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    Питер это Ум России

    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    21 октября 2023, 14:20 Мнение

    Питер это Ум России

    Питер это Ум России... А вот Москва это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.

    Андрей Ткачев Андрей Ткачев

    протоиерей

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    Был в Питере по работе, и в который раз насладился/удивился/очаровался его имперской мощью. Как турецкое присутствие в Константинополе не способно стереть глубочайшие корни Византии, так и историческая мясорубка на стогнах Петрополиса бессильна против имперской мощи Северной столицы.

    Мелькает мысль: здесь должна быть столица. Здесь тебе и Рим, и Венеция, и Амстердам (в хорошем смысле слова). Но вспоминаешь, как Ленин, даже полгода не просидев в Смольном (и где-то еще), перенес поспешно советское правительство в Москву.

    Зачем? В Питере все шло на ура. В Москве было более туго. Конечно, были военные аргументы (близость западной границы, т.е. немцев), но есть и еще что-то.

    В те годы Питер это Ум России. Вполне европейский ум с Менделеевым и его зятем – Блоком, с «башней Иванова» и философией Бердяева, с Религиозно-философским обществом... Короче, со всем вообще, от лирики до физики, и от бреда до Истины. А вот Москва – это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.

    Это аскетический принцип. Мы читаем у творцов молитвы, что она – молитва – должна спуститься с ума в сердце, чтобы там жить. Видимо, анти-христианство знает эту схему и ею пользуется.

    Греховный помысл, ложная идея должны охватить мысленную сферу. Потом подтянется все остальное, а потом ложная мысль овладеет сердцем. Тогда весь человек пленен. И Питер был более других городов захвачен ложью «строительства Рая на земле». Сердце же – Москва – продолжало молиться.

    Нужно было либо молящемуся сердцу исцелить ум, либо греховному уму захватить сердце.

    Ленин решил захватить сердце (то есть Москву). Только из Москвы можно было командовать всей Россией. Провинции свободно отделились бы от вечно придурошного, аристократического и с жиру бесящегося Петрограда. К фантазиям интеллигентов в народе мало сочувствия. Для завоевания России большевикам нужна была Москва. Оттуда можно командовать всем телом. Законы аскетики – в перевернутом виде – проявились в политике.

    Это грандиозная тема. как в смысле нашей истории, так и в смысле действия законов аскетики во внехристианской сфере. Ибо мир мистичен. И все вообще религиозно. От операции на сердце до пропавшего электричества в сети. Все вообще религиозно.

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