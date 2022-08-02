«Звезды» уже никому не нужны

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2 августа, вторник  |  Последнее обновление — 11:55  |  vz.ru
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Сколько заработает Россия на обвале газового экспорта

Экспорт российского газа в Европу падает, но доходы России только растут Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Свежие данные Газпрома показывают, что падение добычи и экспорта российского газа усиливается – Европа все меньше покупает нашего топлива. Но бить тревогу еще рано, ведь самому Газпрому и российскому бюджету такая ситуация сулит определенные выгоды. Какие именно? Подробности...
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Россия бросает вызов господству США в Мировом океане

Морская доктрина России – это ответ на амбиции США в Арктике Владимир Астапкович/РИА Новости
В день Военно-морского флота России президент Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину. Предыдущий документ действовал семь лет и, как указывают эксперты, потерял свою актуальность. На какие положения новой доктрины стоит обратить внимание? Как ее принятие отразится на развитии флота и что означает для мира новая морская политика России?  Подробности...
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Как Россия подготовит Донбасс и юг Украины к зиме

Районы, пострадавшие во время спецоперации, оперативно восстанавливаются SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС
Предстоящую зиму жители освобожденных городов Донбасса должны встретить в достойных условиях. Такое распоряжение отдал Владимир Путин, напомнив, что ход спецоперации для простых людей связан с издержками. Как скоро жители освобожденных территорий заживут с российским уровнем комфорта? Подробности...
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Китай и Америка готовы начать войну из-за женщины

Упорство Нэнси Пелоси привело США и Китай на грань войны Zuma/ТАСС
США направили к Тайваню группировку во главе с атомным авианосцем «Рональд Рейган». Там ее уже ждет армия Китая с новейшей военной техникой и лозунгом «Встретим врага во всеоружии!» Так две супердержавы подготовились к визиту на Тайвань главы Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Дойдет ли дело до военного столкновения крупнейших мировых держав? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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«Звезды» уже никому не нужны

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В течение одного-двух поколений положение артистического сословия вернется к историческому статус-кво – оно будет творить и развлекать, но никому и в голову не придет воспринимать его представителей как авторитетов в общественно-политических вопросах. Подробности...

Что такое Святая Русь

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Это не значит, что после киевского Крещения все русские люди были святыми – до этого всегда было очень далеко. Это не означает святости тех или иных государств – у государств со святостью обычно совсем плохо. Подробности...

Косово открыло россиянам глаза на Запад

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Ошибка США была в том, что, бомбя Сербию, они показали свою ненависть, а мы увидели и поняли ее правильно, ведь они возненавидели сербов за то, что сербы похожи на нас. Это была лишь частичка великой ненависти Запада к России. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Байден шлет России ядерный сигнал

Новый кризис в Косово. Война неизбежна?

Как Сталин натравил Японию на США

Обсуждение: 22 комментария
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Папа Римский покаялся перед индейцами

Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
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Какую помощь Россия должна оказать Сербии в возможном конфликте с Косово?
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  • Любую, какая потребуется

  • Не вмешиваться в конфликт
У вас есть родственники на Украине?
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  • Я сейчас на Украине
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    «Звезды» уже никому не нужны

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		2 августа 2022, 11:42

    Судьбы российской творческой интеллигенции продолжают волновать отечественную общественность. Отмена российских гастролей отъехавшей в Штаты группы Little Big, выступление Филиппа Киркорова в Крыму перед участниками СВО, утечка в СМИ пресловутого черного списка артистов, которым вроде как нет хода в проекты с государственным финансированием… Едва ли не каждый день приносит новости, которые в свою очередь провоцируют все новые волны обсуждения с поиском ответов на два извечных русских вопроса.

    Впрочем, с ответом на первый из них – кто виноват? – особых трудностей нет, и консенсус тут в целом достигнут. По доминирующему мнению, в том, что российская творческая интеллигенция в значительной своей части занимает антироссийские, антигосударственные, а то и открыто предательские позиции, виновато само государство. Оно просто развратило наших артистов, художников и прочих представителей творческого сословия – развратило собственной политикой поддержки искусства. В результате в стране сложилась абсурдная система, когда десятилетиями на щедром государственном финансировании процветали самые отвратительные русофобы-бездари, открыто обливавшие Россию грязью, – и это считалось нормальным и правильным, потому как свобода творчества и свобода слова.

    С ответом на второй вопрос – что делать? – обстоит сложнее. Лежащий на поверхности ответ – «государство должно делать правильный выбор и финансировать в искусстве патриотов и настоящие таланты» – и прост, и сомнителен. В конце концов, когда советское государство создавало отечественную систему поддержки искусства, оно ориентировалось как раз на эти принципы – и замечательные результаты действительно были. Но было и другое – именно эта система за пару считанных поколений породила творческую интеллигенцию, которая сыграла свою пусть не роковую, но значительную роль в уничтожении Советского Союза. Ведь нынешняя русофобская творческая тусовка – всего лишь наследники (как духовные, так и местами буквальные) той советской артистической элиты, которая ненавидела и презирала страну, давшую ей все.

    Это закономерным образом подводит к мысли, что на самом деле ошибочна сама отечественная система поддержки искусства, а вместо нее необходим какой-то принципиально иной механизм взаимодействия общества и государства с искусством. И еще совсем недавно – каких-то десять-двадцать лет назад – был очевидный образец, который демонстрировал принципиально иные результаты в данной сфере и на который довольно многие (включая и автора текста) предлагали равняться. Речь, разумеется, о Западе.

    Там искусство традиционно получает минимальную поддержку государства, а в остальном художникам предлагается ставить свое творчество на самоокупаемую основу. И это работает. Особенно в США, где созданы настоящие бизнес-империи практически во всех артистических сферах – кино, шоу-бизнесе, театре, литературе, изобразительном искусстве, цирке, опере, все не перечесть. И при этом тот же Голливуд десятилетиями служил образцом американского патриотизма и важнейшим инструментом мягкой силы США. За собственный счет, что характерно. То есть, казалось, что у американцев получилось то, на чем потерпела неудачу Россия. Однако сейчас этот пример совершенно не актуален.

    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

    За несколько считанных лет вскрылось, что западная политика в отношении деятелей искусства обернулась ровно теми же результатами, что и у нас. Различия – в местных особенностях, а по существу, одно и то же: фанатичная в своей деструктивности тусовка, презирающая народ, который ее кормит, и не терпящая в своих рядах никакого инакомыслия. Разница только в том, что у нас в стране у артистического мейнстрима в основе – ненависть к России, а на Западе – woke-повестка во всем ее либеральном тоталитаризме.

    Причем у наших «творцов» хотя бы есть оправдание: привычка кормиться от бюджетов государства, которое при этом не спрашивало результаты и проглатывало оскорбления в свой адрес, действительно было способно породить манию величия и уверенность в своей вознесенности над «этой страной» и ее жалким народом.

    Но Голливуд-то, чье благополучие целиком и полностью зависит от кассовых сборов и широты аудитории, куда понесло? Церемония «Оскара» не устает бить рейтинговые антирекорды – потому что людям просто неинтересно, что там такого в очередной раз наснимали передовые кинематографисты. «Нетфликс» так достал агрессивным продвижением ЛГБТ-тематики, что уже потерял немалую часть аудитории и кучу денег. У Диснея те же проблемы. И так в какую художественно-артистическую сферу ни ткни. А это приводит к выводу, что на самом деле в проблемах с российским творческим классом виновато не государство с его политикой. Дело в более масштабных и объективных обстоятельствах.

    И они, в общем, тоже вполне очевидны, если задуматься. За последние 100–150 лет произошло, с одной стороны, взрывное развитие медиатехнологий и сферы развлечений, а с другой – расширение публичной политики за счет широких масс. Все это породило феномен «звезд», которые заодно стали лидерами общественного мнения, поскольку миллионы людей, испытывавших к ним симпатию, воспринимали их как авторитет и в общественно-политических вопросах.

    Именно это, в конечном счете, «снесло башню» артистической элите по всей планете, заставило ее почувствовать свое право взирать на плебс сверху вниз и диктовать тому свои общественно-политические представления о прекрасном. Возникает вопрос: так что же делать? Видится, что не требуется ничего сверх того, что уже происходит.

    Во-первых, все тот же научно-технический прогресс, а конкретно интернет, социальные сети и прочие технологические достижения уничтожили «звезд», как класс. Вместо них пришли «звездочки». Места Мэрилин Монро и Любови Орловой, Эрнеста Хемингуэя и Константина Симонова, «Битлз», Майи Плисецкой и Сальвадора Дали заняли люди, чьи лица, имена и творчество известны весьма узкому кругу поклонников. В этом смысле никакой разницы между Людмилой Улицкой и Даней Милохиным нет – у второго аудитория, пожалуй, и побольше будет.

    Во-вторых, современные «звездочки» уверовали в свое общественно-политическое могущество, глядя на примеры своих предшественников-титанов, – и зарвались. Теперь они начали пожинать плоды собственных ошибок, теряя популярность, аудиторию и деньги.

    Рискну высказать прогноз. Думаю, что в течение одного-двух поколений положение артистического сословия вернется к историческому статус-кво – оно будет творить и развлекать, но никому и в голову не придет воспринимать его представителей как авторитетов в общественно-политических вопросах.

    Что касается того, должно ли все-таки государство финансировать искусство, то это, конечно, вопрос дискуссионный. Но хотелось бы напомнить, что один из самых удивительных и прекрасных феноменов, известный миру под названием «русский балет», стал возможен и продолжает существовать именно благодаря тому, что он исторически поддерживался российским государством.

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