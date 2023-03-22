Новый закон Зеленского направлен против США и военных

Украинский парламент во втором чтении принял законопроект с очень длинным названием – «…по укреплению демократического гражданского контроля над Вооруженными силами Украины…». А в реальности, если проект станет законом, то главком ВСУ Валерий Залужный лишится немалой части своих полномочий, которые перейдут министру обороны. Так, министр должен получить полномочия по утверждению Положения генерального штаба Украины, право на представление президенту кандидатур на высшие командные должности. Главком станет подчиняться министру, а не президенту, как это было ранее. Также министр обороны сможет отменять приказы главкома.

Возникает вопрос: зачем все это? Президент Украины Владимир Зеленский каждый день в своих обращениях говорит о том, что на Украине идет война, он буквально вымаливает оружие и боеприпасы у стран Запада. Но при этом подконтрольный ему парламент проводит перераспределение полномочий между министром обороны и главкомом. Причем гражданский министр полностью подминает под себя военного командующего. Как-то нерационально во время войны, не так ли?

А все потому, что военной или государственной логикой тут и не пахнет. Офису украинского президента, а по факту его главе – Андрею Ермаку, практически удалось выстроить вертикаль власти на Украине. Однако под его тотальным контролем оказался гражданский сегмент государственного аппарата. А вот его военная составляющая слабо контролируется офисом. И все потому, что Залужный пользуется поддержкой США – имея такую «крышу», он имеет и определенную независимость от Ермака. Последнего это не устраивает, как и Зеленского. Ермаку и Зеленскому нужна тотальная власть на Украине для того, чтобы их не могли лишить постов – в том случае, если в Белом доме решат, что президент и глава его офиса не справляются с поставленными задачами.

В глазах американских демократов задача у них сейчас одна – показать военные успехи, чтобы в 2024 году кандидат от демократов имел шансы занять кресло президента США. И если Зеленский в случае недовольства Вашингтона еще имеет шанс сохранить должность без власти, оставаясь говорящей головой, так как его личность достаточно распиарена на Западе, то Ермак обречен. И он хорошо это понимает, поэтому старается играть на опережение.

Сначала у Ермака был план поменять Залужного на командующего сухопутными войсками ВСУ генерала Александра Сырского, который считается лояльным ЗЕ-команде. Его назначение должно было произойти после победы ВСУ в Артемовске. Однако сейчас понятно, что украинскую армию там ожидает поражение. В Артемовске сухопутные войска ВСУ потеряли огромное количество солдат и техники – на этом фоне назначить Сырского главкомом было бы странно. И Ермак это понимает, поэтому он решил пойти по другому пути: установить над Залужным контроль министра обороны Алексея Резникова. Что, в свою очередь, очень не понравится США.

Вашингтон недавно добивался отставки Резникова – за то, что тот замешан в коррупционных схемах. Но Ермак, видимо, решил играть ва-банк. После отставки своего заместителя Кирилла Тимошенко он понял, что если будет бездействовать, то свое кресло потеряет. По этой причине он провел на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины своего человека – Семена Кривоноса, кандидатура которого не устраивала США. И сейчас он всячески пытается купировать полномочия главкома ВСУ.

Ермак пользуется тем обстоятельством, что в данный момент Белый дом не может предпринимать какие-то радикальные шаги на украинском направлении – чтобы ненароком не разрушить остатки украинской государственности. В итоге складывается следующая ситуация: не только ЗЕ-команда зависима от администрации Байдена, но и наоборот. Военные поражения ВСУ, политическая и социальная нестабильность на Украине будут свидетельством провала политики США на Украине. Этим фактом тут же воспользуются республиканцы и обвинят демократов в том, что те выкинули сотни миллиардов долларов на ветер. А Демпартии нечего будет ответить на это. Именно этой взаимозависимостью Ермак и пользуется.

Думается, что желание взять Залужного под контроль у Ермака и Зеленского вызвано также страхом за свою физическую безопасность. Потому что если ситуация на Украине будет резко ухудшаться в военном и политическом смыслах (а она, несомненно, будет ухудшаться), США могут устроить военный переворот. Так они поступали уже не раз, когда их марионетки теряли контроль над ситуацией в своих странах, но не хотели покидать свой пост. Яркий тому пример – судьба президента Южного Вьетнама Нго Динь Зьема, который был убит во время военного переворота, за которым стояло ЦРУ.

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Еще в вышеупомянутом законопроекте содержатся нормы, которые выбрасывают военных из политической жизни. Так, действующим военнослужащим будет запрещено баллотироваться в любые органы власти, включая Верховную раду (ВР), и занимать политические должности. Для чего это нужно? Ермак готовится к парламентским выборам, которые должны пройти на Украине 29 октября 2023 года. И, судя по всему, ЗЕ-команда не намерена их переносить. Ермак понимает, что время играет против Зеленского, его рейтинг будет только падать – что отразится на всех политических силах, прямо или косвенно аффилированных с ЗЕ-командой. А значит, офису президента выгодно провести парламентские выборы как можно раньше – чтобы сохранить контроль над Верховной радой.

Самым главным конкурентом пропрезидентских партий может стать политическая сила, состоящая из популярных мэров и известных в стране военных. Украинские Telegram-каналы и СМИ писали, что между Залужным и мэром Киева Виталием Кличко есть договоренности о создании такой политической силы. Более того, этот альянс уже одобрен посольством США в Киеве. Если нормы законопроекта вступят в силу, то об идее альянса мэров и военных можно будет забыть. Кроме того, идет зачистка градоначальников, которые отказываются полностью подчиниться Ермаку. Самый яркий пример – мэр Чернигова Владислав Атрошенко, которого суд лишил должности. Также, по информации СМИ, под ударом главы Полтавы и Одессы. Ермак хотел провести законопроект в полной информационной тишине, но о нем написало издание «Зеркало недели», которое является на Украине главным рупором американского Белого дома. Теперь военные очень недовольны тем, что их хотят ограничить в правах. Судя по украинским Telegram-каналам, ряд людей восприняли это как личное оскорбление. И это может аукнуться ЗЕ-команде вне зависимости от того, будет принят закон или нет. Осадок-то в любом случае останется.

Политическая игра Ермака может показаться красивой. Но на самом деле, это мелкие хуторские разборки. Такие были у казачьих старшин в XVII веке, украинских политиков и атаманов начала XX века. А Ермак и Зеленский идут по хорошо проторенной дорожке.