Новый закон Зеленского направлен против США и военных

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22 марта, среда  |  Последнее обновление — 09:28  |  vz.ru
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Запад потерял возможность спасти мир от экономического кризиса

Инвесторы бегут спасать свои деньги в золоте Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Запад в спешном порядке пытается затушить пожар банковского кризиса и не допустить его распространения на мировую экономику. Однако рынки не верят, что Запад справится. Рост стоимости золота и падение цен на нефть говорят о подготовке к новой глобальной рецессии. Почему ситуация выглядит хуже, чем была в 2008–2009 годах? Подробности...
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Путин поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы

Владимир Путин, несмотря на риски, приехал в Мариуполь Скриншот из видео
Владимир Путин после Крыма посетил Мариуполь. Визит Кремлем не анонсировался. Президент России пообщался с населением, проинспектировал строительство, проехался по городу на автомобиле и даже сходил в гости к одной из семей. Почему глава государства отправился в Мариуполь несмотря на все риски и какие сигналы были отправлены Западу и Киеву? Подробности...
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Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»

Миг-29 ведет огонь из пушки. Возможно, это будущее средство борьбы с БПЛА противника Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская ПВО демонстрирует выдающуюся эффективность в ходе спецоперации – однако даже таких возможностей оказалось недостаточно для полного закрытия неба от угроз с воздуха. Приграничные территории нашей страны почти ежедневно терроризируют украинские беспилотники. И все же есть способ противодействия и этой проблеме, достаточно неожиданный.  Подробности...
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Лондон подкинул уран в конфликт на Украине

Англичане решили отправить на Украину снаряды с урановым наконечником Zuma\TASS
Лондон анонсировал поставку Киеву танковых снарядов с обедненным ураном. Это решение вызвало резкую реакцию в России. Владимир Путин заявил, что Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом. Почему Великобритания решила передать подобные вооружения ВСУ, ранее применявшиеся НАТО в бывшей Югославии? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Новый закон Зеленского направлен против США и военных

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Украинские военные очень недовольны тем, что их хотят ограничить в правах – они восприняли это как личное оскорбление. И это может аукнуться ЗЕ-команде вне зависимости от того, будет принят закон или нет. Подробности...

Как Штаты преследовали Международный уголовный суд

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
США подписали ряд двусторонних соглашений с другими странами, условием которых был отказ от сотрудничества этих стран с МУС по вопросам, связанным с американскими гражданами. Причем это не Ирак какой-нибудь, а вполне себе Индия, Израиль, Таиланд и так далее. Подробности...

Россия и Китай встали плечо к плечу в решающий момент истории

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Россия обеспечивает военное измерение борьбы за более справедливое мировое устройство, а Китай берет на себя экономическую и частично дипломатическую миссию. Подробности...
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Польша спланировала крах Украины

Исторический визит Си в Россию

Будущее Турции и Эрдогана

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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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Путин проверил восстановление Мариуполя

В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
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Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
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Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
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  • Нет, и не планирую там побывать
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
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  • Реже

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  • Затрудняюсь ответить
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    Сергей Миркин

    Новый закон Зеленского направлен против США и военных

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    22 марта 2023, 09:04

    Украинский парламент во втором чтении принял законопроект с очень длинным названием – «…по укреплению демократического гражданского контроля над Вооруженными силами Украины…». А в реальности, если проект станет законом, то главком ВСУ Валерий Залужный лишится немалой части своих полномочий, которые перейдут министру обороны. Так, министр должен получить полномочия по утверждению Положения генерального штаба Украины, право на представление президенту кандидатур на высшие командные должности. Главком станет подчиняться министру, а не президенту, как это было ранее. Также министр обороны сможет отменять приказы главкома.

    Возникает вопрос: зачем все это? Президент Украины Владимир Зеленский каждый день в своих обращениях говорит о том, что на Украине идет война, он буквально вымаливает оружие и боеприпасы у стран Запада. Но при этом подконтрольный ему парламент проводит перераспределение полномочий между министром обороны и главкомом. Причем гражданский министр полностью подминает под себя военного командующего. Как-то нерационально во время войны, не так ли?

    А все потому, что военной или государственной логикой тут и не пахнет. Офису украинского президента, а по факту его главе – Андрею Ермаку, практически удалось выстроить вертикаль власти на Украине. Однако под его тотальным контролем оказался гражданский сегмент государственного аппарата. А вот его военная составляющая слабо контролируется офисом. И все потому, что Залужный пользуется поддержкой США – имея такую «крышу», он имеет и определенную независимость от Ермака. Последнего это не устраивает, как и Зеленского. Ермаку и Зеленскому нужна тотальная власть на Украине для того, чтобы их не могли лишить постов – в том случае, если в Белом доме решат, что президент и глава его офиса не справляются с поставленными задачами.

    В глазах американских демократов задача у них сейчас одна – показать военные успехи, чтобы в 2024 году кандидат от демократов имел шансы занять кресло президента США. И если Зеленский в случае недовольства Вашингтона еще имеет шанс сохранить должность без власти, оставаясь говорящей головой, так как его личность достаточно распиарена на Западе, то Ермак обречен. И он хорошо это понимает, поэтому старается играть на опережение.

    Сначала у Ермака был план поменять Залужного на командующего сухопутными войсками ВСУ генерала Александра Сырского, который считается лояльным ЗЕ-команде. Его назначение должно было произойти после победы ВСУ в Артемовске. Однако сейчас понятно, что украинскую армию там ожидает поражение. В Артемовске сухопутные войска ВСУ потеряли огромное количество солдат и техники – на этом фоне назначить Сырского главкомом было бы странно. И Ермак это понимает, поэтому он решил пойти по другому пути: установить над Залужным контроль министра обороны Алексея Резникова. Что, в свою очередь, очень не понравится США.

    Фото: President Of Ukraine/Global Look Press

    Вашингтон недавно добивался отставки Резникова – за то, что тот замешан в коррупционных схемах. Но Ермак, видимо, решил играть ва-банк. После отставки своего заместителя Кирилла Тимошенко он понял, что если будет бездействовать, то свое кресло потеряет. По этой причине он провел на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины своего человека – Семена Кривоноса, кандидатура которого не устраивала США. И сейчас он всячески пытается купировать полномочия главкома ВСУ.

    Ермак пользуется тем обстоятельством, что в данный момент Белый дом не может предпринимать какие-то радикальные шаги на украинском направлении – чтобы ненароком не разрушить остатки украинской государственности. В итоге складывается следующая ситуация: не только ЗЕ-команда зависима от администрации Байдена, но и наоборот. Военные поражения ВСУ, политическая и социальная нестабильность на Украине будут свидетельством провала политики США на Украине. Этим фактом тут же воспользуются республиканцы и обвинят демократов в том, что те выкинули сотни миллиардов долларов на ветер. А Демпартии нечего будет ответить на это. Именно этой взаимозависимостью Ермак и пользуется.

    Думается, что желание взять Залужного под контроль у Ермака и Зеленского вызвано также страхом за свою физическую безопасность. Потому что если ситуация на Украине будет резко ухудшаться в военном и политическом смыслах (а она, несомненно, будет ухудшаться), США могут устроить военный переворот. Так они поступали уже не раз, когда их марионетки теряли контроль над ситуацией в своих странах, но не хотели покидать свой пост. Яркий тому пример – судьба президента Южного Вьетнама Нго Динь Зьема, который был убит во время военного переворота, за которым стояло ЦРУ.

    Еще в вышеупомянутом законопроекте содержатся нормы, которые выбрасывают военных из политической жизни. Так, действующим военнослужащим будет запрещено баллотироваться в любые органы власти, включая Верховную раду (ВР), и занимать политические должности. Для чего это нужно? Ермак готовится к парламентским выборам, которые должны пройти на Украине 29 октября 2023 года. И, судя по всему, ЗЕ-команда не намерена их переносить. Ермак понимает, что время играет против Зеленского, его рейтинг будет только падать – что отразится на всех политических силах, прямо или косвенно аффилированных с ЗЕ-командой. А значит, офису президента выгодно провести парламентские выборы как можно раньше – чтобы сохранить контроль над Верховной радой.

    Самым главным конкурентом пропрезидентских партий может стать политическая сила, состоящая из популярных мэров и известных в стране военных. Украинские Telegram-каналы и СМИ писали, что между Залужным и мэром Киева Виталием Кличко есть договоренности о создании такой политической силы. Более того, этот альянс уже одобрен посольством США в Киеве. Если нормы законопроекта вступят в силу, то об идее альянса мэров и военных можно будет забыть. Кроме того, идет зачистка градоначальников, которые отказываются полностью подчиниться Ермаку. Самый яркий пример – мэр Чернигова Владислав Атрошенко, которого суд лишил должности. Также, по информации СМИ, под ударом главы Полтавы и Одессы. Ермак хотел провести законопроект в полной информационной тишине, но о нем написало издание «Зеркало недели», которое является на Украине главным рупором американского Белого дома. Теперь военные очень недовольны тем, что их хотят ограничить в правах. Судя по украинским Telegram-каналам, ряд людей восприняли это как личное оскорбление. И это может аукнуться ЗЕ-команде вне зависимости от того, будет принят закон или нет. Осадок-то в любом случае останется.

    Политическая игра Ермака может показаться красивой. Но на самом деле, это мелкие хуторские разборки. Такие были у казачьих старшин в XVII веке, украинских политиков и атаманов начала XX века. А Ермак и Зеленский идут по хорошо проторенной дорожке.

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