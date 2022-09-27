Господь не помогает боязливым

Взгляд
27 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 08:22  |  vz.ru
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ЕС обрекает себя на деиндустриализацию

Экономику Европы спасет провал собственного плана спасения Алексей Витвицкий/РИА Новости
Еврокомиссия назвала цену отказа от российского газа и оснащения всех жилых и коммерческих домов солнечными панелями. На это потребуется более полутриллиона евро. Однако реальная цена такого шага будет намного выше. Европа рискует лишиться промышленности и превратиться в аграрный союз. Будут в этой истории и выигравшие. Подробности...
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Милонов: «Под Попасной я воевал досыльником на гаубице»

Депутат Госдумы Виталий Милонов воюет в Донбассе как доброволец с 2014-го vk.com/milonov
«Боевые действия для меня не в новинку – я уже воевал в Донбассе на 152-мм гаубице «МСТА-Б». В ходе боев меня посвятили в артиллеристы бойцы «Вагнера», поэтому теперь я продолжу защищать Россию в составе противотанковой батареи», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя свою просьбу к Минобороны разрешить ему официально участвовать в боях. Подробности...
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Армия и общество требуют мобилизации без ошибок

Мобилизации подлежат люди с военными навыками и желательно с боевым опытом Russia MOD/EYEPRESS/Reuters
Спикеры обеих палат российского парламента призвали местные власти избегать формального подхода к мобилизации, из-за чего гражданам не раз присылали повестки по ошибке. Президентский совет по правам человека попросил Минобороны исправить нарушения при призыве. Да и само ведомство Сергея Шойгу строго отчитало военкомов. Тем временем Запад пытается нагнетать тревожные настроения среди россиян, манипулируя примерами неверных действий в отношении мобилизованных. Почему крайне важно избавить мобилизацию от «перегибов на местах»? Подробности...
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Зачем США раздувают фейк о «ядерных угрозах» России Украине

США разработали план на случай применения Россией ядерного оружия, сообщил Блинкен president.gov.ua
Вашингтон разработал план действий на случай использования Россией ядерного оружия на Украине. Кроме того, в Белом доме пригрозили Москве «катастрофическими последствиями» в случае его применения. Однако в Москве от подобных планов открещиваются. Какую цель преследуют США, распространяя ложное представление о якобы «ядерных планах» России? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Господь не помогает боязливым

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Меня коробит, когда я слышу, что уезжающих называют «крысами, которые бегут». Перестаньте. Это люди. Слабые. Испуганные. Но люди. Кто-нибудь из них, возможно, передумает и вернётся назад. Мы что, отвергнем их? Подробности...

Что было бы с Россией, если бы оппозиция победила Ивана Грозного

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Выбор у нас был невелик: или власть Габсбургов, в державе которых православные славяне были людьми третьего сорта после немцев и венгров, но хотя бы могли сохранить язык и веру, или прусская тотальная ассимиляция. Подробности...

Фронт должен опираться на тылы

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Именно для этого нужна мобилизация резервистов – чтобы насытить войсками тылы. Вряд ли вновь созданные из мобилизованных граждан части сразу отправят штурмовать позиции противника. Для этого продолжают наращивать кадровые войска. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Первое признание новых границ России

Обсуждение: 7 комментариев

Обмен с Медведчуком и «азовцами»

Ложь и правда о мобилизации

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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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В Австралии прошли акции протеста против британской монархии

По всей Австралии, которая входит в состав Британского Содружества и где формально главой государства является король Великобритании, прошли акции протеста против монархии и, как говорят организаторы, расистского колониального империализма. В Мельбурне состоялась самая массовая акция – на улицы вышли тысячи людей
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Андрей Медведев

    Господь не помогает боязливым

    Андрей Медведев
    Политический обозреватель
    		27 сентября 2022, 08:20

    Который день мне пишут: что вы думаете про тех, кто бросился уезжать, испугался мобилизации?

    Для начала: я не хочу и не могу никого осуждать.

    Вы не поверите, но человек может пугаться. Имеет право на слабость. Даже мужчина. Вопрос – способен ли человек с этим страхом совладать.

    Человек имеет право не быть патриотом. Ну и давайте честно – у людей могут быть серьёзные претензии к государству, власти и чиновникам. Пока критической ситуации нет, это не вылезает. Простая схема: меня государство не трогает – я живу, как считаю нужным, и не трогаю государство.

    А теперь ситуация кардинально изменилась. И люди побежали. Оправдывая себя тем, что всегда понимали, что это и страна не та, и власть не очень. Даже как бы патриоты находят оправдания, судя по письмам: мосты не бомбят, Ургант вернулся, виновные в ошибках до сих пор не расстреляны. Поехал я.

    В действительности их гонит страх за себя, свои семьи, свое будущее. Смеяться и осуждать я не готов.  Уезжают-то люди неглупые, пассиионарные, средний класс, айтишники, люди, способные созидать в России.

    Но вообще-то претензии к государству есть и у людей, кого принято презрительно величать «ватниками». Начиная от ударов по центрам принятия решений и заканчивая вполне бытовой миграционной политикой. Тоже могли бы побежать. И тут мы приходим к основному.

    Фото: Павел Львов/РИА Новости

    Боятся все. Те, кто остался, тоже боятся. Те, кто не уехал, не то, чтобы не видят проблем. Но уезжать не позволяют личные убеждения.

    Люди, которые остаются, имеют веру в Россию. Возможно, ни на чем, кроме, собственно, убеждений, не основанную. Люди, которые остаются, также боятся и за себя, и за семьи, у них такой же стресс, как у беглецов. Они также не могут прогнозировать свою жизнь. Но есть то, что даёт им силу не бежать. Мужчины и женщины, которые остаются, обладают мужеством. Мужество – это одна из составляющих достоинства.

    Люди, которые остаются, имеют чувство долга.

    Они, в конце концов, просто не готовы ломаться перед обстоятельствами. Они не могут себе позволить, чтобы страх их раздавил.

    И вот они, точнее, мы, кто остаёмся, пытаемся справляться. Кто-то вопреки всему продолжает свой бизнес. Кто-то продолжает работать на заводе, в метро, на стройке. Кто-то идёт по мобилизации.

    Кто-то будет продолжать волонтёрить в тылу. А нам, давайте откровенно, понадобится больше сборов в помощь армии. Армия становится больше, скоро зима, чиновничья машина часто неповоротлива. Но и вот чиновники тоже остаются. Со всеми нашими претензиями к ним, но они здесь.

    Меня коробит, когда я слышу, что уезжающих называют «крысами, которые бегут». Перестаньте. Это люди. Слабые. Испуганные. Но люди. Кто-нибудь из них, возможно, передумает и вернётся назад. Мы что, отвергнем их?

    Кто-то не вернётся.  Будут и те, кто станет издалека писать разные глумливые вещи про Россию в стиле «так вам, глупому быдлу, и надо».

    В глубине же многие из них до конца жизни, возможно даже комфортной и удачной, будут помнить, как бежали, гонимые животным страхом.

    И еще. Мы годами не занимались идеологией. В какой-то момент – было же – вообще договорились до того, что она нам не нужна. А теперь удивляемся тому, что у людей нет ориентиров, нет понимания чего ради все это (я не про СВО даже, а вообще куда страна глобально-то идет) и они бегут.

    Оправдывать уезжающих я не хочу. Оно им и не к чему, они сами себе все красиво объяснили, когда бежали, оставляя свои семьи и своих женщин. Но мы все делаем выбор. 

    Одни в пользу страха. Другие в пользу мужества вопреки обстоятельствам. Это очень и очень трудный выбор. Выбор через боль и лишения.

    Но вторых гораздо больше. И хорошо. Господь не помогает боязливым.

    И возможно, так в России создаётся новое общество. Общество бесстрашных. Хотелось бы верить в это. Источник

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