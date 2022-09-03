Там Горбачева ждет совсем другой суд

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Как Россия переживает угольное эмбарго

Уголь из России имеет ряд преимуществ Сергей Бобылев/ТАСС
Пока ЕС закрывает заводы и повышает цены для населения, российские угольщики ищут новые рынки сбыта. Найти их не составило труда, однако полностью перенаправить европейские объемы на азиатские рынки им все еще не удалось. Падение экспорта российским угольщикам дается не так легко, как снижение экспорта газа Газпрому. Как угольщики переживут временные трудности из-за европейского эмбарго?  Подробности...
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Смертников Зеленского не пустили на атомную станцию

Зеленский решил приурочить захват ЗАЭС к визиту миссии МАГАТЭ на станцию Сергей Мальгавко/ТАСС
Минобороны сообщило о двух попытках ВСУ десантироваться в Энергодаре и захватить Запорожскую АЭС – крупнейшую в Европе. Известно, что большая часть боевиков уже уничтожена. Киев предпринял очередную военную авантюру на фоне визита миссии МАГАТЭ на ядерный объект. На что рассчитывали украинские военачальники и какие у этой операции могут быть последствия? Подробности...
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Почему попытка десанта ВСУ захватить Запорожскую АЭС провалилась

Баржи, на которых пыталась добраться третья группа диверсантов, были потоплены t.me/RVvoenkor
Десант, который Киев пытался высадить утром 1 сентября у Запорожской АЭС, окрестили самоубийственным. Вместо того чтобы захватить важный объект во время визита миссии МАГАТЭ, диверсанты оказались блокированы на дачах Энергодара в километрах от цели. Баржи с подкреплением были потоплены. Есть данные, что операция ВСУ была подготовлена британскими спецслужбами. На что рассчитывали стратеги в Киеве и их кураторы и почему их планы потерпели фиаско? Подробности...
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МАГАТЭ дважды обидело Зеленского

Зеленский крайне недоволен результатами визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС president.gov.ua
Миссия МАГАТЭ, вопреки попыткам ВСУ сорвать ее визит на Запорожскую АЭС, все же посетила станцию. Теперь Владимир Зеленский и его офис уверены в том, что делегаты международной организации сделают «неправильные» выводы. Чего опасается Зеленский и какие последствия может иметь постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ в Энергодаре? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Там Горбачева ждет совсем другой суд

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Михаил Сергеевич, при всей своей показной участливости, вряд ли был сильно обеспокоен, что те самые люди, якобы ради которых он начал перестройку, в большинстве своём призывали на его голову не благословение, а проклятия. Подробности...

Как возродить великое советское кино

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Российская прокатная индустрия давно уже сунула в руки всем смартфон с тупыми, но яркими приложениями. А теперь удивляется – что делать без американских блокбастеров? Страну буквально сдернули с наркотической иглы. Предлагаются хаотические, они же – совершенно панические – решения. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Добить до конца самоуверенность ВСУ

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Главное – не позволить затянуться психологическим ранам вражеских военных. Чтобы любые обоснования своего поражения выглядели очевидно нелепо для обычного жителя Украины и не несли в себе никакой романтики. Только тогда мы сможем обеспечить прочный мир для будущих поколений. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Народный список врагов России

Польша предъявила счет за Гитлера

Смертники Зеленского: десант ВСУ на ЗАЭС

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Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Алексей Зензинов

    Там Горбачева ждет совсем другой суд

    Алексей Зензинов
    сценарист, драматург
    		3 сентября 2022, 10:55

    Какой многозвучный, многоязыкий крик поднялся!

    Умер!.. Ушёл!.. Скончался!.. Помер!.. – и дальше глаголы, приложимые к последним злодеям, душегубцам, извергам.

    А рядом, встык – слова благодарности, восхищения, признательности. Это он нам дал… Если бы не он… Это благодаря ему…

    Как говорил покойный, процесс пошёл. На одном краю общества – шельмование. На другом, узком таком краешке – апологетика. Ничего нового ни от тех, ни от других не узнаешь. Помнится, Горбачёв призывал идти «средним путём». Правда, когда он сам начинал следовать своим же установкам, результат был таким, словно диарею пытались лечить депиляцией. Высказаться о Горбачёве непредвзято у нашего поколения рождённых в шестидесятые-семидесятые не получится. Будем откровенно пристрастны, демонстративно необъективны.

    Вот несколько эпизодов, когда имя Горбачёва неожиданным образом вписалось в сценарий моей жизни, вызвало отзвук, отразилось в биографии. Пишу без претензии на особую значимость этих сцен. Они типичны и потому многое могут рассказать о своём времени и о человеке, который пытался изменить лицо эпохи.

    Начнём с весны 1985 года. Апрель. Я в армии, в войсках связи центрального подчинения. Наша бригада дислоцирована в Броварах, недалеко от Киева. Дембель близок, дембель в мае. Сижу в Ленинской комнате, оформляю конспекты для политзанятий своему ротному, капитану Хотунцеву. Открывается дверь, входит особист и с порога начинает распинаться, какой прогрессивный человек новый генсек Горбачёв. «Он ездил в Англию, с ним Маргарет Тэтчер встречалась, она от него в восторге!».

    Знал бы чувачок из грозного ведомства, чем закончится правление Михаила Сергеевича. Всего-то шесть с небольшим лет, а какие дальние трагические последствия для Украины, Киева и тех же Броваров будут иметь потуги Горбачёва углубить и начать. Зато Маргарет Тэтчер похвалила, вот радость-то!

    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

    Март 1990 года. Мой почти двухлетний сын забирается на стремянку, которая зачем-то стоит посреди комнаты, и обращаясь ко всем, кто здесь находится, внятно и громко говорит: «Увазаемы сьессть…» В марте 90-го Горбачёв стал президентом Советского Союза, избранным на Съезде народных депутатов СССР. Телевизор работал в том же режиме, что и депутаты, трансляция шла в прямом эфире. Литва к тому времени уже заявила о своей независимости, а в Германии снесли Берлинскую стену.

    Через полгода, в октябре 1990-го, в Киеве начнется первый Майдан – массовая голодовка студентов. Практически все требования голодающих власть выполнит – примет несколько законов, приближающих развал СССР. Например, закон о воинской службе, по которому граждане Украины должны проходить срочную службу только на территории республики.

    Декабрь 1991 года. Я возвращаюсь на родину после бизнес-тура в Польшу, где впаривал полякам привезённые из Союза бритвенные станки и презервативы. В городке Пётркув-Трыбунальски, где я осваивал науку торговать, местные жители – в основном, небогатые люди, товар мой хоть не сразу, но разобрали. Полученные от них злотые обменял на доллары – обычная для того времени коммерческая схема.

    Вхожу в здание вокзала Warszawa Centrum, не подозревая, что Союз перестал существовать. Девушка в билетном окошке ласково объясняет, что не может подтвердить мой билет, купленный заблаговременно ещё в СССР, потому что нет связи с кассами в Москве. «Пше проше...»

    Вместе со мной по огромному вокзалу бродит ещё несколько десятков таких же бывших граждан бывшего СССР, не знающих, как им вернуться домой. Кто-то советует ехать электричкой до Бреста, а там добираться на перекладных. Кто-то уже выстраивает путь не в новую демократическую Россию, которой не нужны забредшие за кордон люди, а на Запад. Я сел на поезд «Дюссельдорф-Москва», сунув проводнице двадцать баксов. Меня подселили в купе к русским немцам из Казахстана, эмигрировавшим в Германию ещё на рассвете горбачёвской перестройки. Они никак не могли понять, почему их бывшие соотечественники считают генерального секретаря, по меньшей мере, недоумком.

    Как слово и дело (чаще – не дело) Горбачёва изменили на какое-то время направление моей жизни? Я мог бы представить ещё десяток воспоминаний об этом, но зачем? Сам Михаил Сергеевич, при всей своей показной участливости, вряд ли был сильно обеспокоен, что те самые люди, якобы ради которых он начал перестройку, в большинстве своём призывали на его голову не благословение, а проклятия. Даже в новогоднем прощании с гражданами СССР экс-президент, упомянув о тяжёлой ситуации, тут же успокаивает главного коллективного терпилу – русский народ:

    «Кардинальные перемены в такой огромной стране, да еще с таким наследием, не могут пройти безболезненно, без трудностей и потрясений». У нас довольно долго не было повода вспоминать самого деструктивного реформатора из всех российских правителей, начинавших преобразовывать страну. Сегодня его хоронят. Теперь, когда Горбачёв из разряда современников перешёл в другую категорию – исторические персоны – мы можем произвести с ним личные расчёты, эмоционально разрядиться и понять, какой власти мы никогда, никогда, никогда не хотим. Тем не менее, земля пухом. Там его ждет совсем другой суд – и вовсе не по нашим законам.

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