из эфира и со страниц изгонялось безжалостно. И нет, это не я брежу, это почти дословная цитата из Boston Globe. Причем, что характерно, эксперты мейнстримной стороны финансировались все тем же крупным американским бизнесом. В том числе и Кохами с Соросом.

            Похоже маятник качнулся в другую сторону и прагматики начинают брать верх над популистами. Я не берусь гадать, где именно внешняя политика Трампа прищемила хвост крупному бизнесу, точнее, версий у меня столько, что не хватит никакого времени и пространства описать их все. Очевидно одно. Мировое финансовое закулисье недовольно.

            Конечно, создание такого «think tank» не означает перемен в американской внешней политике, тем более немедленных. Но явно дает сигнал, что большим деньгам такая политика не по нраву. А, значит, поддержат эти деньги на следующих выборах кандидатов более вменяемых, чем «всероссийски избранный» президент Трамп.


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