Никакой шоу-бизнес нам не нужен

Взгляд
24 августа, среда  |  Последнее обновление — 13:08  |  vz.ru
Разделы

Зачем «Яндекс» и VK устроили большой обмен

«Яндекс» отказывается от «Новостей» ради сервиса доставки еды Антон Новодережкин/ТАСС
Обмен активами между «Яндексом» и VK называют крупнейшей по масштабу сделкой в российском IT. Перераспределив активы, компании показали свои стратегические приоритеты. Однако является ли сделка одинаково выгодной для обеих сторон?  Подробности...
Перейти в раздел…

Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
Перейти в раздел…

«Это уже агония». Освобожденные территории восстанавливают мирную жизнь под обстрелами

Перед отступлением из Изюма украинские танки расстреляли и обрушили жилой дом Дмитрий Винник
Изюм, Купянск, Волчанск, Великий Бурлук. Все это – города, освобожденные в Харьковской области Украины российской армией. Как работают там сегодня добровольцы из России, как живут местные жители, восстанавливают разрушенное и что думают об украинских военных – рассказывает корреспондент газеты ВЗГЛЯД, побывавший на месте событий. Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Москва решила дать Молдавии поблажку

На фоне протестов положение президента Майи Санду становится все более шатким Дмитрий Осматеско/РИА Новости
Хотя в украинском конфликте Молдавия заняла жесткую антироссийскую позицию, Газпром все же пошел на уступки Кишиневу и отложил очередной платеж за газ. Великодушный жест адресован отнюдь не президенту Майе Санду, а рядовым молдаванам. Впрочем, предупреждают в Госдуме, если российская армия приблизится к Молдавии со стороны Одессы, разговор с Санду пойдет в совсем другом ключе. Подробности...
Перейти в раздел…

Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
Перейти в раздел…

Никакой шоу-бизнес нам не нужен

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Шоу-бизнес имеет очень слабые корни в российской культуре. Зато, напротив, очень логично и естественно вырастает из европейских средневековых практик. Дело в том, что западный шоу-бизнес есть прямой продолжатель «цирка уродов» на ярмарках в европейских городах. Подробности...

Доллар заменит единая валюта БРИКС

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Несмотря на растущую популярность юаня, говорить о стремительной дедолларизации финансовой системы России с последующей ее юанизацией пока рано. Тому есть несколько причин. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Почему люди верят астрологам

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Акции астрологов и гадалок особенно растут в смутные и пугающие времена. Представление (сколь угодно иллюзорное) что они знают, что ожидает их за поворотом, помогает людям как-то облегчить мучительное беспокойство. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
Перейти в раздел…

Когда замерзнет Европа

Зачем украинцы обстреливают АЭС

За что в США ценили Гитлера

Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
Подробности...

В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
Подробности...

В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
  • Скорее, сплотила

  • Скорее, разобщила

  • Затрудняюсь ответить
Изменилось ли ваше отношение к ГКЧП с августа 1991 года?
  • Да, улучшилось

  • Да, ухудшилось

  • Нет, не изменилось
Вы делаете домашние заготовки на зиму?
  • Да, потому что это вкусно

  • Да, ради экономии

  • Нет, проще все купить в магазине

  • Нет, я не умею
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: При попытке скрытного вторжения в Херсонскую область уничтожены более 80 морпехов ВСУ
    Глава администрации запорожской Михайловки погиб в результате теракта У Ройзмана при обыске нашли визитку экс-главы СБУ Польша отказалась поставлять нефть в Германию Германия и Канада договорились о поставках водородного топлива
    Шойгу объяснил замедление темпов наступления в ходе СВО Киев назвал «усталость» Запада от конфликта одной из главных угроз Украине В Китае назвали глупыми попытки Запада представить Украину «добром» Эксперт предсказал «эффект домино» при отказе ряда стран от доллара
    Шойгу заявил о расправе Киева над пленными солдатами ВСУ из-за боязни разоблачений США предупредили Украину о риске потерять весь юг и левобережье Днепра В Турции придумали условие возвращения Крыма в состав Украины Бывший учитель воскресной школы убил настоятеля храма в Подмосковье из-за ученицы

    Главная тема


    Зачем Москва решила дать Молдавии поблажку

    массированные удары


    Украинский военный рассказал об «эпидемии паники» в ВСУ

    поставки нефти


    Эксперт указал на дерзкую попытку Польши обвалить экономику Германии

    роль «человека-загадки»


    Захарова сравнила Лиз Трасс с Остином Пауэрсом

    Видео

    громкое дело


    Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

    взрывы на военном аэродроме


    Как бороться с украинскими диверсантами

    альтернатива российскому газу


    Германия просит у Канады невозможного вместо жизненно важного

    принудительная эвакуация


    Киев превращает жителей Донбасса в бездомных

    НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ


    Как Россия восстанавливалась после краха СССР

    эскалация противостояния


    Тимофей Бордачёв: Как относиться к угрозе пятой статьи НАТО

    пора просыпаться


    Игорь Караулов: Мы находимся на линии огня

    не валяйте дурака


    Захар Прилепин: Письмо Ксении Собчак

    на ваш взгляд


    Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
    Герман Садулаев

    Никакой шоу-бизнес нам не нужен

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		24 августа 2022, 12:20

    Какой шоу-бизнес нам нужен? Этот вопрос особенно остро встал с началом спецоперации на Украине. Когда, как ожидалось, наши звезды массовой культуры поддержат свою страну, а они, скажем так, поддержали, но не все и не сразу. А некоторые, наоборот, «испугались» и даже временно улетели в Израиль.

    Однако искренний ответ на этот вопрос может быть только один: никакой. Никакой шоу-бизнес нам не нужен. И дело не в спецоперации. Дело в том, что в шоу-бизнесе мы всегда будем заниматься «импортозамещением» и никогда не сможем создать чего-то ценного и оригинального. Наши поп-певички и поп-певцы всегда будут бледной копией западных звезд. Наши «коммерческие фильмы» – более или менее (чаще менее) удачное подражание голливудским блокбастерам. Наши шоу слизаны с европейских и американских прототипов. Так было, есть и будет. И решения этой проблемы нет. В парадигме шоу-бизнеса мы всегда отстающие, догоняющие, подражающие, копирующие.

    Потому что шоу-бизнес имеет очень слабые корни в российской культуре. Почти никаких корней. Зато, напротив, очень логично и естественно вырастает из европейских средневековых практик. Дело в том, что западный шоу-бизнес есть прямой продолжатель «цирка уродов» на ярмарках в европейских городах.

    В европейских городах на протяжении веков проводились ярмарки. Ярмарки предусматривали «культурно-развлекательную» программу. Это были шуты, скоморохи, музыканты – такие и на Руси выступали. Однако весьма специфическим европейским «культурно-массовым» развлечением было посещение «цирка уродов». Показывали, например, бородатую женщину. Карликов. Инвалидов со всевозможными патологиями. Люди смотрели и смеялись.

    Нам трудно понять, что смешного в созерцании инвалида. На Руси калеки становились скорее юродивыми, им подавали из сострадания, а иногда из страха (бытовали представления, что калеки ближе к Богу и могут благословить или проклясть даже царя). Но чтобы смотреть и забавляться – ха-ха-ха, вот урод, калека! – это было как-то не очень распространено. А в Европе – за милую душу. Но надо развиваться! Смотреть на бородатую женщину «прикольно», но долго ли на нее будет смотреть зритель? Отвлечется, уйдет и денег не заплатит. Поэтому лучше, если бородатая женщина будет не просто сама себя демонстрировать, а, например, споет. Или станцует. Или споет и станцует. Ничего не напоминает? Ах, да – «Евровидение». Как было в Средневековье, так и осталось.

    Фото: Иванов Олег/ТАСС

    Поп-звезда почти обязательно должна быть фриковатой, стремиться «хайпануть» на скандалах, вызывающе одеваться и выглядеть и распространять слухи о своей «необычной» судьбе и ориентации. Просто красиво петь – это не про шоу-бизнес.

    Но есть ли другая версия массовой культуры? Да, есть. Это то, что в советские времена называлось эстрадой. Эстрада и шоу-бизнес различаются по своему генезису. Шоу-бизнес происходит от «цирка уродов» на ярмарке, а эстрада – младшая сестра классического театра. Да, эстрада – это театр. Простой, массовый, популярный, но театр. А значит, предполагается некоторая степень цензуры – эстетической и этической. Ты не можешь в нормальном театре показывать всё, что угодно. Конечно, в западной культуре стали делать и театр частью шоу-бизнеса, но изначально это не так.

    Советская эстрада наследовала русскому театру, была близка французской эстраде, но родственно близка, а не эпигонски. У ее истоков стояли Александр Вертинский, Клавдия Шульженко, Марк Бернес. Она была выдержана, академична и аристократична. Максимальным фриком (да и то в последнее время) был Валерий Леонтьев. А Владимир Высоцкий и Булат Окуджава со своими песнями прекрасно вписывались в эстраду (и, кстати, не случайно оба были связаны с театром).

    Когда начал появляться так называемый русский рок, что-то из него тоже вписалось в эстраду («Машина времени», но лучший пример – «Земляне»), а что-то не вписалось. И дело было не столько в том, что жестокое ЛИТО и КГБ цензурировали тексты на предмет антисоветчины. Скорее, организаторы эстрады почувствовали нечто чуждое, нечто про шоу-бизнес. Поэтому главная претензия к рокерам была: почему вы такие фрики? Почему бы вам не одеваться нормально, прилично, эстрадно? Зачем устраивать из каждого концерта скандал?

    Однако скандал – это и есть принцип шоу-бизнеса. Уроды и скандалы – вот что продается в рамках шоу-бизнеса, а не песни и не музыка. Возможно, партийным кураторам следовало быть помягче и не отталкивать молодежь запретом рок-музыки. Но сейчас мы понимаем, что рациональное зерно в претензиях кураторов наличествовало.

    Что же нам делать сейчас? Едва ли мы можем «отменить» шоу-бизнес. В СССР было только радио и телевидение, а сейчас есть интернет, и пользователь сам найдет себе исполнителей по вкусу. А вкусы эти в массовом масштабе, увы, невысокие. Но разве мы обязаны поддерживать и спонсировать балаганную культуру на государственном уровне?

    Я сейчас не говорю о поп-певцах и всяческих рэперах, которых слушает молодежь в интернете, я о том, кого приглашают выступать, условно говоря, в Кремлевском дворце. Так вот. Раньше у нас официальной эстрадой были Лев Лещенко и Иосиф Кобзон. А сейчас на их месте Филипп Киркоров и Николай Басков. Но это не равнозначная замена. Киркоров – это не Кобзон. Киркоров – представитель шоу-бизнеса. Кобзон был ветераном советской эстрады, классическим, академическим в некотором смысле певцом.

    Настоящей эстрады, как музыкального театра, почти совсем не осталось. Вместо нее на сцену заползли пернатые существа из шоу-бизнеса. Вот это мы можем и должны изменить. Господдержку, официальное признание, ордена должны получать деятели настоящего искусства (такого, как эстрада, например), а не шоу-бизнеса. А искусство подразумевает и внутреннюю цензуру (этическую и эстетическую), и гражданскую позицию.

    Посмотрим, кого мы снова увидим на «Голубом огоньке».

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •