Найдет ли Казахстан пути экспорта нефти в обход России

4 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил по телефону президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и предложил Евросоюзу покупать казахстанскую нефть вместо российской. Но выразился изящно: «Казахстан мог бы внести свой вклад, играя роль своего рода «буферного рынка» между Востоком и Западом, Югом и Севером». Токаев также «призвал Европейский союз к сотрудничеству в деле развития альтернативных трансконтинентальных коридоров, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут».

7 июля Токаев собрал совещание «по развитию транспортно-транзитного потенциала республики», где предложил «диверсифицировать» поставки казахстанской нефти за рубеж. Приоритетным он считает, опять же, Транскаспийский маршрут, который идет через Каспий и приводит в Европу в обход России. Откуда, спрашивается, такая нелюбовь к Российской Федерации, спасшей Токаева и его присных в январе текущего года от разъяренных исламистов и примкнувших к ним так называемых активистов гражданского общества? Все просто: Токаев боится, что США и их союзники накажут Казахстан наложением санкций даже за намек на сотрудничество с Россией. А что касается Транскаспийского торгового маршрута – так это идея фикс американских спецслужб.

В марте 2020 года на сайте американского аналитического центра The Heritage Foundation была опубликована статья ветерана американской военной разведки Люка Коффи, в которой он назвал строительство трубопроводов по дну Каспия единственным экономически выгодным способом доставить топливо «из Центральной Азии в Европу без прохождения его по территории России или Ирана», в чем, по его словам, остро нуждается Европа, «активно ищущая альтернативу российским энергоресурсам».

Американский разведчик по странной причине забыл упомянуть, что строительство нефте- и газопроводов по дну Каспия – прямой путь к гибели экологии Каспийского региона. Это убедительно доказали российские ученые. На Каспии семь зон повышенной сейсмичности. Самая сейсмически опасная зона Каспия – Апшеронский порог, горный хребет тектонического происхождения, разделяющий Средний и Южный Каспий. Ни один трубопровод из Казахстана или Туркмении, ведущий к западному побережью (то есть к Баку) не может обойти Апшеронский порог, где регулярно происходят цунами – разрушительные колебания уровня моря и непредсказуемые сейсмические катастрофы, которые, как говорится в докладе Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова «Инженерно-геологические опасности Апшеронского порога для транскаспийского трубопровода», могут угрожать «моментальным разрывом трубопровода».

Можно пойти иным путем: проложить нефтепровод от казахстанского нефтеносного Жанаозена до Каспия, построить наливной терминал, танкерами доставлять нефть в Баку, там переливать нефть в нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан. Потом снова грузить нефть в танкеры, чтобы везти ее в Южную Европу. Но этот вариант нерентабелен, как явствует из доклада того же Люка Коффи. Однако на Европе нефтяной свет клином вроде бы не сошелся. Есть еще Индия, Китай и Иран, куда теоретически можно протянуть нефтяные магистрали из Казахстана. Впрочем, теоретически можно, а на практике, увы, нет.

Индия с ее гигантским населением была бы рада прикупить казахстанскую нефть, но на пути в страну слонов и махараджей лежит тревожный на обозримое будущее Афганистан. Поэтому об индийском маршруте казахстанские нефтяники могут забыть.

Китайский маршрут отвергают даже сами казахстанские аналитики: «Нефтеперерабатывающие заводы КНР начали активно импортировать нефть из России… Последняя продает ее с большой скидкой от 20–30% и даже потеснила на китайском рынке многолетнего лидера – Саудовскую Аравию. Иран, который также дорожит рынком Поднебесной, тоже снижает цены на сырую нефть, и Казахстану в этой войне скидок ловить нечего».

В 90-е Казахстан отправлял нефть в Иран по схеме SWAP: нефть доставлялась танкерами из казахстанского порта Актау в северные порты Ирана, оттуда шла на иранские НПЗ в Тебризе и Тегеране. Иран, со своей стороны, отгружал такое же количество нефти в танкеры, стоявшие в Персидском заливе. Однако в скором времени санкции, наложенные на Тегеран, сделали такую схему невыгодной. Сейчас у иранцев голова болит, кому бы продать свою нефть. Да и те объемы нефти, которые Казахстан сейчас производит, по Каспийскому морю, как было сказано выше, везти сложно и малорентабельно.

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К 2025 году Казахстан планирует объем добычи сырой нефти до 100 млн тонн в год, почти на 20% больше, чем в настоящее время. Но Каспий – море неглубокое. По нему могут ходить танкеры небольшого водоизмещения, не более чем с 10 тыс. тонн нефти на борту. Если 120 млн тонн казахстанской нефти разделить на 10 тысяч, то понадобится флотилия из тысяч танкеров. Построить такой флот даже небольших танкеров нереально, их во всем мире всего 3400 единиц. Но даже если везти по Каспию хотя бы прибавку в 20 млн тонн, то потребуется сотни танкеров, строить которые придется на российских верфях, что вряд ли понравится коллективному Западу.

Кроме того, нефтегазовый аналитик Абзал Нарымбетов считает порт Актау «узким горлышком» казахстанского нефтяного экспорта. Нужны годы, чтобы создать в городе необходимый для перегрузки в танкеры большого объема нефтеналивной терминал. Все ведущие отраслевые аналитики признают, что альтернативы продажи казахстанской нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в Новороссийске не существует.

Так, руководитель Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан пишет: «Сможет ли Казахстан перенаправить нефть на какие-то альтернативные маршруты? Я считаю, что нет. В марте, когда два выносных причала КТК близ Новороссийска не осуществляли отгрузку нефти чуть больше месяца из-за аварии, Казахстан был вынужден снизить добычу нефти на 320 тысяч баррелей ежесуточно».

Тогда с какой целью президент Казахстана требует создать маршруты нефтяного экспорта в обход России? Может быть, у него плохие советники, которые не разбираются в ситуации? Это вряд ли. Невозможность экспортировать большие объемы казахстанской нефти в обход России общеизвестна. Думается, главное для наследника Елбасы – продемонстрировать США и их союзникам свое твердое желание максимально дистанцироваться от России, хотя бы на словах.

Однако тем самым власти Казахстана бросают вызов России, которая может в любой момент обнулить нефтяной экспорт центральноазиатской республики, просто приостановив работу КТК (уважительная причина для такого шага всегда найдется), ведь 80 процентов экспортируемой казахстанской нефти идет в Европу именно через Новороссийский терминал. Но жалеть казахстанских перевертышей мы не будем. Пусть идут своим «обходным путем», на котором даже черные кошки уступают им дорогу.