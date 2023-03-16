Сербия нехотя готовится к антироссийским санкциям

В последнее время Сербия стала поставщиком неприятных для России новостей. Так, словно гром среди ясного неба прозвучало заявление министра экономики страны Раде Басты о том, что сербам пора присоединиться к антироссийским санкциям Запада. Жесткая реакция на это последовала не только из Москвы, но и из самого Белграда. Целый ряд сербских политиков призвали Басту немедленно сложить полномочия за подрыв отношений между нашими странами.

Чуть ранее мелькнула информация о том, что сербская военная компания продала посредникам то ли в Турции, то ли в Канаде боеприпасы, которые впоследствии попали на Украину. Если бы это оказалось правдой, России бы срочно пришлось пересматривать отношение к стране, которую у нас принято считать едва ли не самой близкой в мире. Возник нешуточный скандал, который пришлось гасить лично президенту Александру Вучичу. Россия объяснения приняла, но некоторый осадок все равно остался. Остался по той причине, что ряд поводов поговорить о готовности отдалиться от России Сербия действительно дала. Так, уже не какой-то министр, а сам Вучич не исключил того, что под нажимом ЕС и НАТО стране все-таки придется присоединиться к санкциям. И хотя он тут же оговорился, что делать этого не хочется, и по самой Сербии это ударит – факт остается фактом. Параллельно сербы отказались от наших истребителей МиГ-29 в пользу французских «Рафалей», и тут никто ничего не опровергал.

Трудно себе представить, чтобы Россия выразила Сербии признательность за отправку на Украину теплогенераторов в условиях, когда наша армия наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре. И тем более за то, что сербы в ООН уже не единожды голосовали за резолюции, осуждающие действия России. И даже грозили тюрьмой соотечественникам, воюющим в рядах ЧВК «Вагнер». В общем, поводов для российского недовольства официальный Белград дал более чем достаточно.

Во многом поведение сербского руководства понять можно. Министр Баста, да и президент Вучич, прекрасно понимают, от кого зависит выживание миллионов сербов. Географию отменить невозможно, а с этим Сербии точно не повезло. Она не имеет выхода к морю, ее почти со всех сторон окружают государства, входящие или в Евросоюз, или в НАТО. В Боснии и Северной Македонии находятся западные войска, а в полупризнанном Косово расположилась вторая по величине американская военная база в Европе – Бонд-Стил.

Главными торговыми партнерами страны являются Германия, Италия и Китай. Россия тоже находится высоко, но этим трем государствам значительно уступает. Если же взять Евросоюз в целом – на него приходится более половины всей внешней торговли Сербии, свыше 50% всех инвестиций. Прямо солидаризироваться с Россией в современных условиях – значит, лишиться львиной доли торгового оборота и, с большой вероятностью, самой очутиться под гнетом санкций.

Картину дополняют около полутора миллионов сербских гастарбайтеров, работающих в богатых странах Европы. В одной Германии нашли заработок порядка 700 тысяч сербов, в Австрии – около 300 тысяч, в Швеции, Голландии и Швейцарии – примерно по сотне тысяч в каждой. Это примерно каждый четвертый серб трудоспособного возраста. И каждый из них кормит еще пару человек в самой Сербии. Получается, что от этих заработков зависит едва ли не более половины населения страны.

Может ли Россия заменить полутора миллионам сербов европейских работодателей, да еще и с сохранением той же зарплаты? Вопрос риторический. Но когда Вучич делает заявления о важности вступления в Евросоюз или о необходимости учитывать мнение Брюсселя по международным вопросам – он имеет в виду прежде всего данное обстоятельство. Да и сербский народ из выборов в выборы его поддерживает в значительной степени потому, что он создал условия для работы в странах ЕС.

Наконец, на Сербию оказывают жесточайшее давление по вопросу о признании Косово. Может ли страна в таких условиях позволить себе признать Донбасс или даже Крым российским и голосовать в ООН «правильно»? Могла бы, если бы ей хотя бы пообещали присоединение Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Но не обещают же. Напротив, на боснийских сербов давят еще сильнее, чем на Белград. В такой ситуации у официального Белграда руки почти связаны.

Тем не менее вышеописанное может объяснить, почему Сербии вопреки ее желанию придется присоединиться к санкциям, как приходится это делать соседней с ней Венгрии. Однако голосовать в ООН за антироссийские резолюции совершенно не обязательно – можно воздержаться. Как не обязательно поставлять Украине теплогенераторы и отказываться от российского оружия. И уж тем более – грозить тюрьмой сербам, которые сегодня воюют на Украине в рядах ЧВК «Вагнер».

Мало того – Сербия своей излишней уступчивостью может дать сигнал Западу, что ее можно прогибать по всем направлениям. Значит, ее еще сильнее будут заставлять признать Косово. Значит, от нее потребуют прекратить поддержку Республики Сербской. Значит, ее заставят свернуть экономические связи с Россией и Китаем, которые на протяжении многих лет отстаивают сербские интересы и в ООН, и на многих других площадках. И в итоге от независимости страны останутся только флаг, герб и гимн.

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Учитывая, что в 1990-е годы Россия не помогала Сербии, говорить о предательстве было бы преувеличением. Однако о недостаточной благодарности сербского руководства говорить вполне можно. Во многом благодаря России признание Косово отозвали целых 26 стран – преимущественно африканских. И это мы дали сербам дешевый газ – хотя могли бы и не давать. Порой просто кажется, что Россия показывает себя большим заступником сербов, чем сама Сербия.

Изменить картину может более основательная работа с сербским обществом и сербской элитой. России пора заняться взращиванием лояльных себе политиков, которые могли бы «поддавливать» Вучича и его окружение не хуже прозападных. Мы должны найти подход к широким слоям населения Сербии, которые относятся к нам хорошо, но работать предпочитают в Европе. Может быть, надо подумать о том, чтобы какому-то числу сербов дать в России хорошую работу. Иначе братская страна продолжит от нас отдаляться.

Пока же все идет к тому, что Сербия к западным санкциям присоединится – хотя высшее руководство страны этого и не хочет. А заявления деятелей вроде министра Басты просто зондируют для этого соответствующую почву. Но загвоздка в том, что никакой благодарности от Запада она за это не получит. Так стоит ли портить отношения с Россией ради фантика с непонятного вкуса политической конфетой? Представляется, что точно не стоит – при всем том, что сербам в их положении не позавидуешь.