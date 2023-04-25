Сдача Карабаха – предпоследний шаг в стратегии Пашиняна

Никол Пашинян – пожалуй, один из самых упорных и системно мыслящих политиков постсоветского пространства. После своего прихода к власти в 2018 году он последовательно исполнял заложенную программу действий – и сейчас находится на пороге предпоследнего шага своей стратегии. Сдачи Нагорного Карабаха.

«Я сейчас хочу подтвердить, что Республика Армения полноценно признает территориальную целостность Азербайджана и ожидает, что Азербайджан сделает то же, признав всю территорию Армянской ССР как Республику Армения», – заявил недавно господин Пашинян. Добавив, что эти взаимные признания могут стать базой для подписания полноценного мирного договора между сторонами.

Казалось бы, ничего странного и крамольного в этом заявлении Никола Воваевича нет. Во-первых, Армения и раньше формально признавала Нагорно-Карабахскую Республику частью Азербайджана. Армянские чиновники и активисты это отрицают – однако Ереван официально не признал независимость НКР, а также не признал ее частью Армении. Значит, получается, признавал частью Азербайджана, каковой Нагорный Карабах был до обретения им де-факто независимости. Собственно, на основании этого всеобщего признания и шли все мирные переговоры по карабахскому вопросу.

Во-вторых, Пашинян вроде как пытается выстроить систему приоритетов. Главным приоритетом для него является территориальная целостность и безопасность Армении – на что Азербайджан сейчас и посягает, вторгаясь на армянскую территорию под предлогом непризнания ее границ. И Пашинян сейчас пытается разменять отказ Азербайджана от вторжения на признание Арменией Нагорного Карабаха азербайджанской территорией. Тем более что Армению Ереван еще может контролировать, а Нагорный Карабах – уже нет. После победы во второй Карабахской войне в 2020 году азербайджанские войска оккупировали часть самопровозглашенной республики, а оставшаяся часть сохранила де-факто независимость только за счет того, что в регион были введены российские миротворцы.

Причем, скорее всего, независимость эта продлится еще максимум два года – в 2025 году истекает мандат российских миротворцев, после чего Баку вполне может отказать в его продлении. А после ухода россиян защитить людей будет некому. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже заявил, что местные жители «либо должны принять гражданство Азербайджана, либо должны искать для себя другое место проживания». Причем очевидно, что выбор лишь один – эмигрировать. Даже если местные примут азербайджанское гражданство, это не защитит их от дискриминации и преследований – в Азербайджане целые поколения выросли на политике дегуманизации армян. Поэтому Пашинян фактически меняет то, что он все равно потеряет, на свободу и безопасность Армении. И это кажется вполне логичным шагом.

Точнее, казалось бы, если бы сам Пашинян не приложил усилия для того, чтобы Армения лишилась контроля над Нагорным Карабахом, а также терпела оккупацию Азербайджаном непосредственно армянских территорий.

Во время второй Карабахской войны он почти ничего не сделал для защиты НКР от азербайджанских войск. Не объявил мобилизацию, не отправил туда основные силы армянской армии, не использовал удар Азербайджана по армянской территории для того, чтобы втянуть в конфликт ОДКБ. Отказывался от сделанных при участии Москвы на ранней стадии конфликта предложений о его прекращении в обмен на возврат под контроль Азербайджана так называемого Пояса безопасности вокруг Нагорного Карабаха. Вместо этого Пашинян дождался, пока азербайджанские войска прорвут рубежи на юге НКР, возьмут под контроль Гадрут и Шушу. Через считаные дни пал бы и Степанакерт, если бы Москва не вмешалась со своими миротворцами.

Пашинян не сумасшедший и не мазохист. Его действия по сдаче армянских территорий, граждан и интересов можно объяснить служением высшей цели, указанной его зарубежными друзьями и инвесторами (вложившимися в его сначала журналистскую, а потом политическую карьеру). Цели по отрыву Армении от России и превращению всего пространства Южного Кавказа в подконтрольный Турции и Западу антироссийский санитарный барьер.

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Поэтому после прихода к власти Пашинян стал вычищать кабинеты в Ереване от пророссийских лидеров. Поэтому он сдал Карабах (самую пророссийскую часть армянского пространства), сделав при этом все возможное, чтобы возложить вину за эту сдачу на Россию, которая не пришла на помощь и не защитила, и на российские ракеты, которые «взорвались лишь на 10%». Похожие обвинения выдвигались и когда азербайджанские войска оккупировали «спорную» армянскую территорию, – тогда Пашинян даже подал запрос в ОДКБ, сам при этом не защищая свою землю. Сейчас обвинения выдвигаются в адрес российских миротворцев, которые не убирают с соединяющей Армению и Степанакерт дороги так называемых азербайджанских экологов, которые блокируют НКР.

Собственно, сдача Нагорного Карабаха является предпоследним шагом плана. Последним же шагом станет поиск других союзников – например, Франция и Соединенные Штаты, к которым Армения уже подбивает клинья. А то и НАТО в целом. После чего на выход попросят не только российских миротворцев, но и российскую базу из Гюмри – а Армению поставят в стойло евроатлантической интеграции и выведут из ОДКБ и Евразийского союза.



Да, судьба самой Армении при этом будет печальна – но это, судя по всему, не волнует ни Пашиняна, ни его зарубежных инвесторов. Должно, по идее, волновать население самой Армении – однако это население сделало свой выбор в 2021 году. Когда после поражения в Карабахской войне переизбрало Пашиняна на второй срок. Позволив ему дальше упорно и системно гнуть свою линию.