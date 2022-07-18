Найдет ли Казахстан пути экспорта нефти в обход России

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18 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:41  |  vz.ru
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Зачем сделаны кадровые перемены в правительстве

Глава Минпромторга и новый вице-премьер Мантуров будет курировать военную промышленность Антон Новодережкин/ТАСС
По итогам серьезной кадровой перестановки куратор «оборонки» в ранге вице-премьера Юрий Борисов перешел на пост главы Роскосмоса, а его место занял руководитель Минпромторга Денис Мантуров. Новый замглавы правительства сделал программное заявление – от абсолютно рыночной промышленной политики решено перейти к политике защиты технологического суверенитета. Как это будет происходить? Подробности...
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Почему Украина выжигает потерянные земли

Украина подожгла поля с пшеницей в Запорожской области Latin America News Agency/Reuters
ВСУ Украины начали систематически поджигать поля с урожаем в районах Причерноморья, контролируемых ВС России. Так, только за последние дни поджоги зафиксированы в Запорожской и Херсонской областях, а ранее схожий инцидент произошел в ДНР. В чем смысл действий властей в Киеве и что это значит для простых украинцев? Подробности...
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Кто были первые Герои Великой Отечественной

Первый дважды Герой Советского Союза Степан Супрун РИА Новости
Июль 1941 года стал первым месяцем Великой Отечественной, когда бойцы и командиры Красной армии стали удостаиваться званий Героя Советского Союза. И порядок представления документов на эти награждения, и тем более сами подвиги военнослужащих были иногда по-настоящему исключительными. Подробности...
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Эстония ведет тайную войну с Красной армией

Так выглядел памятник погибшему в Эстонии советскому генералу Потапову. Теперь он бесследно исчез Oleg Besedin TVN/YouTube
Власти Эстонии начали массовую войну с мертвыми – памятниками и даже могилами погибших за освобождение этой страны от фашизма бойцов Красной армии. Ликвидация памятников и перемещение тел павших ведется после февраля текущего года в срочном режиме по сути тайком, чтобы не возмущать местное население. Однако нашлись люди, которые все-таки выступили против. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Найдет ли Казахстан пути экспорта нефти в обход России

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
С какой целью президент Казахстана требует создать маршруты нефтяного экспорта в обход России? Может быть, у него плохие советники, которые не разбираются в ситуации? Подробности...

УК привели в соответствие с новой реальностью

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Никто, конечно, не должен ограничивать свободу слова, самовыражения, перемещения и тому подобное – но не нужно путать свободу и саботаж. Вседозволенность и демонстративную работу в интересах врагов. Подробности...
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Российскому космосу придется сильно измениться

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
Космос в России чуть больше, чем просто ракеты и космические аппараты, космос для нас – это жизнь, скрепа, культурный код. И надо сделать всё, чтобы он продолжал развиваться. Подробности...
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Сербия обещает Западу «ад для всех»

Евросоюз почти готов снять часть санкций

Ракетный удар по Виннице. Что это было?

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Жители Земли наблюдали суперлуние

Луна над зданием Конституционного суда РФ
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Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Найдет ли Казахстан пути экспорта нефти в обход России

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		18 июля 2022, 09:00

    4 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил по телефону президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и предложил Евросоюзу покупать казахстанскую нефть вместо российской. Но выразился изящно: «Казахстан мог бы внести свой вклад, играя роль своего рода «буферного рынка» между Востоком и Западом, Югом и Севером». Токаев также «призвал Европейский союз к сотрудничеству в деле развития альтернативных трансконтинентальных коридоров, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут».

    7 июля Токаев собрал совещание «по развитию транспортно-транзитного потенциала республики», где предложил «диверсифицировать» поставки казахстанской нефти за рубеж. Приоритетным он считает, опять же, Транскаспийский маршрут, который идет через Каспий и приводит в Европу в обход России. Откуда, спрашивается, такая нелюбовь к Российской Федерации, спасшей Токаева и его присных в январе текущего года от разъяренных исламистов и примкнувших к ним так называемых активистов гражданского общества? Все просто: Токаев боится, что США и их союзники накажут Казахстан наложением санкций даже за намек на сотрудничество с Россией. А что касается Транскаспийского торгового маршрута – так это идея фикс американских спецслужб.

    В марте 2020 года на сайте американского аналитического центра The Heritage Foundation была опубликована статья ветерана американской военной разведки Люка Коффи, в которой он назвал строительство трубопроводов по дну Каспия единственным экономически выгодным способом доставить топливо «из Центральной Азии в Европу без прохождения его по территории России или Ирана», в чем, по его словам, остро нуждается Европа, «активно ищущая альтернативу российским энергоресурсам».

    Американский разведчик по странной причине забыл упомянуть, что строительство нефте- и газопроводов по дну Каспия – прямой путь к гибели экологии Каспийского региона. Это убедительно доказали российские ученые. На Каспии семь зон повышенной сейсмичности. Самая сейсмически опасная зона Каспия – Апшеронский порог, горный хребет тектонического происхождения, разделяющий Средний и Южный Каспий. Ни один трубопровод из Казахстана или Туркмении, ведущий к западному побережью (то есть к Баку) не может обойти Апшеронский порог, где регулярно происходят цунами – разрушительные колебания уровня моря и непредсказуемые сейсмические катастрофы, которые, как говорится в докладе Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова «Инженерно-геологические опасности Апшеронского порога для транскаспийского трубопровода», могут угрожать «моментальным разрывом трубопровода».

    Можно пойти иным путем: проложить нефтепровод от казахстанского нефтеносного Жанаозена до Каспия, построить наливной терминал, танкерами доставлять нефть в Баку, там переливать нефть в нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан. Потом снова грузить нефть в танкеры, чтобы везти ее в Южную Европу. Но этот вариант нерентабелен, как явствует из доклада того же Люка Коффи. Однако на Европе нефтяной свет клином вроде бы не сошелся. Есть еще Индия, Китай и Иран, куда теоретически можно протянуть нефтяные магистрали из Казахстана. Впрочем, теоретически можно, а на практике, увы, нет.

    Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

    Индия с ее гигантским населением была бы рада прикупить казахстанскую нефть, но на пути в страну слонов и махараджей лежит тревожный на обозримое будущее Афганистан. Поэтому об индийском маршруте казахстанские нефтяники могут забыть.

    Китайский маршрут отвергают даже сами казахстанские аналитики: «Нефтеперерабатывающие заводы КНР начали активно импортировать нефть из России… Последняя продает ее с большой скидкой от 20–30% и даже потеснила на китайском рынке многолетнего лидера – Саудовскую Аравию. Иран, который также дорожит рынком Поднебесной, тоже снижает цены на сырую нефть, и Казахстану в этой войне скидок ловить нечего».

    В 90-е Казахстан отправлял нефть в Иран по схеме SWAP: нефть доставлялась танкерами из казахстанского порта Актау в северные порты Ирана, оттуда шла на иранские НПЗ в Тебризе и Тегеране. Иран, со своей стороны, отгружал такое же количество нефти в танкеры, стоявшие в Персидском заливе. Однако в скором времени санкции, наложенные на Тегеран, сделали такую схему невыгодной. Сейчас у иранцев голова болит, кому бы продать свою нефть. Да и те объемы нефти, которые Казахстан сейчас производит, по Каспийскому морю, как было сказано выше, везти сложно и малорентабельно.

    К 2025 году Казахстан планирует объем добычи сырой нефти до 100 млн тонн в год, почти на 20% больше, чем в настоящее время. Но Каспий – море неглубокое. По нему могут ходить танкеры небольшого водоизмещения, не более чем с 10 тыс. тонн нефти на борту. Если 120 млн тонн казахстанской нефти разделить на 10 тысяч, то понадобится флотилия из тысяч танкеров. Построить такой флот даже небольших танкеров нереально, их во всем мире всего 3400 единиц. Но даже если везти по Каспию хотя бы прибавку в 20 млн тонн, то потребуется сотни танкеров, строить которые придется на российских верфях, что вряд ли понравится коллективному Западу.

    Кроме того, нефтегазовый аналитик Абзал Нарымбетов считает порт Актау «узким горлышком» казахстанского нефтяного экспорта. Нужны годы, чтобы создать в городе необходимый для перегрузки в танкеры большого объема нефтеналивной терминал. Все ведущие отраслевые аналитики признают, что альтернативы продажи казахстанской нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в Новороссийске не существует.

    Так, руководитель Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан пишет: «Сможет ли Казахстан перенаправить нефть на какие-то альтернативные маршруты? Я считаю, что нет. В марте, когда два выносных причала КТК близ Новороссийска не осуществляли отгрузку нефти чуть больше месяца из-за аварии, Казахстан был вынужден снизить добычу нефти на 320 тысяч баррелей ежесуточно». 

    Тогда с какой целью президент Казахстана требует создать маршруты нефтяного экспорта в обход России? Может быть, у него плохие советники, которые не разбираются в ситуации? Это вряд ли. Невозможность экспортировать большие объемы казахстанской нефти в обход России общеизвестна. Думается, главное для наследника Елбасы – продемонстрировать США и их союзникам свое твердое желание максимально дистанцироваться от России, хотя бы на словах.

    Однако тем самым власти Казахстана бросают вызов России, которая может в любой момент обнулить нефтяной экспорт центральноазиатской республики, просто приостановив работу КТК (уважительная причина для такого шага всегда найдется), ведь 80 процентов экспортируемой казахстанской нефти идет в Европу именно через Новороссийский терминал. Но жалеть казахстанских перевертышей мы не будем. Пусть идут своим «обходным путем», на котором даже черные кошки уступают им дорогу. 

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