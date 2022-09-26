Как отбивали Харьков в Великую Отечественную

На начало германского вторжения летом 1941 года Харьков был третьим городом в СССР. Крупный промышленный центр, транспортный узел. В 900-тысячном городе находилось одно из крупнейших танковых производств – Харьковский тракторный завод, выпускавший драгоценную бронетехнику. Через город проходила железнодорожная магистраль, там имелся большой бетонированный аэродром, способный принимать любые типы самолетов.

Потеря Харькова означала чувствительный удар по советской промышленности, а его обретение обратно дало бы масштабный, хоть и не мгновенный, прирост военного производства. Это понимали как русские, так и немцы. Поэтому Харьков всегда занимал важное место в военных планах противоборствующих сторон.

Держаться и выиграть время

В 1941 году Красная армия играла от обороны. Главной стратегической задачей было выдержать германский блицкриг с как можно меньшими территориальными потерями. Для последующего контрнаступления надо было опираться на как можно большую промышленную и мобилизационную базу. Но в 1941-м противник был слишком силен, и долгое время максимум что получалось делать – это ценой чудовищного напряжения сил и серьезнейших потерь задерживать его продвижение и постепенно обескровливать лучшие вражеские соединения.

Неудача обороны Киева в августе-сентябре породила огромный котел, рекордными темпами пожиравший советские армии. Эта неудача создала предпосылки для наступления немцев уже на Харьков. Основной ударной силой фашистов стала 6-я армия вермахта. Позже, на рубеже 1942 и 1943 годов, она будет уничтожена под Сталинградом.

Противник блокировал Харьков со стороны Курска уже к 1 октября. Части РККА пытались отбить обратно этот наиболее удобный путь, но тщетно – враг крепко вцепился в шоссе и железную дорогу. Пришлось возить грузы кружными путями. А возить надо было много – из города началась масштабная эвакуация промышленности. Что не получалось вывезти, минировали – мощные заряды с выставленными на длительные сроки часовыми механизмами заливали бетоном. Делалось всё, чтобы нанести немцам как можно больший урон на случай, если город будет потерян. Город при этом тщательно готовился к обороне, но помешала общая ситуация на фронтах – 15 октября успехи немцев заставили начать отвод основных сил из города. К 20 октября, когда противник вышел к окраинам Харькова, в нем оставался лишь сравнительно немногочисленный гарнизон. Но даже он пытался действовать активно и при каждом удобном случае атаковать. Однако предотвратить подготовку штурма эти атаки не смогли – развернув артиллерию, немцы приступили к нему 23 октября. Город продержался до позднего вечера 25 октября, когда подразделения РККА отошли за реку Северский Донец.

Головокружение от успехов

В новом 1942 году обстановка на фронтах была уже совсем другой. Вермахт остановили под Москвой. Красная армия перешла в контрнаступление. Отбросить противника на сотню-другую километров от столицы было мало – и русским, и немцам понятным образом приходила в голову аналогия с 1812 годом. Казалось, стоит чуть нажать на врага, и он, истощенный, посыплется сам. Но вышло совсем не так. Наше контрнаступление выдохлось к марту, но продолжающие поступать в распоряжение Ставки резервы оставляли возможность перелома ситуации.

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Гипотетический успех под Харьковом позволял Красной армии отрезать, прижать к Азовскому морю и уничтожить целую группу армий «Юг». Это был слишком заманчивый приз, чтобы не попробовать его добыть – и в мае 1942 года РККА, подготовившись, начала дерзкое наступление. Но 1942 год еще не был 1944-м. Уровень управления войсками, а также качество и оснащение подготовленных соединений не позволяли наносить глубокие удары и окружать целые группы армий, как это случится, например, в ходе операции «Багратион» два года спустя.

Не успев вовремя выполнить все задачи по прорыву и окружению, наступающие советские дивизии завязли и сами стали объектом вражеского контрудара. К сожалению, успешного. В результате 27 мая наступающие части РККА попали в котел. Вырваться из него титаническими усилиями получилось лишь десятой части окруженных. Красная армия потеряла 170 тысяч человек, а Харьков так и остался в руках немцев. В результате этой неудачи противник смог перейти к изначально очень успешному летнему наступлению в попытке дотянуться до кавказской нефти. Но эта дорога в итоге привела немцев к Сталинграду.

Сорванное освобождение

Когда Сталинградская битва завершилась уничтожением одной из крупнейших германских полевых армий, РККА бросилась в наступление. И вновь на пути стоял Харьков, который, как думало советское командование, теперь точно получится вернуть окончательно. Красная армия приступила к штурму города 15 февраля 1943 года. Оборонявшие его части СС не стали усердствовать, предпочтя оставить город на следующий день, чтобы не попасть в окружение. Паулюс сдался лишь пару недель назад, и никто не хотел повторять его судьбу.

Обороной немцев под Харьковом руководил фельдмаршал Манштейн. Не сумев ранее спасти 6-ю армию под Сталинградом, теперь он показал себя лучше. Немцы смогли зацепиться за естественные препятствия вроде реки Миус и остановить советское наступление, а затем и нанести контрудар. В окружение попал ряд советских кавалерийских и танковых частей. А враг тем временем уже вновь шел на Харьков. Бои за многострадальный город шли с 12 по 15 марта. В их ходе советские подразделения в Харькове попали в окружение, но большая часть в итоге успешно прорвалась к своим. Но Харьков вновь был потерян. А вскоре после него противник захватил и Белгород.

Без нацистов на семьдесят лет

Летом 1943 года случилось нечто невообразимое по меркам Красной армии – Ставка добровольно отдала противнику инициативу. Разведка заявляла, что точно знает, где немцы планируют наступать – на Курской дуге. РККА решила сыграть от обороны, заранее подготовив позиции и измотав неприятеля. Все это было нужно для того, чтобы самим перейти в наступление, но на более выгодных условиях. Так оно в итоге и получилось – летом 1943-го германские войска сточили зубы о советскую оборону, и противники поменялись местами.

Наступление русских стартовало в начале августа. Практически сразу же советские войска вернули Белгород. 17 августа настал и черед Харькова – Красная армия вступила в уличные бои. На протяжении всего наступления РККА немцы, как и во всех предыдущих случаях, пытались наносить контрудары. Только в этот раз они не могли набрать необходимую силу – танковые и моторизованные части были надорваны попытками наступать под Курском. На этот раз все вражеские атаки успешно отбивались Красной армией. В войне и правда наступил коренной перелом.

Отбив атаки маневренных частей, овладеть городом было делом техники. Харьков окончательно освободили 30 августа. Несмотря на многочисленные неудачи за годы попыток, русские все же вернули свой город. Нацистское правление в Харькове прекратилось на долгие семь десятков лет.