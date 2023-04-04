Сохранить работу смогут лишь узкие специалисты

За последние двадцать лет, то есть на наших глазах, исчезли многие профессии: машинистки, корректоры, кондукторы в общественном транспорте. Но есть и другая тенденция – профессия остается, но подразумевает более высокий уровень знаний и компетенций. И к этой ситуации специалист должен быть готов.

В принципе, существуют два пути сохранения себя в выбранной профессии – стать специалистом экстра-класса или выбрать сферу для специализации. Рассмотрим на примерах нескольких профессий, которые еще несколько лет назад были синонимом стабильной и высокооплачиваемой работы.

На одно место юриста сегодня девять претендентов. И все потому, что юрист общей практики сегодня заменяется компьютерными программами, которые способны создавать тексты договоров не хуже выпускника вуза.

А вот узкоспециализированный юрист – например, в области государственных закупок – всегда найдет достойную работу. Но для этого надо владеть не только основами контрактного права, но и разбираться в предмете закупок – будь то финансовые услуги, ремонт атомных станций или промышленное строительство. То есть требуется двойная специализация – собственно профессиональная и дополнительная отраслевая.

Переводчик. Еще двадцать лет назад получить образование лингвиста было модным. Считалось, что человек со знанием двух европейских языков всегда найдет работу. Сегодня многое изменилось. Компьютерные сервисы позволяют переводить значительные объемы текстов с очень приличным качеством, а программа, установленная в телефоне, дает возможность общаться на бытовом уровне с носителем практически любого языка. Сохранилась ли потребность в переводчиках? Да, например, в синхронистах. Но это отдельное направление в лингвистике, которое требует дополнительных навыков.

Есть спрос на переводчиков, специализирующихся на китайском языке и его диалектах. Причем в случае с Китаем важно не просто знать язык, но и хорошо понимать культуру и традиции этой страны. То есть профессия переводчика жива, но наполнение ее меняется. И даже выбрав «правильный» язык, надо понимать, в какой области профессионал хочет специализироваться.

В рамках взаимоотношений с Китаем, Турцией или арабскими странами это может быть перевод технической информации и сопровождение переговоров промышленного характера, может быть международная торговля, а может – туристическая индустрия.

То же самое можно сказать и о бухгалтерах. Сегодня только на государственной службе у нас занято 1,1 млн бухгалтеров. Но бухгалтер с начальным пониманием профессии сегодня легко заменяется компьютерными программами. А вот бухгалтер экстра-класса, со знанием МСФО и новых российских стандартов, специалист, способный сделать финансовый анализ компании – по-прежнему ценен.

Можно пойти и по пути специализации. Например, выбрать лизинг в качестве сферы своей профессиональной деятельности. Безусловно, бухгалтеру потребуется глубокое понимание того, что из себя представляет лизинг, знание отраслевого законодательства, подзаконных актов и даже судебной практики. Но в этой перспективной отрасли для него всегда найдется работа, причем в любом регионе страны.

Можно найти еще десяток таких примеров – журналисты, логисты, экскурсоводы, страховые агенты и агенты по недвижимости. Все эти специальности так или иначе сохранятся, поскольку сохранится потребность в информации, перевозках и страховании. Но их наполнение будет иным – либо с высокими требованиями к компетенциям, либо носить узкоспециализированный характер. Поэтому готовность к учебе в любом возрасте, на любой должности, открытость новым знаниям из сопредельных областей становится необходимым условием для любого профессионала.