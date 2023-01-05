Россия опровергла все учебники либеральной экономики

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Какой курс рубля нужен экономике в 2023 году

От рубля ждут продолжения тренда на ослабление Софья Сандурская/Агентство «Москва»
В 2022 году российский рубль удивил и западных, и российских экономистов – он доказал свою исключительную устойчивость. Стабильность курса рубля внесла важнейшую лепту в успех, с которым Россия противостояла западным санкциям. Однако в 2023-м российской экономике будет полезно совсем другое поведение национальной валюты. Подробности...
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Русское подполье на Украине вызывает огонь на себя

СБУ регулярно отчитывается о выявлении сторонников Москвы Reuters
Волна репрессий, которая обрушилась на Украинскую православную церковь, заставила на время забыть о других жертвах террора СБУ. Но забывать о них не следует, особенно о тех, кто сидит за решеткой. Как много политзаключенных остается в руках властей Украины? Может ли Москва им помочь? Каково в целом положение наших сторонников, тайком ожидающих прихода российской армии на подконтрольные ВСУ территории?  Подробности...
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Какие беспилотники больше всего нужны России

БПЛА «Альтиус» входит в число «любимчиков» российских солдат из-за своей грузоподъемности Министерство обороны РФ/РИА Новости
Беспилотные летательные аппараты (БЛА) оказывают колоссальное влияние на ход главного события прошедшего года – специальной военной операции на Украине. Российские вооруженные силы стремительно насыщаются этой техникой. Почему беспилотники оказались настолько важны в ходе современных боевых действий – и какие из них более всего необходимы российской армии? Подробности...
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Противостояние с Россией ведет Европу к самоубийству

Новогодние праздники имеют для многих европейцев горький привкус Keystone Press Agency/Global Look Press
Самоубийство Европы. Именно так некоторые эксперты называли Первую мировую войну, в которую страны Старого Света вошли как мировые гегемоны, а вышли в руинах. И сейчас, почти сто лет спустя, Европа совершает очередное самоубийство, вступив в ненужный и опасный для нее конфликт с Россией. Первые признаки этого самоубийства уже налицо, и именно они стали одной из главных примет 2022 года.  Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Россия опровергла все учебники либеральной экономики

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Конечно, боевые действия на Украине еще далеки от завершения. А уж отмена всех введенных против России санкций тем более маячит в какой-то совсем уж неведомой дали. Но, очевидно, что об экономической победе Запада над Россией не может быть и речи. Подробности...

Почему на Украине невозможно рождественское перемирие

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
В сознании нашего противника не существует чести, совести, уважения к себе и к другим. Ведь в честном бою противники соблюдают определенные правила. А как воевать с тем, чье главное оружие – неприкрытая, безнаказанная ложь, манипуляции, предательство? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Европа оказалась не готова к перераспределению энергетических рынков

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Можно долго спорить о том, насколько реализуемы планы ЕС полностью отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Вопрос в другом: что будет делать Евросоюз в безвременье 2023-2027 годов? Подробности...
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В 2023 году будет интересно

Сто лет назад родился СССР

Обсуждение: 5 комментариев

Войны не будет, сербы расходятся

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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Владислав Исаев

    Россия опровергла все учебники либеральной экономики

    Владислав Исаев
    политолог
    		5 января 2023, 12:34

    Легендарный китайский стратег Сунь-Цзы писал: «Война ведется ради выгоды – кто этого не понимает, тот не понимает сути войны». В его системе ценностей всё было просто и понятно, и даже вполне логично – если ты можешь на войне захватить больше, чем сам на неё потратишь – воевать стоит, а если потери от войны больше, чем ожидаемая выгода, то нет. Правда, не было сказано, как измерять выгоду, если тебе предлагают мир, который хуже войны.

    Люди Запада охотно подхватили эту идею, ведь выгода для них – главный смысл существования, высшая ценность и смысл. А войны они всегда начинают сами, тщательно выбрав момент и жертву, чтобы выиграть наверняка. Впрочем, выгоду они понимают слишком упрощенно, пересчитывая её в виртуальные единицы, которые сами по себе ничего не стоят, если не обеспечены реальными товарами, которые человек может использовать…

    Но если товаров, которые можно приобрести за эти виртуальные единицы, больше не становится, а вот самих виртуальных единиц всё больше, не означает ли это, что выгода состоит в том, чтобы как меньше реальных ценностей обменивать на вымышленные? И не будет ли в этом смысле верным утверждение, что чем дольше длится война, в ходе которой не происходит обмена реальных ценностей на фантики, которые, к тому же, в любой момент могут изъять, тем большую выгоду получает продавец реальных товаров?

    Сегодня Россия проверяет эту гипотезу на себе – после того, как были заморожены все российские резервы в западных банках и на фондовых биржах, после того, как страны ЕС и США заблокировали поставку в Россию большинства своих товаров и даже собственные компании, работавшие в России, заставили свернуть бизнес, после того, как они начали сокращать закупки российских энергоносителей, зерна, удобрений и пытаться ограничивать цены на них.

    Согласно либеральному катехизису, на котором десятилетиями заставляли присягать любого, кто работал в отечественном финансовом секторе, что на стороне частного сектора, что в госструктурах, такие репрессии должны были привести к быстрому и окончательному краху отечественной экономики. Хотя, будь оно действительно так, сальдо взаимной торговли определенно было бы не в нашу пользу – ведь никто не станет переплачивать тому, кто вынужден продавать под страхом полного разорения, а свои товары тому, кому не из чего выбирать, всегда продадут по максимальным ценам.

    Фото: Владимир Гердо/ТАСС

    Но символ веры оказался настолько твердо прописан на внутренней поверхности черепа у всех наших экономистов, что после начала СВО большинство из них дружно стали пророчить нашей экономике страшное будущее – падение ВВП на 8%, инфляцию под 20%, падение курса рубля к доллару втрое. И сильно удивились, когда этого не произошло.

    СВО идет уже десятый месяц, против России уже введены все возможные санкции и даже проведены диверсии на российских газопроводах, а отечественная экономика всё никак не хочет коллапсировать. Хоть бери, и переписывай нафиг все учебники, которыми ВШЭ и прочие центры экономического знания выравнивали извилины юным адептам финансовых наук.

    Более того, даже краткосрочные шоки, испытанные в начальный период конфликта из-за паники и разрыва традиционных экспортно-импортных каналов, постепенно нивелируются. Властям не приходится вводить фиксированные цены, карточную систему снабжения, продразверстку, трудовую повинность и прочие прелести «военного коммунизма». Тем более не приходится залезать в долговую петлю и заливать рынок необеспеченной эмиссией денег, как принято было в «святые 90-е» и, как, по сути, последние полтора десятка лет спасал свою экономику от обвала Запад.

    Рубль торгуется приблизительно на тех же уровнях, на которых был в начале года (хотя министры экономического блока очень хотели бы его приопустить), бюджет за истекшие месяцы даже при высоком курсе рубля остается профицитным. Прогнозы итогового снижения ВВП даже «Блумберг» уже сдвинул ниже 2%, а итоговый результат, вероятно, будет даже лучше. Инфляция также, вероятно, окажется менее 12%. Более того, Россия провела мобилизацию и набор добровольцев, пережила массовый отъезд «испуганных патриотов», перевела предприятия ВПК на круглосуточный режим работы – и всё это без существенных стрессов для рынка труда.

    Конечно, боевые действия на Украине еще далеки от завершения. А уж отмена всех введенных против России санкций тем более маячит в какой-то совсем уж неведомой дали. Особенно, если вспомнить, сколько лет действовала поправка Джексона-Вэника, сколько лет живут под санкциями Куба, Иран и Северная Корея. Но, очевидно, что об экономической победе Запада над Россией не может быть и речи.

    И тут сработал не один фактор. Конечно, все последние 8 лет под всё более усиливающимся внешним давлением страна готовилась к такому развитию событий. Создавалась финансовая инфраструктура, независимая от западного контроля, постепенно замещались на внутреннем рынке импортные товары, в частности, сельскохозяйственная техника, строились трубопроводы и терминалы для поставок газа, нефти, угля, металлов, зерна и удобрений на Восток. Регулятор нарабатывал протоколы по отражению спекулятивных атак на рубль.

    Но не менее важным является и задел, который был создан ещё во времена СССР, и который в значительной степени удалось сохранить в последние 20 лет. Благодаря этому мы сегодня можем наращивать военное производство, войска не испытывают недостатка боеприпасов и техники, которых ещё советские генералы запасли с избытком для новой Мировой войны.

    Впрочем, противник во многом тоже воюет на советских запасах, в том числе и тех, что передали бывшие соцстраны. А вот рыночные экономики Запада оказались не готовы к быстрому наращиванию военного производства – приходится выгребать арсеналы собственных армий до самого дна. И это, пожалуй, стоит учесть при дальнейшем планировании развития нашей оборонки.

    Ведь эта война с Западом точно не будет последней. А в экономическом разрезе она не заканчивается никогда.

     

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