Почему люди верят астрологам

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23 августа, вторник  |  Последнее обновление — 17:10  |  vz.ru
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Германия просит у Канады невозможного вместо жизненно важного

Германия зря надеется на Канаду в качестве замены России Picture Alliance/SVEN SIMON/ТАСС
Сразу после провала газовых переговоров с Катаром Германия пытается убедить, что нашла другую отличную альтернативу российскому газу. Это СПГ из Канады, которая действительно богата природными ресурсами. Мечты немцев могут реализоваться, однако не за два месяца, что остались до начала отопительного сезона. На немецком носу куда более фатальная проблема, которую предстоит решить с канадским руководством.  Подробности...
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Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
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Киев превращает жителей Донбасса в бездомных

Из подконтрольной Киеву части Донбасса власти хотят выдавить сотни тысяч жителей Петр Ковалев/ТАСС
Украина нашла новый способ выдворить всех жителей из прифронтовой полосы ДНР. Еще недавно она угрожала принудительно эвакуировать все население, но затем угрозы утихли. Зато власти отрубили свет и воду даже в тех городах, которые, по сути, еще и не затронуты обстрелами. Почему Киев с таким упорством выдавливает своих же граждан с территорий, которые должны перейти под контроль Донецка? Подробности...
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Украина ставит рекорд ненависти к русским

Петр Врублевский призвал убивать русских ULYSMEDIA/YouTube
Антироссийские высказывания посла Украины в Казахстане вызвали бурную реакцию среди казахстанской общественности и казахстанского руководства. Посол вызван в МИД страны, слова дипломата осудил Совет Ассамблеи народа Казахстана, а ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана потребовала объявить его персоной нон грата. О чем идет речь? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Почему люди верят астрологам

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Акции астрологов и гадалок особенно растут в смутные и пугающие времена. Представление (сколь угодно иллюзорное) что они знают, что ожидает их за поворотом, помогает людям как-то облегчить мучительное беспокойство. Подробности...

Дугина была человеком Нового времени

Антон Беликов
Антон Беликов, художник, кандидат философских наук
В центре России убили русскую женщину за то, что она русская. За то, что она была умной, тонкой, талантливой, за то, что могла родить и воспитать красивых и умных русских детей. Подробности...
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В Европе нужно активировать антиамериканский иммунитет

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Чтобы действительно вывести Европу из-под доминирования США, над этим надо работать так же технологично, как это делали американцы с момента окончания Второй мировой войны. Подробности...
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Когда замерзнет Европа

Зачем украинцы обстреливают АЭС

За что в США ценили Гитлера

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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
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    Сергей Худиев

    Почему люди верят астрологам

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		23 августа 2022, 17:00

    Согласно результатам опроса сервиса «Работа.ру» и сервиса «СберАвто», значительная часть наших сограждан принимает важные решения, оглядываясь на астрологические прогнозы: «29% опрошенных россиян склонны ориентироваться на гороскопы при принятии важных решений. Из них 13% готовы пересмотреть свои планы по смене работы, 12% откажутся от крупной сделки вроде покупки автомобиля, 11% по возможности перенесут собеседование».

    Такое положение дел не уникально для России; астрология является процветающим бизнесом во всем мире. Это не столь безобидно, как может показаться – люди, которые принимают решения, оглядываясь на созвездия, неизбежно делают это за счет пренебрежения другими, более основательными, данными. Неблагоприятные предсказания могут привести человека к унынию и безнадежности (против светил не попрешь), позитивные – к необоснованным вложениям сил и средств, которым якобы «благоприятствуют звезды». Вместо того, чтобы действовать, исходя из реальных ориентиров – например, состояния спроса в районе, где предприниматель собирается открыть магазин – он обращается к ориентирам воображаемым и резко повышает вероятность провала.

    В возникновении астрологии и ее популярности в Древнем мире нет ничего удивительного – единственным календарем, который был доступен в то время земледельцам, было звездное небо, за которым надо было следить, чтобы не упустить правильный день для посевов. Это было не только рационально, но и необходимо – ошибка могла обречь людей на голод. Специалисты-звездочеты, которые могли, пристально вглядываясь в таинственный и завораживающий ночной небосвод, точно сказать, когда пора выходить в поле, пользовались заслуженным влиянием. Древние земледельцы еще не знали, что связь между расположением звезд и удачным временем для сева – это корреляция, а не причинность. Это сегодня мы знаем, что календарь (в том числе такой огромный, как звездное небо) не является причиной чего бы то ни было – он просто помогает нам отслеживать время. Потом люди сделали естественный, но при этом неверный шаг, предположив, что и другие важные дела – браки, торговые сделки, военные походы – нужно предпринимать, оглядываясь на звезды.

    Удивительно другое – как астрология продолжает процветать, хотя эта ошибка уже давно сделалась очевидной. Ваши перспективы в браке или бизнесе зависят от множества вещей (доброй воли уживаться с другими людьми, личного усердия, знаний, навыков), но от расположения звезд они зависят ничуть не больше, чем от расположения букв и цифр в календаре.

    Мы уже больше двадцати лет живем в эпоху интернета, который помнит если не все, то многое, и можем легко найти предсказания, которые астрологи делали на уже прошедшие даты. Павел Глоба – пожалуй, наиболее известный среди российских астрологов – предсказывал, например, в начале 2008 года: «Новым президентом США станет Хиллари Клинтон. Как только к власти придет новый президент, курс доллара рухнет. Так как 44 – это роковое для Америки число. В результате США дойдет до грани нищеты». Обратившись к старым публикациям, легко убедиться, что достоверность «астрологических прогнозов» там, где они носят сколько-нибудь конкретный и проверяемый характер, еще ниже, чем достоверность случайных догадок.

    Фото: Diogo Baptista/ZUMA/ТАСС

    Другое дело, что часто астрологи предлагают предсказания намеренно туманные, которые задним числом можно привязать к каким угодно событиям. Но такого рода «прогнозы» совершенно бесполезны – звездочеты не смогли предсказать заранее ни пандемию ковида, ни нынешний кризис. Если они оказались неспособны предсказать события таких масштабов, то от них едва ли стоит ожидать каких-либо достоверных прогнозов.

    Если бы они были способны на такие предсказания, мы жили бы в совсем другом мире, где астрологи были бы гораздо более ценными специалистами чем, скажем, ядерщики. В этом мире «меча и магии» ход конфликтов между державами определялся бы не воинами и оружейниками, а «гадателями, обаятелями, ворожеями и чародеями», а астрологам точно не приходилось бы подрабатывать частными прогнозами. Но мы в этом мире явно не живем. Почему же люди продолжают вкладывать время, деньги и доверие в активность, которая явно не работает?

    Психологи, которые исследовали этот вопрос, говорят о том, что астрология отвечает на потребность человека жить в осмысленном и упорядоченном мироздании, в котором его жизнь была бы включена в более широкий контекст. Люди обращаются к астрологии в ситуации беспокойства и напряжения – даже если в более спокойные времена они в нее не верят.

    Исследования показывают, что неизвестность – может случиться непонятно что – переносится даже тяжелее, чем ожидание чего-то заведомо плохого. Поэтому акции как астрологов, так и гадалок особенно растут в смутные и пугающие времена. Представление (сколь угодно иллюзорное) что они знают, что ожидает их за поворотом, помогает людям как-то облегчить мучительное беспокойство. Однако это самоуспокоение покупается дорогой ценой – и речь не только о деньгах, которые клиенты платят астрологам, но и неверных и разорительных решениях, которые они принимают под их влиянием.

    Научные разъяснения того, почему астрология не работает, могут быть совершенно верными и исчерпывающими – но они не решают главную проблему, которая побуждает людей обращаться к звездочетам. Людям нужен смысл и направление, утешение и надежда. То, что люди всегда находили в вере в Бога, который является Господом человеческой истории: «С клятвою говорит Господь Саваоф: как Я помыслил, так и будет; как Я определил, так и состоится» (Ис.14:24). Мы в самом деле не знаем будущего – но мы можем довериться и покориться Тому, кто знает.

    Другое дело, что, в отличие от астрологии, эта вера является требовательной – от человека ожидается готовность пересмотреть его жизнь в самых ее основаниях. Подобно тому, как настоящий врач, в отличие от шарлатана, может потребовать от вас изменить вашу диету и привычки. Астрология ничего не требует – но она ничего и не дает.

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