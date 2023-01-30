Большая история Донбасса складывается из множества человеческих историй

Большая история страны, исторической эпохи, складывается из множества частных человеческих историй. Донецкое Сопротивление во всей его полноте ещё ждёт своего историографа и истолкователя, но сотни и тысячи человеческих историй проживаются на наших глазах. Каждая из них – как нить, из которой ткётся не только полотно этого противостояния, этой войны, но и нашей страны в целом. Каждая такая нить скрепляет прошлое, настоящее и будущее.

Когда-то в 80-х годах ХХ века, когда знаменитый сербский писатель Милорад Павич издал свой знаменитый «Хазарский словарь», многие обратили внимание, что у книги две версии: мужская и женская. Они почти не отличались, но существовала одна деталь. В женской версии чувственный опыт опережал интеллектуальный, а в мужской – наоборот.

Павич тогда много писал о войне, но о старой, почти забытой. Писал скупо, имитируя словарь – о многом одним абзацем. Мы сегодня видим перед собой новую войну, которая не только корёжит, разрушает и стирает в труху, но и собирает, преображает и наделяет смыслом людские судьбы. И на фронте, и на гражданке у них, как всегда в этом мире, есть свои мужская и женская версии.

Скупо, тоже одним абзацем, попробуем пересказать несколько знаковых эпизодов, за которыми встаёт образ происходящего (все они – реальные, но имена изменены).

…Катерина и дочь её Сашенька с первых дней Сопротивления открыли двери своего дома под Донецком для бойцов. Они кормили ребят, приходивших с передовой, стирали одежду, ухаживали за легко ранеными. А в 15 году и сами ушли на фронт. Катерина, повариха Божьей милостью, получила от своих товарищей-добровольцев позывной Мама.

В 15 году стояли они в одном месте, почти на линии. У Мамы кухня, на крыше газовый баллон большой. Оставили ее одну при готовке. А при ней поставили парня, позывной Пчела, на всякий случай, охранять. Начался обстрел.

Мама и говорит: «Пчела, дорогой, давай снимем баллон, а то ещё попадет, взорвемся».

Он дверь открывает в соседнюю комнату, а там целый КамАЗ противотанковых мин выгружен.

«Не бойся, – говорит Пчела, – если попадёт, мы даже не заметим».

Или другая ситуация, но тоже начальное время этой войны.

Комбат попросил Маму: «Слушай, съезди пожалуйста за продуктами».

Она даже возмутилась:

«Что, съездить некому? Я лучше здесь на кухне повожусь».

«Да некому», – отвечает комбат. – «Все при делах как-то...».

Ну и поехала Мама. Вернулась, кухни нет. Прямое попадание.

И ещё раз было так же. И ещё раз.

Ну и последняя история, смешная. Уже после перемирия минского. Стояли они на полигоне, а там сморчков – косой коси. Две помощницы Мамины, молодые девчонки, пошли по грибы. Час их не было, другой.

И тут прибегает парень, зовёт:

«Давайте скорей, я в бинокль видел, там девочки наши, в одних трусах идут. Странно как-то».

Все бойцы побежали, думают, укропы откуда-то явились или ещё кто – время-то неспокойное. Девчонок обидели. Однако ситуация разрешилась самым благополучным образом. Девушки вышли по грибы с ведерком. А там грибов мерено-немерено. Ну и повязали узелком одежду, возвращаются по модному, топлесс, хохочут.

Такое лицо у этой войны, которое женское. За границами крови, смертей, бедствий, прощаний и больших побед. Которые уже были, и которые обязательно будут. Мужские истории тоже короткие. Ещё суше.

Жили-были в Енакиево четыре друга. Современные пацаны, родители недовольны, всё время проводили за компьютером. Играли в контрстрайк. Сыгрались в команду. Участвовали в соревнованиях. Что-то выигрывали. В 14-м году, как началось, сразу пошли на фронт. Один перегорел, сейчас в Волгограде. Второй в Донецке, гражданский. Двое воюют, недавно были передислоцированы с Херсонского направления...

И в Саратове жили четыре друга. Университетские. Лет по 25. Один владел от отца сетью ювелирных магазинов. В 14-и году купил друзьям фирменную снарягу, они приехали в Донецк и пошли добровольцами. Вчетвером легли на Саур-могиле.

Или ещё один человек, Тёма. Учился в Ростове в художке, на скульптора. Было ему 18 лет. В 14-м приехал в Донбасс, на каникулы. Сразу сказал: на месяц. Остался. Зимой съездил домой, взял академку. Как Минские заключили, завербовался в ВагнерА, прокатился в Сирию. Потом в ЦАР. Сейчас ювелир. В Питере. 26 лет. Будет надо – вернётся. Говорит: устал немного я от войны. Но по первому слову, лично ко мне обращённому, готов. Ни на день не задержусь. Семья – не семья, а что делать?

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Или вот ещё о судьбах людей, вполне гражданских.

…Сидим в Донецке, разговариваем с Сашей, тренером по самбо. Больше всего он переживает за детей, своих учеников. Обидно, говорит, когда у ребят лучшие годы уходят. Понимаешь, пацаны в 10-12 лет ещё могут ждать, а в 15-16, если ты не будешь бороться на нормальном уровне, время твоё безнадежно сгинет.

А федерации, чиновники спортивные, о чём они думают? Они о санкциях думают, о международных ограничениях. Сейчас Донецк стал Россией, значит должен бороться, играть, участвовать в России. «Пока же, – говорит Саша, – в Донецке даже места безопасного, чтоб тренироваться, нет... А дети, им же нужно быть друг с дружкой, они не могут поодиночке, тем более поодиночке бояться. Было дело в ковид – разрешили после изоляции тренировки, так никто не заболел. И какой праздник. Пришли все понурые, чуть ли не в депрессии. Выходили – светились просто. А сейчас некуда и собрать их. Прилетит что-нибудь, так мне голову снимут…

Сейчас самое главное, – повторяет он, – чтоб донецкие, луганские спортсмены могли жить общей жизнью со своими сверстниками, участвовать во всероссийских соревнованиях, играть, ездить на сборы.

«Если стали Россией – давайте будем Россией по-настоящему, – раз за разом повторяет тренер. – В этом наша единственная надежда».

…Разумеется, все эти истории – только капля в море. Идёт война, продолжается Сопротивление, и каждый новый день приносит десятки новых свидетельств переживаемой эпохи. Иногда может показаться, что эти голоса доносятся к людям, живущим во «внутренней России», издалека. Но это не так. Жребий брошен, судьба у всех одна – общая, и всё, о чем готовы говорить Донецк и Луганск, о чём готова свидетельствовать Новороссия, касаются каждого из нас. И наши собственные мужские и женские истории тоже будут неизбежно вплетены в это общее полотно.