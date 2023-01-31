Каким должен быть госзаказ в культуре

Госзаказ в культуре, о котором много говорили в течение последнего года, стал юридической реальностью. Это следует из недавнего Указа российского президента, в котором имеется такой абзац: «Формирование государственного заказа на создание произведений литературы и искусства, оказание услуг, направленных на сохранение и популяризацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение общероссийской гражданской идентичности, противодействие социокультурным угрозам и экстремизму, а также обеспечение контроля качества исполнения этого государственного заказа».

В глобальном противостоянии культурный фронт имеет не меньшее значение, чем фронт экономический или военный. Проиграть в культуре означало бы не только ослабить тыл, но и потерять будущее. Но сам факт появления госзаказа в культуре – это свидетельство провала наших творческих сообществ, которые не смогли или не захотели дать стране то, в чём она сегодня нуждается.

Впрочем, хотя культурный госзаказ провозглашен на самом высоком уровне, его конкретный механизм пока не известен. Я вообще сомневаюсь, что это будет единый механизм; скорее всего, мы увидим госзаказ в форме ряда отдельных проектов, и это, вероятно, было бы разумно, поскольку разные сферы творчества подчиняются различным внутренним законам. Стоит предположить, что и размеры бюджетов останутся теми же, просто изменится принцип их распределения.

Как распределялись эти бюджеты раньше? Например, финансирующая организация (Минкульт, Фонд кино и т.п.) выдавала деньги творцу – человеку, имеющему авторитет в профессиональном творческом сообществе или хотя бы связи в коридорах власти. Затем творец создавал свою продукцию. Если в результате получалась очередная псевдопатриотическая вампука или псевдолиберальная провокация, чиновники просто разводили руками: ну вот такое у нас кино, такой у нас театр, да и других писателей у нас для вас нет. Сами творцы также считали, что государство должно их поддерживать, независимо от взглядов, которые они исповедуют и выражают в своем творчестве – просто по факту того, что они есть на этом свете. Скажем, такой-то театр или журнал надо финансировать, поскольку он существует с тысяча девятьсот мохнатого года, а следовательно, является национальным достоянием – и при этом неважно, что за люди сидят там сегодня.

Теперь следует ожидать изменений, самым важным из которых должен стать «контроль качества исполнения». Но кто будет контролировать, представлять интересы государства? Николай I лично взялся быть цензором Пушкина, Троцкий и Бухарин писали статьи о литературе, но сегодня на высоких постах нет людей, которые могли бы взять на себя подобные функции – и слава Богу, пусть каждый занимается своим делом. Следовательно, контролировать будут некие эксперты под эгидой того же Минкульта или какого-либо независимого органа.

И тут мы упираемся в проблему художественной экспертизы. Если экспертами станут всё те же авторитетные члены творческих сообществ, то всё останется по-прежнему. А если эту работу поручить непрофессионалам от общественности, то мы рискуем получить волну дилетантизма и даже мракобесия.

Поэтому, чтобы новая российская культура стала стопроцентно патриотической и вместе с тем сохранила высокий уровень, без цеха нам тут всё-таки не обойтись. Непосредственная связка «государство – художник» не работает. Она не работала даже во времена Лоренцо Великолепного, который при всей своей меценатской щедрости к отдельным личностям всё же, в первую очередь, формировал сообщество ценителей прекрасного. Дело в том, что художник всегда стремится к признанию в профессиональной среде и учитывает мнение товарищей по цеху. И никакая поддержка от государства не компенсировала бы художнику-патриоту одиночество в профессиональной среде.

Однако с современными творческими цехами нужно что-то делать. И здесь могло бы помочь государство. Поэтому госзаказ в культуре не следует понимать лишь в прямом смысле, по аналогии с пошивом костюма или изготовлением шкафа на заказ. Государство должно вложиться в перестройку творческих сообществ, в создание новой профессиональной среды с новыми авторитетами, новыми отношениями между людьми и, самое главное, новым взглядом на страну и народ.

Основной порок современных творческих сообществ в России – это их замкнутость, стремление отгородиться от жизни общества в целом. Именно это мы имеем в виду, когда произносим такие слова как «тусовка», «междусобойчик». Когда деятели искусства мыслят себя элитой, избранными, у них неизбежно возникает разлад со своей страной, их ценности начинают расходиться с ценностями народа. Именно этим в первую очередь объясняются антироссийские демарши целого ряда актёров, певцов, литераторов и т.п., которые мы наблюдали в течение прошлого года. Отчуждение от собственного народа оборачивается духовным подчинением заграничным центрам силы и влияния.

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Следовательно, творческую среду нужно как следует перемешать и взболтать. Нужен государственный заказ на такие проекты, в которых организуется общение между творческой интеллигенцией столиц и регионов, между творцами и их аудиторией, реальной и потенциальной. Сегодня творческий человек в первую очередь нужен на фронте и в новых российских регионах. Мы видим гастроли отдельных «звёзд» в Донбассе, мы видим энтузиастов, которые едут туда за свой счёт и на свой риск, но систематической работы здесь пока не прослеживается.

Для любого творческого цеха очень важны институты наставничества. Приходя в цех, молодой человек, естественно, ориентируется на тех людей, которые его в этот цех принимают; эта матрица определяет его дальнейшее развитие. «Работы с молодыми» у нас сейчас очень много, по крайней мере в литературе всевозможных школ, курсов, семинаров креативного письма развелось невиданное количество. Но проектов, ориентированных на патриотизм и традиционные ценности, среди них немного. Наконец, стоит обратить внимание на творческие вузы: возможно, госзаказ имеет смысл включить уже на стадии воспитания будущих творцов.

Эта кристаллизация новой творческой среды вокруг патриотически ориентированных талантливых людей и институций в конце концов и должна привести нас к тому, что произведения, направленные на сохранение и популяризацию традиционных ценностей, будут создаваться не по заказу, а в силу самого склада души художника, а у чиновников от культуры не будет соблазна предоставить государственные ресурсы людям с фигой в кармане или камнем за пазухой, поскольку таковые просто перестанут попадаться им на глаза.