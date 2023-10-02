  • В Харькове произошла серия взрывов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Реформа Совбеза ООН превратилась в чистый популизм

    @ Xie E/Global Look Press

    2 октября 2023, 09:40 Мнение

    Реформа Совбеза ООН превратилась в чистый популизм

    Открытое согласие на расширение числа постоянных членов нравится потенциальным кандидатам в члены. При этом согласие абсолютно безопасно для интересов нынешних постоянных членов Совбеза – ведь оно не означает автоматическую реализацию идеи расширения. Просто потому, что нет понимания, кого из стран в Совбез включать.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

    Центробанк тушит опасный ипотечный пожар
    Маск высмеял Зеленского за попрошайничество
    В Британии призвали власти Украины брать в армию больше молодежи
    В Австрии назвали количество оставшихся у ВСУ танков Leopard

    Совет Безопасности ООН неэффективен. Эту фразу можно услышать практически из каждого международного утюга. И с ней особо не поспоришь. Действительно, за последние годы Совет Безопасности ООН не разрешил никаких важных конфликтов. В лучшем случае он лишь освящал своим авторитетом какие-то большие договоренности, достигнутые великими державами – наподобие Минских соглашений. Да и то освящал лишь номинально – статус «оформлено в виде резолюции Совета Безопасности ООН» никак не мешал одним сторонам (той же Украине) соглашение нарушать, а другим (США, ЕС) это нарушение покрывать.

    С другой стороны, ликвидировать Совбез нельзя. Другой такой структуры, имеющей правовые и в какой-то степени даже моральные основания быть советом директоров современного мира, у нас нет. Есть западный совет директоров – G7. Есть восточный – БРИКС. Попытки создать единый глобальный – G20 – провалились из-за недостаточной легитимности и слабого институционального оформления организации (имеющей статус лишь общемирового форума). А вариант разрушить это, чтобы на обломках создать что-то новое, не подходит: очевидно, что в условиях нынешнего хаоса в международных отношениях создать что-то подобное Совбезу ООН не получится.

    Именно поэтому из тех же самых международных утюгов постоянно звучат разговоры о необходимости реформировать Совбез. Привести его во соответствие с нынешними реалиями. Собственно, об этом говорили многие лидеры на прошедшей Генассамблее ООН в рамках так называемой Недели высокого уровня – когда уважаемые люди из всех стран-членов приезжали для выступления с ооновской трибуны. Предлагали они, по сути, два варианта реформ.

    Первый – лишить страны Совета Безопасности права вето. Ряд стран утверждают, что никаких серьезных коллективных решений Совбез принять не может просто потому, что одна из постоянных стран-членов, не заинтересованная в этом решении, его блокирует. И под «одной» они подразумевают прежде всего Россию. «Вето в руках агрессора – вот то, что загнало ООН в тупик», – возмущался глава киевского режима Владимир Зеленский. Возмущался тем, что только у России хватает политического мужества не воздерживаться на голосованиях, а прямо противостоять американским и европейским попыткам проводить через Совбез незаконные и несправедливые резолюции.

    Поэтому ряд западных стран выступают если уж не за лишение России этого права, то, по крайней мере, за какие-то юридические ограничения его использования. Однако, как верно отмечает представитель российского МИД Мария Захарова, в случае лишения России права вето «Совет Безопасности не будет Советом Безопасности ООН». И это же произойдет в случае лишения права вето любой другой страны – даже США. Весь смысл Совбеза в том, что на нем великие державы должны не сталкиваться лбами, не принуждать друг друга к принятию невыгодных решений, а искать компромисс. Пытаться договариваться. Любое принуждение в итоге ведет к обидам и ощущению несправедливости, а затем и к военным конфликтам. Основатели ООН же считали (возможно, слишком самоуверенно), что после опыта двух мировых войн сильные мира сего все-таки научатся разговаривать друг с другом. И ООН – в том числе Совбез – должна была их этому учить.

    Да, возможно процесс обучения идет не так быстро, как хотелось бы. Возможно, низкий уровень учителей в 90-е и нулевые годы привел к тому, что ученики подрастеряли свои навыки, полученные в 60-х, 70-х и 80-х годах. Однако другой школы у нас нет, да и у этой есть все шансы наладить работу. Особенно на фоне грядущего многополярного мира.

    Собственно, здесь как раз и возникает второй вариант реформы – увеличить число постоянных членов Совбеза. «Мир больше пяти» – именно так назвал этот проект президент Турции Реджеп Эрдоган. Имея в виду, что в число постоянных членов Совета Безопасности входят пять стран (Китай, Россия, США, Великобритания и Франция), плюс есть десять непостоянных. Ведь после окончания Второй мировой войны расклад изменился, и количество великих держав на земном шаре увеличилось с пяти в несколько раз. К ним присоединились те же Турция, Саудовская Аравия, Иран, Бразилия, Южная Африка и многие другие. Кроме того, побежденные державы (Япония и Германия) тоже стали достойны вхождения в элитный клуб управленцев.


    Любопытно, что с предложением расширить число постоянных стран – участниц Совбеза практически никто не спорит, в том числе и нынешние постоянные члены. «Совет Безопасности ООН действительно нуждается в трансформации, с тем чтобы была максимально повышена эффективность этого чрезвычайно важного международного органа. Для этого необходим, конечно же, консенсус всех участников и, конечно, большая инклюзивность с точки зрения участия именно тех государств, которые за последнее время все громче и громче заявляют о себе», – заявил представитель российского президента Дмитрий Песков. Глава США Джозеф Байден говорит о необходимости увеличения списка постоянных членов с 5 до 11 держав – прежде всего за счет представителей Глобального Юга и Востока.

    И эта поддержка логична. Открытое согласие на расширение числа постоянных членов нравится потенциальным кандидатам в члены. Показывает, что та же Россия или США заботятся о развивающихся странах и полны решимости сформировать «справедливый» состав Совбеза ООН. Признать за условными Индией, Бразилией и Южной Африкой их новый статус.

    Однако при этом согласие абсолютно безопасно для интересов нынешних постоянных членов Совбеза – ведь оно не означает автоматическую реализацию идеи расширения. Просто потому, что нет понимания, кого из стран в Совбез включать.

    Очевидно, что все крупные державы туда включить нельзя – увеличение постоянных членов до 20 или 30 превратит заседания в еще больший бардак, чем сейчас. Очевидно, что предложенная Байденом формула «+6» является оптимальным вариантом. Однако кто войдет в эту шестерку? Потерпит ли Иран вхождение туда Турции или Саудовской Аравии вместо себя? Как отнесется Пакистан к тому, что Индия будет в Совбезе, а он нет? А Бразилия с Мексикой и Аргентиной? Кроме того, есть еще и вопрос ветирования кандидатов нынешними членами Совбеза. Китай, например, не пустит в Совбез Японию, США – Иран, а Франция, возможно, за кулисами откажет Германии или Польше.

    Поэтому идея расширения Совбеза – это не практический или прикладной вопрос, а сугубо политико-популистский. Все «за» просто потому, что хотят поднять свой рейтинг в развивающихся странах. А неэффективный Совбез в это время продолжает работать. Какие у него еще варианты?

    Другие материалы автора


    Главное
    В аэропортах Москвы задержаны и отменены 28 рейсов
    Объекты критической инфраструктуры повреждены ночью на Украине
    Производитель Bayraktar допустил передачу «Знаменоносного рейдера» Украине
    Премьер Польши дал Зеленскому совет остерегаться Германии
    На Украине ликвидирован эстонский наемник
    Пушков назвал главу Минобороны Британии «маньяком войны»
    Захарова отреагировала на присвоение имени гитлеровца Коновальца батальону ВСУ

    Центробанк тушит опасный ипотечный пожар

    Банк России видит признаки «перегрева» на рынке ипотеки. Ажиотажный спрос идет на покупку новостроек, которые только дорожают. При этом на вторичке продать жилье практически невозможно. Перегрев рынка опасен банкротствами застройщиков и банковским кризисом. Как ЦБ будет охлаждать ипотечный рынок? Подробности

    Перейти в раздел

    У безвизового режима с Китаем есть один недостаток

    Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что безвизовый режим с Россией окажется полезным для обоих государств. Действительно, мера даст толчок для развития туризма и бизнеса. Однако визиты россиян окажутся фактически незамеченными в Китае, тогда как наплыв большого количества китайцев может вызвать нагрузку на российскую инфраструктуру. Как этого не допустить? Подробности

    Перейти в раздел

    История Новороссии вернула ее в состав России

    30 сентября – День воссоединения России с регионами, вернувшимися в ее состав ровно год назад, в 2022 году, по результатам референдумов. ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области заслужили право на возвращение, потому что сотнями лет являлись территорией исконной России. Это прослеживается с глубокой древности. Подробности

    Перейти в раздел

    Карабах применил свое последнее оружие

    Армянское население массово покидает Нагорный Карабах. По данным Еревана, эвакуировались уже более 97 тыс. человек. В Баку же считают, что многие беженцы решат реинтегрироваться, вернутся домой и получат азербайджанские паспорта. Однако, судя по всему, победитель получает абсолютно безлюдный регион. Стало ли массовое неприятие новых властей последним оружием Карабаха? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский примеряет погоны диктатора

      Украинские власти хотят в очередной уже раз изменить форму правления, снова сделав Украину президентской республикой и урезав полномочия парламента. Скорее всего, это станет частью сделки между Владимиром Зеленским и американскими властями. А мнение украинцев в данном случае роли не играет.

    • Венгры лишают Зеленского денег

      Венгрия ведет себя в отношении Украины и ее лоббистов на Западе все более агрессивно. Теперь вопрос стоит о блокировании финансовой помощи Украине со стороны ЕС и расширения НАТО за счет Венгрии. Кроме того, венгры по сути признали Александра Лукашенко легитимным президентом, первыми в ЕС. Чего добивается Виктор Орбан?

    • Конец Нагорного Карабаха

      Более 70% населения, почти 85 тыс. человек покинули Нагорный Карабах после армянской капитуляции. Проиграв войну 30 лет назад, Азербайджан сделал ставку на военную силу и навязал Армении свою волю. Остался только один вопрос – о ее разделе надвое.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............