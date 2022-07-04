Как Донбасс и Украина воюют марками

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Почему победа американского СПГ над Газпромом печалит Европу

Американский СПГ не может спасти Европу Excelerate Energy, Inc./Keystone Press
Agency/Global Look Press
США добились того, чего хотели и не скрывали: американский СПГ обошел в ЕС российский трубопроводный газ по объемам в июне. Это уникальный в истории Евросоюза случай. Однако радоваться этому факту европейцам не стоит. Как США удалось добиться желаемого и почему американский СПГ не спасает европейцев от дефицита газа? Подробности...
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Почему Литва лишилась тормозов в отношении Калининграда

Блокада Калининграда со стороны Литвы вызвала недовольство Берлина Виталий Невар/ТАСС
Берлин недоволен блокадой, которую Вильнюс организовал Калининграду. По данным немецких СМИ, правительство ФРГ настаивает на том, чтобы Литва изменила позицию в данном вопросе. При этом, как считают эксперты, власти Литовской Республики склонны к тому, чтобы не прислушаться к коллегам из Берлина по целому ряду причин. О каких именно причинах идет речь и как к этому относиться России? Подробности...
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Преступный удар ВСУ по Белгороду требует решительного возмездия

На дом в Белгороде упала кассетная часть украинской «Точки-У» Евгений Силантьев/ТАСС
Украинский обстрел Белгорода ракетами «Точка-У» унес жизни четверых мирных жителей, в том числе украинской семьи, бежавшей из Харькова. Прямая угроза жителям приграничных областей России со стороны ВСУ сохраняется уже несколько месяцев, но нынешняя атака на Белгород превзошла предыдущие. Преднамеренный удар баллистическими ракетами был совершен по жилым кварталам. Как решить проблему дальнобойной артиллерии ВСУ и каким должен быть военный ответ России? Подробности...
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Как прибалты и поляки готовятся воевать с Россией

Польские новобранцы EPA/TASS
Власти Польши и стран Прибалтики непрерывно делают воинственные заявления в адрес России, критикуя Францию и Германию за «капитулянтское» стремление выйти на какой-либо компромисс с Москвой. Но вот вопрос: готовы ли сами прибалты и поляки воевать с Россией? Речь идет, разумеется, не о политиках, а о простом населении. И картина здесь вырисовывается по меньшей мере неоднозначная.  Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Как Донбасс и Украина воюют марками

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Пока украинцы тиражируют собственные фантазмы, «Почта Донбасса» отпечатала марку «Zакат нацизма», посвященную специальной военной операции на Украине. Подробности...

Украина переходит к диверсиям

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Украинские спецслужбы в полной мере используют технологии вербовки, которые использовал ИГИЛ, что указывает на то, что и здесь за всем стоят американцы и англичане. Подробности...

Краткая история украинского сепаратизма

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Украинский сепаратизм и национализм стали реальной политической силой сразу после Февральской революции 1917 года. Но начался он еще в XIX веке, когда население этой части Российской империи стало объектом хитроумных махинаций поляков и австрийцев. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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Россия потеряла Аляску из-за коррупции

Обсуждение: 9 комментариев

Сербия назначила войну на октябрь

Блокада Шпицбергена: главное

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Представлена новая купюра 100 рублей

Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Где в Москве должна появиться площадь Площадь Луганской Народной Республики?
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Что вы переносите легче?
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Вы слушали песни «Ласкового мая»?
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    Как Донбасс и Украина воюют марками

    Алексей Зензинов
    сценарист, драматург
    		4 июля 2022, 11:52

    Мальчики, родившиеся в СССР в шестидесятые-семидесятые, были филателистами. Не все, но многие. Очень многие.

    У кого-то два десятка марок, отклеенных со старых почтовых конвертов. У другого – дорогущий кляссер в бархатной обложке, заполненный иностранными марками.

    Сегодня ценность обеих коллекций уравнялась. Любой скупщик скажет, что за эти, выпущенные после Второй мировой войны огромными тиражами экземпляры, вам не дадут ничего или дадут очень мало. Но когда-то – в ту пору, когда мы меняли польские парусники на гэдээровских динозавров, когда за написанными вроде по-русски непонятными словами «МОНГОЛ ШУУДАН» пряталась почта Монголии, дарившая нам марки с изображениями страшных масок, когда марками хвастались, из-за марок дрались, марки дарили на Новый год и день рождения, – эти бумажные прямоугольники и треугольники с зубчиками были одной из опор, на которых держался наш старый новый мир. Мир пятилеток и парадов на Красной площади, стакана газировки за три копейки и мультфильма «Ну, погоди!», пионерских галстуков и пятнадцати республик – пятнадцати сестер.

    Мы рассматривали марки и переносились туда, где вьетнамские партизаны шли на выручку нашим героям Гражданской войны, где пестрые тропические птицы спускались с небес прямо на льдины, на которых лежали белые медведи, где картины художников-передвижников соседствовали с большевистской прямотой агитационных плакатов.

    Почтовая марка – не просто специальный знак почтовой оплаты, это заряженная идеологией визуальная миниатюра, это эффективный способ агитации и пропаганды, особенно если мы говорим о марках прошлого и нынешнего веков. Тематика художественных марок, как правило, отвечает принципам двух З – замечательный человек и знаменательное событие. Естественно, с точки зрения эмитента – организации, которая их выпускает. Примеров множество, ограничимся одной горячей темой – Донецк на марках и марки Донецка.

    Фото: postdonbass.com

    В моей сумбурной, сохранившейся с детства коллекции есть марка, выпущенная в 1969 году к столетию Донецка – единственная за весь советский период марка, посвященная непосредственно городу. Изображен на ней памятник «Слава шахтерскому труду» – один из символов Донбасса. Марку отпечатали тиражом пять миллионов экземпляров. Силуэт памятника изображен и на почтовой марке Украины 2000 года «Национальная филателистическая выставка. Донбасс – шахтерский край». Сегодня трудно поверить, что когда-то на Украине такое было возможно.

    В 1971 году «Почта СССР» тиражом три миллиона семьсот тысяч экземпляров отпечатала марку «250 лет основания Донбасса». На ней – нагрудный знак «Шахтерская слава» первой степени. Знак сохранился с советских времен, многие защитники Донецкой народной республики носят его вместе с боевыми наградами.

    Понятно, что выпущенные такими тиражами марки для серьезных коллекционеров ценности не представляют. Но есть же еще и контекст – совокупность обстоятельств, влияющих на нашу оценку фактов, явлений, героев, принимавших участие в тех или иных событиях. Для нас, свидетелей того великого сражения, что происходит сейчас в Донбассе, эти две марки – знак преемственности поколений. Они возвращают нас в ту эпоху, когда ценили труд, а не хайп, когда герои были героями, а предатели – предателями.

    Какими марками представлены годы жесточайшей борьбы Донецка за свое существование? «Почта Донбасса» была создана в октябре 2014 года, а весной 2015-го начала выпускать почтовые художественные марки. Первой стала марка с изображениями героев Новороссии Михаила Толстых (Гиви) и Артема Павлова (Моторола). За эту марку, тайно ввезенную на Украину, можно было получить четыреста гривен (примерно тысячу рублей по тогдашнему курсу), или тюремный срок – «за поддержку сепаратистов».

    «Почта Донбасса» вводила в обращение сцепку из трех марок «Слава шахтерам», марку «День освобождения Донецка», блок «Героям Донецкой народной республики посвящается…» У почтовых работников ДНР стоит поучиться «Почте России». Наше ведомство до сих пор не выпустило марки, посвященной доктору Лизе – Елизавете Глинке, правозащитнице и врачу, спасавшей детей Донбасса и погибшей в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года. А вот «Почта Донбасса» и «Почта ЛНР» уже спустя полгода после трагедии совместно ввели в обращение марку с портретом доктора Лизы.

    Украинские филателисты не устают заявлять, что продукция, отпечатанная на так называемой оккупированной территории, ценности не представляет и, строго говоря, почтовыми марками не является. Однако даже либеральнейшая «Новая газета» вынуждена была признать: «Нельзя недооценивать пропагандистскую мощь этих квадратиков. Пока на этом поле ДНР и ЛНР переигрывают украинцев. Марок, посвященных политическим событиям, у них больше, выходят они оперативнее и имеют более четкий месседж, чем украинские. Зато украинские художественнее». 

    Один из последних примеров такой «художественности» – марка, посвященная фейку, редкой по своей кислотности истории героических защитников острова Змеиный, которые погибли, но не сдались, а перед смертью послали куда подальше российский корабль, почему-то используя не ридну мову, а русский мат. Вскоре выяснилось: все герои живы-здоровы, сидят в плену, а ежели кого и обматерили, так исключительно своих командиров.

    Однако Укрпочта, живущая в другой реальности, провела конкурс на лучший эскиз патриотической марки, определила победителя и даже выпустила марку в продажу. Духоподъемной ее не назовешь. Изображенный художником вояка показывает кораблю средний палец, словно линялый киногерой, верный чужим шаблонам.

    Пока украинцы тиражируют собственные фантазмы, «Почта Донбасса» отпечатала марку «Zакат нацизма», посвященную специальной военной операции на Украине. С каждым таким сигналом, предваряющим победу света над тьмой, в нас пробуждаются мальчишки-филателисты. Может, пора пополнить коллекции марок СССР первыми марками Русского мира? 

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