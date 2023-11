И три тысячи лет – война

Войне Израиля и Палестины уже три тысячи лет, и конфликт этот, увы, не имеет приемлемого решения. Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, третья по значимости святыня ислама, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба – третьего не дано.

Современное секуляризованное сознание назовет это мракобесием. Но ситуация такова, что с этим мракобесием приходится считаться. Тем более, что на фоне 3000-летнего мракобесия «святыни» современности – права человека и ЛГБТ – выглядят довольно жалко, да и механизмов, чтобы его остановить, у современного человека просто-напросто нет.

Зато иудей без лишних эмоций откроет пару милых страниц Торы, чтобы прочесть: «А в городах сих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию: Хеттеев и Аморреев, и Хананеев, и Ферезеев, и Евеев, и Иевусеев, и Гергесеев, как повелел тебе Господь Бог твой» (Второзаконие 20:16-17). И у него не будет сомнений в том, что указания Яхве надо исполнить. А у палестинца (потомка филистимлян) – в том, что так или иначе иудей их исполнит. И оба щелкнут затворами автомата. Такова логика 3000-летней истории.

Когда муфтий Иерусалима Аль Хусейни присягал Адольфу Гитлеру, призывая его разорвать союз с сионистами (у Гитлера и у сионистов была, как ни странно, одна цель: выдавить немецких евреев в Палестину), идеальным решением «еврейского вопроса» он, очевидно, видел «решение окончательное». Таким же, очевидно, сегодняшний премьер Нетаньяху видит идеальное решение палестинского вопроса: «не оставляй в живых ни одной души…».

По данным Международной благотворительной организации Save the Children, 70 процентов убитых в Газе – женщины и дети, а число убитых за прошедшие три недели детей составило 3195. Это больше, чем было убито в вооруженных конфликтах во всем мире с 2019 по 2022 год. Геноцид ли это?

Гитлер послушал Аль Хусейни и разорвал соглашения с сионистами. Арабы стали почитать Гитлера своим спасителем. Иранцы-шииты увидели в нем последнего мистического Имама Махди или даже пророка Ису (Иисуса), пришедшего сразиться с еврейским Даджалем-лжепророком (антихристом) в последней эсхатологической войне. Да что греха таить, весь арабский и мусульманский мир до сих пор почитает Гитлера как своего великого национального героя-освободителя.

Но гораздо интереснее другой сюжет. Сегодняшняя правящая в Израиле партия «Ликуд» – прямой потомок фашистского движения «Бейтар», а премьер Биньямин Нетаньяху – сын Бенциона Нетаньяху, правой руки главы «Бейтара» – Владимира (Зеева) Жаботинского, которого Давид Бен-Гурион ласково называл «наш Владимир Гитлер».

В 1930-х отряды «Бейтар», одетые в униформу, маршировали по улицам Варшавы и Риги, скандируя: «Германию – Гитлеру, Италию – Муссолини, Палестину – нам!». У тогдашних немецких национал-социалистов и японских империалистов был свой замечательный лозунг, который многим мог бы показался идеальным выходом из национальных проблем современности: «Европа – европейцам, Азия – азиатам, Африка – африканцам». История есть история. Слова из песни не выкинешь.

Когда «Бейтар» понял, что каши с Гитлером не сварить, он переметнулся к англичанам. Последние, мягко говоря, были не очень рады видеть евреев в Палестине, прекрасно понимая, какой силы арабскими бунтами это грозит их колониальной администрации (и не ошиблись). Да и насчет самого «Бейтара» иллюзий у них не было.

Перед самым началом войны «Бейтар» (и его палестинское отделение «Иргун») уже готов был поднять восстание, чтобы, вырезав английскую администрацию, установить еврейскую власть, после чего потребовать признания великих держав (чему должны были способствовать влиятельные силы сионистов на Западе). Начало войны помешало этим планам, уже полностью готовым, реализоваться (см. Ленни Бренер, Сионизм в век диктаторов).

Однако самое радикальное крыло, «Иргун», новых правил игры не приняло. Отколовшееся от него движение «Лехи» продолжило поддерживать Германию и воевать с англичанами. И в 1941-м даже предложило Гитлеру прямое сотрудничество.

Документ с предложением о сотрудничестве, подписанный Ицхаком Шамиром (тогда носившем фамилию Езерницкий) и Штерном, был передан в посольство Германии в Анкаре: «У нас одинаковая концепция. Почему бы нам не сотрудничать друг с другом?».

«Национальная военная организация (НВО) готова принять участие в войне на стороне Германии». Текст этого любопытного соглашения можно прочесть в той же книге Ленни Бренер (Оригинальный текст документа: Д. Израэли. Палестинская проблема в германской политике с 1889 по 1946 год. // Приложение № 11. Университет Бар План, Рамат Ган, Израиль, 1974, с. 316-317.)

Правда немцы от такого щедрого предложения вежливо уклонились.

Скоро англичане ликвидировали Штерна. Во главе «Лехи» встали другие командиры, в том числе Ицхак Шамир, будущий премьер-министр Израиля (1982-1984, 1986-1992). «Лехи» терроризировали Палестину, убивая арабов и высокопоставленных англичан. 22 июля 1946 года банда осуществила взрыв (унесший жизни 91 человека) гостинцы «Царь Давид», где был расквартирован штаб британской администрации Палестины.





А 9 апреля 1948 года штурмовики «Иргун», «Лехи» и «Хаганы» провели карательную акцию, вырезав около 250 жителей арабской деревни Дейр-Ясин. Штурмовики методично убивали мужчин, женщин и детей, включая младенцев, параллельно насилуя и грабя: «Дир Ясин погрузился в ад воплей, взрывов гранат, запаха крови, пороха и дыма… Вокруг меня других женщин тоже насиловали. Некоторым мужчинам до того не терпелось заполучить наши серьги, что они вырывали их из ушей прямо с мясом, лишь бы побыстрее», вспоминают оставшиеся в живых. Часть женщин и детей были убиты уже после прекращения сопротивления защитников деревни. (См. Ларри Коллинз и Доминик Лапьер, «О Иерусалим!»).

Командиром «Иргун» был Менахем Бегин, также будущий премьер Израиля и – сюрприз! – лауреат Нобелевской премии мира.

В 1987 году, после начала палестинской интифады, Ицхак Шамир (это был второй его срок на посту премьера) предпочитал убивать палестинцев уже посредством газа: «За первые полтора года (демонстраций – прим. авт.) 60 человек были убиты слезоточивым газом. Комендантский час продолжался несколько дней и недель. Людей расстреливали за то, что они выглядывали из окон». (См. Tell the truth about Yitzhak Shamir).

Разумеется, арабы вовсе не были мирными овечками, и когда и где только было можно тоже старались убивать евреев. Только за несколько первых месяцев после принятия резолюции ООН по разделу Палестины, счет жертв среди палестинцев и евреев шел уже на тысячи. Это была настоящая полномасштабная война. Война, которая продолжается и сегодня.

Ничего не изменилось в мире за прошедшие три тысячи лет, не так ли?