Наука бессильна перед картами Таро

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7 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 10:10  |  vz.ru
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Автолюбителей заставили переплачивать за дефицит новых машин

Автомобилей не хватает на всех желающих Артем Геодакян/ТАСС
Уже два месяца в России падают продажи новых автомобилей, хотя спрос на машины остается стабильным. В автосалонах не хватает машин на всех желающих. Дилеры начали устанавливать свои «правила игры». О скидках можно забыть чуть ли не до конца следующего года, уверяют участники рынка. Кто виноват в дефиците и как купить машину со скидкой?  Подробности...
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Главный урок распада СССР до сих пор не выучен

Столь легким достижением независимости Прибалтика обязана лично Борису Ельцину Паже Улдис/Фотохроника ТАСС
Ровно 30 лет назад в Москве официально зафиксировали первую стадию распада СССР, признав государственную независимость Литвы, Латвии и Эстонии. Это было сделано худшим путем из возможных, если исходить из интересов России и русских. Но даже сейчас, три десятилетия спустя, уроки государственного распада выучены в РФ далеко не всеми.  Подробности...
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Крупнейший проект способен привлечь людей на Дальний Восток

Мост на Сахалин пока еще не строится – но есть надежда, что все же будет построен Юрий Смитюк/ТАСС
Весьма амбициозный и еще более дорогостоящий проект – строительство моста на Сахалин – вновь вспомнили на самом высоком уровне. Возражения против его строительства очевидны: гигантская стоимость и небольшое количество грузов для транспортировки. Почему же тогда вот уже почти сто лет идея построить мост на Сахалин обсуждается руководством страны? Подробности...
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Гвинейский подполковник пошел наперекор российскому бизнесу

Гвинейские спецподразделения заняли президентский дворец REUTERS/Souleymane Camara
Одна из крупнейших в России и мире промышленных корпораций, «Русал», оказалась затронута в результате очередного африканского переворота. Чем интересна биография подполковника, который сверг президента Гвинеи, какое отношение к происходящему имеют китайцы – и чем с высокой вероятностью закончится это политическое потрясение? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Наука бессильна перед картами Таро

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
«Борьба науки и религии» была и остается мифом. Наука выросла в лоне Церкви. Науке угрожают светские – и при этом решительно антихристианские идеологии. Подробности...

Для жителей Южных Курил вопроса, чьи острова, не существует

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Жизнь на островах по-прежнему полна трудностей. На Шикотане прекрасная новая клиника – однако к ней ведет до сих пор не заасфальтированная дорога. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Оружейное эмбарго против Киева невыгодно России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Мария Захарова призвала ввести оружейное эмбарго против Украины. Но нужно ли оно России? Или уж лучше пусть Запад продолжает демонстрировать Киеву свою поддержку? Подробности...
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Каких животных потеряла Россия

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Умер Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен, пригороде Парижа, в семье художницы Сары Рейно-Ришар и скульптора Поля Бельмондо, чьи статуи украшают многие парижские парки
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Мощные ливни затопили улицы Нью-Йорка

В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных отголосками урагана «Ида». Губернатор штата Кэти Хокул призвала жителей не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости
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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?
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    Сергей Худиев

    Наука бессильна перед картами Таро

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		7 сентября 2021, 09:06

    Статья про то, как студенческий журнал DOXA, издаваемый студентами ВШЭ, провел стрим, посвященный гаданию на картах Таро (и почему это хорошо и правильно) – вызвала довольно резкую полемику.

    Оказалось, что недоверие к оккультным практикам вроде астрологии или гадания – это проявление «патриархата» и «колониализма», а вот «феминистская философия науки критикует такое противопоставление рационального знания иррациональному, указывая на его гендерную подоплеку: рациональное, оно же мужское, становится позицией власти и силы».

    Но ополчаться на саму статью – это как казнить гонца за плохую весть. Антирациональность под видом «борьбы за равноправие» в западных университетах становится не только модной, но и обязательной – а наше студенчество, как люди наиболее открытые и восприимчивые, подхватывает эту моду быстрее, чем штамм «дельта». Молодым всегда хотелось угнаться за законодателями мод, а в наши дни – это левые активисты (-ки) в американских университетах, где образование входит в жесткий конфликт с идеологией, которую называют «wokeism» или, по русски, «пробудизм». Сутью этой идеологии является признание того, что западная цивилизация построена на глубоко укорененной, «системной» несправедливости по отношению к различным «уязвимым меньшинствам».

    Язычество, в рамках этой системы представлений, было несправедливо обижено христианством, а оккультизм – наукой (и, опять же, христианством).

    Конечно, «сердце млело, гадалке внимая», с незапамятных времен, оккультные практики упоминаются (с резким осуждением) еще в Ветхом Завете, и народная тропа к разного рода магам и чародеям не зарастала никогда, но проникновение антинаучности и оккультизма в среду высшего образования – это что-то новое.

    Фото: Joko/Global Look Press

    Конечно, большинство взрослых людей с чистой совестью забыли школьные курсы естественных наук, и мы могли бы сказать, что все эти знания выветрились из голов людей, потому что не нашли никакого практического применения. Да и вообще большая часть того, что людям преподают в школе, никогда не пригодится абсолютному большинству учащихся.

    Однако этот популярный тезис неверен – и мы имели довольно болезненный случай в этом убедиться в связи с пандемией. Люди, начитавшись страшилок в интернете, не только отказывались от прививок, но и становились активными распространителями панических слухов. Со времен холерных бунтов произошло несомненно смягчение нравов (или, возможно, укрепление государства) – и врачей больше никто не убивает, но вот вера в то, что «дохтура колодцы отравили», осталась неизменной.

    Способность человека оценивать имеющиеся данные, отличать доказанные суждения от недоказанных, отдавать себе отчет в основаниях, на которых он принимает свои решения, и хотя бы чуть-чуть рефлексировать перед тем, как распространять, очень важна для жизни и здоровья – как его личного, так и общества в целом. Отсутствие навыков обращения с информацией и той общей картины мира, в которой эта информация могла бы быть осознана, делает человека уязвимым для всего того, что можно было назвать «ментальными вирусами»: слухов, сплетней, страшилок, теорий заговора и просто разных видов оккультного и псевдонаучного жульничества.

    Поэтому разрушение доверия к рациональности и научному знанию – это серьезная общественная проблема. В наши дни в таком разрушении участвует идеология, выступающая под лозунгами «равенства». Но говоря о равенстве, мы можем иметь в виду разные вещи. Обычно оно означало нравственный долг рассматривать любого другого человека как обладающего не меньшей ценностью и достоинством, чем ты сам, и те, кого ты считаешь своими. Любой человек является носителем образа Божия – и безработный из криминального района обладает этим образом не в меньшей степени, чем нобелевский лауреат. Люди очевидно не равны по своим способностям и достижениям, но их ценность и достоинство основано не на их достижениях, но на том непреложном факте, что каждый из них сотворен по образу Божию.

    Однако некоторые идеологии говорят именно о равенстве достижений. То, что нобелевский лауреат принимает почести и живет в мире знания и культуры, а гопник из неблагополучного района – в мире бедности, невежества и насилия, воспринимается как ужасная несправедливость, которую срочно нужно исправить. А так как тащить этого бедолагу (и подобных ему) на уровень нобелевского лауреата трудно и долго, надо, наоборот, сбросить нобелевского лауреата.

    Наука и рациональность вообще объявляются проявлениями «белого супрематизма», изобретением «белых мужчин», восходящим ко временам дискриминации и несправедливости. Это обвинение отчасти верно – науку, как и культуру, создали привилегированные классы. Не потому, что они от природы лучше – человеческая природа у всех одинаковая – а потому, что только они могли себе это позволить. Исторически жизнь всех остальных (в том числе абсолютного большинства «белых мужчин») была посвящена изнурительной борьбе за выживание. Крестьяне не создавали великих поэм и не делали научных открытий. Фабричные рабочие, когда они появились, не могли позволить себе интересоваться фундаментальной наукой.

    Уровень жизни, при котором обычные люди получили доступ к науке и культуре, был достигнут относительно недавно – но саму эту науку и культуру создавали члены привилегированных сословий и этнических групп. Таков уж был ход человеческой истории: сначала аристократы создают культуру, а клирики – образование, потом все остальные воспринимают эти блага. Культура и наука неизбежно имеют аристократическое происхождение – это можно считать глубоко несправедливым, но это так.

    Можно принимать это спокойно – да, высокая культура долгое время была уделом привилегированных классов, но это не повод от нее отказываться. Можно, приняв равенство достижений за высшую ценность, требовать заменить Баха на рэп, а естественные науки – на карты Таро. Но такое движение будет неизбежно антикультурным и антинаучным – чего оно, впрочем, и не скрывает. В этой ситуации наука – и, шире, рациональность – нуждается в особенной защите, и мы должны быть благодарны тем, кто берет на себя труд научного просвещения. Популяризация науки и навыков логического мышления – это не что-то, что можно было бы числить по разряду развлечений. Это дело необходимое. От него зависят человеческие жизни.

    Со многими из тех, кто занимаются этим, безусловно похвальным, делом, у меня есть принципиальные мировоззренческие разногласия – я полагаю, что материальный мир создан и упорядочен Богом, и именно в силу его рациональной упорядоченности мы и можем заниматься наукой. Они же, напротив, являются приверженцами бодрого (и несколько подросткового) атеизма в стиле Ричарда Докинза.

    Но у нас нет разногласий в том, что в своей области применения наука открывает истину о мире, на которую мы можем опираться в нашей повседневной жизни – как и в том, что наука и здравый смысл в наши дни находятся под ударом. Только удар этот наносится совсем не со стороны религии. «Борьба науки и религии» была и остается мифом. Наука выросла в лоне Церкви – в частности, по той очевидной причине, что в средневековой Европе единственными людьми, у которых было образование и досуг для научных занятий, были клирики. Науке угрожают светские – и при этом решительно антихристианские идеологии.

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