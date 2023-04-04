Сохранить работу смогут лишь узкие специалисты

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4 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 20:30  |  vz.ru
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Почему Запад так сильно недоволен действиями ОПЕК+

Решение ОПЕК+ увеличит дефицит на рынке до 1 млн баррелей в сутки Егор Алеев/ТАСС
Тайное вплоть до самого объявления решение ОПЕК+ серьезно сократить добычу шокировало Запад. Сам картель объясняет свое неожиданное для всех решение тем, что мировая экономика оказалась на пороге нового кризиса. И опоздать, как в 2008 году, ОПЕК+ больше не хочет. Однако есть еще одна важная причина – это противостояние США и Саудовской Аравии. Что ждет нефть? Подробности...
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США используют Украину как оружие против Китая

Той властью, с которой товарищ Си должен обсуждать урегулирование на Украине, необязательно должен быть Зеленский Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский позволил Вашингтону втянуть себя в коалицию, направленную против еще одной сверхдержавы – Китая. Чем нищая Украина может помочь США в сдерживании КНР? И как это вяжется с давлением Запада на председателя Си Цзиньпина, который по-прежнему отказывается от телефонного разговора с Зеленским?  Подробности...
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Киев превращает навальнистов в террористов

Трепова стала марионеткой в руках экстремистов и радикалов МВД России
Дарья Трепова, которая передала Владлену Татарскому статуэтку, подтвердила свою причастность к преступлению. Следствие подчеркивает: 26-летняя девушка является сторонницей экстремистских структур Алексея Навального. Как именно связаны подобные организации с украинскими и западными спецслужбами и на что они обращают внимание при вербовке будущих террористов?  Подробности...
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Как Грузия избежала украинизации

Участникам протестов 7–8 марта едва не удалось повторить в Тбилиси сценарий киевского Майдана EPA/ZURAB KURTSIKIDZE
Грузинский лидер Ираклий Гарибашвили объявил о срыве плана «украинизации» его страны. По его словам, Киев планировал реставрировать в Тбилиси режим Саакашвили. С этой целью украинские и западные политики провоцировали грузинскую молодежь на уличный бунт в стиле Евромайдана. Как республике удалось уклониться от «экспорта революции достоинства» и ждать ли попыток повторения Евромайдана в Тбилиси? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Сохранить работу смогут лишь узкие специалисты

Сергей Анисимов
Сергей Анисимов, председатель комитета по труду и занятости Московского отделения «Опоры России»
На одно место юриста сегодня девять претендентов. И все потому, что юрист общей практики сегодня заменяется компьютерными программами, которые способны создавать тексты договоров не хуже выпускника вуза. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

О чем думали финны, когда шли в НАТО

Максим Климов
Максим Климов, Капитан 3 ранга в запасе
Это просто холодный и простой военный расчет – такой порт и логистический узел с такими возможностями, как Хельсинки, просто не может не быть объектом поражения. А с учетом подавляющего превосходства НАТО над Россией в обычных вооружениях – ядерного поражения. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

США готовят информационный удар по ЗЕ-команде

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Конечно, нам все равно, кто будет окружать Зеленского. Но сами эти разборки во властных кругах будут способствовать дестабилизации внутри Украины, так как чиновники, которые не уверены в завтрашнем дне, саботируют работу и воруют масштабнее, чем обычно. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Как наказать Финляндию за НАТО

Обсуждение: 5 комментариев

Теракт и убийство Татарского: главное

Кому нужен арест Трампа

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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Сергей Анисимов

    Сохранить работу смогут лишь узкие специалисты

    Сергей Анисимов
    председатель комитета по труду и занятости Московского отделения «Опоры России»
    4 апреля 2023, 17:33

    За последние двадцать лет, то есть на наших глазах, исчезли многие профессии: машинистки, корректоры, кондукторы в общественном транспорте. Но есть и другая тенденция – профессия остается, но подразумевает более высокий уровень знаний и компетенций. И к этой ситуации специалист должен быть готов.

    В принципе, существуют два пути сохранения себя в выбранной профессии – стать специалистом экстра-класса или выбрать сферу для специализации. Рассмотрим на примерах нескольких профессий, которые еще несколько лет назад были синонимом стабильной и высокооплачиваемой работы.

    На одно место юриста сегодня девять претендентов. И все потому, что юрист общей практики сегодня заменяется компьютерными программами, которые способны создавать тексты договоров не хуже выпускника вуза.

    А вот узкоспециализированный юрист – например, в области государственных закупок – всегда найдет достойную работу. Но для этого надо владеть не только основами контрактного права, но и разбираться в предмете закупок – будь то финансовые услуги, ремонт атомных станций или промышленное строительство. То есть требуется двойная специализация – собственно профессиональная и дополнительная отраслевая.

    Переводчик. Еще двадцать лет назад получить образование лингвиста было модным. Считалось, что человек со знанием двух европейских языков всегда найдет работу. Сегодня многое изменилось. Компьютерные сервисы позволяют переводить значительные объемы текстов с очень приличным качеством, а программа, установленная в телефоне, дает возможность общаться на бытовом уровне с носителем практически любого языка. Сохранилась ли потребность в переводчиках? Да, например, в синхронистах. Но это отдельное направление в лингвистике, которое требует дополнительных навыков.

    Фото: Станислав Красильников/ТАСС

    Есть спрос на переводчиков, специализирующихся на китайском языке и его диалектах. Причем в случае с Китаем важно не просто знать язык, но и хорошо понимать культуру и традиции этой страны. То есть профессия переводчика жива, но наполнение ее меняется. И даже выбрав «правильный» язык, надо понимать, в какой области профессионал хочет специализироваться. 

    В рамках взаимоотношений с Китаем, Турцией или арабскими странами это может быть перевод технической информации и сопровождение переговоров промышленного характера, может быть международная торговля, а может – туристическая индустрия.

    То же самое можно сказать и о бухгалтерах. Сегодня только на государственной службе у нас занято 1,1 млн бухгалтеров. Но бухгалтер с начальным пониманием профессии сегодня легко заменяется компьютерными программами. А вот бухгалтер экстра-класса, со знанием МСФО и новых российских стандартов, специалист, способный сделать финансовый анализ компании – по-прежнему ценен.

    Можно пойти и по пути специализации. Например, выбрать лизинг в качестве сферы своей профессиональной деятельности. Безусловно, бухгалтеру потребуется глубокое понимание того, что из себя представляет лизинг, знание отраслевого законодательства, подзаконных актов и даже судебной практики. Но в этой перспективной отрасли для него всегда найдется работа, причем в любом регионе страны.

    Можно найти еще десяток таких примеров – журналисты, логисты, экскурсоводы, страховые агенты и агенты по недвижимости. Все эти специальности так или иначе сохранятся, поскольку сохранится потребность в информации, перевозках и страховании. Но их наполнение будет иным – либо с высокими требованиями к компетенциям, либо носить узкоспециализированный характер. Поэтому готовность к учебе в любом возрасте, на любой должности, открытость новым знаниям из сопредельных областей становится необходимым условием для любого профессионала.

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