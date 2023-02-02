Как английский язык стал оружием

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2 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 12:24  |  vz.ru
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В США ждут экономический кризис из-за картонных коробок

Richard Drew/AP/ТАСС
Назван неожиданный предвестник ближайшего краха американской экономики. Это падение производства и спроса на картонные коробки. Это вполне объектовый показатель оценки, дополняющий традиционные показатели типа ВВП и инфляции, уверяют экономисты. И все больше экономистов действительно ожидают неминуемой рецессии в США.  Подробности...
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Россияне сформировали новые требования к политикам

Избиратели желают «общей судьбы» с политиками, считают эксперты Алексей Сухоруков/РИА Новости
В сентябре Россию ждет Единый день голосования, в ходе которого выборы впервые пройдут в новых регионах страны. Эксперты считают, что в этом году на всех уровнях выборов стоит ждать высокой конкуренции. Как будут строиться избирательные кампании партий и кандидатов, какие новые факторы и требования избирателей они должны учитывать? Подробности...
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Кто и почему ждет «решающее наступление» России на Украине

Россия шаг за шагом освобождает территорию Украины REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
В последнее время резко участились заявления о предстоящем буквально «в ближайшие дни» «решающем наступлении России на Украине». Подобные прогнозы звучат как от крупных функционеров на Западе, так и от отечественных военных экспертов. Что стоит за такими высказываниями, насколько они обоснованы – и как может выглядеть подобное наступление? Подробности...
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Макрон стал турецкой грушей для битья

По оценке Эрдогана, Макрон – полная противоположность Владимира Путина Kayhan Ozer/REUTERS
Эммануэль Макрон – лжец, и не имеет достаточной квалификации для поста президента Франции. Этой мыслью поделился с миром турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Даже для него это экстраординарное по резкости заявление. Однако Эрдогана легко понять: для сохранения личной власти ему просто необходимо унижать Макрона.  Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Как английский язык стал оружием

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Что общего между курсами «критического мышления» и английского языка? Так называемые курсы критического мышления специально созданы как инструмент американского влияния. Подробности...

Может ли Россия разрешить конфликт Индии и Китая

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Конечно, главным фактором дестабилизации региона остается англосаксонское доминирование. Да, сегодняшняя Индия, подчеркивающая свою независимость, – не самый удобный партнер для англосаксов. Но и англосаксы очень хорошо понимают принципиальную важность индийского фактора для будущего мира. Подробности...

России пора прекращать идеализировать Запад

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Какие ассоциации всегда вызывала у нас Англия? Джентльмены, газоны, Бейкер-стрит, парламент, Биг-Бен, королева-старушка? А надо бы: пиратство, разбой, дети на виселицах, работорговля, концлагеря, военные преступления, протофашизм, голод в Бенгалии, геноцид, колониальное иго. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
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Украина добила британскую армию

За Коломойским и Аваковым пришли

Турки остановили НАТО

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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
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Хотели бы вы сменить профессию?
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Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
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    Дмитрий Винник

    Как английский язык стал оружием

    Дмитрий Винник
    профессор Финансового университета, публицист
    		2 февраля 2023, 11:54

    Инструменты психологической войны и мягкой силы, как известно, бывают самые неожиданные. Самым распространенным инструментом мягкой силы для конкретного государства является стимулирование изучения собственного языка в других странах. Это усиливает культурное влияние, увеличивает количество иностранцев, заинтересованных в добрососедских отношениях. Но порой изучение языка сопровождается весьма неожиданной нагрузкой, которую, на первый взгляд, даже нельзя считать идеологической.

    Например, Госдеп США планирует выделить 160 тыс. долларов на программу, направленную, среди прочего, на «развитие навыков критического мышления» у населения Сербии. Согласно документу, достичь поставленных целей американцам помогут курсы по изучению английского языка: «Посольство США понимает, что владение английским языком открывает возможности для улучшения перспектив трудоустройства граждан Сербии, расширения доступа к информации и знаниям, а также для содействия развитию критического мышления и медиаграмотности», – отмечается в тексте. Подрядчиков, то есть учителей английского, попросят сосредоточиться на «достижении прогресса на пути вступления Сербии в ЕС».

    Забейте в строку поисковика «критическое мышление на уроках английского языка» и вы получите огромное количество ссылок на российский и казахстанские ресурсы, некоторые из которых датируются еще 2017 годом. То есть поймете, что это не какая-то разовая придумка американцев для Сербии, это вполне системная работа.

    Но что общего между курсами «критического мышления» и английского языка? Сразу отмечу, что первое я намеренно взял в кавычки, потому что, несмотря на приличное академическое название, к собственно скептическим способностям оно имеет весьма отдаленное отношение. В действительности так называемые курсы критического мышления специально созданы как инструмент американской пропаганды. Классические профессора старой школы преподают формальную логику и риторику, а соросовские подсоски – ТРКМ (технология развития критического мышления), которые, как утверждается, «прекрасно вписываются в рамки ФГОС (федеральные государственные образовательные стандарты), основной задачей которых является формирование УУД – универсальных (метапредметных) учебных действий». По-моему, подлинное метапредметное действие существует всего одно – умение читать как минимум по слогам. Даже на уроках физкультуры это иногда востребовано.

    В чем же разница между курсами логики и критического мышления? В любом учебнике по формальной логике вы можете встретить слова, что логика – это наука о мышлении. Конечно, не стоит отождествлять логику и мышление, но логика дисциплинирует мышление, позволяя ему мыслить последовательно, в правильных формах, которые обеспечивают истинность умозаключений. Если мышление студента приобрело должную форму благодаря освоению логического аппарата (разумеется, при условии изначального наличия оного мышления), то его не надо обучать каким-то особым критическим способностям, поскольку они суть свойства мышления как такового. Существуют, конечно, специфический профессиональный скепсис, свойственный следователям, врачам, психологам и социологам, но никому не приходит в голову его преподавать в виде отдельного курса. Известны философские теоретико-познавательные обобщения о природе мировоззренческих и научных заблуждений. Многие философы до такой степени удручены этими обобщениями, что вообще перестали верить в достижимость объективной истины, а некоторые и в саму истину. После эпохи поздней Античности, когда был расцвет скептицизма и каждый недоумок мог стать скептиком, потому что было достаточно воздерживаться от суждений (то есть с важным видом надутого интеллектуала не утверждать ничего существенно), в последние полвека это опять модно. Думаю, сами догадываетесь почему.

    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

    Посмотрите учебные планы этих курсов «критического мышления». Вы встретите набор крайне странных слов: «шесть шляп», «синквейн», «кластер», «фишбоун», «рафт», «BLOB’s Tree» и прочий непонятный жаргон. Все это названия весьма специфических методических приемов. Только какое отношение они имеют к способности мышления как таковой?! На самом деле, их задачей вовсе и не является формирование мышления, это просто очередной речекряк для эффективных гауляйтеров.

    Рекомендую посмотреть биографии тех, кто преподает этот предмет. Уверяю вас – подавляющее большинство окажутся сторонниками либеральной идеологии, а весь этот ажиотаж вокруг «критического мышления» фактически является формой поддержания либеральной политкорректности. Это и есть главное риторическое оружие либеральных хунвейбинов. Если посмотреть на содержание семинарских занятий подобных курсов, то вы легко обнаружите множество примеров, взятых из ляпов отечественной пропаганды или просто издевательских передергиваний нашей внешнеполитической позиции. Например: «А на каких основаниях вы так убеждены, что НАТО угрожает России!? Во-первых, НАТО – это, по определению, оборонительный блок, значит напасть он не может. Во-вторых, НАТО принимает решения коллегиально, разве десятки демократических стран могут принять решение угрожать России?! Как вы себе это представляете?»

    На самом деле, в названии курса критического мышления в России не хватает еще одного слова, чтобы все было честно и понятно. Он должен звучать как «критическое русофобское мышление», а еще лучше – просто «русофобское мышление» или «колониальное мышление».

    В настоящих университетах уже сотни лет на курсе логики изучают понятия, суждения, силлогизмы и отношения между ними, разницу между корректными аргументами и софизмами и много еще чего, а в колониальных колледжах по подготовке гауляйтеров из местных аборигенов штудируют ахинею от Госдепа США, специально созданную для того, чтобы папуасы не доверяли собственным властям, но безоговорочно принимали на веру любой вздор от «подлинных носителей» настоящего мышления.

    Но как связаны английский язык и «критическое мышление»? Все просто: США – «родина настоящей демократии», а родной язык демократии – английский! А, как известно, английский – «самый логичный язык», не зря же он принадлежит к аналитическому типу. Не зря у каждой части речи в строю есть свое место. Именно это позволяет мыслить ясно! Этот аргумент я слышал сотни раз от филологов и сторонников аналитической философии (преимущественно англо-американское философское направление). Это просто общее место. Из этого «факта» делаются мощные выводы о том, что именно структура самого логически упорядоченного языка обеспечила научное и технологическое превосходство Запада, потому что он позволяет мыслить ясно и непротиворечиво, в отличие от флективного русского, у которого все путано и слишком многозначительно. 

    Конечно, структура языка сказывается на мышлении его носителей, но для того и создана формальная логика, ее правила и понятийное мышление, чтобы владеющему всем этим было глубоко все равно на неизбежные искажения, привносимые естественными языками.

    Наша система образования в области гуманитарного знания засорена некритически принятыми на вооружение модными западными курсами. Эта мода возникла благодаря прямому финансированию из-за рубежа, сейчас этот фактор минимизирован, но некоторые курсы уже прижились и перешли на самофинансирование. Интернет полон объявлений о платных курсах критического мышления. Многие из них ведут уволенные из вузов представители радикальной либеральной оппозиции. Есть даже бизнес-тренинги критического мышления!

    Сила нашего образования в еще сохранившемся классическом подходе и в культивируемом теоретическом мышлении, а не в ограниченных эмпирических приемах и сомнительной конкретике. Прочтите учебник логики и решите задачки, а не тратьте свои деньги на крайне сомнительные курсы критического мышления. Впрочем, даже не сомнительные, а вполне очевидные по своему содержанию.

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