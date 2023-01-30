Большая история Донбасса складывается из множества человеческих историй

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30 января, понедельник  |  Последнее обновление — 12:10  |  vz.ru
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Турция торопится заработать на российском газе

Турция рассказала, когда появится новый газовый хаб Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Турция назвала сроки появления нового газового хаба. Анкара хочет запустить его в течение года. Турки обещают стать посредниками и помочь Европе преодолеть энергетический кризис. Какую роль в этой схеме будет играть российский, азербайджанский и иранский газ? Подробности...
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Херсонщина запустила финальный этап интеграции в Россию

Херсонская область вводит российские законы и строит новый город Андрей Рубцов/ТАСС
Херсонская область углубляет слияние с Россией: упраздняет военно-гражданскую администрацию, переходит на российское законодательство и московское время. Как нововведения улучшат жизнь херсонцев и что еще предстоит сделать для повышения уровня жизни в регионе? Подробности...
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Малые города России укрепят каркас государства

Малые города – это хранилище традиционных ценностей, которые сохранились намного лучше, чем в мегаполисах vk.com/public_admrussa
Малые города России остаются хранилищами традиционных ценностей. Что сделать, чтобы они не превращались в демографические инкубаторы для мегаполисов, а развивались, сохраняя культурную идентичность и повышая качество жизни своих жителей? Подробности...
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Франция хочет отдать Украине летающее старье

«Мираж 2000» – далеко не самые современные истребители Keystone Press Agency/Global Look Press
К дискуссии о поставках истребителей на Украину внезапно присоединился еще один производитель современных боевых самолетов – Франция. Истребители «Рафаль» в последнее время крайне популярны на мировом рынке вооружений, однако обсуждается поставка совсем других, куда более старых машин. Каковы шансы, что Киев получит в свое распоряжение подобные самолеты? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Большая история Донбасса складывается из множества человеческих историй

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
У поварихи Мамы кухня, на крыше газовый баллон большой. Начался обстрел. Мама и говорит: «Пчела, дорогой, давай снимем баллон, а то ещё попадет, взорвемся». Он дверь открывает в соседнюю комнату, а там целый КамАЗ противотанковых мин выгружен. «Не бойся, – говорит Пчела, – если попадёт, мы даже не заметим». Подробности...

Почему поддержка Эрдогана Москвой не имеет альтернатив

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Торговаться с Эрдоганом Москве можно и нужно только после выборов, сделав ставку на действующего турецкого президента хотя бы по той причине, что все альтернативные сценарии – кратно хуже. Подробности...

Русских обманывать можно, но только один раз

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Россия – это отдельная цивилизация, стоящая на границе циничного Запада и лукавого Востока, на границе Леса и Степи. Именно наше пограничное положение позволило нам впитать в себя от Запада и Востока то, что нам нужно, отторгнув нам несвойственное. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Россия выдавливает Запад из Африки

Одесса и отрезание Украины от моря

Наши зашли в Угледар

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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Большая история Донбасса складывается из множества человеческих историй

    Андрей Полонский
    писатель, историк
    		30 января 2023, 12:10

    Большая история страны, исторической эпохи, складывается из множества частных человеческих историй. Донецкое Сопротивление во всей его полноте ещё ждёт своего историографа и истолкователя, но сотни и тысячи человеческих историй проживаются на наших глазах. Каждая из них – как нить, из которой ткётся не только полотно этого противостояния, этой войны, но и нашей страны в целом. Каждая такая нить скрепляет прошлое, настоящее и будущее.

    Когда-то в 80-х годах ХХ века, когда знаменитый сербский писатель Милорад Павич издал свой знаменитый «Хазарский словарь», многие обратили внимание, что у книги две версии: мужская и женская. Они почти не отличались, но существовала одна деталь. В женской версии чувственный опыт опережал интеллектуальный, а в мужской – наоборот.

    Павич тогда много писал о войне, но о старой, почти забытой. Писал скупо, имитируя словарь – о многом одним абзацем. Мы сегодня видим перед собой новую войну, которая не только корёжит, разрушает и стирает в труху, но и собирает, преображает и наделяет смыслом людские судьбы. И на фронте, и на гражданке у них, как всегда в этом мире, есть свои мужская и женская версии.

    Скупо, тоже одним абзацем, попробуем пересказать несколько знаковых эпизодов, за которыми встаёт образ происходящего (все они – реальные, но имена изменены).

    …Катерина и дочь её Сашенька с первых дней Сопротивления открыли двери своего дома под Донецком для бойцов. Они кормили ребят, приходивших с передовой, стирали одежду, ухаживали за легко ранеными. А в 15 году и сами ушли на фронт. Катерина, повариха Божьей милостью, получила от своих товарищей-добровольцев позывной Мама.

    Фото: Егор Алеев/ТАСС

    В 15 году стояли они в одном месте, почти на линии. У Мамы кухня, на крыше газовый баллон большой. Оставили ее одну при готовке. А при ней поставили парня, позывной Пчела, на всякий случай, охранять. Начался обстрел.

    Мама и говорит: «Пчела, дорогой, давай снимем баллон, а то ещё попадет, взорвемся».

    Он дверь открывает в соседнюю комнату, а там целый КамАЗ противотанковых мин выгружен.

    «Не бойся, – говорит Пчела, – если попадёт, мы даже не заметим».

    Или другая ситуация, но тоже начальное время этой войны.

    Комбат попросил Маму: «Слушай, съезди пожалуйста за продуктами».

    Она даже возмутилась:

    «Что, съездить некому? Я лучше здесь на кухне повожусь».

    «Да некому», – отвечает комбат. – «Все при делах как-то...».

    Ну и поехала Мама. Вернулась, кухни нет. Прямое попадание.

    И ещё раз было так же. И ещё раз.

    Ну и последняя история, смешная. Уже после перемирия минского. Стояли они на полигоне, а там сморчков – косой коси. Две помощницы Мамины, молодые девчонки, пошли по грибы. Час их не было, другой.

    И тут прибегает парень, зовёт:

    «Давайте скорей, я в бинокль видел, там девочки наши, в одних трусах идут. Странно как-то».

    Все бойцы побежали, думают, укропы откуда-то явились или ещё кто – время-то неспокойное. Девчонок обидели. Однако ситуация разрешилась самым благополучным образом. Девушки вышли по грибы с ведерком. А там грибов мерено-немерено. Ну и повязали узелком одежду, возвращаются по модному, топлесс, хохочут.

    Такое лицо у этой войны, которое женское. За границами крови, смертей, бедствий, прощаний и больших побед. Которые уже были, и которые обязательно будут. Мужские истории тоже короткие. Ещё суше.

    Жили-были в Енакиево четыре друга. Современные пацаны, родители недовольны, всё время проводили за компьютером. Играли в контрстрайк.  Сыгрались в команду. Участвовали в соревнованиях. Что-то выигрывали. В 14-м году, как началось, сразу пошли на фронт. Один перегорел, сейчас в Волгограде. Второй в Донецке, гражданский. Двое воюют, недавно были передислоцированы с Херсонского направления...

    И в Саратове жили четыре друга. Университетские. Лет по 25. Один владел от отца сетью ювелирных магазинов. В 14-и году купил друзьям фирменную снарягу, они приехали в Донецк и пошли добровольцами. Вчетвером легли на Саур-могиле.

    Или ещё один человек, Тёма. Учился в Ростове в художке, на скульптора. Было ему 18 лет. В 14-м приехал в Донбасс, на каникулы. Сразу сказал: на месяц. Остался. Зимой съездил домой, взял академку. Как Минские заключили, завербовался в ВагнерА, прокатился в Сирию. Потом в ЦАР. Сейчас ювелир. В Питере. 26 лет. Будет надо – вернётся. Говорит: устал немного я от войны. Но по первому слову, лично ко мне обращённому, готов. Ни на день не задержусь. Семья – не семья, а что делать?

    Или вот ещё о судьбах людей, вполне гражданских.

    …Сидим в Донецке, разговариваем с Сашей, тренером по самбо. Больше всего он переживает за детей, своих учеников. Обидно, говорит, когда у ребят лучшие годы уходят. Понимаешь, пацаны в 10-12 лет ещё могут ждать, а в 15-16, если ты не будешь бороться на нормальном уровне, время твоё безнадежно сгинет.

    А федерации, чиновники спортивные, о чём они думают? Они о санкциях думают, о международных ограничениях. Сейчас Донецк стал Россией, значит должен бороться, играть, участвовать в России. «Пока же, – говорит Саша, – в Донецке даже места безопасного, чтоб тренироваться, нет... А дети, им же нужно быть друг с дружкой, они не могут поодиночке, тем более поодиночке бояться. Было дело в ковид – разрешили после изоляции тренировки, так никто не заболел. И какой праздник. Пришли все понурые, чуть ли не в депрессии. Выходили – светились просто. А сейчас некуда и собрать их. Прилетит что-нибудь, так мне голову снимут…

    Сейчас самое главное, – повторяет он, – чтоб донецкие, луганские спортсмены могли жить общей жизнью со своими сверстниками, участвовать во всероссийских соревнованиях, играть, ездить на сборы.

    «Если стали Россией – давайте будем Россией по-настоящему, – раз за разом повторяет тренер. – В этом наша единственная надежда».

    …Разумеется, все эти истории – только капля в море. Идёт война, продолжается Сопротивление, и каждый новый день приносит десятки новых свидетельств переживаемой эпохи. Иногда может показаться, что эти голоса доносятся к людям, живущим во «внутренней России», издалека. Но это не так. Жребий брошен, судьба у всех одна – общая, и всё, о чем готовы говорить Донецк и Луганск, о чём готова свидетельствовать Новороссия, касаются каждого из нас. И наши собственные мужские и женские истории тоже будут неизбежно вплетены в это общее полотно.

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