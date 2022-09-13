Почему россиян тронула смерть королевы Елизаветы

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13 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 09:10  |  vz.ru
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Что ждет экономику России после удачного 2022 года

На сколько хватит экономической устойчивости России Ведомости/ТАСС
Удивительная устойчивость российской экономики в этом году дает надежду на то, что и в следующем году ситуация будет не хуже. Российские ведомства готовят свои сценарии развития событий. Удастся ли российской экономике удивлять Запад два года подряд? Подробности...
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Выборы подтвердили консолидацию избирателей вокруг власти

Трехдневная система выборов доказывает свою актуальность в России Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
РИА Новости
В 82 регионах России завершились региональные и муниципальные избирательные кампании. ЦИК назвал их «скучноватыми» с точки зрения количества нарушений, а эксперты отмечают зрелость российской электоральной системы, успешно проведшей выборы во время спецоперации. Повлияла ли внешняя повестка на ход голосования? И за счет чего «Единой России» удалось обойти своих конкурентов?  Подробности...
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Украина готовит новую провокацию под Изюмом

Занявшие Харьковщину украинские силовики терроризируют местное население State Security Service of Ukraine/REUTERS
На Москву вновь посыпались обвинения со стороны Киева, который утверждает, что российские военные якобы устраивали пытки и массовые убийства населения в Харьковской области. Все указывает на то, что Украина в находившихся под контролем России населенных пунктах области готовит повторение провокации по образцу Бучи – с предъявлением трупов «жертв оккупации». На роль жертв неонацисты определили сторонников России.  Подробности...
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Почему солнечные батареи проигрывают российскому газу

Солнечные батареи на крышах – сегодня модная технология Bernd Thissen/dpa/Global Look Press
В странах Запада повторяют, что избавиться от зависимости от российского газа им поможет так называемый зеленый переход – то есть новые технологии получения энергии. Например, с помощью ветряков или солнечных батарей. Однако воплотить эту мечту невозможно ни физически, ни финансово – и вот почему. Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Почему россиян тронула смерть королевы Елизаветы

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Людей привлекает сам институт монархии – человек, увенчанный короной, вокруг которого собираются его верные. Что же заставляет людей испытывать смутную тоску по монархии и тянуться к ней даже в такой стертой и выцветшей форме, как британский королевский дом? Подробности...

У западных политиков отключилась совесть

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Когда речь идет об интересах русских, совесть у представителей «цивилизованного мира» отключается. Но по мере ослабления западной гегемонии категория совести обретет достойное место в международной жизни. А иначе не было бы смысла менять систему мироустройства. Подробности...
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Чтобы нормально работать, надо всю жизнь учиться

Павел Свистунов
Павел Свистунов, заместитель директора Национального агентства развития квалификаций
Традиционная система образования не поспевает за стремительно меняющейся реальностью. Цикл жизни некоторых профессий сокращается до минимума, так что пока вузы и колледжи готовят по ним студентов, спрос на таких специалистов исчезает. Подробности...
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Сборная России по футболу возвращается в игру

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Русская память о Елизавете II

С «зерновой сделкой» пора кончать

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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?
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Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
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    Почему россиян тронула смерть королевы Елизаветы

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		13 сентября 2022, 08:58

    Кончина королевы Елизаветы вызвала немалый интерес в русской Сети – интерес, который породил недоуменные вопросы. Почему люди у нас так внимательно относятся к естественной смерти очень пожилой женщины в чужой стране, отношения с которой носят откровенно враждебный характер?

    Многие – в том числе, в самой Британии – говорят о том, что монархия – это бессмысленный и паразитарный институт, совершенно впустую проедающий деньги налогоплательщиков, аристократия – кучка вырожденцев, пережиток темных времен, которому нечего делать в современном мире. Королевской семье охотно припоминают очевидно невысокий нравственный облик ряда ее членов, и скандалы, которые радостно тиражирует бульварная пресса.

    Конечно, о королевской семье, и о британской монархии в целом можно сказать много нелицеприятного; об этом много говорили всегда, а сейчас особенно. Но людей все равно привлекает сам институт монархии – человек, увенчанный короной, вокруг которого собираются его верные. Что же заставляет людей испытывать смутную тоску по монархии – и тянуться к ней даже в такой стертой и выцветшей форме, как британский королевский дом?

    Монархия переводится – «власть одного», и в истории возникал соблазн сравнивать диктаторов ХХ века с «царями». Однако диктатор – это фигура противоположная монарху. Диктатор приходит к власти обычно в результате смуты, и исповедует идеологию, провозглашающую радикальную переделку общества. Монархия исходит из совершенно иных взглядов на мир. Она укоренена в истории, а не в революции, в религии, а не в идеологии. Монархия связанна с определенным символизмом – и определенным идеалом.

    Для нашего времени характерна утрата символического восприятия – пожилая женщина не более чем просто старушка, корона не больше, чем непонятная и раздражающая мишура. Но за этими символами стоит нечто важное – царское достоинство и призвание человека, идеал власти как служения. Про демократически избранных лидеров говорят, что они – «наемные управляющие». Предполагается, что «народ-наниматель» может уволить их на следующих выборах. Можно спорить о том, насколько правдоподобна сама эта картина – но лучше обратить внимание на стоящие за ней представления. Наемного сотрудника не связывают с нанявшими его людьми отношения долга и верности; его можно заменить другим, и сам он может найти себе другую работу.

    Фото: Alastair Grant/AP/ТАСС

    Монарх – не «наемный управляющий». Он царь, и его власть есть служение, в подражание Царю Небесному, который «не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мар.10:45). Царь пребывает со страной в отношениях завета – пожизненного союза, который связывает обе стороны священными обязательствами, «пока смерть не разлучит их». Он правит не потому, что та или иная конфликтующая группировка поставила своего человека в ходе выборов – а потому, что он законный наследник престола, род которого укоренен в истории страны. Были ли реальные, исторические монархи на высоте своего призвания? Нет; люди никогда не на высоте своего призвания. Но идеал задает ориентиры, а не констатирует реальность. Вы не можете хватать с неба звезды; но вы можете по ним ориентироваться.

    Английский писатель Клайв Льюис писал в 1952 году, когда королева всходила на престол: «Здесь не очень прониклись волшебной, сказочной атмосферой этой коронации. Присутствовавших на церемонии больше всего впечатлило то, что сама Королева была как будто совершенно ошеломлена таинственной стороной этого действа. И благодаря этому все они пережили ощущение (как его описать!) – благоговения – сострадания – воодушевления – тайны. Бремя огромной тяжелой короны на этой маленькой юной головке становится символом положения человечества как такового: оно призвано Богом быть Его наместником и первосвященником на земле, но чувствует свое несоответствие этой высокой роли. Господь словно бы говорит: «В моей неизреченной любви я возлагаю на тебя, прах земной, славу и риск и ответственность, превосходящие твое понимание». Понимаешь, что я имею в виду? Мы ничего не поймем, если не почувствуем, что все мы были увенчаны, и увенчание это, при всем своем великолепии, полно трагедии».

    Конечно, в наши дни за этим символом и идеалом трудно углядеть какую-либо реальность – как в Великобритании, так и где-либо еще. Клятва нового монарха Карла II «защищать веру» – это не больше, чем старинная формула, которая ничего не обозначает, а вера современной англиканской Церкви привела бы в глубокое недоумение даже ее же иерархов 1952 года. Но в нем есть указание на смысл, который можно вспомнить – когда-то все это что-то означало. Как в разрушенной церкви когда-то пел хор и люди собирались, чтобы совершить что-то очень важное для них.

    Конечно, монархическое общество опиралось на неравенство – в нем существовали сословия, хотя границы между ними и не были непроницаемыми – дворянство можно было приобрести усердной службой. Но неравенство неизбежно в любом обществе; а попытки искоренить его приводили к обществу бедному, несвободному, и все равно неравному. В наши дни кто-то все равно оказывается в привилегированном положении – рождается в богатой семье, обладая всеми ресурсами и связями для прекрасной карьеры, с наилучшими возможностями для образования.

    И вот аристократы – это не просто люди, которые в силу случайности рождения унаследовали сословные привилегии. Это люди, которые твердо знают, что кому многое дано, с того многое и спросится, а положение обязывает. Это те, кто культивирует чувство ответственности и самодисциплину. Отвергая и высмеивая монархическую и аристократическую этику, мы получаем не равенство – мы получаем неравенство без этики.

    Мы едва ли можем говорить о возрождении монархии в России – слишком много всего разрушено, слишком тщательно выжигался культурный слой. Но мы можем вспомнить о ценностях, которые стоят за монархией – достоинстве, верности и служении. Они нам еще пригодятся.

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