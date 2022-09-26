Как отбивали Харьков в Великую Отечественную

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26 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 09:23  |  vz.ru
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ЕС обрекает себя на деиндустриализацию

Экономику Европы спасет провал собственного плана спасения Алексей Витвицкий/РИА Новости
Еврокомиссия назвала цену отказа от российского газа и оснащения всех жилых и коммерческих домов солнечными панелями. На это потребуется более полутриллиона евро. Однако реальная цена такого шага будет намного выше. Европа рискует лишиться промышленности и превратиться в аграрный союз. Будут в этой истории и выигравшие. Подробности...
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Милонов: «Под Попасной я воевал досыльником на гаубице»

Депутат Госдумы Виталий Милонов воюет в Донбассе как доброволец с 2014-го vk.com/milonov
«Боевые действия для меня не в новинку – я уже воевал в Донбассе на 152-мм гаубице «МСТА-Б». В ходе боев меня посвятили в артиллеристы бойцы «Вагнера», поэтому теперь я продолжу защищать Россию в составе противотанковой батареи», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя свою просьбу к Минобороны разрешить ему официально участвовать в боях. Подробности...
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Армия и общество требуют мобилизации без ошибок

Мобилизации подлежат люди с военными навыками и желательно с боевым опытом Russia MOD/EYEPRESS/Reuters
Спикеры обеих палат российского парламента призвали местные власти избегать формального подхода к мобилизации, из-за чего гражданам не раз присылали повестки по ошибке. Президентский совет по правам человека попросил Минобороны исправить нарушения при призыве. Да и само ведомство Сергея Шойгу строго отчитало военкомов. Тем временем Запад пытается нагнетать тревожные настроения среди россиян, манипулируя примерами неверных действий в отношении мобилизованных. Почему крайне важно избавить мобилизацию от «перегибов на местах»? Подробности...
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Цены на электричество убивают литовскую экономику

Литовская промышленность резко сокращается PanPac Engineering A/S/YouTube
«У нас нет другого выхода, кроме как прекратить деятельность». Такими словами руководители литовских фирм и промышленных предприятий комментируют происходящее прямо сейчас в экономике этой страны. Заводы и фабрики закрываются друг за другом. В чем причина этих событий и почему зимой, скорее всего, будет еще хуже?  Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Как отбивали Харьков в Великую Отечественную

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Потеря Харькова означала чувствительный удар по советской промышленности, а его обретение обратно дало бы масштабный, хоть и не мгновенный, прирост военного производства. Это понимали как русские, так и немцы. Подробности...

С какими словами Россия вступала в битвы

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Сталинские слова «братья и сестры» сделали для Победы больше, чем все американские поставки по ленд-лизу. Не нужно было говорить или писать: «Мы, Божией милостью самодержец…» – жизнь дала другие, созвучные времени формулировки. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Суверенитет и непрерывность истории – две главные ценности президента Путина

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Даже частичная утрата суверенитета всегда в нашей истории заканчивалась падением страны в пропасть и страшными жертвами, которые приходилось приносить, чтобы выкарабкаться из кризиса. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
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Первое признание новых границ России

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Обмен с Медведчуком и «азовцами»

Ложь и правда о мобилизации

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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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В Австралии прошли акции протеста против британской монархии

По всей Австралии, которая входит в состав Британского Содружества и где формально главой государства является король Великобритании, прошли акции протеста против монархии и, как говорят организаторы, расистского колониального империализма. В Мельбурне состоялась самая массовая акция – на улицы вышли тысячи людей
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В Лондоне прошли похороны Елизаветы II

В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Тимур Шерзад

    Как отбивали Харьков в Великую Отечественную

    Тимур Шерзад
    журналист
    		26 сентября 2022, 09:00

    На начало германского вторжения летом 1941 года Харьков был третьим городом в СССР. Крупный промышленный центр, транспортный узел. В 900-тысячном городе находилось одно из крупнейших танковых производств – Харьковский тракторный завод, выпускавший драгоценную бронетехнику. Через город проходила железнодорожная магистраль, там имелся большой бетонированный аэродром, способный принимать любые типы самолетов.  

    Потеря Харькова означала чувствительный удар по советской промышленности, а его обретение обратно дало бы масштабный, хоть и не мгновенный, прирост военного производства. Это понимали как русские, так и немцы. Поэтому Харьков всегда занимал важное место в военных планах противоборствующих сторон. 

    Держаться и выиграть время

    В 1941 году Красная армия играла от обороны. Главной стратегической задачей было выдержать германский блицкриг с как можно меньшими территориальными потерями. Для последующего контрнаступления надо было опираться на как можно большую промышленную и мобилизационную базу. Но в 1941-м противник был слишком силен, и долгое время максимум что получалось делать – это ценой чудовищного напряжения сил и серьезнейших потерь задерживать его продвижение и постепенно обескровливать лучшие вражеские соединения.

    Неудача обороны Киева в августе-сентябре породила огромный котел, рекордными темпами пожиравший советские армии. Эта неудача создала предпосылки для наступления немцев уже на Харьков. Основной ударной силой фашистов стала 6-я армия вермахта. Позже, на рубеже 1942 и 1943 годов, она будет уничтожена под Сталинградом.

    Противник блокировал Харьков со стороны Курска уже к 1 октября. Части РККА пытались отбить обратно этот наиболее удобный путь, но тщетно – враг крепко вцепился в шоссе и железную дорогу. Пришлось возить грузы кружными путями. А возить надо было много – из города началась масштабная эвакуация промышленности. Что не получалось вывезти, минировали – мощные заряды с выставленными на длительные сроки часовыми механизмами заливали бетоном. Делалось всё, чтобы нанести немцам как можно больший урон на случай, если город будет потерян. Город при этом тщательно готовился к обороне, но помешала общая ситуация на фронтах – 15 октября успехи немцев заставили начать отвод основных сил из города. К 20 октября, когда противник вышел к окраинам Харькова, в нем оставался лишь сравнительно немногочисленный гарнизон. Но даже он пытался действовать активно и при каждом удобном случае атаковать. Однако предотвратить подготовку штурма эти атаки не смогли – развернув артиллерию, немцы приступили к нему 23 октября. Город продержался до позднего вечера 25 октября, когда подразделения РККА отошли за реку Северский Донец. 

    Головокружение от успехов

    В новом 1942 году обстановка на фронтах была уже совсем другой. Вермахт остановили под Москвой. Красная армия перешла в контрнаступление. Отбросить противника на сотню-другую километров от столицы было мало – и русским, и немцам понятным образом приходила в голову аналогия с 1812 годом. Казалось, стоит чуть нажать на врага, и он, истощенный, посыплется сам. Но вышло совсем не так. Наше контрнаступление выдохлось к марту, но продолжающие поступать в распоряжение Ставки резервы оставляли возможность перелома ситуации.

    Гипотетический успех под Харьковом позволял Красной армии отрезать, прижать к Азовскому морю и уничтожить целую группу армий «Юг». Это был слишком заманчивый приз, чтобы не попробовать его добыть – и в мае 1942 года РККА, подготовившись, начала дерзкое наступление. Но 1942 год еще не был 1944-м. Уровень управления войсками, а также качество и оснащение подготовленных соединений не позволяли наносить глубокие удары и окружать целые группы армий, как это случится, например, в ходе операции «Багратион» два года спустя.

    Фото: Егоров Анатолий/ТАСС

    Не успев вовремя выполнить все задачи по прорыву и окружению, наступающие советские дивизии завязли и сами стали объектом вражеского контрудара. К сожалению, успешного. В результате 27 мая наступающие части РККА попали в котел. Вырваться из него титаническими усилиями получилось лишь десятой части окруженных. Красная армия потеряла 170 тысяч человек, а Харьков так и остался в руках немцев. В результате этой неудачи противник смог перейти к изначально очень успешному летнему наступлению в попытке дотянуться до кавказской нефти. Но эта дорога в итоге привела немцев к Сталинграду.

    Сорванное освобождение

    Когда Сталинградская битва завершилась уничтожением одной из крупнейших германских полевых армий, РККА бросилась в наступление. И вновь на пути стоял Харьков, который, как думало советское командование, теперь точно получится вернуть окончательно. Красная армия приступила к штурму города 15 февраля 1943 года. Оборонявшие его части СС не стали усердствовать, предпочтя оставить город на следующий день, чтобы не попасть в окружение. Паулюс сдался лишь пару недель назад, и никто не хотел повторять его судьбу.

    Обороной немцев под Харьковом руководил фельдмаршал Манштейн. Не сумев ранее спасти 6-ю армию под Сталинградом, теперь он показал себя лучше. Немцы смогли зацепиться за естественные препятствия вроде реки Миус и остановить советское наступление, а затем и нанести контрудар. В окружение попал ряд советских кавалерийских и танковых частей. А враг тем временем уже вновь шел на Харьков. Бои за многострадальный город шли с 12 по 15 марта. В их ходе советские подразделения в Харькове попали в окружение, но большая часть в итоге успешно прорвалась к своим. Но Харьков вновь был потерян. А вскоре после него противник захватил и Белгород. 

    Без нацистов на семьдесят лет

    Летом 1943 года случилось нечто невообразимое по меркам Красной армии – Ставка добровольно отдала противнику инициативу. Разведка заявляла, что точно знает, где немцы планируют наступать – на Курской дуге. РККА решила сыграть от обороны, заранее подготовив позиции и измотав неприятеля. Все это было нужно для того, чтобы самим перейти в наступление, но на более выгодных условиях. Так оно в итоге и получилось – летом 1943-го германские войска сточили зубы о советскую оборону, и противники поменялись местами.

    Наступление русских стартовало в начале августа. Практически сразу же советские войска вернули Белгород. 17 августа настал и черед Харькова – Красная армия вступила в уличные бои. На протяжении всего наступления РККА немцы, как и во всех предыдущих случаях, пытались наносить контрудары. Только в этот раз они не могли набрать необходимую силу – танковые и моторизованные части были надорваны попытками наступать под Курском. На этот раз все вражеские атаки успешно отбивались Красной армией. В войне и правда наступил коренной перелом.

    Отбив атаки маневренных частей, овладеть городом было делом техники. Харьков окончательно освободили 30 августа. Несмотря на многочисленные неудачи за годы попыток, русские все же вернули свой город. Нацистское правление в Харькове прекратилось на долгие семь десятков лет. 

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