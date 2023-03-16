Сербия нехотя готовится к антироссийским санкциям

Взгляд
16 марта, четверг  |  Последнее обновление — 09:51  |  vz.ru
Разделы

Зачем Москва сократила срок зерновой сделки

Россия продлила зерновую сделку на 60 дней Erdem Sahin/EPA/ТАСС
Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. И хотя Запад так и не выполнил часть своих обещаний в рамках этого соглашения, его продление дает России ряд прямых и косвенных преимуществ. О каких конкретно выгодах идет речь и как Москва может воспользоваться соглашением в своих интересах?  Подробности...
Перейти в раздел…

Австралия стала очередной жертвой гипноза Америки

Премьер Австралии Албаниз, президент США Байден и премьер Британии Сунак на саммите в Сан-Диего Stefan Rousseau/AP/ТАСС
«Три страны предпочли проигнорировать озабоченность международного сообщества и решили пойти по опасному пути». Так Пекин прокомментировал саммит AUKUS – своего рода азиатского НАТО, направленного против Китая. Две из этих трех стран – США и Великобритания – понимают свой интерес, когда движутся по «опасному пути». А вот Австралию тащат по нему, будто на заклание. Подробности...
Перейти в раздел…

России потребовались дроны-перехватчики

России нужно готовиться к противостоянию дронов Gene Blevins/Zuma/ТАСС
В среду «Транснефть» сообщила, что обнаружила мины, установленные с воздуха на объекте нефтепровода «Дружба» в Брянской области. В начале марта дронами в той же области была атакована нефтебаза. Об инцидентах с БПЛА сообщалось и в других приграничных с Украиной регионах, а также в Крыму и Севастополе. Есть ли способ эффективно противодействовать таким беспилотникам и вычислять их операторов? Подробности...
Перейти в раздел…

Российский летчик ювелирной работой наказал воздушного разведчика США

США потеряли боевой самолет в зоне СВО Robert W. Valenca/U.S. Air Force
США понесли первые потери в зоне российской спецоперации на Украине. БПЛА MQ-9 упал в Черное море в результате «непрофессиональных действий» российского истребителя Су-27, утверждают в Пентагоне. На самом деле действия российского летчика были максимально выверены, а сам инцидент может означать изменение всего подхода России к полетам авиации НАТО у наших границ. Каким образом американский дрон был уничтожен в Черном море? Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Сербия нехотя готовится к антироссийским санкциям

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Все идет к тому, что Сербия присоединится к западным санкциям – хотя высшее руководство страны этого не хочет. Но никакой благодарности от Запада она за это не получит. Так стоит ли портить отношения с Россией? Подробности...

Государственный терроризм в США поставлен на поток

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Если кто-то скажет, что это все было давно, и теперь США белые и пушистые, разочарую. Методы, которые они применяют в так называемой политической борьбе, не изменились. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Силиконовый пузырь начал лопаться

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Разорение всех криптоинвесторов, майнеров и прочей шушеры, которая вилась вокруг этого бизнеса, на реальную финансовую систему, рынки акций, недвижимости и реальный бизнес окажет относительно небольшое влияние. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Крушение БПЛА США: главное

У Эрдогана проблемы. Устоит?

Крах банков в США. Новый мировой кризис?

Перейти в раздел…

В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
Подробности...

В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
Подробности...

Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
  • Чаще

  • Так же

  • Реже

  • Перестанут летать

  • Затрудняюсь ответить
Какой оптимальный возраст для депутата?
  • До 35 лет

  • От 35 до 55 лет

  • Старше 55 лет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно об активизации ВСУ на Запорожском направлении
    Песков опроверг обвинения в сбросе топлива на БПЛА США Глава генштаба США заявил о намеченной беседе с Герасимовым Россиянки прошли с флагом страны на церемонии открытия ЧМ по боксу Мишустин прокомментировал предложение отменить ЕГЭ
    США готовы обнародовать видеозапись инцидента с беспилотником Остин после разговора с Шойгу заявил о важности связей великих держав Эксперт оценил идею Польши совершить «революцию» в энергетике Украины Суд отказал православному активисту в иске к Киркорову за клип с крестом
    Госдеп считает непреднамеренными действия России в инциденте с БПЛА Асад заявил о поддержке спецоперации России на Украине В Литве решили запретить россиянам покупать недвижимость в стране Группа Metallica купила завод по производству виниловых пластинок

    Главная тема


    Австралия стала очередной жертвой гипноза Америки

    инцидент с MQ-9


    CNN: США стерли ПО упавшего в Черное море беспилотника

    «разведка боем»


    В Запорожской области отбили атаку украинских войск

    «Морской пояс безопасности»


    В Аравийском море начались военно-морские учения России, Китая и Ирана

    Видео

    подъем со дна моря


    Как Россия добудет секреты американского беспилотника

    падение MQ-9


    Российский летчик ювелирной работой наказал воздушного разведчика США

    городской бой


    Франция готовится к битве за Крым

    главный инспектор бундесвера


    Германия избавляется от признающих силу России генералов

    ряд преимуществ


    Зачем Москва сократила срок зерновой сделки

    главная кинопремия


    Дмитрий Дабб: «Оскар» чуть-чуть испоганил хороший фильм

    на войне как на войне


    Сергей Козлов: Государственный терроризм в США поставлен на поток

    вклад в историю


    Владислав Исаев: Силиконовый пузырь начал лопаться

    на ваш взгляд


    После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе реже?
    Вадим Трухачёв

    Сербия нехотя готовится к антироссийским санкциям

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    16 марта 2023, 09:12

    В последнее время Сербия стала поставщиком неприятных для России новостей. Так, словно гром среди ясного неба прозвучало заявление министра экономики страны Раде Басты о том, что сербам пора присоединиться к антироссийским санкциям Запада. Жесткая реакция на это последовала не только из Москвы, но и из самого Белграда. Целый ряд сербских политиков призвали Басту немедленно сложить полномочия за подрыв отношений между нашими странами.

    Чуть ранее мелькнула информация о том, что сербская военная компания продала посредникам то ли в Турции, то ли в Канаде боеприпасы, которые впоследствии попали на Украину. Если бы это оказалось правдой, России бы срочно пришлось пересматривать отношение к стране, которую у нас принято считать едва ли не самой близкой в мире. Возник нешуточный скандал, который пришлось гасить лично президенту Александру Вучичу. Россия объяснения приняла, но некоторый осадок все равно остался. Остался по той причине, что ряд поводов поговорить о готовности отдалиться от России Сербия действительно дала. Так, уже не какой-то министр, а сам Вучич не исключил того, что под нажимом ЕС и НАТО стране все-таки придется присоединиться к санкциям. И хотя он тут же оговорился, что делать этого не хочется, и по самой Сербии это ударит – факт остается фактом. Параллельно сербы отказались от наших истребителей МиГ-29 в пользу французских «Рафалей», и тут никто ничего не опровергал.

    Трудно себе представить, чтобы Россия выразила Сербии признательность за отправку на Украину теплогенераторов в условиях, когда наша армия наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре. И тем более за то, что сербы в ООН уже не единожды голосовали за резолюции, осуждающие действия России. И даже грозили тюрьмой соотечественникам, воюющим в рядах ЧВК «Вагнер». В общем, поводов для российского недовольства официальный Белград дал более чем достаточно.

    Во многом поведение сербского руководства понять можно. Министр Баста, да и президент Вучич, прекрасно понимают, от кого зависит выживание миллионов сербов. Географию отменить невозможно, а с этим Сербии точно не повезло. Она не имеет выхода к морю, ее почти со всех сторон окружают государства, входящие или в Евросоюз, или в НАТО. В Боснии и Северной Македонии находятся западные войска, а в полупризнанном Косово расположилась вторая по величине американская военная база в Европе – Бонд-Стил.

    Главными торговыми партнерами страны являются Германия, Италия и Китай. Россия тоже находится высоко, но этим трем государствам значительно уступает. Если же взять Евросоюз в целом – на него приходится более половины всей внешней торговли Сербии, свыше 50% всех инвестиций. Прямо солидаризироваться с Россией в современных условиях – значит, лишиться львиной доли торгового оборота и, с большой вероятностью, самой очутиться под гнетом санкций.

    Фото: Darko Vojinovic/AP/ТАСС

    Картину дополняют около полутора миллионов сербских гастарбайтеров, работающих в богатых странах Европы. В одной Германии нашли заработок порядка 700 тысяч сербов, в Австрии – около 300 тысяч, в Швеции, Голландии и Швейцарии – примерно по сотне тысяч в каждой. Это примерно каждый четвертый серб трудоспособного возраста. И каждый из них кормит еще пару человек в самой Сербии. Получается, что от этих заработков зависит едва ли не более половины населения страны.

    Может ли Россия заменить полутора миллионам сербов европейских работодателей, да еще и с сохранением той же зарплаты? Вопрос риторический. Но когда Вучич делает заявления о важности вступления в Евросоюз или о необходимости учитывать мнение Брюсселя по международным вопросам – он имеет в виду прежде всего данное обстоятельство. Да и сербский народ из выборов в выборы его поддерживает в значительной степени потому, что он создал условия для работы в странах ЕС.

    Наконец, на Сербию оказывают жесточайшее давление по вопросу о признании Косово. Может ли страна в таких условиях позволить себе признать Донбасс или даже Крым российским и голосовать в ООН «правильно»? Могла бы, если бы ей хотя бы пообещали присоединение Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Но не обещают же. Напротив, на боснийских сербов давят еще сильнее, чем на Белград. В такой ситуации у официального Белграда руки почти связаны.

    Тем не менее вышеописанное может объяснить, почему Сербии вопреки ее желанию придется присоединиться к санкциям, как приходится это делать соседней с ней Венгрии. Однако голосовать в ООН за антироссийские резолюции совершенно не обязательно – можно воздержаться. Как не обязательно поставлять Украине теплогенераторы и отказываться от российского оружия. И уж тем более – грозить тюрьмой сербам, которые сегодня воюют на Украине в рядах ЧВК «Вагнер».

    Мало того – Сербия своей излишней уступчивостью может дать сигнал Западу, что ее можно прогибать по всем направлениям. Значит, ее еще сильнее будут заставлять признать Косово. Значит, от нее потребуют прекратить поддержку Республики Сербской. Значит, ее заставят свернуть экономические связи с Россией и Китаем, которые на протяжении многих лет отстаивают сербские интересы и в ООН, и на многих других площадках. И в итоге от независимости страны останутся только флаг, герб и гимн.

    Учитывая, что в 1990-е годы Россия не помогала Сербии, говорить о предательстве было бы преувеличением. Однако о недостаточной благодарности сербского руководства говорить вполне можно. Во многом благодаря России признание Косово отозвали целых 26 стран – преимущественно африканских. И это мы дали сербам дешевый газ – хотя могли бы и не давать. Порой просто кажется, что Россия показывает себя большим заступником сербов, чем сама Сербия.

    Изменить картину может более основательная работа с сербским обществом и сербской элитой. России пора заняться взращиванием лояльных себе политиков, которые могли бы «поддавливать» Вучича и его окружение не хуже прозападных. Мы должны найти подход к широким слоям населения Сербии, которые относятся к нам хорошо, но работать предпочитают в Европе. Может быть, надо подумать о том, чтобы какому-то числу сербов дать в России хорошую работу. Иначе братская страна продолжит от нас отдаляться.

    Пока же все идет к тому, что Сербия к западным санкциям присоединится – хотя высшее руководство страны этого и не хочет. А заявления деятелей вроде министра Басты просто зондируют для этого соответствующую почву. Но загвоздка в том, что никакой благодарности от Запада она за это не получит. Так стоит ли портить отношения с Россией ради фантика с непонятного вкуса политической конфетой? Представляется, что точно не стоит – при всем том, что сербам в их положении не позавидуешь.

     

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •