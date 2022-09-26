Военнообязанным россиянам оставили открытые границы

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26 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 23:11  |  vz.ru
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ЕС обрекает себя на деиндустриализацию

Экономику Европы спасет провал собственного плана спасения Алексей Витвицкий/РИА Новости
Еврокомиссия назвала цену отказа от российского газа и оснащения всех жилых и коммерческих домов солнечными панелями. На это потребуется более полутриллиона евро. Однако реальная цена такого шага будет намного выше. Европа рискует лишиться промышленности и превратиться в аграрный союз. Будут в этой истории и выигравшие. Подробности...
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Милонов: «Под Попасной я воевал досыльником на гаубице»

Депутат Госдумы Виталий Милонов воюет в Донбассе как доброволец с 2014-го vk.com/milonov
«Боевые действия для меня не в новинку – я уже воевал в Донбассе на 152-мм гаубице «МСТА-Б». В ходе боев меня посвятили в артиллеристы бойцы «Вагнера», поэтому теперь я продолжу защищать Россию в составе противотанковой батареи», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя свою просьбу к Минобороны разрешить ему официально участвовать в боях. Подробности...
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Армия и общество требуют мобилизации без ошибок

Мобилизации подлежат люди с военными навыками и желательно с боевым опытом Russia MOD/EYEPRESS/Reuters
Спикеры обеих палат российского парламента призвали местные власти избегать формального подхода к мобилизации, из-за чего гражданам не раз присылали повестки по ошибке. Президентский совет по правам человека попросил Минобороны исправить нарушения при призыве. Да и само ведомство Сергея Шойгу строго отчитало военкомов. Тем временем Запад пытается нагнетать тревожные настроения среди россиян, манипулируя примерами неверных действий в отношении мобилизованных. Почему крайне важно избавить мобилизацию от «перегибов на местах»? Подробности...
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Зачем США раздувают фейк о «ядерных угрозах» России Украине

США разработали план на случай применения Россией ядерного оружия, сообщил Блинкен president.gov.ua
Вашингтон разработал план действий на случай использования Россией ядерного оружия на Украине. Кроме того, в Белом доме пригрозили Москве «катастрофическими последствиями» в случае его применения. Однако в Москве от подобных планов открещиваются. Какую цель преследуют США, распространяя ложное представление о якобы «ядерных планах» России? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Что было бы с Россией, если бы оппозиция победила Ивана Грозного

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Выбор у нас был невелик: или власть Габсбургов, в державе которых православные славяне были людьми третьего сорта после немцев и венгров, но хотя бы могли сохранить язык и веру, или прусская тотальная ассимиляция. Подробности...

Фронт должен опираться на тылы

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Именно для этого нужна мобилизация резервистов – чтобы насытить войсками тылы. Вряд ли вновь созданные из мобилизованных граждан части сразу отправят штурмовать позиции противника. Для этого продолжают наращивать кадровые войска. Подробности...
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Как отбивали Харьков в Великую Отечественную

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Потеря Харькова означала чувствительный удар по советской промышленности, а его обретение обратно дало бы масштабный, хоть и не мгновенный, прирост военного производства. Это понимали как русские, так и немцы. Подробности...
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Первое признание новых границ России

Обсуждение: 7 комментариев

Обмен с Медведчуком и «азовцами»

Ложь и правда о мобилизации

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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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В Австралии прошли акции протеста против британской монархии

По всей Австралии, которая входит в состав Британского Содружества и где формально главой государства является король Великобритании, прошли акции протеста против монархии и, как говорят организаторы, расистского колониального империализма. В Мельбурне состоялась самая массовая акция – на улицы вышли тысячи людей
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

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    Военнообязанным россиянам оставили открытые границы

    Вопрос об ограничении права на выезд надо рассматривать очень аккуратно, считают политики
    		   26 сентября 2022, 23:11
    Фото: Екатерина Сычков/URA.RU/ТАСС
    Текст: Олеся Отрокова

    Крымский сенатора Сергей Цеков в понедельник выступил с инициативой запретить россиянам призывного возраста выезд за границу. Но его коллеги-парламентарии высказались против такой идеи – по их мнению, от этого будет больше вреда, чем пользы. Минобороны также заявило, что ограничений на передвижение граждан нет. Кто покинул страну, испугавшись частичной мобилизации, и почему сейчас нет необходимости закрывать границу?

    Гражданам призывного возраста в нынешней ситуации нужно запретить выезд за пределы РФ. Такое предложение в комментарии РИА Новости высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его мнению, поездки за границу можно было бы разрешать по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к военной службе.

    О не единичном и, более того, организованном выезде граждан, которые могут подлежать частичной мобилизации, свидетельствует сообщение издания «Коммерсант». Источник газеты сообщил, что разработчики компьютерных игр начали эвакуировать сотрудников из страны, в том числе выкупая целые чартерные рейсы. В частности, был упомянут случай отъезда сразу ста мужчин семьями. Сотрудники игровых фирм поясняют, что две трети сотрудников – художники и дизайнеры формально не являются IT-специалистами, и следовательно не могут рассчитывать на бронь.

    Свое эмоциональное отношение к тем, кто уклоняется от службы, уезжая из страны, выразил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Когда государству нужна твоя поддержка и тебе протягивают повестку, кто ты? Нет, ты не благодарный государству и верный народу защитник. Ты обычный трус, раб своей заячьей души, бросаешь родственников, друзей, знакомых, дом, город. И никакие оправдания не смоют этот твой позор, уклонист. Ты даже трусость свою боишься признать», – подчеркнул Кадыров в своем Telegram-канале. Чеченский руководитель также назвал уклонистов «людьми второго сорта».

    Впрочем, предложение законодательно запретить или ограничить выезд из страны не нашло поддержки в Совете Федерации и Госдуме. Если запретить выезд мужчинам призывного возраста, это спровоцирует мысли о бегстве из страны, причем самыми разными путями, в том числе и нелегальными, у тех сограждан, которые и не задумывались бы об этом в спокойных условиях, считают в российском парламенте.

    «Запрет на выезд просто-напросто приведет к тому, что обдумывать идею о том, как покинуть страну, начнут и те, кто не подпадает под категории частичной мобилизации, то есть те россияне, которых сейчас призывать никто и не собирался. Да и само по себе объявление о закрытии границ вызовет панику у населения, чего точно нельзя допустить», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

    Глава комитета по молодежной политике Госдумы Артем Метелев также считает, что призыв закрыть границу для мужчин призывного возраста пока выглядит преждевременным. «Надо вначале изучить, достаточно ли уже сейчас резервистов. Исходим из того, что объявлено лишь о частичной мобилизации по соответствующим критериям: наличие боевого опыта и опыта армейской службы, наличие соответствующей военно-учетной специальности. В целом вопрос о закрытии границ следует рассматривать крайне аккуратно. Не стоит вызывать дополнительную панику в обществе. Ее и так сейчас достаточно», – посетовал глава комитета.

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    На это же обратил внимание и депутат Вассерман.  «Почему еще не стоит поднимать сейчас вопрос о закрытии границ? Уже и так возникла суета вокруг множества сообщений о нарушении президентского указа о частичной мобилизации. Повестки рассылают тем, кто явно не попадает под призыв. Это говорит о том, что наша в системе военкоматов за долгое мирное время произошел сбой и его надо устранять», – посетовал собеседник.

    Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале призвал не нагнетать ситуацию предложениями закрыть границы, и подчеркнул: законодатели должны уделить внимание другим вопросам – соцподдержке мобилизуемых россиян, и предотвращению нарушений в ходе мобилизации.  «Необходимо максимально быстро и эффективно оказывать семьям мобилизованных адресную помощь – психологическую и юридическую, так и помощь в быту, – соглашается Метелев. – А если по каким-то причинам потребуется дополнительная мобилизация, тогда можно будет говорить о закрытии границ».

    Скептически к предложению сенатора Цекова отнесся и депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Попов. «Считаю излишними призывы к закрытию границ, более того, считаю их вредными. Наши люди имеют право передвигаться так, как им угодно», – сказал Попов РИА Новости. Он также призвал не «повышать тревожность в и без того обеспокоенном обществе», и подчеркнул, что  от исполнительной власти никаких заявлений подобного рода не следовало. 

    Никакие решения о закрытии границ не принимались, чуть позже уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Заявления о якобы массовом выезде россиян за границу (чем, видимо, и было продиктовано предложение сенатора Цекова) прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Лукашенко напомнил о том, как после событий 2020 года из Белоруссии выехало несколько тысяч граждан, симпатизировавших оппозиции. Большинство из них сейчас просится назад, подчеркнул белорусский президент. Аналогичным образом будет развиваться ситуация с миграцией и сейчас, после объявления в России частичной мобилизации, заметил Лукашенко. «Пусть бегут... И эти приедут», – подчеркнул он.

     

    Окончательную ясность внесло заявление Минобороны России в понедельник вечером. «В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается», – привел ТАСС разъяснение оборонного ведомства.

    При этом заметим, что ранее, в субботу, военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров дал информацию, которая несколько отличается от сообщения Минобороны. «Мы не воспрещаем перемещение по территории субъекта, но для того, чтобы выехать за пределы РФ, необходимо в военкомате получить справку установленного образца», – приводит слова областного военкома «Российская газета». Таким образом, выезд  за границу возможен – но при обязательном наличии упомянутой справки. Кроме того, Егоров проинформировал:  «Ограничения по перемещению на территории РФ мы не устанавливали, но сотрудники ГИБДД вправе вас остановить и потребовать справку из военкомата».

    В Госдуме, тем временем, напомнили, что мобилизация носит частичный характер. «По заявлениям руководства страны, частичная мобилизация коснется 300 тысяч человек, – напомнил депутат Вассерман. – Это примерно сотая часть мобилизационного ресурса России. То есть это достаточно мало, так что большинство россиян вряд ли почувствовали себя причастными к этой призывной кампании». При этом все россияне без исключения так или иначе стали участниками того конфликта, который организован странами НАТО против России, добавил собеседник.  «Украину в нем используют как дубину против нас. Смысла бежать от этого конфликта нет», – убежден депутат.

    На то, что мобилизационный ресурс достаточен, и «в нашей стране нет дефицита в тех, кого призывают в рамках частичной мобилизации», указывает и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. «Тот, кто уехал из страны, показал свою позицию – это человек, который равнодушен к тому, что происходит в его государстве. Когда наступит пора тяжелых испытаний, такие люди окажутся крайне ненадежными», – заявил военный эксперт. 

    По его мнению, многие из тех, кто в последние дни «штурмовал» КПП на границе Казахстана, – на самом деле обладатели двойного гражданства, – например, казахского.

    «В любом случае, количество тех, кто уехал из страны, владельцев двух паспортов одновременно, – все равно гораздо меньше количества тех, кто желает служить своей стране.

    Толпы людей, пришедших в военкоматы, визуально гораздо больше, чем тех, кто бежит за границу. И опросы показывают значительное число тех, кто лично готов участвовать в СВО. Это те мужчины, что готовы идти защищать интересы Родины с автоматом в руках. Те, кто готов освобождать наших соотечественников, которые оказались в колонии под названием Украина. Эмоциональный подъем в нашей стране остается достаточно высоким», – сказал эксперт.

    В свою очередь, Вассерман напоминает, что бегство из страны не спасет от русофобских выпадов за границей. «Значительная часть тех, кто ранее уехал на Запад, столкнулись с крайне неприятными для себя обстоятельствами русофобии», – отмечает депутат.

    Вассерман уверен, что большинство тех, кто в последние дни сбежал, «вернутся обратно на родину в ближайшее время». «В первые дни после объявления о частичной мобилизации пассажиропоток из московских аэропортов увеличился на 8-12%. Но уже сегодня эти цифры пришли к обычному значению. Можно сделать вывод: все те, кто испугался мобилизации, уже скоропостижно уехали», – считает депутат.

    Также в понедельник стало известно о том, что погранслужба начала проверять покидающих Россию мужчин по спискам, которые, вероятно, предоставила система военкоматов. Так, к примеру, происходило в петербургском аэропорту Пулково, где пограничники сверялись со списками тех, на чье имя военкомы уже выписали повестки. Об этом сообщили «Фонтанка» и «Деловой Петербург». Тем, чьи фамилии обнаруживаются в списках, отказывают в пересечении границы, но при этом этих граждан не задерживают, им просто выдают уведомления о запрете покидать Россию.

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