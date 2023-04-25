Сдача Карабаха – предпоследний шаг в стратегии Пашиняна

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25 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 18:25  |  vz.ru
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Ловля нарушителей санкций против российской нефти опасна для самих США

США пытаются найти способ заставить Россию соблюдать потолок цен на нефть REUTERS/Tim Wimborne
Американский страховщик отозвал страховку у индийской компании, перевозящей российскую нефть. А Индия за эти полтора года превратилась в крупнейшего покупателя российской сырой нефти, идущей морем. Эта неприятность произошла сразу после того, как Минфин США пригрозил расправой нарушителям санкций. Что будет, если эта история окажется только началом?  Подробности...
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Скандал вокруг посла Китая важен по четырем причинам

Слова посла КНР во Франции о Крыме и статусе республик бывшего СССР вызвали в Евросоюзе истерику
В Европе началась травля посла Китая в Париже Лю Шайе из-за его комментариев о Крыме и СССР. Этот скандал выгоден прежде всего для США, а невыгоден для Франции. Однако содержит сразу несколько положительных сигналов для России, на которые в спорах вокруг Крыма почти не обратили внимания.  Подробности...
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Как Россия прорывает водную блокаду Донбасса

В ДНР запускают новый водовод для снабжения жителей республики vskmo.ru
К началу мая планируется запуск водовода, который свяжет реку Дон с агломерацией Донбасса. Тем самым, как считают эксперты, России удастся прорвать водную блокаду региона, устроенную Украиной. В чем заключается суть этого проекта, почему сложность его возведения сопоставима с крупнейшими стройками времен СССР и как его реализация изменит жизнь дончан?  Подробности...
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Европа срочно кует оружие вовсе не из-за России

Поставки европейского оружия Украине нарастают, но возможно, что вскоре Европе это оружие понадобится самой Global Look Press/Keystone Press Agency
Европейская статистика фиксирует впечатляющий рост военных расходов. Самые рекордные цифры показывает, конечно, Украина – рост на сотни процентов. Принято считать, что стремительное перевооружение ЕС прямо связано с украинскими событиями. Однако военно-политические эксперты указывают на совсем другие причины. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Сдача Карабаха – предпоследний шаг в стратегии Пашиняна

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Никол Пашинян не сумасшедший и не мазохист. Все его действия по сдаче армянских территорий, граждан и интересов служат высшей цели, указанной ему его зарубежными друзьями и инвесторами, вложившимися в его сначала журналистскую, а потом политическую карьеру. Подробности...

Как русские с американцами дошли от счастливых объятий до лютой вражды

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
25 апреля 1945 года советские и американские войска встретились у реки Эльбы. Германские силы были рассечены надвое, до конца войны в Европе оставались считанные недели. Союзники радовались, обнимались, обменивались сувенирами. Но долго это счастье не продолжилось. Подробности...
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Особые отношения России и Германии не закончатся никогда

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас в отношениях России и Германии главное чувство – это разочарование. Мы разочарованы, насколько бесхребетными оказались немцы по отношению к американскому влиянию на европейские дела. В Германии разочарованы, что Россия невольно вбила последний гвоздь в крышку гроба мирного доминирования Берлина над остальной Западной Европой. Подробности...
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ЕС хочет «отбить» у России четыре страны

Посол Китая довел Европу до истерики

Что происходит в Судане

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Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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Верующие в России встретили праздник Светлой Пасхи

В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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    Сдача Карабаха – предпоследний шаг в стратегии Пашиняна

    Сдача Карабаха укладывается в долгосрочную стратегию армянской власти
    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    25 апреля 2023, 17:43

    Никол Пашинян – пожалуй, один из самых упорных и системно мыслящих политиков постсоветского пространства. После своего прихода к власти в 2018 году он последовательно исполнял заложенную программу действий – и сейчас находится на пороге предпоследнего шага своей стратегии. Сдачи Нагорного Карабаха.

    «Я сейчас хочу подтвердить, что Республика Армения полноценно признает территориальную целостность Азербайджана и ожидает, что Азербайджан сделает то же, признав всю территорию Армянской ССР как Республику Армения», – заявил недавно господин Пашинян. Добавив, что эти взаимные признания могут стать базой для подписания полноценного мирного договора между сторонами.

    Казалось бы, ничего странного и крамольного в этом заявлении Никола Воваевича нет. Во-первых, Армения и раньше формально признавала Нагорно-Карабахскую Республику частью Азербайджана. Армянские чиновники и активисты это отрицают – однако Ереван официально не признал независимость НКР, а также не признал ее частью Армении. Значит, получается, признавал частью Азербайджана, каковой Нагорный Карабах был до обретения им де-факто независимости. Собственно, на основании этого всеобщего признания и шли все мирные переговоры по карабахскому вопросу.

    Во-вторых, Пашинян вроде как пытается выстроить систему приоритетов. Главным приоритетом для него является территориальная целостность и безопасность Армении – на что Азербайджан сейчас и посягает, вторгаясь на армянскую территорию под предлогом непризнания ее границ. И Пашинян сейчас пытается разменять отказ Азербайджана от вторжения на признание Арменией Нагорного Карабаха азербайджанской территорией. Тем более что Армению Ереван еще может контролировать, а Нагорный Карабах – уже нет. После победы во второй Карабахской войне в 2020 году азербайджанские войска оккупировали часть самопровозглашенной республики, а оставшаяся часть сохранила де-факто независимость только за счет того, что в регион были введены российские миротворцы.

    Причем, скорее всего, независимость эта продлится еще максимум два года – в 2025 году истекает мандат российских миротворцев, после чего Баку вполне может отказать в его продлении. А после ухода россиян защитить людей будет некому. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже заявил, что местные жители «либо должны принять гражданство Азербайджана, либо должны искать для себя другое место проживания». Причем очевидно, что выбор лишь один – эмигрировать. Даже если местные примут азербайджанское гражданство, это не защитит их от дискриминации и преследований – в Азербайджане целые поколения выросли на политике дегуманизации армян. Поэтому Пашинян фактически меняет то, что он все равно потеряет, на свободу и безопасность Армении. И это кажется вполне логичным шагом.

    Фото: Александр Патрин/ТАСС

    Точнее, казалось бы, если бы сам Пашинян не приложил усилия для того, чтобы Армения лишилась контроля над Нагорным Карабахом, а также терпела оккупацию Азербайджаном непосредственно армянских территорий.

    Во время второй Карабахской войны он почти ничего не сделал для защиты НКР от азербайджанских войск. Не объявил мобилизацию, не отправил туда основные силы армянской армии, не использовал удар Азербайджана по армянской территории для того, чтобы втянуть в конфликт ОДКБ. Отказывался от сделанных при участии Москвы на ранней стадии конфликта предложений о его прекращении в обмен на возврат под контроль Азербайджана так называемого Пояса безопасности вокруг Нагорного Карабаха. Вместо этого Пашинян дождался, пока азербайджанские войска прорвут рубежи на юге НКР, возьмут под контроль Гадрут и Шушу. Через считаные дни пал бы и Степанакерт, если бы Москва не вмешалась со своими миротворцами.

    Пашинян не сумасшедший и не мазохист. Его действия по сдаче армянских территорий, граждан и интересов можно объяснить служением высшей цели, указанной его зарубежными друзьями и инвесторами (вложившимися в его сначала журналистскую, а потом политическую карьеру). Цели по отрыву Армении от России и превращению всего пространства Южного Кавказа в подконтрольный Турции и Западу антироссийский санитарный барьер.

    Поэтому после прихода к власти Пашинян стал вычищать кабинеты в Ереване от пророссийских лидеров. Поэтому он сдал Карабах (самую пророссийскую часть армянского пространства), сделав при этом все возможное, чтобы возложить вину за эту сдачу на Россию, которая не пришла на помощь и не защитила, и на российские ракеты, которые «взорвались лишь на 10%». Похожие обвинения выдвигались и когда азербайджанские войска оккупировали «спорную» армянскую территорию, – тогда Пашинян даже подал запрос в ОДКБ, сам при этом не защищая свою землю. Сейчас обвинения выдвигаются в адрес российских миротворцев, которые не убирают с соединяющей Армению и Степанакерт дороги так называемых азербайджанских экологов, которые блокируют НКР.

    Собственно, сдача Нагорного Карабаха является предпоследним шагом плана. Последним же шагом станет поиск других союзников – например, Франция и Соединенные Штаты, к которым Армения уже подбивает клинья. А то и НАТО в целом. После чего на выход попросят не только российских миротворцев, но и российскую базу из Гюмри – а Армению поставят в стойло евроатлантической интеграции и выведут из ОДКБ и Евразийского союза.

    Да, судьба самой Армении при этом будет печальна – но это, судя по всему, не волнует ни Пашиняна, ни его зарубежных инвесторов. Должно, по идее, волновать население самой Армении – однако это население сделало свой выбор в 2021 году. Когда после поражения в Карабахской войне переизбрало Пашиняна на второй срок. Позволив ему дальше упорно и системно гнуть свою линию.

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