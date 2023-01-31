Каким должен быть госзаказ в культуре

Взгляд
31 января, вторник  |  Последнее обновление — 17:17  |  vz.ru
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Чем закончится схватка угольщиков и нефтяников за БАМ и Транссиб

Игорь Онучин/ТАСС
За возможность отправить груз по железой дороге на Восток развернулась нешуточная борьба. В прошлом году приоритетное право на перевозку получили российские угольщики. Однако теперь их хотят подвинуть нефтяники, которые столкнулись с проблемой перевозок своих нефтепродуктов на фоне эмбарго. Кто победит в борьбе за железную дорогу? Подробности...
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Херсонщина запустила финальный этап интеграции в Россию

Херсонская область вводит российские законы и строит новый город Андрей Рубцов/ТАСС
Херсонская область углубляет слияние с Россией: упраздняет военно-гражданскую администрацию, переходит на российское законодательство и московское время. Как нововведения улучшат жизнь херсонцев и что еще предстоит сделать для повышения уровня жизни в регионе? Подробности...
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Как Берия спасал жизни фашистских военнопленных

Немцы под Сталинградом понесли чудовищные потери из-за голода и обморожений Валерий Христофоров/ТАСС
Ровно 80 лет назад, 31 января 1943 года сдался в плен фельдмаршал Паулюс – один из сотен тысяч таких же пленных немецких военнослужащих. Фактически это означало окончание Сталинградской битвы, переломной для хода Великой Отечественной войны. То, как советская власть и лично Берия отнеслись к немецким военнопленным, разрушает один из главных русофобских мифов о Второй мировой войне. Подробности...
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«Милитаризация Молдавии – это угроза»

В армии Приднестровья готовы к тому, что первыми по республике ударят не молдавские, а украинские войска government.gospmr.org
«Молдавия получает оружие, бронетехнику, боевые спецсредства, да еще и начинает маневры. Кроме того, Кишинев требует свернуть миротворческую операцию в Приднестровье, выдворить российских военных. Это чистой воды милитаризация», – заявил газете ВЗГЛЯД министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев. Он также не исключает, что удар по республике первой нанесет не молдавская – с запада, а украинская армия – с востока. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Каким должен быть госзаказ в культуре

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Когда деятели искусства мыслят себя элитой, избранными, у них неизбежно возникает разлад со своей страной, их ценности начинают расходиться с ценностями народа. Подробности...

Как стал возможен Освенцим

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Немцы не были диким, отсталым племенем – они были одним из самых высокоразвитых народов на Земле. Поэтому национал-социализм и Холокост остаются такой мучительной загадкой – как до этого дошло? Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Как вели себя в плену фашистские генералы

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Преданность военной корпорации оказалась для Паулюса важнее преданности Гитлеру. Он пошел на сотрудничество с НКВД и вступил в антифашистский союз, активно занявшись агитацией. Подробности...
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Эрдоган против Макрона. Чья возьмет?

Раскол властей Германии

Россия выдавливает Запад из Африки

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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Игорь Караулов

    Каким должен быть госзаказ в культуре

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		31 января 2023, 17:17

    Госзаказ в культуре, о котором много говорили в течение последнего года, стал юридической реальностью. Это следует из недавнего Указа российского президента, в котором имеется такой абзац: «Формирование государственного заказа на создание произведений литературы и искусства, оказание услуг, направленных на сохранение и популяризацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение общероссийской гражданской идентичности, противодействие социокультурным угрозам и экстремизму, а также обеспечение контроля качества исполнения этого государственного заказа».

    В глобальном противостоянии культурный фронт имеет не меньшее значение, чем фронт экономический или военный. Проиграть в культуре означало бы не только ослабить тыл, но и потерять будущее. Но сам факт появления госзаказа в культуре – это свидетельство провала наших творческих сообществ, которые не смогли или не захотели дать стране то, в чём она сегодня нуждается.

    Впрочем, хотя культурный госзаказ провозглашен на самом высоком уровне, его конкретный механизм пока не известен. Я вообще сомневаюсь, что это будет единый механизм; скорее всего, мы увидим госзаказ в форме ряда отдельных проектов, и это, вероятно, было бы разумно, поскольку разные сферы творчества подчиняются различным внутренним законам. Стоит предположить, что и размеры бюджетов останутся теми же, просто изменится принцип их распределения.

    Как распределялись эти бюджеты раньше? Например, финансирующая организация (Минкульт, Фонд кино и т.п.) выдавала деньги творцу – человеку, имеющему авторитет в профессиональном творческом сообществе или хотя бы связи в коридорах власти. Затем творец создавал свою продукцию. Если в результате получалась очередная псевдопатриотическая вампука или псевдолиберальная провокация, чиновники просто разводили руками: ну вот такое у нас кино, такой у нас театр, да и других писателей у нас для вас нет. Сами творцы также считали, что государство должно их поддерживать, независимо от взглядов, которые они исповедуют и выражают в своем творчестве – просто по факту того, что они есть на этом свете. Скажем, такой-то театр или журнал надо финансировать, поскольку он существует с тысяча девятьсот мохнатого года, а следовательно, является национальным достоянием – и при этом неважно, что за люди сидят там сегодня.

    Теперь следует ожидать изменений, самым важным из которых должен стать «контроль качества исполнения». Но кто будет контролировать, представлять интересы государства? Николай I лично взялся быть цензором Пушкина, Троцкий и Бухарин писали статьи о литературе, но сегодня на высоких постах нет людей, которые могли бы взять на себя подобные функции – и слава Богу, пусть каждый занимается своим делом. Следовательно, контролировать будут некие эксперты под эгидой того же Минкульта или какого-либо независимого органа.

    Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

    И тут мы упираемся в проблему художественной экспертизы. Если экспертами станут всё те же авторитетные члены творческих сообществ, то всё останется по-прежнему. А если эту работу поручить непрофессионалам от общественности, то мы рискуем получить волну дилетантизма и даже мракобесия.

    Поэтому, чтобы новая российская культура стала стопроцентно патриотической и вместе с тем сохранила высокий уровень, без цеха нам тут всё-таки не обойтись. Непосредственная связка «государство – художник» не работает. Она не работала даже во времена Лоренцо Великолепного, который при всей своей меценатской щедрости к отдельным личностям всё же, в первую очередь, формировал сообщество ценителей прекрасного. Дело в том, что художник всегда стремится к признанию в профессиональной среде и учитывает мнение товарищей по цеху. И никакая поддержка от государства не компенсировала бы художнику-патриоту одиночество в профессиональной среде.

    Однако с современными творческими цехами нужно что-то делать. И здесь могло бы помочь государство. Поэтому госзаказ в культуре не следует понимать лишь в прямом смысле, по аналогии с пошивом костюма или изготовлением шкафа на заказ. Государство должно вложиться в перестройку творческих сообществ, в создание новой профессиональной среды с новыми авторитетами, новыми отношениями между людьми и, самое главное, новым взглядом на страну и народ.

    Основной порок современных творческих сообществ в России – это их замкнутость, стремление отгородиться от жизни общества в целом. Именно это мы имеем в виду, когда произносим такие слова как «тусовка», «междусобойчик». Когда деятели искусства мыслят себя элитой, избранными, у них неизбежно возникает разлад со своей страной, их ценности начинают расходиться с ценностями народа. Именно этим в первую очередь объясняются антироссийские демарши целого ряда актёров, певцов, литераторов и т.п., которые мы наблюдали в течение прошлого года. Отчуждение от собственного народа оборачивается духовным подчинением заграничным центрам силы и влияния.

    Следовательно, творческую среду нужно как следует перемешать и взболтать. Нужен государственный заказ на такие проекты, в которых организуется общение между творческой интеллигенцией столиц и регионов, между творцами и их аудиторией, реальной и потенциальной. Сегодня творческий человек в первую очередь нужен на фронте и в новых российских регионах. Мы видим гастроли отдельных «звёзд» в Донбассе, мы видим энтузиастов, которые едут туда за свой счёт и на свой риск, но систематической работы здесь пока не прослеживается.

    Для любого творческого цеха очень важны институты наставничества. Приходя в цех, молодой человек, естественно, ориентируется на тех людей, которые его в этот цех принимают; эта матрица определяет его дальнейшее развитие. «Работы с молодыми» у нас сейчас очень много, по крайней мере в литературе всевозможных школ, курсов, семинаров креативного письма развелось невиданное количество. Но проектов, ориентированных на патриотизм и традиционные ценности, среди них немного. Наконец, стоит обратить внимание на творческие вузы: возможно, госзаказ имеет смысл включить уже на стадии воспитания будущих творцов.

    Эта кристаллизация новой творческой среды вокруг патриотически ориентированных талантливых людей и институций в конце концов и должна привести нас к тому, что произведения, направленные на сохранение и популяризацию традиционных ценностей, будут создаваться не по заказу, а в силу самого склада души художника, а у чиновников от культуры не будет соблазна предоставить государственные ресурсы людям с фигой в кармане или камнем за пазухой, поскольку таковые просто перестанут попадаться им на глаза.

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