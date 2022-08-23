Почему люди верят астрологам

Согласно результатам опроса сервиса «Работа.ру» и сервиса «СберАвто», значительная часть наших сограждан принимает важные решения, оглядываясь на астрологические прогнозы: «29% опрошенных россиян склонны ориентироваться на гороскопы при принятии важных решений. Из них 13% готовы пересмотреть свои планы по смене работы, 12% откажутся от крупной сделки вроде покупки автомобиля, 11% по возможности перенесут собеседование».

Такое положение дел не уникально для России; астрология является процветающим бизнесом во всем мире. Это не столь безобидно, как может показаться – люди, которые принимают решения, оглядываясь на созвездия, неизбежно делают это за счет пренебрежения другими, более основательными, данными. Неблагоприятные предсказания могут привести человека к унынию и безнадежности (против светил не попрешь), позитивные – к необоснованным вложениям сил и средств, которым якобы «благоприятствуют звезды». Вместо того, чтобы действовать, исходя из реальных ориентиров – например, состояния спроса в районе, где предприниматель собирается открыть магазин – он обращается к ориентирам воображаемым и резко повышает вероятность провала.

В возникновении астрологии и ее популярности в Древнем мире нет ничего удивительного – единственным календарем, который был доступен в то время земледельцам, было звездное небо, за которым надо было следить, чтобы не упустить правильный день для посевов. Это было не только рационально, но и необходимо – ошибка могла обречь людей на голод. Специалисты-звездочеты, которые могли, пристально вглядываясь в таинственный и завораживающий ночной небосвод, точно сказать, когда пора выходить в поле, пользовались заслуженным влиянием. Древние земледельцы еще не знали, что связь между расположением звезд и удачным временем для сева – это корреляция, а не причинность. Это сегодня мы знаем, что календарь (в том числе такой огромный, как звездное небо) не является причиной чего бы то ни было – он просто помогает нам отслеживать время. Потом люди сделали естественный, но при этом неверный шаг, предположив, что и другие важные дела – браки, торговые сделки, военные походы – нужно предпринимать, оглядываясь на звезды.

Удивительно другое – как астрология продолжает процветать, хотя эта ошибка уже давно сделалась очевидной. Ваши перспективы в браке или бизнесе зависят от множества вещей (доброй воли уживаться с другими людьми, личного усердия, знаний, навыков), но от расположения звезд они зависят ничуть не больше, чем от расположения букв и цифр в календаре.

Мы уже больше двадцати лет живем в эпоху интернета, который помнит если не все, то многое, и можем легко найти предсказания, которые астрологи делали на уже прошедшие даты. Павел Глоба – пожалуй, наиболее известный среди российских астрологов – предсказывал, например, в начале 2008 года: «Новым президентом США станет Хиллари Клинтон. Как только к власти придет новый президент, курс доллара рухнет. Так как 44 – это роковое для Америки число. В результате США дойдет до грани нищеты». Обратившись к старым публикациям, легко убедиться, что достоверность «астрологических прогнозов» там, где они носят сколько-нибудь конкретный и проверяемый характер, еще ниже, чем достоверность случайных догадок.

Другое дело, что часто астрологи предлагают предсказания намеренно туманные, которые задним числом можно привязать к каким угодно событиям. Но такого рода «прогнозы» совершенно бесполезны – звездочеты не смогли предсказать заранее ни пандемию ковида, ни нынешний кризис. Если они оказались неспособны предсказать события таких масштабов, то от них едва ли стоит ожидать каких-либо достоверных прогнозов.

Если бы они были способны на такие предсказания, мы жили бы в совсем другом мире, где астрологи были бы гораздо более ценными специалистами чем, скажем, ядерщики. В этом мире «меча и магии» ход конфликтов между державами определялся бы не воинами и оружейниками, а «гадателями, обаятелями, ворожеями и чародеями», а астрологам точно не приходилось бы подрабатывать частными прогнозами. Но мы в этом мире явно не живем. Почему же люди продолжают вкладывать время, деньги и доверие в активность, которая явно не работает?

Психологи, которые исследовали этот вопрос, говорят о том, что астрология отвечает на потребность человека жить в осмысленном и упорядоченном мироздании, в котором его жизнь была бы включена в более широкий контекст. Люди обращаются к астрологии в ситуации беспокойства и напряжения – даже если в более спокойные времена они в нее не верят.

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Исследования показывают, что неизвестность – может случиться непонятно что – переносится даже тяжелее, чем ожидание чего-то заведомо плохого. Поэтому акции как астрологов, так и гадалок особенно растут в смутные и пугающие времена. Представление (сколь угодно иллюзорное) что они знают, что ожидает их за поворотом, помогает людям как-то облегчить мучительное беспокойство. Однако это самоуспокоение покупается дорогой ценой – и речь не только о деньгах, которые клиенты платят астрологам, но и неверных и разорительных решениях, которые они принимают под их влиянием.

Научные разъяснения того, почему астрология не работает, могут быть совершенно верными и исчерпывающими – но они не решают главную проблему, которая побуждает людей обращаться к звездочетам. Людям нужен смысл и направление, утешение и надежда. То, что люди всегда находили в вере в Бога, который является Господом человеческой истории: «С клятвою говорит Господь Саваоф: как Я помыслил, так и будет; как Я определил, так и состоится» (Ис.14:24). Мы в самом деле не знаем будущего – но мы можем довериться и покориться Тому, кто знает.

Другое дело, что, в отличие от астрологии, эта вера является требовательной – от человека ожидается готовность пересмотреть его жизнь в самых ее основаниях. Подобно тому, как настоящий врач, в отличие от шарлатана, может потребовать от вас изменить вашу диету и привычки. Астрология ничего не требует – но она ничего и не дает.